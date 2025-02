Israelische Ernte endet vor dem Hintergrund des Krieges

In den letzten zwei Monaten haben israelische Olivenbauern unter schwierigen Bedingungen geerntet.

Während einige Gebiete direkt von den anhaltenden Militäreinsätzen betroffen waren, hatten andere mit den indirekten Folgen des Konflikts zu kämpfen, etwa mit Arbeitskräftemangel, Versorgungsunterbrechungen und eingeschränktem Zugang zu wichtigen Dienstleistungen.

Israel befindet sich seit dem 7. Oktober 2023 im Krieg mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad in Gaza, als Militante aus der palästinensischen Enklave in den Süden Israels eindrangen, 1,139 Menschen töteten und 250 Geiseln nahmen.

Während des Krieges bauen wir trotz Bombenangriffen und Angriffen weiterhin Olivenöl an und produzieren es. - Nimrod Azulay, Miteigentümer, KeremZait

Kurz darauf begann die libanesische militante Gruppe Hisbollah, Raketen auf Nordisrael abzufeuern. Der Konflikt schwelte bis Ende September, als Israel begann, seine Angriffe auf die Hisbollah zu eskalieren, Invasion im Südlibanon.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza meldet seit Beginn des Konflikts 46,000 Tote. Die libanesischen Behörden gehen inzwischen von über 3,000 Toten aus. Die israelischen Streitkräfte gaben an, dass im Krieg 840 Soldaten getötet worden seien.

"Es ist eine sehr herausfordernde Zeit für Israel“, sagte Nimrod Azulay, Miteigentümer von KeremZait.

Die preisgekrönter Produzent liegt am Stadtrand von Mischmar HaYarden, mit Blick auf den Jordan im Norden Israels, am südlichen Rand des Hula-Tals.

"„Diese Saison war sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Qualität ausgezeichnet, nachdem das letzte Jahr mengenmäßig schlecht ausgefallen war“, sagte Azulay.

Er erklärte, dass dieses Jahr ein ​'von Jahr zu Jahr‘ im natürlichen Fruchtzyklus des Olivenbaums, was typischerweise zu einem größeren Ertrag führt.

Ein- und Aus-Jahre Olivenbäume haben einen natürlichen Zyklus aus abwechselnden Jahren mit hoher und niedriger Produktion, bekannt als ​"On-Jahre“ und ​"Off-Years“ bzw. Im Laufe eines Jahres tragen die Olivenbäume mehr Früchte, was zu einer erhöhten Olivenölproduktion führt. Umgekehrt ein ​"„Off-Year“ zeichnet sich durch einen geringeren Olivenertrag aufgrund des Stresses aus dem Vorjahr aus ​"im Jahr.“ Olivenölproduzenten überwachen diese Zyklen häufig, um Produktionsschwankungen vorherzusehen und zu planen.

Nach vorläufigen Schätzungen des Internationalen Olivenrats wird Israel im Erntejahr 15,000/2024 voraussichtlich 25 Tonnen Olivenöl produzieren.

Während der gesamten Erntezeit war es den meisten örtlichen Anbauern aufgrund des anhaltenden Konflikts unmöglich, auf ihre üblichen Saisonarbeiter zurückzugreifen, darunter auch palästinensische Arbeiter.

"Die Investition in Technologie und Maschinen hat sich jede Saison gelohnt“, sagte Azulay. ​"Dieses Jahr war es besonders wichtig, denn es ermöglichte uns, unser Olivenöl anzubauen, zu ernten und zu produzieren, ohne auf zusätzliche Arbeiter oder Dienstleistungen angewiesen zu sein, die in Kriegszeiten viel schwieriger zu bekommen sind. Besonders in der nördlichen Region, wo der Konflikt am heftigsten war.“

"Für KeremZait steht außer Frage: Während des Krieges bauen wir weiterhin Olivenöl an und produzieren es, selbst inmitten von Bombenangriffen und Angriffen“, fügte er hinzu.

Auch weiter südlich, in der Nähe von Jerusalem, hatte der Krieg erhebliche Auswirkungen auf die Olivenbauern.

"Die militärische Krise hat zweifellos die Art und Weise geprägt, wie wir in diesem Jahr operierten“, sagte Hani Ashkenazi, Gründer und Leiter des mehrfach ausgezeichneten Jerusalem Olivenöl.

Die Miteigentümer von Jerusalem Olive Oil, Moosh und Hanzi Askenenazi, inspizieren ihren Hain. (Foto: Jerusalem Olive Oil)

"Zwar konnten wir glücklicherweise größere Verzögerungen in der Logistik und im Vertrieb vermeiden, der Mangel an verfügbaren Arbeitskräften stellte jedoch eine dringende Herausforderung dar“, fügte sie hinzu. ​"Viele Menschen fielen krisenbedingt arbeitsunfähig aus, was für unser Team während der Ernte eine zusätzliche Belastung darstellte.“

Ashkenazi sagte, der Konflikt habe tiefgreifende emotionale Auswirkungen auf alle an der Operation Beteiligten, darunter die Bauern, Arbeiter und ihre Familien.

"Was mir jedoch am meisten auffiel, war der unerschütterliche Geist des Optimismus und der Solidarität unter allen Beteiligten“, sagte sie. ​"Trotz der schwierigen Umstände haben wir härter gearbeitet als je zuvor, motiviert durch den gemeinsamen Glauben an das, was wir tun, und die Bedeutung, die Früchte unserer Arbeit auf den Markt zu bringen.“

Die diesjährige Kampagne war im Vergleich zur vorherigen Saison sowohl quantitativ als auch qualitativ äußerst erfolgreich.

