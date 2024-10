Filippo Berio prognostiziert Produktionserholung und sinkende Preise

Dusan Kaljevic ist optimistisch, da im gesamten Mittelmeerraum vielversprechende Olivenernten beginnen und mit sinkenden Preisen am Ursprungsort zu rechnen ist.

"Wir rechnen mit 3.2, vielleicht 3.3 Millionen Tonnen weltweit“, sagte der Geschäftsführer von Filippo Berio North America Olive Oil Times. ​"Das ist eine wichtige Zahl.“

Das Erntejahr 2024/25 wird voraussichtlich das erste ​"Die Ernte ist seit 2021/22 „normal“, als die Produktion 3.4 Millionen Tonnen erreichte.

Sollte sich die Zahl von 3.2 Mio. Tonnen nach den ersten beiden Erntemonaten bestätigen, rechne ich damit, dass der Preis im Januar unter die 5-Euro-Marke sinken wird. - Dusan Kaljevic, CEO, Filippo Berio North America

In den beiden dazwischenliegenden Erntejahren sank die Produktion auf 2.6 bzw. 2.4 Millionen Tonnen; aufeinanderfolgende Jahre mit hohen Frühlingstemperaturen und Dürre führten zu den niedrigsten Ernten seit fast einem Jahrzehnt.

Spanien ist das Zentrum der weltweiten Olivenölproduktion und Kaljevic erwartet eine Produktion von 1.5 Millionen Tonnen. ​"doppelt so hoch wie die letzten beiden Ernten.“

"„Der Winter war mit viel Regen und gemäßigten Temperaturen ideal für die Reifung von Olivenöl“, sagte er. ​"Das dürfte für die gesamte Branche eine große Erleichterung sein.“

Neben Spanien erwarten auch die Produzenten in der Türkei und in Tunesien eine deutliche Erholung der Produktion.

Kaljevic schätzt, dass Tunesien etwa 300,000 Tonnen produzieren wird, 36 Prozent mehr als letztes Jahr und 56,000 Tonnen mehr als der Fünfjahresdurchschnitt.

In der Türkei wird die Produktion voraussichtlich auf rund 350,000 Tonnen steigen und damit Ertrag vom letzten Jahr von 180,000 Tonnen und 39 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt.

Kaljevic führte die Produktionssteigerungen in beiden Ländern auf eine Kombination aus besserem Wetter als bei der vorherigen Ernte, dem Erwachsenwerden neuer Bäume und dem Eintritt vieler Haine in eine ​'im natürlichen, abwechselnden Fruchtzyklus der Olivenbäume.

Ein- und Aus-Jahre Olivenbäume haben einen natürlichen Zyklus aus abwechselnden Jahren mit hoher und niedriger Produktion, bekannt als ​"On-Jahre“ und ​"Off-Years“ bzw. Im Laufe eines Jahres tragen die Olivenbäume mehr Früchte, was zu einer erhöhten Olivenölproduktion führt. Umgekehrt ein ​"„Off-Year“ zeichnet sich durch einen geringeren Olivenertrag aufgrund des Stresses aus dem Vorjahr aus ​"im Jahr.“ Olivenölproduzenten überwachen diese Zyklen häufig, um Produktionsschwankungen vorherzusehen und zu planen.

"Es gibt enorme Anreize und staatliche Investitionen und sowohl Tunesien als auch die Türkei haben fantastische Arbeit geleistet“, fügte er hinzu. ​"Ihre Landwirtschaftsministerien unterstützen die Branche … Jedes Jahr wird mehr in intensive und superintensive Landwirtschaft investiert.“

In einigen Teilen Tunesiens und des benachbarten Marokkos fielen jedoch übermäßige Niederschläge. Daher wird die Produktion in Marokko voraussichtlich unterdurchschnittlich bleiben.

Kaljevic schätzte, dass der zweitgrößte Olivenölproduzent Nordafrikas eine Produktion von 100,000 bis 120,000 Tonnen erzielen würde, was deutlich unter dem Durchschnitt von 160,000 Tonnen liegt.

Zusammen mit Marokko bestätigte Kaljevic, dass die Produktion voraussichtlich fallen in Italien vor allem durch den Einstieg der Hersteller in eine ​'Zwischenjahr und einige Wetterextreme.

In Griechenland ist die Produktion inzwischen voraussichtliche Verdoppelung vom Tiefststand des Vorjahres auf 250,000 bis 280,000 Tonnen.

Die portugiesischen Erzeuger erwarten auch einen besseren Ertrag – zwischen 170,000 und 190,000 Tonnen – aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen und der Tatsache, dass viele Bäume in eine ​'im Vergleich zum Vorjahr.‘

Laut Kaljevic ist die Olivenölproduktion in Syrien auch voraussichtlicher Aufschwung140,000 Tonnen erreichen.

Filippo Berio kauft Lampant-Olivenöl aus Mühlen im Nordwesten des Landes, das derzeit von der Türkei besetzt ist, raffiniert es in Italien und mischt es mit nativem und Natives Olivenöl extra verkauft werden als ​'rein‘ oder ​'extra leichtes Olivenöl.

"Natürlich gibt es weiterhin Sicherheitsprobleme und den Bürgerkrieg, aber die Regierung schützt die Landwirtschaft“, sagte er. ​"Trotz der wirtschaftlichen Probleme und des Bürgerkriegs investieren sie in Olivenöl.“

Als Folge der Produktionserholung erwartet Kaljevic Olivenölpreise am Ursprungsort bis Anfang 2025 zurückgehen, da die Olivenölvorräte schnell wieder aufgefüllt werden.

