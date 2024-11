Ernte in Griechenland stößt auf frühe Probleme

Die griechischen Olivenölproduzenten hoffen sehr auf eine robuste Ernte im Erntejahr 2024/25

wurden durch die anhaltende Dürre zerstört und die Mangel an substanziellen Herbstregenfälle in Südgriechenland.

Die Halbinsel Peloponnes, ein Zentrum der Olivenölindustrie des Landes, erlebte das gesamte Jahr 2024 trockenes und heißeres Wetter als gewöhnlich.

Der Klimawandel ist heute stärker denn je spürbar. Dieser Winter wird kritisch; wir brauchen kaltes und regnerisches Wetter, damit unsere Bäume überleben können. - Maria Sgourou, Miteigentümerin, Skoutari Olive Oil

Infolgedessen wurde die Olivenernte in bestimmten Anbaugebieten auf der gesamten Halbinsel verschoben. Die Bauern warten in der Hoffnung auf eine größere Olivenölproduktion auf kühleres und feuchteres Wetter.

Die Trockenheit hat den Olivenbäumen besonders in Messenien auf der südlichen Peloponnes stark zugesetzt, was zu einer geringen Olivenölproduktion geführt hat.

"„In vielen Fällen ist die Produktion in unserer Region zu 100 Prozent zerstört“, hieß es in einer Mitteilung des Landwirtschaftsverbandes von Chandrinos im Westen Messeniens. ​"Und es wird schlimmer, wenn Dürre und Hitze anhalten.“

Der Verband forderte die griechische Regierung außerdem auf, die betroffenen Olivenbauern in der Region zu entschädigen.

Immer mehr Landwirte und Müller in Messenien, einer der ertragreichsten Olivenölregionen des Landes, sind in diesem Erntejahr mit den Folgen der Trockenheit und der hohen Temperaturen konfrontiert.

"Die geernteten Oliven brechen beim Transport zur Mühle unregelmäßig, da es in den letzten sechs Monaten in der Region sehr heiß war“, sagte der Olivenbauer und Mühlenbesitzer Yiannis Panagopoulos aus der Stadt Filiatra an der Westküste der Region. Olive Oil Times.

"Deshalb haben die örtlichen Bauern die Ernte eingestellt, bis kaltes Wetter einsetzt und die Oliventemperatur auf Normaltemperatur abkühlt“, fügte er hinzu.

Einige Olivenbauern in der Region berichteten außerdem, dass die Zweige der Olivenbäume während der Ernte aufgrund des fehlenden Saftes in den Bäumen anfällig für Risse seien.

Auch in der benachbarten Region Lakonien musste die Ernte aufgrund der zu geringen Ölmenge der Olivenerträge in einigen Gebieten eingestellt werden.

Das heiße und trockene Wetter hat auch die Olivenölproduktion in Achaia im westlichen Peloponnes beeinträchtigt.

"„Die Oliven sind sehr dünn und schrumpelig“, sagte der örtliche Bauer Yiannis Bodiotis. ​"Die Ernte soll nach dem 15. November beginnenth, und wir hoffen bis dahin auf etwas Regen. Die Produktion ist um 50 Prozent zurückgegangen, aber das ist nichts im Vergleich zu katastrophale Ernte des letzten Jahres"

Auf der anderen Seite der Ägäis, auf der Insel Lesbos, der drittgrößten Insel des Landes und einer weiteren traditionellen griechischen Olivenöl-Produktionsregion, wurde in einigen Gebieten die Ernte und Verarbeitung der Oliven ebenfalls vorübergehend ausgesetzt.

"„Wir hatten damit gerechnet, dass unsere Olivenölernte sechsmal so groß ausfallen würde wie im letzten Jahr, ähnlich wie vor 20 Jahren“, sagte der Landwirt und Müller Vasilios Kokkinoforos aus dem ostgriechischen Dorf Moria dem staatlichen Sender ERT. ​"Der Mangel an Regen in den letzten Monaten in unserer Region hatte jedoch große Auswirkungen auf die Menge des Olivenöls dieser Saison.“

"„Das Bewässern der Olivenbäume ist in unserer Gegend schwierig, da das Gelände unserer Insel halbgebirgig ist“, fügte er hinzu.

Auch auf Kreta sind die Olivenbäume im Ostteil der Insel stark von der langanhaltenden Trockenheit betroffen.

"Es ist fast ein Jahr her, seit es in unserer Gegend zum letzten Mal geregnet hat“, sagte Maria Sgourou, Miteigentümerin des preisgekrönten Skoutari Olivenöl aus Sitia. ​"Unsere Olivenhaine werden bewässert, aber wir mussten trotzdem doppelt so hart arbeiten, um dieses Jahr die gewünschte Qualität für unser Olivenöl zu erreichen.“

"Allerdings werden die meisten Olivenbäume in unserer Gegend nicht bewässert und haben trotz ihrer natürlichen Dürretoleranz große Schwierigkeiten, mit der anhaltenden Trockenheit klarzukommen“, fügte sie hinzu. ​"In unserem Heimatort Kritsa ist die Lage besser, doch je weiter wir uns dem Dorf Kavoussi nähern, desto schlimmer wird es, denn dort sind die Bäume fast vollständig zerstört.“

"Klimawandel ist seine Präsenz jetzt stärker denn je spürbar“, bemerkte Sgourou. ​"Dieser Winter wird kritisch; wir brauchen kaltes und regnerisches Wetter, damit unsere Bäume überleben.“

Laut dem Verband der kretischen Olivengemeinden (SEDIK) ist die Situation in den westlichen Teilen der Insel in der Nähe von Chania besser, wo im September etwas Regen fiel.

In Zentralkreta haben die lokalen Behörden von Heraklion jedoch angekündigt, dass die Olivenölerträge in dieser Saison aufgrund der anhaltenden Dürre voraussichtlich geringer ausfallen werden als ursprünglich erwartet.

Unterdessen gibt es für die durch Dürre verursachte Ernteminderung von Olivenbäumen keinen Anspruch auf Entschädigung durch ELGA, die griechische Organisation für Agrarversicherungen. Olivenbauern und Olivenölproduzenten aus dem ganzen Land fordern eine Änderung der Vorschriften der Organisation, um Dürreschäden mit einzubeziehen.