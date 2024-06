Landwirte in Griechenland werden nach historisch niedrigen Ernteerträgen Zeugen der Auswirkungen des Klimawandels

Der griechische Olivenölsektor wurde in diesem Jahr bis an seine Grenzen getestet, wobei das Land nachgab Rekordproduktion von weniger als 150,000 Tonnen Olivenöl aufgrund widriger Wetterbedingungen und der Eindringung von Olivenbäumen ​'„außerhalb des Jahres“ in den meisten Produktionsregionen des Landes.

Einige der 56 Griechische Produzenten ausgezeichnet Die Teilnehmer des diesjährigen Weltwettbewerbs spüren noch immer die Nachbeben der schwierigen Ernte.

Auch wenn wir möglicherweise keine direkte Kontrolle über den Klimawandel und die damit verbundenen wärmeren Bedingungen haben, haben wir die Möglichkeit, in unseren Olivenhainen Veränderungen vorzunehmen, um einige seiner Auswirkungen abzumildern. - Diamantis Pierrakos, Laconiko

"„In diesem Jahr haben wir erkannt, dass der Anbau von Olivenbäumen nicht mehr rentabel ist“, sagte Apostolos Porsanidis, der Eigentümer von Dr. K.aAbonnieren, ein Rückkehrer von der ionischen Insel Korfu. ​"Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, die der Klimawandel mit sich bringt.“

Der Produzent erhielt einen Silberpreis bei der 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition für einen mittelgroßen Monovarietaler aus der lokalen Sorte Lianelia.

"Der Fruchtansatz war minimal und die Olivenfruchtfliege forderte einen hohen Tribut von den Oliven“, sagte Porsanidis. ​"Wir haben hart gearbeitet, um unser Olivenöl herzustellen, und haben uns dieses Jahr sehr über die Silberauszeichnung gefreut. Der NYIOOC war schon immer der ideale Ort, um unser Olivenöl mehr Verbrauchern aus der ganzen Welt vorzustellen.“

Porsanidis' Worte wurden von Vlasios Nisiotis von Rafteli Protouli aus Lesbos, der sagte, dass das Unternehmen den Gold Award im Jahr 2024 gewonnen habe NYIOOC garantiert die positive Aufnahme der Marke des Unternehmens im Ausland.

"Indem wir unser Aegean Gold g.g.A. Lesbos zum Wettbewerb eingereicht haben, wollten wir bestätigen, dass wir den Qualitätsweg fortsetzen, den wir seit Jahren verfolgen“, sagte Nisiotis.

Er stellte jedoch fest, dass der Klimawandel seine Spuren in der düsteren Ernte hinterlassen habe, die Lesbos in diesem Erntejahr erlebt habe.

"Die Ernte 2023/24 war eine der schlechtesten der letzten 20 Jahre“, sagte er. ​"Der Olivenanbau ist stärker betroffen als je zuvor und die Produktionsmengen sind aufgrund des Klimawandels beispiellos niedrig.“

"„Die geringen Olivenölerträge und die Wasserknappheit, mit der wir auf der Insel regelmäßig konfrontiert sind, könnten bedeuten, dass es für uns Menschen an der Zeit ist, uns mit all dem Schaden auseinanderzusetzen, den wir dem Planeten seit Jahren zugefügt haben“, fügte Nisiotis hinzu.

Er stellte fest, dass die Ernte 2024/25 vorerst vielversprechend aussieht. ​"Wir hoffen auf eine reiche Ernte im nächsten Jahr. Alle Anzeichen sind ermutigend“, sagte Nisiotis. ​"Bis zur Ernte ist es allerdings noch ein Marathon und es kann noch alles passieren.“

Nisiotis führte die historisch niedrige Ernte auf der Insel Lesbos auf die Auswirkungen des Klimawandels zurück. (Foto: Rafteli Protouli)

Agriston, ein weiterer preisgekrönter Produzent auf halbem Weg zwischen Thessaloniki und Kavala, vertrat die nordgriechischen Produzenten beim Weltwettbewerb und erhielt einen Silberpreis für eine mittelgroße monovarietale Olive aus Chalkidiki-Oliven.

