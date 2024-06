Wie Belastbarkeit und Leidenschaft einen kalifornischen Boutique-Produzenten antreiben

In nur vier Jahren hat das Paar hinter Schloss Luz hat einen kleinen Olivenhain in eine preisgekrönte Olivenölmarke verwandelt.

Der Kleinproduzent im sonnenverwöhnten De Luz, Kalifornien, zwei Gold Awards gewonnen An der 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Von außen mag es glamourös erscheinen, aber (der Olivenanbau) ist ein hartes Geschäft, das Hingabe und Belastbarkeit erfordert. - Sandra Austoni, Eigentümerin, Chateau de Luz

"„Wir sind ein 2021 gegründeter Boutique-Olivenhain“, sagte Eigentümerin Sandra Austoni. ​"Wir haben diesen bewirtschafteten Hain im Jahr 2020 gekauft und der Vorbesitzer hat die Bäume 2007 gepflanzt, unsere Bäume sind also noch sehr jung.“

"Wir bieten zwei Mischungen an: eine Athena-Mischung aus früher Ernte, hauptsächlich unreifer Oliven, und unsere normale Venus-Mischung, die zu 50 Prozent aus reifen und zu 50 Prozent aus unreifen Oliven besteht“, fügte sie hinzu. ​"Auch dieses Jahr führte ein Olio Nuovo ein unserer Athena direkt aus der Druckerei, die wirklich ein Erfolg war.“

Austoni stammt ursprünglich aus der französischen Provence und sagte, der Name des Unternehmens sei von ihrer Vergangenheit und Gegenwart inspiriert. ​"„Ich wollte außerdem meine französische Herkunft mit einem Namen hervorheben, der für unser Marktpublikum leicht verständlich ist“, sagte sie.

"„Meine Familie baut seit mehr als einem Jahrhundert Oliven in der Provence an“, fügte Austoni hinzu. ​"Es war nie mein Ziel, selbst Oliven anzubauen, aber als wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause dieses Grundstück fanden, habe ich mich sofort darin verliebt. Das war also kein geplantes Ereignis. Es geschah einfach durch Zufall.“

Von Anfang an, so Austoni, sei das Ziel gewesen, qualitativ hochwertige Natives Olivenöl extra in kleinem Maßstab aus dem 600 Bäume umfassenden Hain des Unternehmens.

"Wir haben fünf italienische Sorten: Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo und Pendolino sowie einige Kalamata-Bäume, die wir auch in unsere Mischungen einarbeiten“, sagte sie.

"„Das Positive ist, dass wir es innerhalb weniger Stunden nach der Ernte verarbeiten können. Außerdem können wir unsere Bäume das ganze Jahr über kontinuierlich überwachen“, fügte Austoni hinzu. ​"Auch das Leben zwischen diesen wunderschönen Bäumen ist ein Vergnügen.“

Aufgrund der geringen Größe des Unternehmens konzentriert sich Chateau de Luz ausschließlich auf die hochwertige Produktion in kleinen Chargen.

Im Jahr 2020 kauften Austoni und ihr Mann einen Olivenhain mit 600 Olivenbäumen, darunter Frantoio-, Leccino-, Maurino-, Moraiolo-, Pendolino- und Kalamata-Oliven. (Foto: Chateau de Luz)

"Wir wollten uns auf Qualität statt Quantität konzentrieren und die Qualität unseres Olivenöls durch kontinuierliche Weiterbildung und gesammelte Erfahrungen jedes Jahr weiter verbessern“, sagte Austoni.

Sie führte den Erfolg des Unternehmens auf NYIOOC zur Geschwindigkeit und Effizienz, mit der Austoni und ihr Mann jeden Herbst die Oliven ernten und mahlen.