"Wenn sich die Zahl von 3.2 Millionen Tonnen nach den ersten beiden Erntemonaten bestätigt, rechne ich damit, dass der Preis im Januar unter die Marke von 5 Euro fallen wird“, sagte er.

Tatsächlich liegen einige Terminkaufverträge für die ersten Lieferungen im November und Dezember Berichten zufolge bei 5 bis 6 Euro pro Kilogramm. Andere Experten erwarten einen Preisrückgang zwischen 3 und 4 Euro pro Kilogramm, wenn die Ernte den Erwartungen entspricht.

"Ich bin nicht sicher, ob der Kurs unter 4 Euro fallen wird, da die Anpassung der weltweiten Reserven einige Zeit in Anspruch nehmen wird; es gibt keinen Übertrag“, sagte Kaljevic.

Er geht davon aus, dass ein Teil des noch vorrätigen nativen und extra nativen Olivenöls bald in eine niedrigere Qualität umklassifiziert und aus den Tanks entleert wird, während diese gereinigt und für die nächste Ernte vorbereitet werden.

Filippo Berio bezieht den Großteil seines nativen Olivenöls extra aus Spanien, Italien und Griechenland. Schlechte Ernten in allen drei Ländern in den letzten Jahren und eine stetig steigende Produktion in Portugal, Tunesien und der Türkei haben das Unternehmen jedoch dazu veranlasst, seine Beschaffungsstrategie zu diversifizieren.

Kaljevic fügte hinzu, dass das Unternehmen zudem mit dem Kauf von extra nativem Olivenöl aus Argentinien und Chile begonnen habe, um seinen Vorrat zur Hälfte zwischen den Ernten in der nördlichen Hemisphäre aufzustocken.

Wie viele andere im Olivenölsektor sieht er Klimawandel als existenzielle Bedrohung für die Branche.

Kaljevic weist zwar auf die Widerstandsfähigkeit der Olivenbäume hin, befürchtet jedoch, dass extreme Wetterereignisse und ein zunehmend heißes und trockeneres Klima die Herstellung und den Verkauf von Olivenöl unhaltbar machen könnten.

"„Es gibt Auswirkungen des Klimawandels“, sagte Kaljevic. ​"Das Muster ändert sich. Anstatt den Zyklus der Olivenölernte über fünf bis zehn Jahre zu betrachten, betrachten wir ihn jetzt über zwei bis drei Jahre.“

Mittelfristig rechnet er damit, dass sich einige Olivenanbaugebiete in Europa und Kalifornien nach Norden ausdehnen werden. Berichte aus Italien zeigen, dass die Zahl der Olivenhaine und Ölproduzenten zunehmend im Norden während diese Zahlen im Süden stabil bleiben oder sinken.

Kaljevic ist der Ansicht, dass sich Unternehmen an das veränderte Klima anpassen müssen, indem sie Erforschung neuer Olivensorten und das Olivengenom. Er forderte außerdem mehr Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien, um die Erträge der Mühlen zu steigern und landwirtschaftliche Praktiken zu optimieren.

"Wir müssen in die Technologie investieren, das heißt in die Mikrofilterung des Wassers, um es genau in den Blöcken und Reihen zu verteilen, wo die Olivenbäume es brauchen“, sagte Kaljevic. ​"Gleichzeitig müssen wir in die Anpflanzung neuer, extrem intensiver Olivenbaumsorten investieren.“

Zu diesem Zweck untersucht Filippo Berio in seinem Freilandlabor in Italien 50 verschiedene Sorten, darunter auch einige, die nicht mehr kommerziell angebaut werden.

"Acht dieser 50 sind widerstandsfähiger gegen die Olivenfruchtfliege als auch Xylella fastidiosa”, sagte Kaljevic. ​"Außerdem brauchen sie weniger Wasser.“

Während Kaljevic viel Zeit damit verbringt, über die Angebotsseite des Olivenölgeschäfts nachzudenken, besteht sein Ziel bei Filippo Berio North America darin, die Haushaltsdurchdringung und den Pro-Kopf-Verbrauch im Land mit der drittgrößten Bevölkerungszahl und der größten Volkswirtschaft der Welt zu steigern.

"Wenn wir über die Vereinigten Staaten sprechen, sprechen wir über einen Kontinent und nicht über ein Land“, sagte er. ​"Ein Verbraucher in Florida oder jemand in North Dakota nimmt Olivenöl völlig anders wahr.“

Laut Kaljevic ist es aufgrund der enormen Größe des US-Marktes, der unterschiedlichen Klimazonen, der großen Einkommensungleichheit und der kulturellen Vielfalt besonders schwierig, in großem Maßstab in den US-Markt einzudringen.

"Es gibt einen Plan, die Haushaltsdurchdringung zu erhöhen“, sagte er. ​"Heute liegt dieser Anteil bei 45 Prozent; 55 von 100 Familien in den Vereinigten Staaten verwenden überhaupt kein Olivenöl.“

"Die 45 Prozent der Familien, die Olivenöl konsumieren, haben ein höheres Einkommen als der Durchschnitt und wissen mehr über das Produkt“, fügte Kaljevic hinzu. ​"Dieser US-Verbraucher ist bereit, etwas mehr zu zahlen als die Verbraucher im Rest der Welt.“

Er ist davon überzeugt, dass eine Ausweitung des Angebots, faire Preise für Kunden und Verbraucher sowie eine Steigerung der Nachfrage durch Aufklärung von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Erfolg des Sektors sind.

"Wir müssen dieses Produkt für Verbraucher auf der ganzen Welt verfügbarer, erschwinglicher und verständlicher machen“, sagte er. ​"Es gibt keine Möglichkeit, die Produktionskapazität zu steigern, ohne die Nachfrage zu erhöhen.“