Trockene Hitze und sintflutartige Regenfälle bremsen kroatische Erträge

Trotz einer schwierigen Ernte sind Olivenbauern und -müller in ganz Kroatien hinsichtlich der Qualität optimistisch.

Ein heißer und trockener Sommer, gefolgt von heftigen Regenfällen, erschwerte den Erzeugern die Ernte und führte dazu, dass die Müller enttäuschende Erträge meldeten.

"Die Qualität des produzierten Olivenöls ist unerhört“, sagte Rudolf Nemetschke, Miteigentümer von Avistria. ​"Das Öl ist sehr fruchtig und hat einen intensiven ​'„Die Farbe und der Geschmack sind grün – grüne Tomaten, Kräuter, grüne Blätter. Die Qualität ist die beste seit zehn Jahren.“

Avistrien produziert Natives Olivenöl extra in Sveti Lovrec, im Herzen Istriens, der großen Halbinsel an der nördlichen Adria. Das Unternehmen kultiviert auf 10,000 Hektar fast 35 Bäume.

"„Die Vermahlungsquoten waren in diesem Jahr katastrophal“, erläutert Nemetschke mit Blick auf die Umwandlungserträge.

Der istrische Produzent Mili Kus, Miteigentümer von Olivo Monte Cucco, sagte, das Erntejahr 2024/25 sei aufgrund der Hitze und Dürre im Sommer, gefolgt von wochenlangen schweren Regenfällen, das bisher schwierigste gewesen.

Die Erzeuger von Olivo Monte Cucco sagten, dass 2024 ihre bisher härteste Ernte war. (Foto: Olivo Monte Cucco)

"Angesichts der ersten Regenfälle hätte man hoffen können, dass sie der Ernte zugutekommen würden. Aber abgesehen von einer zusätzlichen Verfärbung der Oliven ist dies nicht geschehen“, sagte Kus. ​"Solche starken Regenfälle beeinträchtigten letztlich den Reifungsprozess der Früchte. Er kam einfach zum Stillstand.“

"Auch starke Regenfälle haben den Boden beeinträchtigt, was die Ernte erheblich erschwert hat, da alles mit Schlamm bedeckt war“, fügte sie hinzu. ​"Dennoch glaube ich, dass die Qualität des Olivenöls dieses Jahr nicht von dieser Welt ist.“

Der heiße und trockene Sommer, gefolgt von sintflutartigen Regenfällen im Herbst, erschwerte den regionalen Erzeugern die Ernte.

"„Unser Buza-Olivenöl hatte einen Anteil von 5.4 Prozent“, sagt Nemetschke und meint damit die Umwandlungsausbeute, die sich daraus ergibt, wie viele Kilogramm Olivenöl aus 100 Kilogramm Früchten produziert werden.

"Besser waren die Zahlen für Istarska Bjelica und Leccino, wo der Durchschnittswert bei etwa 8.5 Prozent lag“, sagte Nemetschke. ​"Solche Zahlen sind nicht zufriedenstellend, obwohl aufgrund der Hitzewelle im Sommer niedrige Zahlen erwartet wurden.“

"Wir befürchten einen deutlichen Preisanstieg für natives Olivenöl extra in Istrien, da alle Produzenten mehr oder weniger die gleiche Situation haben“, fügte er hinzu.

Kroatien produzierte im Jahr 3,500 rund - Tonnen Olivenöl. Erntejahr 2023/24. Nach Angaben der Europäischen Union hat Kroatien im letzten Jahrzehnt durchschnittlich 3,800 Tonnen pro Jahr produziert.

"Die extreme Sommerdürre und die außergewöhnlich hohen Temperaturen waren für Schädlinge nicht günstig, und infolgedessen Olivenfruchtfliege wurde dieses Jahr überhaupt nicht eingehalten“, sagte Tedi Chiavalon, Miteigentümer von OPG Chiavalon.

Sandi und Tedi Chiavalon hatten mit einer unterdurchschnittlichen Ausbeute gerechnet, wurden aber vom niedrigen Ölstand überrascht. (Foto: OPG Chiavalon)

"Diese Bedingungen führten zu einer äußerst gesunden Ernte und einer unglaublichen Qualität des extra nativen Olivenöls, nicht nur auf unserem Anwesen, sondern in der gesamten Region“, fügte er hinzu.

Chiavalons Familienhaine umfassen etwa 9,000 Olivenbäume auf mehr als 30 Hektar in der Region Vodnjan in Istrien. Er bestätigte, dass die Umwandlungserträge extrem niedrig waren.

"So niedrige Erträge wurden in der jüngeren Geschichte nicht verzeichnet und trotz einer guten Ernte wird die Gesamtproduktion von Olivenöl in Istrien letztlich niedriger ausfallen als üblich“, sagte Chiavalon.

"Aufgrund der außergewöhnlich hohen Temperaturen im Sommer und der langen Trockenzeit ohne Regen hatten wir mit etwas geringeren Erträgen gerechnet, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie wir es letztendlich erlebt haben“, fügte er hinzu.

Laut die Datenerfassung Das Land verfügt laut der kroatischen Regierung über etwa 20,000 Hektar Olivenhaine, von denen fast die Hälfte einheimische Sorten sind. Der Großteil der kroatischen Olivenölproduktion stammt von kleinen Familienbetrieben.

Das Nationale Statistikamt letzter Bericht stellte fest, dass im Jahr 2024 mehr als die Hälfte des im Land konsumierten Olivenöls importiert wurde.

Im Oktober stiegen die durchschnittlichen Preise für natives Olivenöl extra im Land noch immer an und erreichten bis zu 14 Euro pro Liter.

Die Erzeuger auf der Insel Hvar gaben der Dürre die Schuld an ihrer schwierigen Ernte. (Foto: OPG Seca)

"„Die größte Herausforderung in dieser Saison war die Dürre, von der bestimmte Teile der Insel und der umliegenden Gebiete betroffen waren“, sagte Josipa Visković, Event- und Kommunikationsmanagerin bei OPG Seca. ​"In einigen Gebieten hat es fast fünf Monate lang nicht geregnet, was das Überleben der diesjährigen Früchte bedroht.“

OPG Seca ist eine preisgekrönte Olivenfarm auf der Insel Hvar vor der dalmatinischen Küste, wo etwa 1,000 Olivenbäume angebaut werden.

"Da eine Bewässerung nicht möglich ist und es keine spezielle Wasserinfrastruktur gibt, sind wir von klimatischen Bedingungen betroffen, die das Austrocknen der Olivenbäume bedrohen“, sagte Visković.

"Dennoch hat uns die Natur im entscheidenden und allerletzten Moment mit Regen gesegnet, sodass die Oliven erfolgreich gerettet werden konnten und sich in den Früchten Öl entwickeln konnte“, fügte sie hinzu.

Visković betonte die hohe Qualität des Olivenöls, die im Rahmen einer traditionellen Veranstaltung zum Ende der Ernte gefeiert wird, die Teil der zahlreichen Aktivitäten des Unternehmens ist, um Förderung der Insel Olivenölkultur.