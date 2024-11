Italienische Erzeuger stehen vor enttäuschenden Erträgen

Italienische Erzeuger auf der gesamten Halbinsel melden niedrigere als erwartete Olivenöl-Produktionsmengen, da die Erntesaison in vollem Gange ist.

In manchen Fällen führen große Olivenmengen nicht zu den üblichen Erträgen, in anderen Fällen werden mit einer geringeren Menge Oliven die üblichen Erträge erzielt.

Die Produzenten im Norden des Landes beklagen weit unterdurchschnittliche Umstellungserträge.

Aufgrund von Regenfällen Ende Oktober kam es zu Ernteverzögerungen und niedrigen Erträgen. Dies wird sich zwangsläufig auf die Preise auswirken und den Kunden nur schwer zu erklären sein. - Alessandro Melchiorri, Eigentümer, Melchiorri Olio

"In diesem Jahr habe ich in unseren nördlichen Olivenhainen deutlich mehr Oliven geerntet als in den südlichen“, sagte Pietro Polizzi, Inhaber von Olio Enotre, das Haine in Venetien im Norden und Kalabrien im Süden hat.

Die Olivenölproduktion in Italien wird wahrscheinlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen, da in weiten Teilen des Landes geringere Ölerträge zu verzeichnen sind. (Foto: Marina Colonna)

"Die Oliven waren gesund, ohne Anzeichen von Olivenfruchtfliege," er fügte hinzu. ​"Das Problem liegt allerdings in der Umwandlungsausbeute, die ungewöhnlich niedrig war und bei etwa sieben bis acht Prozent lag.“

Die Ausbeute bezieht sich auf die Menge an Olivenöl, die aus 100 Kilogramm Oliven gewonnen wird. Eine Ausbeute von sieben Prozent bedeutet, dass aus der Verarbeitung von 100 Kilogramm Oliven sieben Kilogramm Olivenöl gewonnen werden.

"Diese niedrigen Umrechnungskurse werden sich zwangsläufig auf den Endproduktpreis auswirken. Positiv ist jedoch, dass die Qualität weiterhin sehr hoch ist“, sagte Polizzi.

Ceil Friedman, die Miteigentümer von Erminio Cordioli in der Region Verona in Venetien, beklagte ebenfalls, dass ihre Ernte niedriger ausgefallen sei als erwartet.

Laut Ceil Friedman kam es aufgrund von Regenfällen zu Unterbrechungen der Ernte, die auch zu geringeren Ölerträgen führte. (Foto: Erminio Cordioli)

"„Die Oliven waren wunderschön und wir sind mit der Qualität des Öls sehr zufrieden“, sagte sie. ​"Es war harte Arbeit, vor allem weil Regenfälle die Ernte häufig unterbrachen. Und wir waren überrascht, dass die Erträge niedriger ausfielen als erwartet.“

"„Ich kann Ihnen versichern, dass dieses Problem alle Produzenten in der Region betrifft“, fügte Friedman hinzu. ​"Sorten wie der einheimische Grignano bringen normalerweise einen Ertrag von etwa zehn Prozent, diesmal waren es aber sechs Prozent.“

Furio Battelini, der technische Direktor von Riva del Garda Landwirtschaft, deren Anbaugebiete knapp oberhalb des Gardasees liegen, verzeichnete ebenfalls unerwartet niedrige Erträge.

"„Wir hatten dieses Jahr eine ziemlich reichliche Olivenproduktion, da die Bedingungen seit dem Frühjahr günstig waren“, sagte er. ​"Von der sommerlichen Hitze im August hat sich die Olivenfruchtfliege nicht erholt und konnte keinen Schaden anrichten.“

"Dennoch haben wir in der Fabrik sehr niedrige Erträge von bis zu acht Prozent festgestellt, während wir normalerweise mit 14 bis 15 Prozent rechnen“, fügte er hinzu.

Battelini führte dieses Phänomen auf die Wetterlage seit September zurück, als sonnige Tage selten wurden. ​"Der Mangel an Sonnenlicht beeinträchtigte wahrscheinlich die Reifung der Oliven und verhinderte, dass sie ihre volle Reife erreichten“, sagte er.

Laut Battelini sollten Produzenten, die Wert auf Qualität legen, sich unter solchen Bedingungen dennoch für eine frühe Ernte entscheiden, da ein Zuwarten den Phenolgehalt des Öls verringern kann.

