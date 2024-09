In Griechenland brauchen die Wälder vor der Ernte Regen

Nach mehr als vier Monaten heißen und trockenen Wetters in weiten Teilen Griechenlands nennen Olivenbauern und Olivenölproduzenten den Regen als wichtigsten Faktor für eine ausreichende Olivenölernte im Land im kommenden Erntejahr 2024/25.

"„Die Dürre hat den Olivenanbau im gesamten Mittelmeerraum schwer getroffen“, sagte Yiorgos Kokkinos, Präsident der Erzeugervereinigung Nileas aus der Region Messenien im südlichen Peloponnes.

"Bei uns war das Wetter wärmer als gewöhnlich seit dem Frühjahr, und wir haben seit vier Monaten keinen nennenswerten Regen erlebt“, fügte Kokkinos hinzu. ​"Vor ein paar Tagen gab es zwar etwas Regen, aber nur vereinzelt. In einigen Gegenden haben die Olivenbäume aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit erhebliche Probleme.“

Wir brauchen nur ein paar Regenfälle, die die Bäume bewässern, damit eine gute Olivenölernte eintreten kann. Wenn die Regenfälle jedoch ausbleiben, wird es in einigen Teilen der Region keine Ernte geben. - Yiorgos Kokkinos, Präsident, Erzeugerverband Nileas

Kokkinos sagte jedoch, dass die örtlichen Erzeuger mit einer zufriedenstellenden Ernte rechnen, wenn die Regenfälle rechtzeitig eintreten.

"Die Olivenbäume haben sehr gut Früchte getragen“, sagte er. ​"Wir brauchen nur ein paar Regenfälle, die die Bäume bewässern, damit eine gute Olivenölernte eintreten kann. Aber wenn die Regenfälle ausbleiben, wird es in einigen Teilen der Region keine Ernte geben.“

Ersten Schätzungen zufolge dürfte die Olivenölproduktion in der Region Messenien von rund 60,000 Tonnen im letzten Jahr auf über 40,000 Tonnen ansteigen.

In diesem Sommer herrschten in den zentralen und südlichen Regionen Griechenlands, wo sich die meisten Olivenhaine des Landes befinden, im Juni und Juli identische trockene Wetterbedingungen. Gekennzeichnet war dies durch das Ausbleiben von Regen und Morgentau sowie durch Temperaturen zwischen 35 und 40 °C über mehrere Tage hinweg, was eine Belastung für die Olivenbäume darstellte.

Laut dem Nationalen Observatorium Athen war der Juli auch der heißeste, der jemals im Land verzeichnet wurde. Er übertraf die Durchschnittstemperatur von 1991 bis 2020 um 2.9 °C und den zuvor wärmsten Juli 2012 um 0.3 °C.

Laut den langfristigen Wettervorhersagen liegt die Wahrscheinlichkeit zudem bei über 60 Prozent, dass es im September und Oktober in Griechenland 1.5 bis 2 Grad wärmer wird als gewöhnlich.

Die Schätzungen der Branchenexperten zur Olivenölproduktion des Landes im Jahr 2024/25 schwanken erheblich, was auf die Unsicherheit hinweist, die aufgrund der unregelmäßigen Wetterbedingungen im Sektor herrscht.

Da die Olivenbäume jedoch in eine ​'In ihrem natürlichen Wechselzyklus werden die meisten Olivenöl produzierenden Regionen Griechenlands voraussichtlich wieder auf die Beine kommen, nachdem sie zuvor trübe Ernte 2023/24.

Laut Manolis Yiannoulis, Vorsitzender der Nationalen Interprofessionellen Vereinigung für Olivenöl (EDOE), wird Griechenland wahrscheinlich 250,000 bis 280,000 Tonnen Olivenöl produzieren, fast die doppelte Menge des letzten Jahres.

"Voraussetzung dafür ist, dass das Wetter bis zur Ernte, die in etwa drei Monaten stattfindet, günstig bleibt“, bemerkt Yiannoulis. ​"„Hohe Temperaturen und fehlender Regen bereiten den Erzeugern immer wieder Sorgen.“

Andere Experten sagten Olive Oil Times dass die kommende Olivenölernte Griechenlands wahrscheinlich bei etwa 200,000 Tonnen liegen wird, also um mehr als 30 Prozent mehr als im letzten Jahr.

