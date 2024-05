Griechische Produzenten feiern erfolgreichen Abschluss der historisch niedrigen Ernte

Die diesjährige enttäuschende Ernte in Griechenland hielt die Olivenbauern und Müller des Landes nicht davon ab, einige davon herzustellen die weltbesten nativen Olivenöle extra.

Die griechischen Produzenten trotzten allen Erwartungen und gewannen 56 Auszeichnungen (26 Gold- und 30 Silberauszeichnungen) aus 108 Einsendungen bei der 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Die griechische Olivenölproduktion ging zurück unter 150,000 Tonnen im Erntejahr 2023/24 ein Rekordtief und weniger als die Hälfte der letztjährigen 340,000 Tonnen.

Landwirte und Müller führten unregelmäßiges Wetter an, das den etablierten Olivenanbau im Land störte und weit verbreitet war Olivenfruchtfliege Befall als Hauptursache für den Rückgang der Quantität und in einigen Fällen auch der Qualität.

"„Das vergangene Jahr war die größte Herausforderung, die wir je erlebt haben“, sagte der kretische Produzent Panagiotis Tsiriotakis Akropolis Organics, das zwei Gold Awards für Koroneiki-Monovarietäten gewann.

"„Im Gegensatz zur Generation meines Großvaters, als das Wetter zuverlässig und konstant war, haben wir mit Wetterveränderungen wie nie zuvor zu kämpfen“, fügte er hinzu.

Produzenten aus Kreta und der Peloponnes-Halbinsel, dem Rückgrat der griechischen Olivenölindustrie, holten sich bei der diesjährigen Auszeichnung den Löwenanteil der Auszeichnungen NYIOOC mit 32 Auszeichnungen.

AMG Karabelas aus der Ilia-Region der Halbinsel überstanden das widrige Wetter, das dieses Jahr in der Region vorherrschte, und gewannen beim Weltwettbewerb zwei Gold-Auszeichnungen und eine Silber-Auszeichnung.

Hohe Temperaturen im Frühling und nasses Wetter während der Ernte gehörten zu den Herausforderungen, denen sich AMG Karabelas gegenübersah, um preisgekrönte Qualität zu erzielen. (Foto: AMG Karabelas)

Alexis Karabelas sagte, unregelmäßige Wetterbedingungen, darunter übermäßiger Regen im Frühling und warmes Wetter zur Erntezeit, zwangen das Unternehmen, seine Taktik zu ändern und seine hohen Qualitätsstandards erneut zu erreichen.

"Wir mussten häufige Tests durchführen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen“, sagte er. ​"Nachdem wir es dieses Jahr geschafft haben, glauben wir, dass wir auch in den kommenden Jahren gewinnen können.“

Der peloponnesische Produzent erhielt zum dritten Mal in Folge zwei Gold Awards für Laurel & Flame Fresh, eine sortenreine Sorte von Tsabidoelia, und seine Olympia-PGI-Mischung. Auch der Film „Myths of Olympia“ des Unternehmens wurde ausgezeichnet.

"Wir freuen uns auch über das Myths of Ancient Olympia, ein Koroneiki-Olivenöl extra vergine, das wir dem vorgelegt haben NYIOOC zum ersten Mal einen Silberpreis im Wettbewerb gewonnen“, sagte Karabelas.

Auf Kreta, wo in einigen Produktionsgebieten der Insel ein dramatischer Rückgang der Olivenölproduktion um 60 bis 70 Prozent zu verzeichnen war, kehrten Marktteilnehmer zurück Skoutari und Kretische Ernte überwand eine anspruchsvolle Ernte und gewann dieses Jahr Auszeichnungen NYIOOC.

Beide Produzenten liegen auf gegenüberliegenden Seiten der Insel – Skoutari auf der Ostseite in der Nähe von Lasithi und Cretan Harvest auf der Westseite in der Nähe von Chania – und hatten während der Ernte mit dem trockenen Wetter der Insel und den Olivenschädlingen zu kämpfen.

Nach einem herausfordernden Erntejahr 2023/24 sagten die Erzeuger, dass die Situation vor 2024/25 vielversprechender sei. (Foto: Cretan Harvest)

"Das Wetter ist unvorhersehbar geworden, mit starken Winden und warmem Wetter im April und Mai, die den Prozess der Olivenfruchtbildung stark beeinträchtigen“, sagte Maria Sgourou aus Skoutari. ​"Abgesehen von den Erscheinungen der Fruchtfliege war das Erntejahr 2023/24 auch sehr trocken. Dürre ist eine unserer größten Sorgen im Osten Kretas.“

Der Gold Award, den Skoutari für gewann zum vierten Mal in Folge Das Jahr hat enorm dazu beigetragen, die Belastung durch die schwierige Ernte zu lindern.

