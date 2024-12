Produzenten meistern Klima- und Marktgegenwind mit Optimismus

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Olive Oil Times Die Ergebnisse der Ernteumfrage zeigen, dass unter den Erzeugern ein verhaltenes Maß an Optimismus herrscht.

In der jährlichen Umfrage, die an 4,208 Produzenten in 30 Ländern gesendet wurde, bewerteten Landwirte und Müller das Erntejahr 2024/25 insgesamt als überdurchschnittlich. Die Auswirkungen von Klimawandel, volatile Marktpreise, Verwirrung bei den Verbrauchern und Probleme mit dem Arbeitsmarkt blieben kritische Sorgen.

Dennoch bewerteten die Erzeuger die aktuelle Ernte mit 67 von 100 Punkten, eine deutliche Verbesserung gegenüber Bewertung vom letzten Jahr von 51 und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, sagten fast 62 Prozent der Befragten, dass die diesjährige Ernte besser war als die des Vorjahres, wobei die Landwirte und Müller die Menge mit 62 bewerteten, der höchsten Bewertung. seit 2019und Qualität mit 82, dem höchsten seit 2021.

Der OOT-Ernte-Score 2024

Wie würden Sie die Ernte 2024 insgesamt bewerten? (0=schrecklich, 100=ausgezeichnet)

"Nach zwei schwierigen Jahren sind wir unglaublich dankbar für eine erfolgreiche Ernte“, sagte Luisa Gamez von Tropisch in Jaén, Spanien. ​"Diese Jahreszeit brachte Herausforderungen mit sich – unerwarteter Regen bedrohte unsere Pläne und durchkreuzte sie.“

"Aber wir hatten Glück“, fügte sie hinzu. ​"Durch tägliches Überwachen der Wetterbedingungen konnten wir ein kleines Zeitfenster für die Ernte feststellen und so eine frühe Ernte zum gewünschten Reifegrad der Oliven sicherstellen.

Der Qualitätsscore 2024

Wie würden Sie die Qualität der Ernte bewerten? (0=furchtbar, 100=ausgezeichnet)

Andere Erzeuger erklärten, die diesjährige Ernte sei ihre bisher beste gewesen und äußerten sich optimistisch hinsichtlich der Aussichten für das nächste Jahr.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Ernte 2024 hier in Georgia, USA“, sagte Ciriaco Chavez von Frische Pressfarmen. ​"Wir haben Anfang September mit der Ernte begonnen und Anfang Oktober abgeschlossen. Die diesjährige Ernte war die beste, die wir je hatten, und ist wahrscheinlich die größte Ernte aller Zeiten in Georgia, und die Bäume sind gut aufgestellt für eine gute Ernte im Jahr 2025.“

Besser als letztes Jahr

Ist die Ernte 2024 besser, gleich oder schlechter als letztes Jahr?

Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (der Internationale Olivenrat hat seine offizielle Ernteprognose noch nicht veröffentlicht) deuten darauf hin, dass die weltweite Olivenölproduktion im Jahr 3.1/2024 voraussichtlich auf 25 Millionen Tonnen steigen wird.

Obwohl sie die höchsten Erträge seit 2021/22 erzielt haben, bestehen bei den Produzenten weiterhin die üblichen Sorgen, die durch die weitreichenden Auswirkungen globaler Konflikte und sich ändernder geopolitischer Realitäten noch verstärkt werden.

In Griechenland und anderen Teilen Europas fielen die Ölerträge niedriger aus als erwartet. (Foto: NES Olive Farm)

Klimasorgen bleiben Topthema

Erneut steht der Klimawandel ganz oben auf der Liste der Herausforderungen für die Produzenten: 58 Prozent nennen ihn eine ihrer größten Sorgen.

Eines der Kennzeichen des Klimawandels ist die Zunahme von extremes Wetter.

Im gesamten Mittelmeerraum erklärten Erzeuger, der plötzliche Wechsel von einem heißen und trockenen Sommer zu einem nassen und gemäßigten Herbst habe die Olivenernte erschwert und in einigen Fällen zu einer geringeren Ölanreicherung in den Oliven geführt.