"Wir erlebten auch starke Regenfälle, die dazu führten, dass Oliven vorzeitig von den Bäumen fielen“, sagte er. ​"Wer nicht früh geerntet hat, hat wahrscheinlich eine erhebliche Menge Obst verloren.“

"Die niedrigen Erträge haben für viele die normalerweise erfreuliche Erntezeit getrübt“, fügte Battelini hinzu. ​"„Die Qualität des Olivenöls ist weiterhin ausgezeichnet, mit sehr eleganten und sauberen Profilen. Es ist jedoch schade, dass wir unsere Lagertanks in diesem Jahr nicht füllen können.“

In Teilen Norditaliens lagen die Ölerträge aufgrund ungewöhnlicher Klimaschwankungen zwischen Sommer und Herbst 50 Prozent unter dem Durchschnitt. (Foto: Agraria Riva del Garda)

In Mittelitalien sind die Produktionsmengen Berichten zufolge zufriedenstellend, doch die niedrigeren Erträge bereiten den Erzeugern Rätsel, da große, gesunde Oliven viel Wasser speichern. Nach dem Pressen ist die Ölausbeute geringer als erwartet.

Die Produzenten dieser Region führen dies auf die reichlichen und anhaltenden Regenfälle im Frühherbst nach einem heißen, trockenen Sommer zurück.

"„Unsere frühe Ernte führt normalerweise zu geringeren Erträgen, aber dieses Jahr sind wir nur halb so erfolgreich wie sonst“, sagte Marco Prosseda von DueNoveSei, einem Unternehmen in Moricone im Herzen der Region Sabina Romana in Latium.

"Nach einem günstigen Sommer kam es im September und Oktober zu anhaltenden Regenfällen, die dazu führten, dass die Oliven durch das Wasser anschwollen“, fügte er hinzu. ​"Ironischerweise produzieren wir trotz einer Fülle an Früchten – 30 Prozent mehr als im letzten Jahr – fast so viel Öl wie im letzten Jahr, allerdings mit erheblich mehr Oliven.“

Laut Prosseda haben sich in der Mitte der Ernte klare Trends herauskristallisiert.

"Erstens sind die Haine voll mit schönen, gesunden Oliven. Zweitens erzeugen wir qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragenden organoleptischen und nutraceutischen Profilen. Drittens gewinnen wir aus 100 Kilogramm Früchten nur neun Liter Öl, eine Ausbeute von neun Prozent, während wir normalerweise etwa 15 Prozent erreichen.“

Eine ähnliche Situation kann man in Montelibretti beobachten, einer anderen Stadt in der Region Sabina Romano, wo Antonio Mancini den Bauernhof Marcoaldi Roberta mitverwaltet.

"Die Ernte schreitet gut voran und es hängen viele gesunde Oliven an den Bäumen“, sagte Mancini. ​"Wir erwarten eine unserer qualitativ besten Ernten der letzten Jahre.“

"Allerdings trafen schwere Regenfälle vor zehn Tagen die Oliven auf ihrem Höhepunkt und ließen sie anschwellen“, fügte er hinzu. ​"Nach Monaten der Dürre verdoppelte sich ihr Volumen in nur 12 bis 24 Stunden und ihr Gewicht nahm aufgrund der Wasseraufnahme zu.“

Weiter nördlich in der Region Tuscia, Pietro Re, Gründer von Tamìa, baut mehrere Olivensorten an, die eine reiche Ernte und optimale Qualität, allerdings mit geringeren Erträgen, einbringen.

Laut Pietro Re war die Olivenernte in Latium üppig, die Ölausbeute jedoch unterdurchschnittlich. (Foto: Tamìa)

"Jede Olivenölsaison hat ihre eigene Geschichte, jedes Jahr mit neuen Herausforderungen, und diese ist keine Ausnahme“, sagte Re.

In der Toskana führt Simone Botti von Le Fontacce in der Gegend von Arezzo die niedrigen Erträge auf die Dürre zurück.

