Mendozan-Produzent Zuccardi wirbt auf Weltbühne für lokale Arauco-Sorte

Die Familie Zuccardi hat es sich zur Aufgabe gemacht, die einheimische argentinische Sorte Arauco im In- und Ausland zu fördern.

Die Winzer in dritter Generation begannen vor 20 Jahren am Fuße der Anden im Departement Maipú der Provinz Mendoza mit der Olivenölproduktion und sind bereits zu einem Maßstab in der Region geworden.

"„Wir haben uns vor 20 Jahren entschieden, mit der Ölproduktion aus dieser Sorte zu beginnen, weil sie ein sehr hohes Qualitätspotenzial hat“, sagt Miguel Zuccardi, der den Olivenölbetrieb des Unternehmens leitet.

"Obwohl es sich um eine Sorte handelt, die hauptsächlich für die Produktion von Tafeloliven bestimmt ist, haben wir sie von Beginn unseres Projekts an ausgewählt“, fügte er hinzu. ​"Nicht jeder kennt die Geschichte dieser Sorte, die um 1550 in Südamerika eingeführt wurde und derzeit im Mittelmeerraum, ihrem Ursprungsgebiet, nicht vorkommt.“

Das sortenreine Arauco ist ein deutlich bitteres Öl mit Noten von frischen grünen Aromen und Geschmacksrichtungen.

"Es handelt sich um eine spät reifende Sorte mit einem hohen Polyphenole”, sagte Zuccardi. ​"Und das aromatische Profil erinnert immer an Tomaten, Tomatenblätter und geschnittenes Gras.“

Allerdings werden die Oliven zu einer vergleichsweise aufwändigen Paste gemahlen, wodurch die Ölausbeute geringer ist als bei vielen handelsüblichen Sorten.

Obwohl die Sorte Arauco besondere Herausforderungen mit sich bringt, ist das daraus entstehende Olivenöl laut Zuccardi die zusätzliche Arbeit wert. (Foto: Familia Zuccardi)

"Es handelt sich um eine Sorte mit einem geringeren industriellen Ertrag und es gibt Sorten, die besser abschneiden als Arauco“, sagte Zuccardi. ​"Man muss mit dem Dekanter immer etwas langsamer arbeiten, um eine gute Extraktion zu bekommen. Es hängt auch stark vom Feuchtigkeitshaushalt des Jahres zum Erntezeitpunkt ab.“

"Dennoch handelt es sich um eine Sorte, die in der Mühle funktioniert“, fügte er hinzu. ​"Bedenken Sie: Wäre die Sorte agronomisch nicht einwandfrei, hätte sie sich in der Region nicht über 400 Jahre gehalten.“

In den letzten 20 Jahren hat Familia Zuccardi 60 Hektar Auraco und 260 Hektar Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa und Korneiki bepflanzt; alle traditionell oder mit mittlerer Dichte bepflanzt.

"„Wir wachsen derzeit nicht superintensiv“, bestätigte Zuccardi. ​"Wir suchen nach Sorten, die uns einen qualitativen Unterschied bieten, das interessiert uns am meisten.“

Tatsächlich fiel dieser qualitative Unterschied bei der 2024 auf NYIOOC World Olive Oil Competition, wo Familia Zuccardi einen Gold Award für seine mittelgroße Bio-Sorte Arauco Monovarietät erhielt, eingereicht von der produktiver Identifikator von Qualitätsproduzenten Manicaretti Italienische Lebensmittelimporteure.

"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung bei NYIOOC”, sagte Zuccardi. ​"Wir glauben, dass es gut ist, die Öle aus unserer Region zu diesem prestigeträchtigen Wettbewerb mitzubringen und unsere Sorte Arauco bekannt zu machen.“

Die Auszeichnung erfolgte unmittelbar nach einer Anspruchsvolle Ernte in Mendoza und im übrigen Argentinien.

Zuccardi rechnet nach einer enttäuschenden Ernte 2024 mit einer Erholung der Produktion. (Foto: Familia Zuccardi)

"„Die Ernte in Mendoza war im Jahr 2024 eher gering“, bestätigte Zuccardi. ​"Hauptsächlich aufgrund einiger Fröste im Juni 2023 [die die Bäume kurz vor der Blüte beschädigten] und der Schwankungen in der Olivenproduktion.“

Familia Zuccardi beginnt früh mit der Ernte. Sie beginnt in der zweiten Märzwoche mit Genovesa und fährt dann mit den anderen Sorten fort, bis sie vor Anfang Juni fertig sind.

"„Hier in Mendoza, einer Hochwüste, besteht immer Frostgefahr, deshalb sind frühe Ernten notwendig“, sagte Zuccardi.

Für das Jahr 2025 erwartet Zuccardi eine Erholung der Produktion aufgrund der üppigen Blüte in den Olivenhainen und des reichlichen Schnees in den Bergen im Winter (von Juni bis August auf der Südhalbkugel).

