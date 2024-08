Hazaras Olivenölboom legt den Fahrplan für den pakistanischen Sektor fest

Der nordwestliche pakistanische Distrikt Hazara hat sich zu einem Testgelände für den nationalen Olivenölsektor entwickelt.

Beamte und Produzenten fühlen sich durch die ersten Ergebnisse ermutigt, denn sie sind überzeugt, dass die Region dem Rest Pakistans als Orientierungshilfe gedient und die Tür für Exporte im großen Stil geöffnet hat.

Die Olivenölproduktion in Hazara ist von 90 Kilogramm im Jahr 2019 auf über zwei Tonnen in den Jahren 2022 und 2023 gestiegen, was den Landwirten erhebliche finanzielle Vorteile bringt. - Saeed Ur Rahman, Olivenspezialist, PARC

"Hunderte von Bauern sind davon angetan, Oliven auf eine lokale Sorte namens Kaho zu pfropfen“, sagte Basharat Hussain Shah, der leitende Direktor des National Tea and High-Value Crops Research Institute (NTHRI).

"Innerhalb von zwei bis drei Jahren nach der Pflanzung begannen die Bäume Ertrag zu bringen, und der Ertrag stieg jedes Jahr“, fügte er hinzu. ​"Auf über 1,000 Hektar Land in Hazara werden Olivenbäume angebaut, und diese Fläche wächst jedes Jahr.“

Siehe auch: Festivals und Konferenzen sorgen für Aufschwung im pakistanischen Olivenölsektor

Sabir Sultan ist einer der Pioniere des Olivenanbaus in Hazara und pflanzte 2010 die ersten Olivenbäume der Zaitoon Family Foundation.

In den vergangenen 14 Jahren hat Sultan etwa 5,000 Olivenbäume durch Veredelung gezüchtet, von denen die Hälfte bereits Früchte trägt.

"Das Klima in Hazara ist sehr gut für den Olivenanbau geeignet“, sagte er. ​"Das Land ist riesig, was den Anbau großer Mengen Olivenpflanzen erleichtert.“

Aufgrund der großen Landverfügbarkeit und der günstigen Bedingungen für den Olivenanbau ist Hazara ein Kandidat für Olivenfarmen größeren Ausmaßes, was zu geringeren Agrar- und Erntekosten führt.

Darüber hinaus betonte Sultan, dass die Region in puncto Qualität bereits führend sei.

"In Pakistan wurde eine offizielle Analyse durchgeführt, um die Qualität des Öls aus verschiedenen Regionen zu beurteilen. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass Hazara das hochwertigste Olivenöl in ganz Pakistan produziert“, sagte er.

Neben Arbequina und Leccino baut Sultan zwei Sorten an, die speziell für das Klima und die Bodenbedingungen von Hazara gezüchtet wurden: BARI Zaitoon-1 und BARI Zaitoon-2.

"Angesichts der Fruchtbarkeit und Eignung des Bodens können wir bei effizientem Olivenanbau nicht nur den Import von Olivenprodukten stoppen, sondern diese auch weltweit exportieren“, sagte Sultan.

Sabir Sultan ist ein Pionier des Olivenanbaus im Hazara-Distrikt, wo die Olivenölproduktion wächst. (Foto: Sabir Sultan)

"Der Anstieg des Olivenanbaus kann für Pakistan äußerst vorteilhaft sein“, fügte er hinzu. ​"Die Wirtschaft könnte durch die Reduzierung der Olivenölimporte, die neben Tee zu den wichtigsten Importgütern Pakistans zählen, enorm angekurbelt werden.“

Hussain sagte, dass die Unterstützung der Regierung notwendig sei, damit sich der Olivenanbau in dem südasiatischen Land ausbreiten und schließlich erfolgreich sein könne. Er fügte jedoch hinzu, dass ​"die Möglichkeiten sind grenzenlos.“

Der Distrikt Hazara liegt im weiteren Khyber Pakhtunkhwa Provinz, dient als Mikrokosmos für die pakistanische Industrie im weiteren Sinne. Hussain glaubt, dass sich viele der Chancen und Herausforderungen der Hazara im ganzen Land widerspiegeln.

"Pakistans Klima und Bodenbedingungen sind für den Olivenanbau geeignet, insbesondere in den nordwestlichen Regionen wie Khyber Pakhtunkhwa und Pandschab", Sagte er. ​"Das Land hat im Olivenanbau bedeutende Fortschritte gemacht und viele Landwirte haben moderne Anbaumethoden und Bewässerungssysteme eingeführt.“

Werbung

Werbung

Trotz dieser Fortschritte, warnte Hussain, seien mehrere Hindernisse vorhanden, die der Entfaltung des vollen Potenzials im Wege stünden.

"„Pakistans Olivenproduktion hinkt in mehreren Schlüsselbereichen immer noch hinter den weltweiten Standards hinterher“, sagte er. ​"Der durchschnittliche Ertrag pro Hektar des Landes ist erheblich niedriger als in großen Oliven produzierenden Ländern wie Spanien, Italien und Griechenland.“

"Darüber hinaus entspricht die Qualität des pakistanischen Olivenöls aufgrund unzureichender Verarbeitungs- und Lagereinrichtungen oft nicht den internationalen Standards“, fügte Hussain hinzu. ​"Darüber hinaus konzentriert sich die Olivenindustrie Pakistans vorwiegend auf einige wenige beliebte Sorten, während die internationalen Märkte eine größere Bandbreite an Sorten verlangen.“

"Um diese Probleme anzugehen und das erwartete Niveau zu erreichen, muss Pakistan in Forschung investieren und Entwicklung, um Erträge und Qualität zu steigern, den Kapazitätsaufbau und die Ausbildung der Landwirte zu verbessern, eine moderne Verarbeitungs- und Lagerinfrastruktur zu entwickeln, neue Märkte und Exportmöglichkeiten zu erschließen und die Einführung nachhaltiger und Präzisionslandwirtschaftspraktiken“, fuhr er fort.