"Wir begannen am 16. Oktober mit der Ernte der frühen Sorte Leccinoth, und erzielte eine Rendite von sechs Prozent“, sagte er. ​"Jetzt, da wir an einer Mischung aus Moraiolo, Leccino und Frantoio arbeiten, erzielen wir Erträge von 8.5 bis neun Prozent, verglichen mit unserem vorherigen Durchschnitt von 13 Prozent.“

Laut Botti haben die häufigen und schweren Dürren im Sommer die Erträge beeinträchtigt. Er glaubt, dass die trockenen Sommermonate die Fruchtentwicklung beeinträchtigt haben, was zu einem unverhältnismäßigen Verhältnis von Kernen zu Fruchtfleisch geführt hat, mit mehr Kernen und weniger Fruchtfleisch.

"Aufgrund des trockenen Sommers kam es nicht zum richtigen Zeitpunkt zur Ölansammlung“, erklärte er. ​"Als es schließlich regnete, war es zu spät.“

Massimo Ragno, Panelleiter und Einkaufsleiter bei Monini, stellte fest, dass die niedrigeren als erwarteten Erträge in ganz Mittelitalien auf erhebliche Niederschläge und anschließende warme Temperaturen zurückzuführen seien, die den Trocknungsprozess verlangsamten und den Wassergehalt der Oliven erhöhten.

Monini erwartet in ganz Mittelitalien geringere Erträge aufgrund starker Niederschläge und anschließender warmer Temperaturen. (Foto: Monini)

"„Die Olivenmenge und -qualität waren dieses Jahr ausgezeichnet, es gab keine Fruchtfliegen“, fügte Alessandro Melchiorri, Eigentümer von Melchiorri Olio in Spoleto, Umbrien, hinzu. ​"Aber,„Die Regenfälle Ende Oktober verzögerten die Ernte und hielten die Erträge niedrig, zwischen acht und elf Prozent. Das wird sich zwangsläufig auf die Preise auswirken und den Kunden nicht leicht zu erklären sein.“

"Im Vergleich zum letzten Jahr ernten wir deutlich mehr Oliven, aber angesichts der niedrigen Erträge ist es immer noch schwierig, den Gesamtausgang der Saison vorherzusagen“, sagte er.

Ragno betonte die Auswirkungen der intensiven Regenfälle sowohl vor als auch während der Ernte.

"Zwischen August und September bildet sich Olivenöl. Nach dieser Zeit verändert sich vor allem der Wassergehalt“, sagte er. ​"Wenn es regnet, können Olivenbäume das Wasser effizient nutzen, was zu guten Erträgen führt.“

"Wenn es jedoch kurz vor der Ernte stark regnet, wie es in mehreren Gebieten der Fall war, wird dieser Prozess gestört und das Wasser durchtränkt schließlich die Früchte“, fügte Ragno hinzu. ​"In einigen Fällen fiel die Ernte geringer aus, weil die Oliven viel mehr Wasser enthielten als üblich.“

"Die Produktion in Mittel- und Norditalien, insbesondere in der Toskana und im Latium, kommt hinsichtlich Qualität und Quantität weiterhin gut voran“, stellte er fest.

Erfreuliche Nachrichten kamen auch aus dem zentral-südlichen Region Molise.

Marina Colonna macht die Witterungsbedingungen für die geringeren Olivenerträge in der südzentralen Region Molise verantwortlich. (Foto: Marina Colonna)

"Die Ernte verläuft reibungslos, auch wenn die Mengen im Vergleich zu den besten Saisons etwas niedriger sind, was größtenteils auf die Wetterbedingungen zurückzuführen ist“, sagte Marina Colonna, Eigentümer der Colonna Farm.

"Die Erträge sind durchschnittlich, aber die Qualität ist ausgezeichnet“, sagte sie. ​"Die Oliven haben ihre intensiven organoleptischen Eigenschaften bewahrt und ergeben Olivenöl mit einem reichen, komplexen Aromaprofil. Die diesjährigen Öle haben ausgeprägtere grüne Noten und eine anhaltende Würzigkeit.“

In den südlichen Regionen, wo traditionell der Großteil des Olivenöls des Landes produziert wird, standen die Erzeuger aufgrund der sengenden Hitze und Trockenheit während der gesamten Saison vor Herausforderungen. Darüber hinaus ist dieses Jahr ein ​'„Nicht-Jahr“ im abwechselnden Fruchtzyklus von Olivenbäumen, was zu weniger Früchten führt.