"Der Frühling hat mit einer üppigeren Blüte begonnen, von der wir hoffen, dass sie zum Tragen kommt“, sagte er. ​"Glücklicherweise hatten wir in den Anden einen Winter mit guten Schneefällen, die für die Wasserverfügbarkeit und die Wiederauffüllung der Grundwasserleiter in einer Wüstenregion wie Mendoza von entscheidender Bedeutung sind.“

"Andererseits ermöglichen uns die Wüstenbedingungen unserer Region, auf 100 Prozent der von uns bewirtschafteten Fläche zertifizierte biologische Landwirtschaft zu betreiben“, fügte Zuccardi hinzu.

Mendoza hat ein trockenes Klima und erhält jährlich etwa 300 Milliliter Niederschlag. Allerdings, so Zuccardi, habe er in den Anden im Laufe der Jahre eine abnehmende Schneedecke bemerkt, was im Sommer weniger Niederschlag bedeute, der den Grundwasserleiter, auf dem die Olivenhaine liegen, wieder auffüllt.

Diese offensichtliche Auswirkung von Klimawandel und steigende Stromkosten aufgrund der jüngsten Regierungsreformen hat das Bewässerungsmanagement zu einem wesentlichen Bestandteil des Geschäfts gemacht.

Miguel Zuccardi trat vor 20 Jahren in das Familienunternehmen ein und leitet heute den Bereich Olivenöl. (Foto: Familia Zuccardi)

"Der Schlüssel liegt im Bewässerungsmanagement“, sagte er. ​"Wenn man sich den Trend der letzten 15 Jahre ansieht, haben wir einen Rückgang der Schneefälle in den Bergen erlebt. Dieses Jahr war glücklicherweise ein normales Jahr mit besseren Schneefällen.“

Eine weitere Herausforderung ist die anhaltende Inflation in Argentinien, die im Laufe der Jahre die Kaufkraft der Verbraucher geschwächt hat. Dennoch, so Zuccardi, bleibe Argentinien der wichtigste Markt des Unternehmens.

"Unser Hauptmarkt ist heute Argentinien, weil wir durch den Vertrieb unseres Weins verschiedene Absatzkanäle erreichen und dabei unsere Handelsstruktur ausnutzen können“, sagte er. Tatsächlich bieten Restaurants und Cafés in ganz Buenos Aires ihren Kunden Olivenöle von Familia Zuccardi an.

Während der lokale Markt weiterhin den Hauptfokus des Unternehmens bildet, exportiert Familia Zuccardi auch nach Brasilien, China, Japan und in die Vereinigten Staaten (über Manicaretti).

"„Brasilien ist unser wichtigster potenzieller Markt“, sagte Zuccardi. ​"Es ist ein wichtiger Markt mit viel kultureller Nähe.“

"Unser Marktanteil in den Vereinigten Staaten ist noch sehr gering, aber wir wissen, dass der Gewinn von Auszeichnungen dazu beiträgt, unsere Öle und unseren Umsatz zu fördern“, fügte er hinzu.

Dank seines umfangreichen Tourismusangebots konnte Familia Zuccardi in Brasilien, wo Direktflüge von São Paulo nach Mendoza angeboten werden, einen treuen Kundenstamm aufbauen.

Der Tourismus in Mendoza hat zahllose Argentinier und Brasilianer mit der Arauco-Sorte und anderen Sorten bekannt gemacht. (Foto: Familia Zuccardi)

"Mendoza verfügt über eine Wein- und Gastronomietourismusbranche, die in den letzten Jahren erheblich gewachsen ist“, sagte Zuccardi. ​"Wir empfangen viele Besucher aus Brasilien, und das ermöglicht es vielen Menschen, die aus Brasilien nach Mendoza kommen, die Qualität des hiesigen Olivenöls zu schätzen und zu verstehen.“

Zu den wichtigsten touristischen Angeboten der Familie gehören drei Restaurants, darunter das auf Olivenöl spezialisierte Pan y Oliva („Brot und Olive“). Insgesamt, so Zuccardi, empfängt das Unternehmen jährlich 90,000 Besucher.

"Wir bieten auch Kochkurse an, und wenn Sie während der Erntezeit kommen, können Sie Ihre eigene Olivenölmischung herstellen“, sagte er. ​"Es gibt auch Programme, bei denen man eine Fahrradtour durch den Olivenhain machen kann.“

Während viele Produzenten des Landes den heimischen Markt aufgegeben haben und sich stattdessen auf den Export in die USA und nach Europa konzentrieren, glaubt Zuccardi, dass in Argentinien noch ein latentes Potenzial schlummert.

"Der Markt für hochwertiges Olivenöl wächst“, sagte er. ​"In dem Maße, in dem Menschen Qualität verstehen, verstehen sie, dass für Natives Olivenöl extra Damit es gut für die Gesundheit ist, muss es auch von hoher Qualität sein. Es muss frisch sein. Daraus entsteht ein wachsender Markt.“

"„Für mich ist der Markt spannend“, so Zuccardi abschließend. ​"Argentinien ist noch klein, aber die Verbraucher sind daran interessiert, etwas über Olivenöl zu erfahren.“