"Der Gewinn der Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz auf unseren dynamischen Kurs, aber auch mit Dankbarkeit für unsere Mitreisenden“, sagte Sgourou. ​"Getreu unserer Verpflichtung, höchste Qualität zu bieten, setzen wir unsere Bemühungen mit noch größerer Beharrlichkeit fort.“

Cretan Harvest feierte seinerseits einen Silberpreis im Wettbewerb für ein delikates Koroneiki-Olivenöl extra vergine, wenn auch mit einigen Herausforderungen aufgrund des schwierigen Erntejahres 2023/24.

"Die Saison war sehr anspruchsvoll, da die Fruchtfliege und das Gloeosporium die Menge und Qualität der kretischen Olivenöle beeinträchtigten“, sagte Eigentümer Stamatis Madariotakis. ​"Allerdings ist die NYIOOC Die Auszeichnung würdigt unsere harte Arbeit zur Aufrechterhaltung unserer hohen Standards in der Olivenölproduktion.“

Madariotakis fügte hinzu, dass die Ernte 2024/25 vielversprechend aussieht und sich die Blüten der Olivenbäume gut entwickeln.

Andere Experten erwarten in Griechenland im Jahr 2024/25 einen verbesserten Olivenölertrag, sofern der Olivenfruchtanbau weiterhin ungehindert bleibt.

"An den Olivenbäumen im ganzen Land ist eine starke Fruchtbildung deutlich sichtbar, die die nächste Olivenölernte irgendwo zwischen 200,000 und 220,000 Tonnen beschert“, sagte der Olivenölverkoster und Qualitätsberater Vasilios Frantzolas.

"Allerdings vertrocknen die Olivenblüten in manchen Gegenden aufgrund der starken Dürre, verbunden mit dem Fehlen der erforderliche Kühlstunden „Der letzte Winter sollte uns vorsichtig machen“, fügte er hinzu. Bis Mitte Juni sollten wir ein besseres Bild von der nächsten Olivenölernte haben.“

Auf Lesbos, der drittgrößten Insel Griechenlands und einer weiteren traditionellen Olivenölproduktionsregion des Landes, sank die Produktion in dieser Saison von mehr als 3,000 Tonnen im Jahr 10,000/2022 auf 23 Tonnen.

Falcon pflegt auf der Insel Lesbos 40,000 Olivenbäume in 12 Sorten. (Foto: Falke)

Trotz der düsteren Ernte auf der Insel Falke aus Sigri an der Westküste der Insel triumphierte mit drei Gold Awards und wiederholte damit den letztjährigen Erfolg beim Weltwettbewerb.

"Es ist so wichtig, nach einem so schwierigen Jahr beim prestigeträchtigen New Yorker Wettbewerb ausgezeichnet zu werden“, sagte Nana Kanakaki, die Verantwortliche für die Olivenölabteilung des Unternehmens. ​"Die drei Gold Awards im Jahr 2024 NYIOOC sind die natürliche Fortsetzung der Auszeichnungen, die Falcon letztes Jahr erhalten hat.“

Das Unternehmen hat ein zuvor verlassenes Gebiet in einen riesigen Hain mit 40,000 Olivenbäumen von nicht weniger als 12 verschiedenen Olivensorten verwandelt, darunter die einheimischen Sorten Adramytini und Kolovi.

Falcon erhielt seine Auszeichnungen beim Weltwettbewerb für drei Monovarietäten aus Kalamon-, Kolovi- und Adramytini-Oliven.

Kanakaki sagte, dass der milde Winter und die Fruchtfliege, die sich schon früh auf der Insel bemerkbar machte, unkonventionelle Ansätze bei der Olivenölproduktion erforderten.

"Um ernsthafte Auswirkungen auf unsere Olivenöle zu vermeiden, haben wir Ende August mit der Ernte begonnen, um unser früh geerntetes, extra natives Olivenöl mit hohem Polyphenolgehalt herzustellen“, sagte sie. ​"Wir sind ständig bestrebt, unser Olivenöl durch einen anderen Ansatz in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit zu fördern, wie zum Beispiel den minimalen Einsatz von Wasser und den Ausschluss von Luftsauerstoff aus dem Produktionsprozess, um höchste Qualität zu erreichen.“

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen und unsere harte Arbeit im Laufe der Zeit anerkannt werden“, schloss Kanakaki.