"„Die Früchte beginnen zu verderben, sobald sie gepflückt sind, deshalb ist es wichtig, sie so schnell wie möglich zu verarbeiten“, sagte Austoni. ​"Wir beginnen unsere Ernte normalerweise früh, sobald es hell genug ist, damit unsere Mannschaft sicher ernten kann. Wir beginnen mit der Verarbeitung innerhalb weniger Stunden nach der Ernte. Unser Ziel ist es, noch am selben Tag zu mahlen.“

"Wir verarbeiten jeweils nur 250 Kilogramm Obst, es handelt sich also um einen echten handwerklichen Prozess“, fügte sie hinzu. ​"Wir legen Wert auf Qualität statt Quantität, auch wenn das bedeutet, dass wir unseren Gewinn opfern. Wir möchten, dass unsere Kunden, Familien und Freunde das Beste erleben, wenn sie unser Olivenöl probieren.“

Während das Erntejahr 2023/24 in ganz Kalifornien reich war, sagte Austoni, dass hohe Erträge ihre eigenen Hindernisse mit sich bringen und einige der längerfristigen Herausforderungen des Unternehmens hervorheben.

"Die Ernte 2023 war äußerst herausfordernd“, sagte sie. ​"Wie alle anderen in Kalifornien hatten wir einen Überfluss an Obst und haben wahrscheinlich nur zehn Prozent unserer Bäume geerntet.“

Die Anstellung von Erntehelfern bleibt eine der Herausforderungen des Unternehmens. (Foto: Chateau de Luz)

"„Wir hatten beim Fräsen mehrere mechanische Probleme, die uns mehrere Unterbrechungen erzwangen“, fügte Austoni hinzu. ​"Wir hatten auch Probleme mit der Besatzung und deren Bindung, weil unsere Ernte über mehrere Wochen hinausging. Das war bei weitem die schwierigste Ernte, die wir je hatten.“

Insgesamt glaubt sie, dass die beiden größten Herausforderungen, denen sich das Unternehmen weiterhin stellen muss, die Auswirkungen von Klimawandel und es werden stets genügend Arbeitskräfte für die Ernte gefunden.

"„Die veränderten Wetterverhältnisse wirken sich auf die Olivenproduktion aus, da es von Jahr zu Jahr große Ertragsschwankungen gibt und wir nicht viel dagegen tun können, außer uns anzupassen“, sagte Austoni.

"Die andere große Herausforderung besteht darin, hochqualifizierte Arbeitskräfte zu finden und zu halten, insbesondere während der Erntezeit“, fügte sie hinzu. ​"Viele Landwirte konnten letzte Saison nicht ernten, weil es an Arbeitskräften mangelte. Es braucht einfach Zeit, gute Vertragspartner zu finden, die auch mit uns lernen und wachsen wollen. Wir möchten unserem Hauptvertragspartner Schulungen und bezahlte Weiterbildung anbieten, um ihn zu halten.“

Eine weitere ständige Herausforderung für das Unternehmen besteht darin, Schädlingsbefall mit biologischen Methoden zu bekämpfen.

"Wir leiden unter der Olivenfruchtfliege in Südkalifornien“, sagte Austoni. ​"Ein geeignetes Programm zur Bekämpfung und zum Schutz der Früchte ist unerlässlich. Ohne gesunde, hochwertige Oliven gibt es kein hochwertiges Olivenöl. Wir verwenden Kaolin zum Schutz unserer Bäume und Oliven, ein für den ökologischen Landbau zugelassenes Naturprodukt.“

Zusätzlich zu diesen ständigen Herausforderungen musste Chateau de Luz auch überwinden steigende Produktionskosten in der letzten Ernte.

"Alles wird so viel teurer“, sagte Austoni. ​"Wir sind ein so kleiner Produzent, dass wir nicht profitabel sind, zumindest noch nicht. Da wir auf Qualität statt Quantität setzen, sind unsere Preise eher im Premiumsegment angesiedelt. Wir sorgen auch dafür, dass unsere Verpackungen und Etiketten unsere Positionierung im High-End-Bereich widerspiegeln.“

Trotz der harten Arbeit und der zahlreichen Herausforderungen des Olivenanbaus in Kalifornien sagte Austoni, dass der Gewinn von Preisen bei der World Competition und anderen lokalen Qualitätswettbewerben für Olivenöl eine bedeutende Belohnung sei und dem Unternehmen beim Aufbau seiner Marke helfe.