Die größten Sorgen der Produzenten

Welche der folgenden Punkte bereiten Ihnen die größten Sorgen?

"Wir erleben eine außergewöhnliche Ernte in Bezug auf Qualität und Menge der Früchte, aber wir bemerken einen dramatischen Rückgang unserer Erträge im Vergleich zu den Vorjahren“, sagte Diamantis Pierrakos vom griechischen Produzenten Laconiko.

"Die schwere Dürre hat die Ölproduktion unserer Früchte beeinträchtigt“, fügte er hinzu. ​"Obwohl es vor Kurzem so dringend benötigten Regen gab, hätte er schon viel früher kommen sollen.“

(Foto: Bata Tarim Farm)

Insgesamt gaben 53 Prozent der Befragten an, dass ihre Ernten durch übermäßige Hitze beeinträchtigt worden seien, während 43 Prozent dasselbe über Dürre sagten.

"Wir hatten reichlich Oliven, aber sie waren aufgrund der Dürre sehr klein, was die Erträge verringerte und die Qualität etwas beeinträchtigte“, sagte Mehmet Taki von Bata Tartim Farm in der Türkei.

Der Rendite-Score für 2024

Wie würden Sie die Menge an Olivenöl bewerten? (0=furchtbar, 100=ausgezeichnet)

Insgesamt gaben 35 Prozent der Landwirte und Müller an, dass ihre Fähigkeit zur Olivenölproduktion durch schlechtes Wetter beeinträchtigt sei, während 27 Prozent übermäßigen Regen als Problem angaben.

"Die Ernte 2024 war stark betroffen durch übermäßige Frühlingsregenfälle im Jahr 2023“, sagte Fernando Rotondo von der in Brasilien ansässigen Olivopampa. ​"Der neue Fruchtansatz (2024/25) wird auch durch Frühlingsregen und eine Aschewolke aus dem Amazonasgebiet [durch Waldbrände] in der Umgebung beeinträchtigt, die die Bestäubung behindert hat.“

Arbeitskräftemangel wirkt sich weiterhin auf die Ernte aus

Die Produzenten gaben an, dass extreme Hitze, Dürre, schlechtes Wetter und übermäßiger Regen die vier Faktoren seien, die ihre Ernte in diesem Jahr am stärksten beeinträchtigten; der Mangel an Arbeitskräften schloss das kaum ab.

Ein Viertel der Umfrageteilnehmer gab an, dass der Mangel an Arbeitskräften während der Ernte direkte Auswirkungen auf ihren Betrieb habe, während 35 Prozent Arbeitsschwierigkeiten als eine ihrer Hauptsorgen nannten.

In Kalifornien ist es immer noch eine Herausforderung, genügend Arbeiter für die Ernte zu finden. (Foto: Central Coast Olive Company)

"Da meine Bäume reifen, erziele ich immer größere Ernten, aber ich bin sehr besorgt über den Arbeitskräftemangel in Kalifornien“, sagte Beth McCown von Central Coast Olivenölunternehmen.

"Wir brauchen ein Arbeitsprogramm für Einwanderer, das es Arbeitskräften aus anderen Ländern ermöglicht, in den Staat einzureisen und nach Abschluss des landwirtschaftlichen Zyklus in ihre Heimat zurückzukehren“, fügte sie hinzu.

Größte Herausforderungen

Welche der folgenden Faktoren haben Ihre Ernte in diesem Jahr beeinflusst?

Andere Produzenten sahen den Arbeitskräftemangel als zweifaches Problem. Sie hatten nicht nur Mühe, genügend Leute zu finden, die die Oliven pflücken und schnell zur Mühle transportieren konnten, sondern mussten aufgrund der Dynamik von Angebot und Nachfrage auch höhere Löhne zahlen, was die Produktionskosten in die Höhe trieb.

"„Ich habe keine Ahnung, ob ich dieses Jahr genügend Käufer finde, um meine steigenden Produktionskosten zu decken“, sagte Lauren Clancy aus Villa le Masse di San Leolino in Italien. ​"„Als wir 2016 mit der Ölförderung begannen, zahlten wir für die Ernte 12 Euro pro Stunde. Jetzt zahlen wir 20 Euro pro Stunde, aber die Großhandelspreise haben sich nicht verändert.“

Marktpreise bereiten den Produzenten weiterhin Sorge

Nachdem die Olivenölpreise im Januar 2024 Rekordhöhen erreicht hatten, werden sie voraussichtlich unter 5 € fallen pro Liter Anfang 2025.