Auch in anderen Anbaugebieten des Landes ist Regen eine entscheidende Voraussetzung für eine gute Ernte.

"„Die Olivenbäume auf der Insel haben kräftig geblüht und daher sind wir zuversichtlich, dass wir – vorausgesetzt es regnet – eine reiche Ernte sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht erzielen werden“, sagt der Produzent und Mühlenbesitzer Yiannis Protoulis von der Insel Lesbos in der Ägäis.

Auf Lesbos gibt es über 11 Millionen Olivenbäume, vorwiegend der einheimischen Sorten Kolovi und Adramytini, aus denen das für die Insel typische gelbliche Olivenöl gewonnen wird.

"„Letztes Jahr war die Olivenölproduktion auf Lesbos minimal“, sagte Protoulis. ​"Seit der Saison 2019/20 haben wir auf der Insel keine Rekordernte mehr erlebt. Ein paar ergiebige Regenfälle im September werden dafür sorgen, dass die Olivenölproduktion der Insel in diesem Erntejahr 15,000 Tonnen übersteigt, eine Zahl, die direkt aus unseren glorreichen Jahren der Vergangenheit stammt.“

In Nordgriechenland erklärten Olivenbauern auf der Halbinsel Chalkidiki gegenüber ERT News, dass sie aufgrund des ungewöhnlich heißen und trockenen Wetters in der Region seit April gezwungen seien, ihre Olivenbäume zu bewässern.

Sie fügten hinzu, dass Chalkidiki im Sommer ein beliebtes Reiseziel sei, wodurch Touristen und Landwirte um dieselbe Ressource konkurrieren müssten. Der Staat müsse daher Regelungen einführen, um die Wasserverfügbarkeit für landwirtschaftliche Zwecke sicherzustellen.

Auch auf Kreta rechnen die Produzenten in diesem Jahr mit einer überdurchschnittlichen Ernte, vorausgesetzt die Olivenhaine der Insel bekommen etwas Regen ab.

"„Abgesehen von 30 Prozent [der Olivenbäume der Insel], die seit ihrer frühen Fruchtbildung Probleme hatten, entwickeln sich die restlichen 60 bis 70 Prozent sehr gut und es wird ein gutes Jahr, wenn das Wetter auf unserer Seite ist“, sagte Produzent Michalis Kabitakis aus Heraklion.

"Wenn es im August etwas regnet, wird es den Olivenbäumen viel besser gehen“, fügte er hinzu. ​"Sonst werden aus den 30 Prozent, die jetzt schon Probleme haben, 50 Prozent.“

Nach einigen ersten Schätzungen wird die Olivenölproduktion auf Kreta im Jahr 60,000/2024 wahrscheinlich 25 Tonnen übersteigen, nachdem das Erntejahr 2023/24 düster ausfiel, als auf der Insel rund 30,000 Tonnen Olivenöl produziert wurden.

Bei früheren Ernten auf Kreta und in anderen Anbaugebieten wurde jedoch beobachtet, dass die wohltuenden Herbstregen, die den Oliven zu einem höheren Olivenölgehalt verhelfen, manchmal auch das Auftreten von Olivenschädlingen begünstigen können, insbesondere die Olivenfruchtfliege.

Auf der Peloponnes herrschte Optimismus in der Region Ilia, wo die örtlichen Produzenten in diesem Jahr einer reichlichen Olivenölernte entgegensehen.

"Unsere Bäume sind belastet“, sagte der Einheimische preisgekrönter Produzent Alexis Karabelas. ​"Wasserknappheit ist kein Problem, da unsere Bäume bewässert werden. Fast alle Erzeuger in der Umgebung des antiken Olympia erwarten eine robuste Ernte.“

"Die jüngsten Regenfälle in unserer Gegend waren in den letzten Wochen reichlich und haben den nicht bewässerten Bäumen erheblich geholfen, und die Fruchtfliege ist nirgendwo zu sehen“, schloss er. ​"Es sieht aus, als würde es eine der besten Ernten werden, die wir je gesehen haben.“