Die elegante Verpackung hinter den Bemühungen des Unternehmens, sein Boutique-Olivenöl extra vergine zu vermarkten. (Foto: Chateau de Luz)

"„Die Anerkennung einer so renommierten Organisation war eine große Belohnung, besonders, weil wir noch relativ neu auf dem Gebiet sind“, sagte sie.

"Die Auswirkungen sind derzeit schwer einzuschätzen, aber es hilft uns auf jeden Fall, unsere Marke zu etablieren. Wir konnten unser Olivenöl auch auf der Los Angeles County Fair 2024 verkaufen, die gerade zu Ende gegangen ist“, fügte Austoni hinzu. ​"Unser Lagerbestand war innerhalb weniger Tage ausverkauft, was für die Bekanntheit unserer Marke eine großartige Erfahrung war.“

Obwohl Austoni noch keine eigenen Bäume pflanzen konnte, sagte sie, dass das Unternehmen die Bemühungen des vorherigen Erzeugers nutzt, um Olivenöle mit hohem Polyphenole, die wesentlich zum Olivenöl beitragen Nutzen für die Gesundheit und Geschmacksprofile.

"Wenn ich einen neuen Hain anlegen würde, hätte ich wahrscheinlich französische Sorten gewählt“, sagte sie. ​"Vom Vorbesitzer haben wir erfahren, dass sie zur Kreuzbestäubung ausgewählt wurden und auch, um einen Höchstanteil an Polyphenolen in der Mischung zu erreichen.“

Um den größtmöglichen Nutzen aus diesen Olivensorten mit hohem Polyphenolgehalt zu ziehen, müssen die Oliven geerntet werden, solange sie noch grün sind, und schnell zur Mühle gebracht werden.

"„Ich kümmere mich um die Ernte und das Sortieren“, sagte Austoni. ​"Wir sortieren unsere Oliven vor dem Mahlen manuell und entfernen die ​'„schlechte“ Öle. Das ist ein langwieriger Prozess, wenn er manuell durchgeführt wird, aber er garantiert, dass wir Öl von höchster Qualität erhalten.“

"Außerdem überwachen wir während des Knet- und Trennungsprozesses ständig die Temperatur“, fügte sie hinzu. ​"Mein Mann Alan ist für das Mahlen und die Bedienung der Geräte zuständig. Er hat einen Mechanikerhintergrund und hat immer in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, also war das eine natürliche Ergänzung.“

Austonis Ehemann Alan betreibt die Mühle, während sie die Olivenernte überwacht. (Foto: Chateau de Luz)

Sobald die Ernte abgeschlossen ist, schickt Austoni Proben des extra nativen Olivenöls zur Zertifizierung an unabhängige Labore.

"Es zeugt von Glaubwürdigkeit und gilt als bewährtes Verfahren“, sagte Austoni. ​"Zertifizierungen dienen außerdem der Aufklärung des Verbrauchers, sodass dieser weiß, worauf er beim Kauf eines hochwertigen nativen Olivenöls extra achten muss.“

Neben der Schaffung von Glaubwürdigkeit durch Zertifizierung ist ihrer Ansicht nach auch die Aufklärung der Verbraucher über hochwertiges natives Olivenöl extra und nachhaltige Anbaumethoden von höchster Bedeutung.

"„Durch Social-Media-Beiträge und verschiedene Artikel auf unserer Website möchten wir informieren und aufklären“, sagte sie.

Während die Arbeit für einen Kleinbauern nie endet, bringt die Wiederentdeckung der Leidenschaft für die Produktion von extra nativem Olivenöl laut Austoni immaterielle Belohnungen mit sich.

"Die Herausforderung besteht darin, dass es keine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben gibt. Ich bin sicher, dass viele andere Landwirte das nachvollziehen können“, sagte sie.

"Seien Sie geduldig. Wie bei jedem landwirtschaftlichen Betrieb ist dies kein Geschäft, mit dem man schnell reich wird“, schloss Austoni. ​"Von außen betrachtet mag es glamourös erscheinen, aber es ist ein hartes Geschäft, das Hingabe und Belastbarkeit erfordert. Leidenschaft ist sehr wichtig, um die Höhen und Tiefen zu überstehen“, sagte sie.