Diese Volatilität und ihre Auswirkungen auf die Verbraucher haben dazu geführt, dass die Marktpreise für 39 Prozent der Produzenten zu den größten Sorgen zählen – gleich nach dem Klimawandel.

Tropicual war einer der vielen andalusischen Produzenten, die nach zwei schlechten Jahren eine Rekordernte feiern konnten. (Foto: Tropicual)

Aufgrund sinkender Preise im Ursprungsland befürchten einige Produzenten, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sein werden, ihre steigenden Kosten zu decken.

"„Unsere größten Sorgen gelten dem Markt und der Preisgestaltung“, sagte Taki von Bata Tarim Farm. ​"Die Preise fallen schlagartig, obwohl die Kostensteigerungen nicht berücksichtigt werden. Wir hoffen, dass der Konsum mit den niedrigeren Preisen wieder anzieht.“

Andere Produzenten befürchten, dass zwei Jahre beispiellos hoher Olivenölpreise die Verbraucher Einstellungen vollständig.

(Foto: Olivenfarm Campodonico)

"„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten macht der hohe Preis für Olivenöl es zu einem Massenprodukt der Kategorie der frei verfügbaren Ausgaben“, sagte Andrew Lilly von Juno Olives in Neuseeland.

"Mit einer schlechten Ernte und immer höheren Kosten für Dünger, Treibstoff, Fracht usw. könnten die Kosten für Olivenöl uns vom Markt drängen“, fügte er hinzu. ​"Als Industrie erzielen wir geringe Erträge und deshalb werden Olivenbäume zugunsten anderer Nutzpflanzen ausgerissen.“

Voraussichtliche Verkaufsargumente für die diesjährige Produktion

Wie schwierig wird es sein, die diesjährige Produktion zu verkaufen? (0 = sehr schwierig, 100 = sehr einfach)

Trotz der Preissorgen zeigten sich die Produzenten zuversichtlich, dass sich die diesjährige Produktion problemlos verkaufen ließe, und bewerteten sie mit 72 (wobei 100 für „sehr schwer zu verkaufen“ und - für „sehr einfach“ steht).

Mangelnde Verbraucheraufklärung schadet den Produzenten

Nach dem Klimawandel und den Marktpreisen nannten 38 Prozent der Produzenten die Verwirrung der Verbraucher als eine ihrer größten Herausforderungen.

Von verwirrender Terminologie und mangelndem Bewusstsein über Nutzen für die Gesundheit des Olivenöls und organoleptischen Eigenschaften bis hin zur grassierenden Desinformation, befürchten Landwirte und Müller, dass Olivenöl Bildung ist noch immer kein großer Durchbruch gelungen.

(Foto: Natura Ródos Kallas)

"Verbraucheraufklärung ist entscheidend für den Erfolg der gesamten Branche“, sagte Paul Durant von Oregon Durant Olivenmühle. ​"Dabei geht es nicht nur um offensichtliche Dinge wie die Verwendung von Olivenöl, seine gesundheitlichen Vorteile und wie es das kulinarische Erlebnis bereichert, sondern auch um seine Herstellung, die Herkunft der Oliven und wie die Lieferkette bei der Verarbeitung aussieht.“

Viele Kleinbauern und traditionelle Erzeuger sagten, sie seien der Meinung, die Unwissenheit der Verbraucher über Bio und hochwertige Natives Olivenöl extra Die Produktion steht in direktem Zusammenhang mit der mangelnden Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen.

"Es wird großer Aufwand und Erfolg bei der Herstellung hochwertiges Olivenöl, aber der Durchschnittsverbraucher betrachtet Olivenöl als Ware und ist nicht bereit, den tatsächlichen Wert von handverlesenen, kaltgepressten Produkten kleiner Produzenten zu zahlen“, sagte Zeynep Belger von der in der Türkei ansässigen Zaito.