Zurzeit laufen mehrere Initiativen, um diese Probleme anzugehen. Dazu gehört auch ein Projekt zur Förderung des kommerziellen Olivenanbaus, das vor allem vom Ministerium für nationale Ernährungssicherheit und Forschung finanziert und unterstützt wird.

Saeed Ur Rahman (rechts) ist einer der Spezialisten, die sich für die Entwicklung des Olivenanbaus im Nordwesten Pakistans einsetzen. (Foto: Saeed Ur Rahman)

"Ziel dieses ehrgeizigen Projekts ist es, landesweit auf 75,000 Acres (30,000 Hektar) Oliven anzupflanzen, um eine Selbstversorgung bei der Olivenölproduktion zu erreichen“, sagte er. ​"Zusätzlich gewährt die Regierung einen Zuschuss von 67 Prozent, von dem sich die Landwirte zu 33 Prozent beteiligen, für den Kauf neuer Olivensetzlinge und hilft den Landwirten beim Einbau von Tropfbewässerungssystemen in ihren Olivenhainen.“

Hussain lobte die Arbeit des Center of Excellence for Olive Research and Training (Cefort), BARI Chakwal und ARI Tarnab bei der Beratung lokaler Olivenbauern und -müller.

"Darüber hinaus umfasst die Initiative die Veredelung von drei Millionen wilden Olivenbäumen und die Schulung von jährlich etwa 2,800 Landwirten und Interessenvertretern des Olivenanbaus“, sagte er.

Im Mittelpunkt dieser Bemühungen standen die Hazara.

"Die Regierung vernetzt Landwirte mit Anbieter aus dem privaten Sektor für die Verarbeitung, Wertsteigerung, Vermarktung und Markenbildung von Olivenprodukten“, sagte Saeed Ur Rahman, ein in Hazara ansässiger Olivenspezialist beim Pakistan Agriculture Research Council (PARC). ​"Darüber hinaus ist der Aufbau von Verarbeitungsanlagen im Gange, die das Potenzial haben, Arbeitsplätze zu schaffen.“

"In Hazara und anderen Regionen werden fünf Millionen wilde Olivenbäume in ertragreiche, fruchttragende Bäume gepfropft“, fügte er hinzu.

Hussain sagte, der Bau einer Mühle mit einer Kapazität von 200 Kilogramm pro Stunde in Hazara habe zur Steigerung von Produktion und Qualität beigetragen; in ganz Khyber Pakhtunkhwa seien vier weitere Mühlen errichtet worden.

"Der Ertrag aus 48.5 Kilogramm Olivenfrüchten beträgt beeindruckende 7.5 Liter hochwertige Natives Olivenöl extra”, sagte Hussain.

Agronomen helfen Bauern in ganz Hazara beim Pfropfen endemischer wilder Olivenbäume. (Foto: Wasim Shahzad)

"„Die Olivenölproduktion in Hazara ist von 90 Kilogramm im Jahr 2019 auf über zwei Tonnen in den Jahren 2022 und 2023 gestiegen, was den Landwirten erhebliche finanzielle Vorteile bringt“, fügte er hinzu.

Laut Saeed produzierte Pakistan im Erntejahr 86/2022 23 Tonnen Olivenöl, das meiste davon Jungfrau und extra vergine.

"Im Land sind auf 25,000 Hektar rund sieben Millionen Olivenbäume angepflanzt und die potenzielle Produktion der bereits bepflanzten Haine wird auf 1,400 Tonnen pro Jahr geschätzt“, sagte er. ​"Bis 2027 wird die Produktion voraussichtlich 10,000 Tonnen pro Jahr übersteigen.“

"Im Geschäftsjahr 2022/23 wurden etwa 110 Tonnen Olivenöl produziert und 40 Tonnen Obst verwertet, was zu einer Wirtschaftsaktivität im Wert von 300 Millionen pakistanischen Rupien (990,000 €) führte“, fügte Saeed hinzu. ​"Diese Entwicklung hat zur Schaffung von Arbeitsplätzen in ressourcenarmen ländlichen Gebieten geführt und verdeutlicht den erheblichen Einfluss des Olivenanbaus auf die lokale Wirtschaft.“

Hazara trägt mittlerweile erheblich zur gesamten Olivenproduktion Pakistans bei.

"„Die Region birgt erhebliches Potenzial zur Steigerung der gesamten Olivenproduktion Pakistans, da Hunderttausende von Kaho-Bäumen (wilde Oliven) den wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Wohlstand vorantreiben“, sagte Hussain.

Pakistanische Politiker sind überzeugt, dass das Land aufgrund seiner Bemühungen zur Produktionsausweitung schon bald autark sein wird und möglicherweise sogar über die Kapazität verfügt, Olivenöl zu exportieren.

"Pakistan ist auf dem Weg, in Zukunft ein bedeutender Exporteur von nativem Olivenöl extra zu werden“, sagte Hussain. ​"Im Jahr 2022 exportierte das Land natives und extra natives Olivenöl im Wert von über 1.9 Millionen Dollar (1.8 Millionen Euro) in sieben Länder, wobei die meisten Exporte nach Mosambik und Kanada gingen.“

"Als Teil seines strategischen Ziels, das Handelsdefizit verringernPakistan fördert aktiv den Export von extra nativem Olivenöl“, fügte er hinzu. ​"Einige pakistanische Unternehmen exportieren bereits auf globale Märkte, darunter China und die Vereinigten Staaten.“