On- und Off-Jahre Olivenbäume haben einen natürlichen Zyklus aus abwechselnden Jahren mit hoher und niedriger Produktion, bekannt als ​"On-Jahre“ und ​"Off-Years“ bzw. Im Laufe eines Jahres tragen die Olivenbäume mehr Früchte, was zu einer erhöhten Olivenölproduktion führt. Umgekehrt ein ​"„Off-Year“ zeichnet sich durch einen geringeren Olivenertrag aufgrund des Stresses aus dem Vorjahr aus ​"im Jahr.“ Olivenölproduzenten überwachen diese Zyklen häufig, um Produktionsschwankungen vorherzusehen und zu planen.

In Apulien, der bedeutendsten Olivenöl-Produktionsregion des Landes, liegen die Erträge zwischen 12 und 16 Prozent. Das geringere Volumen an Früchten wirkt sich jedoch auf die Gesamtproduktion aus.

"Wir schätzen, dass Apulien weniger als die Hälfte seiner üblichen Produktion produzieren wird“, sagte Ragno. ​"Die Kombination aus wechselndem Fruchtzyklus und widrigen Bedingungen während der Blüte sowie einer sehr trockenen Jahreszeit hat die Produktion stark beeinträchtigt.“

Trotz dieser Herausforderungen ist es einigen Qualitätsbauern gelungen, sich anzupassen.

"Dank intensiver landwirtschaftlicher Praktiken haben wir sowohl qualitativ als auch quantitativ gute Ergebnisse erzielt“, sagte Emmanuel Sanarica, Eigentümer von Bauernhof Sanarica.

"„Der Einsatz von Prognosesystemen und Umweltsensoren hat es uns ermöglicht, das Produktionsniveau der Vorjahre aufrechtzuerhalten“, fügte er hinzu und betonte die entscheidende Rolle der Technologie bei der Anpassung an die Unvorhersehbarkeit des Klimas.

"„Die hohen Temperaturen in allen phänologischen Phasen waren eine große Herausforderung und wirkten sich sogar auf die Ernte aus, mit der wir 30 Tage früher als üblich begannen, wodurch die Erträge zunichte gemacht wurden“, erklärte Sanarica. ​"Dennoch ist es uns gelungen, hocharomatische Öle herzustellen, die reich sind an Polyphenole"

Während die Ölausbeute in Apulien um den Durchschnitt schwankte, war die Fruchtausbeute geringer als im letzten Jahr. (Foto: Sanarica Farm)

Mit ähnlichen Schwierigkeiten hatten die Erzeuger in der südlichen Region Kalabrien, Italiens zweitgrößtem Olivenölanbaugebiet.

"In unserer Region verzeichnen wir einen deutlichen Rückgang der Olivenmengen, der auf etwa zehn Prozent der erwarteten Menge sinkt. Glücklicherweise bleibt die Qualität optimal“, sagte Diego Fazio, Miteigentümer von Drei Oliven.

Ein Lichtblick ist, dass die Umwandlungserträge höher sind als in der letzten Saison. ​"Dadurch gewährleisten wir einen sehr hohen Qualitätsstandard für unsere Natives Olivenöl extra, auch wenn die Mengen begrenzt sind“, fügte Fazio hinzu.

"Die Dürre im Sommer zwang uns dazu, eine Notbewässerung durchzuführen, insbesondere für jüngere Bäume“, fügt Maria Cristina Di Giovanni, Eigentümerin von Podere d'Ippolito, hinzu.

Die meisten Erzeuger in der Ebene von Lamezia Terme meldeten ordentliche Erträge, die Anzahl der Oliven ist jedoch deutlich zurückgegangen.

"Einige unserer Farmen erlitten durch Überschwemmungen und starke Regenfälle Ende Oktober erhebliche Schäden, was die Widerstandsfähigkeit unserer Erzeuger während der Olivenölkampagne auf eine harte Probe stellte“, sagte Di Giovanni.

"Unsere Anbauer mussten außerdem mit über die Ufer tretenden Bächen und Erdrutschen fertig werden, die die Zugangswege blockierten“, fügte sie hinzu. ​"Wir schließen jetzt die Ernte- und Verarbeitungsvorgänge ab, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auch weiterhin das hochwertigste native Olivenöl extra erhalten.“