Inhaber Vangelis Chrysafoudis glaubt, dass abgepacktes Olivenöl für griechische Produzenten der Weg nach vorne ist.

"Wenn Sie in großen Mengen verkaufen, sind Sie dabei Gnade der Italiener", Sagte er. ​"Wenn Sie es verpackt verkaufen, haben Sie zumindest die Kontrolle über Ihr Spiel.“

Das Unternehmen exportiert sein Marken-Olivenöl in zahlreiche Länder, darunter Schweden, Frankreich, Kanada, die Vereinigten Staaten und Deutschland. Die mageren Erträge im letzten Jahr veranlassten Chrysafoudis jedoch, seine Strategie zu überdenken.

"Vor zwei Jahren haben wir 500 Tonnen Öl produziert und im vergangenen Jahr 70“, sagte er. ​"Die reduzierte Produktion hat meine Träume zerstört. Ich hätte viele weitere Türen öffnen können, wenn ich mehr Olivenöl gehabt hätte. Trotzdem werde ich nicht wieder zu einem Preis von 1.50 Euro pro Kilogramm zurückkehren. Ich werde es schaffen.“

Athanasios Molasiotis, Professor für Agrarwissenschaften an der Aristoteles-Universität Thessaloniki, sagte, dass die höheren Temperaturen als üblich, die auf den Klimawandel zurückzuführen seien, den griechischen Olivenölsektor in vielfältiger Weise beeinträchtigten.

Er fügte hinzu, dass die hohen Temperaturen vor allem im Sommer aufträten und die Olivenbäume erschöpfen würden.

"Ein weiteres Problem ist das, was Zentral- und vor allem Nordgriechenland erlebt: die hohe Wintertemperaturen”, sagte Molasiotis. Olivenbäume müssen im Winter relativ niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein, damit sie kräftig blühen und Früchte tragen.”

"Allerdings sollte uns [die geringere Fruchtbildung] der Olivenbäume nicht einschüchtern“, fügte er hinzu. ​"Olivenbäume haben ​'an und ​'schlechte Jahre, die nach einem Jahr intensiver Fruchtbildung teilweise Fruchtbildung oder sogar Fruchtlosigkeit aufweisen. Einerseits gibt es die klimatischen Faktoren, die die Fruchtbildung beeinflussen, und andererseits tragen die Olivenbäume von Natur aus nicht durchgehend Früchte.“

Diamantis Pierrakos von Laconiko, ein preisgekrönter Produzent von der Halbinsel Peloponnes, sagte, dass ein gezielter Ansatz erforderlich sei, um die Auswirkungen des Klimawandels auf Olivenhaine und -bäume auszugleichen.

"Auch wenn wir möglicherweise keine direkte Kontrolle über den Klimawandel und die damit verbundenen wärmeren Bedingungen haben, haben wir die Möglichkeit, in unseren Olivenhainen Veränderungen vorzunehmen, um einige seiner Auswirkungen abzumildern“, sagte er.

"Unsere Olivenhaine an der Südküste des Peloponnes stehen vor Herausforderungen wie schlechten Bodennährstoffen und geringer Wasserretention aufgrund sandiger Böden“, fügte Piuerrakos hinzu.

"Unsere Strategie konzentriert sich auf die Verbesserung und Stärkung der Bodenbedingungen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Olivenbäume gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen“, erklärte er. ​"Durch die Stärkung unseres Bodens und unserer Bäume konnten wir deutliche Verbesserungen und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit unserer Haine feststellen.“

Laconiko erhielt beim diesjährigen Weltwettbewerb gleich vier Auszeichnungen (zwei Gold- und zwei Silberpreise), womit sich die Gesamtzahl der Auszeichnungen auf 21 erhöht und seine Position als am meisten ausgezeichneter griechischer Produzent in der Welt festigt Olive Oil Times Weltrangliste.

"Wir tragen die diesjährigen Auszeichnungen mit Stolz“, sagte Pierrakos. „ Da es unsere bisher anspruchsvollste Ernte war, mit einem Mangel an Arbeitskräften und ständigen Verzögerungen während unserer Ernte, spricht die Tatsache, dass wir es geschafft haben, erneut ausgezeichnet zu werden, Bände über unser Engagement für Qualität.“