"Die frühe Ernte brachte niedrigere Umwandlungsraten von etwa zehn Prozent, aber das ist typisch, wenn man der Produktion von aromatischeren und komplexeren Produkten den Vorrang gibt. Natives Olivenöl extra”, sagte Ashkenazi. ​"Mit Fortschreiten der Saison und zunehmender Reifung der Oliven stiegen die Umwandlungsraten deutlich an und lagen je nach Sorte zwischen 16 und 24 Prozent.“

Zurück im Norden des Landes, das Team hinter Sindyanna von Galiläa befasste sich mit den sozialen und kommerziellen Komplexitäten der schwierigen Ernte dieses Jahres.

Trotz des Arbeitskräftemangels haben viele Israelis Olivenöl gekauft, um die lokalen Produzenten zu unterstützen, sagte Lahav. (Foto: Sindyanna of Galilee)

"Der eskalierende Konflikt in unserer Region unterstreicht die Dringlichkeit und Bedeutung unserer Mission“, sagte Hadas Lahav, der Gründer der preisgekrönte gemeinnützige. ​"Die anhaltenden sozialen und politischen Spannungen zwischen arabischen und jüdischen israelischen Bürgern wirken sich zutiefst auf unsere Gemeinschaft aus, insbesondere da wir daran arbeiten, einen gemeinsamen Raum für arabisch-jüdische Zusammenarbeit zu schaffen.“

"Viele Israelis suchen nach Alternativen zu der Überzeugung, dass ein Krieg unvermeidlich sei“, fügte sie hinzu. ​"Sindyanna stellt für diese Menschen ein Modell für eine andere, hoffnungsvollere Zukunft dar.“

Trotz der Herausforderungen, die der anhaltende Konflikt mit sich bringe, herrsche unter den Israelis ein Gefühl der Solidarität, insbesondere gegenüber den örtlichen Unternehmen, sagte Lahav.

"Die Nachfrage auf unserem lokalen Markt hat sich verdoppelt, und es gibt Folgebestellungen für Olivenöl von israelischen Kunden“, sagte Lahav.

ähnlich zu Ernte vom letzten JahrLahav sagte, die Schließung der Grenze zum Westjordanland habe es besonders für traditionelle Bauern sehr schwierig gemacht, genügend Arbeitskräfte einzustellen.

"Das dringendste Problem sei der Mangel an Arbeitskräften aufgrund von Beschränkungen für palästinensische Arbeiter, die aus dem Westjordanland nach Israel einreisen dürfen“, sagte sie. ​"Dies betraf insbesondere kleine Presshäuser und arabische Landwirte mit unbewässerten Anbauflächen, die traditionell auf die manuelle Ernte angewiesen sind.“

"In den vergangenen Jahren halfen rund 12,000 Saisonarbeiter bei der Olivenernte in Israel. Seit dem 7. Oktober 2023 ist ihnen die Einreise, ebenso wie weiteren 150,000 palästinensischen Arbeitern in anderen Sektoren, verboten“, fügte Lahav hinzu. ​"Diese Situation ist nicht nur für die israelischen Bauern und Arbeiter selbst katastrophal, sondern auch für die palästinensische Wirtschaft, der es auf dem Arbeitsmarkt im Westjordanland an ausreichenden Alternativen mangelt.“

Sindyanna ist in Kana in Galiläa, in der Nähe von Nazareth und nur 50 Kilometer von der Grenze zum Libanon entfernt, tätig.

"Der Krieg im Norden Israels fand während der Erntezeit statt und schuf gefährliche Bedingungen für die Bauern, da die ständige Gefahr bestand, dass Raketen auf ihre Plantagen fallen könnten“, sagte Lahav. ​"Dies verhinderte oft den Zugang zu den Feldern oder führte zu erheblichen logistischen Hürden“,

Selbst unter diesen Bedingungen gelang es Sindyanna, planmäßig zu ernten, und Lahav sagte, die gemeinnützige Organisation habe hochwertiges Bio-Olivenöl produziert.

"Unser Engagement für ökologische Landwirtschaft, fairen Handel und regenerative Landwirtschaft spiegelt unseren Respekt für die Umwelt und unseren Glauben an eine nachhaltige Landwirtschaft wider“, sagte Lahav.

Sindyanna arbeitet mit lokalen israelischen und palästinensischen Landwirten zusammen, um sie auf ökologische Verfahren umzustellen und internationale Zertifizierungen anzustreben, die den Wert ihrer Produkte steigern.

"Durch jährliche professionelle Prüfungen der Olivenhaine stellen wir sicher, dass wir auf den Einsatz chemischer Pestizide und Düngemittel verzichten“, sagte Lahav. ​"Dieser Prozess sorgt für gesündere Böden und Bäume, was zu Oliven von außergewöhnlicher Qualität führt. Außerdem fördert er eine stärkere Verbindung zwischen der Gemeinschaft und dem Land und fördert einen tiefen Respekt vor der Natur.“

Dieser nachhaltige Ansatz sowie das engagierte persönliche Engagement vieler Einzelner seien laut Lahav die Schlüsselfaktoren für den Erfolg der jüngsten Olivenöl-Kampagne gewesen.

"Dieser Erfolg spiegelt die außerordentlichen Anstrengungen und die Entschlossenheit unseres Teams sowie die Mobilisierung von Familie, Freunden und Freiwilligen wider, die in dieser schwierigen Zeit zusammengekommen sind, um zu helfen“, bemerkte Lahav.

"Sindyanna bleibt seiner Mission, Frieden, Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung zu fördern, auch unter den gegenwärtig schwierigen Umständen treu“, schloss sie.