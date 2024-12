EU-Bericht prognostiziert stagnierenden Olivenölmarkt

Nach Schätzungen der Europäischen Kommission dürften Produktion und Verbrauch von Olivenöl in der Europäischen Union in den kommenden Jahren leicht zurückgehen.

In seiner jüngsten mittelfristigen Agrarausblickbetonte die Kommission die nachteiligen Auswirkungen von Klimawandel auf die Wasserverfügbarkeit und Bodenproduktivität.

Diese Veränderungen wirken sich bereits auf die Nahrungsmittelproduktion aus, darunter Olivenöl und Tafeloliven, und es wird erwartet, dass sie sich noch verstärken werden. Der Bericht stellte fest, dass diese Verschiebungen ​"begrenzen das Potenzial für Ertragssteigerungen und bewirken eine Verschiebung der Agrarklimazonen nach Norden, was sich auf die Anbaumuster von Nutzpflanzen auswirkt.“

Trotz dieser Herausforderungen wird erwartet, dass der EU-Agrarsektor seine Lebensmittelexporte im nächsten Jahrzehnt steigern und gleichzeitig seine Selbstversorgung mit wichtigen Rohstoffen wie Weizen, Gerste, Fleisch, Milchprodukten, Wein und Olivenöl aufrechterhalten wird.

Die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission sieht einen Trend hin zum Export höherwertiger Güter statt großer Mengen. Dieser Trend dürfte den Gesamtwert der EU-Exporte steigern.

Man prognostiziert einen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion und für einige Rohstoffe, darunter Olivenöl, wird in den nächsten zehn Jahren mit Rückgängen gerechnet.

Der Bericht unterstrich einen deutlichen Rückgang in Olivenölverbrauch in den wichtigsten Förderländern zwischen 2010 und 2024.

"Der in den letzten Jahren beim Olivenölkonsum zu beobachtende Abwärtstrend dürfte sich in den wichtigsten Erzeugerländern fortsetzen, während in anderen EU-Ländern mit einem Verbrauchsanstieg gerechnet wird“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben der Kommission wurden im Jahr 1.79 in der EU 2010 Millionen Tonnen Olivenöl konsumiert. Diese Menge sank kontinuierlich auf 1.59 Millionen Tonnen im Jahr 2021 und 1.23 Millionen Tonnen im Jahr 2022, wobei in den Jahren 2023 und 2024 ähnliche Werte verzeichnet wurden. Diese Mengen dürften bis 2035 konstant bleiben.

In Spanien, Italien und Griechenland wird der Olivenölverbrauch im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich um bis zu drei Prozent jährlich sinken. In Portugal hingegen werden Verbrauch und Verfügbarkeit voraussichtlich steigen.

In den übrigen Ländern der Europäischen Union wird der Olivenölverbrauch bis 3.7 voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 2035 Prozent steigen.

Auf der Produktionsseite hob der Bericht einen allmählichen Rückgang der Olivenanbaufläche in Italien und Griechenland hervor, zwei der drei größten Produzenten des Kontinents. Dieser Rückgang dürfte in den nächsten zehn Jahren zu weiteren Produktionsrückgängen führen.

"Die zukünftige Rentabilität des Olivenölsektors in der EU hängt von der erfolgreichen Umstellung der Produktionssysteme ab, d. h. von ausgedehnten Obstgärten zu intensiven und hochmechanisierten Plantagen“, heißt es in dem Bericht.

Das Dokument, das ausdrücklich erwähnt wird Investitionen in die intensive Landwirtschaft In Spanien und Portugal werden diesbezüglich Maßnahmen ergriffen, die im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einer durchschnittlichen jährlichen Produktionssteigerung von rund 1.2 Prozent in Spanien und einem Prozent in Portugal führen dürften.

Den Prognosen zufolge werden die Renditen in diesen Ländern jährlich um 0.7 Prozent bzw. 1.4 Prozent steigen.

Schwierige klimatische Bedingungen werden sich auch auf den Tafelolivensektor auswirken. Es wird erwartet, dass dieser im nächsten Jahrzehnt weitgehend stabil bleibt und nur langsam wächst.

"Die wohltuenden Eigenschaften des Olivenkonsums und die zunehmenden gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich der Ernährungsgewohnheiten unterstützen diese Ausweitung“, schreiben die Autoren des Berichts.