(Foto: Khalaf Olives)

Andere Produzenten betonten die allgemeine Überzeugung, dass Olivenöl dem Beispiel des Weins folgen müsse, um seine Rentabilität aufrechtzuerhalten und weiter zu florieren.

"Olivenöl, insbesondere wenn es extra vergine oder Bio, ist weltweit nicht sehr bekannt“, sagt Eduardo von Il Casellino in Italien. ​"Es sollten Kampagnen durchgeführt werden, um zu erklären, wie wichtig Olivenöl für unsere Gesundheit ist und wie aufwändig und teuer die Herstellung von Olivenöl für den Bauern ist, insbesondere wenn es biologisch angebaut wird.“

"All dies muss sich im Preis widerspiegeln. Die Leute sind bereit, 100 Euro für eine Flasche Wein auszugeben, die vielleicht nur einen Tag hält, und nicht 20 Euro für eine Flasche Öl, das viel für unsere Gesundheit tut“, fügte er hinzu.

Zölle und Konflikte werden 2024 zu neuen Sorgen

Während Klima, Preise und Verbraucherwissen den Produzenten immer wieder Sorgen bereiten, bringt die zunehmende geopolitische Unsicherheit im Jahr 2024 für Landwirte und Müller neue Herausforderungen mit sich.

Elf Prozent der Befragten gaben an Tarife als eine ihrer größten Sorgen, verstärkt durch die Wahl des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump in den USA, dessen vorherige Regierung zwei Strafzölle auf spanische Tafeloliven und Olivenöl eingeführt hatte.

Zölle und geopolitische Instabilität gehören zu den neuen Sorgen der globalen Olivenölproduzenten. (Foto: Ptora)

Weitere sieben Prozent gaben an, dass Unruhen und Konflikte, die sich auf die Verbraucherstimmung und die Lieferketten auswirken (ganz zu schweigen von den Menschen, die dort leben), zu ihren größten Sorgen zählten.

"Die größten Bedrohungen für unsere Arbeit sind der Arbeitskräftemangel und die Möglichkeit einer Eskalation des russisch-ukrainischen Krieges, die den gesamten globalen Markt und die Logistikketten stören wird“, sagte Julio Alves von Quinta dos Olmais.

"Der Schmuggel aus Konfliktgebieten habe den Ruf des Olivenöls geschädigt, fügte Belger hinzu. Schmuggel von Olivenöl aus dem Nordwesten Syriens über die Türkei nach Europa, wo sie gemischt und weiterverkauft werden.

Produzenten blicken weiterhin zuversichtlich in die Zukunft

Zwar stehen die Produzenten vor zahlreichen Herausforderungen, die maßgeschneiderte und schwierige Lösungen erfordern, dennoch blicken sie im Allgemeinen optimistisch in die Zukunft.

Auf einer Skala von null (kein Vertrauen) bis 100 (sehr zuversichtlich) bewerteten die Hersteller ihr Vertrauen mit 72.

Der Producer Confidence Score 2024

Wie zuversichtlich sind Sie hinsichtlich der Zukunft Ihres Unternehmens? (0=nicht zuversichtlich, 100=sehr zuversichtlich)

"Die Branche wächst in Kalifornien und wir sind Teil des Aufschwungs mit hochwertigem nativem Olivenöl extra“, sagte Richard Meisler von Olivenfarm von San Miguel. ​"Unsere Hofführungen haben sich verdoppelt. Wir freuen uns auf die Ernte im nächsten Jahr, wenn das Wetter gut und die Menge gut ist.“

Andere Produzenten sagten, sie seien voller Hoffnung, da sie bemerkten, dass neue, junge und dynamische Leute in die Branche eintreten.

"Außerdem haben wir den Unternehmergeist zweier junger Brüder in unserer Stadt bemerkt, die eine neue kleine Produktionsanlage mit hochmodernen Maschinen eröffnet haben. Sie wollten mit der Tradition brechen und mehr hochwertiges natives Olivenöl extra produzieren“, sagte Gamez von Tropicual. ​"Die Branche wächst daher definitiv und zieht junge Talente an.