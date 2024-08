Schwere Dürre in Italien schädigt Olivenbäume vor der Ernte

A unerbittliche Dürre gepaart mit langanhaltenden Hitzewellen wirken sich einige Monate vor der frühen Ernte stark auf Italiens Olivenhaine aus.

Die südlichen Regionen, in denen der Großteil des italienischen Olivenöls produziert wird, sind unter diesen rauen Wetterbedingungen am stärksten betroffen.

Coldiretti Puglia, ein bedeutender Bauernverband, hat gewarnt dass die Olivenölproduktion in der Region um mehr als 50 Prozent zurückgehen könnte.

Wir haben bereits die gesamte Olivenproduktion der laufenden Saison verloren. Wenn diese Wetterbedingungen anhalten, könnte zudem auch die Produktion der nächsten Saison gefährdet sein. - Paolo Colonna, Präsident der Olivenproduzentenvereinigung Basilikata

Zahlreiche im Regenfeldbau angebaute Olivenbäume in Apulien weisen Anzeichen von Wasserstress auf, wobei viele Oliven an den Zweigen vertrocknen.

In Regionen, in denen Bewässerung möglich ist, ist Wasser weiterhin knapp. Die Wasserreserven Apuliens sind im Vergleich zur Vorsaison um 57 Prozent geschrumpft, was zu erheblichen Verlusten im gesamten Agrarsektor führt.

"„Eine schwere und lang anhaltende Dürre zwingt die Landwirte dazu, Notbewässerungen durchzuführen, was zu exorbitanten Kosten führt. Der Grund dafür sind die hohen Treibstoffpreise, die für die Wasserförderung aus Brunnen und den Transport mit Tanklastern erforderlich sind“, warnte Coldiretti. ​"Artesische Brunnen stürzen ein, während flachere Brunnen verschwinden und austrocknen.“

Die Temperaturen liegen kontinuierlich über dem saisonalen Durchschnitt, was den italienischen Militärflugwetterdienst dazu veranlasste, immer wieder vor außergewöhnlichen Hitzewellen zu warnen.

Das Verhalten der geschützten Starenart hat sich aufgrund der Hitze verändert, was die Herausforderungen für die Olivenbauern verschärft.

Große Schwärme dieser Vögel sind mittlerweile ständig auf dem Land anzutreffen und verursachen erhebliche Schäden in der örtlichen Landwirtschaft. Coldiretti merkte an, dass jeder Vogel täglich bis zu 20 Gramm Oliven fressen kann.

Um den Druck auf die Olivenanbaugebiete zu verringern, die bereits stark vom Wetter betroffen sind, hat der Regionalrat die Vogelschutzmaßnahmen vorübergehend aufgehoben und erlaubt nun die Starenjagd während der Haupterntezeit der Oliven, wenn die Schäden am größten sind.

Oprol, der Verband der Olivenproduzenten in der Basilikata, gewarnt dass sich der seit letztem Jahr beobachtete kritische Zustand der Olivenhaine zu einer Phase noch intensiverer Notlage verschärft hat.

"Wir haben bereits die gesamte Olivenproduktion der laufenden Saison verloren“, sagte Paolo Colonna, der Präsident des Vereins. ​"Sollten diese Wetterbedingungen anhalten, könnte zudem auch die Produktion der nächsten Saison gefährdet sein.“

Die Lage in Sizilien ist ebenso schlimm. Die spärlichen, leichten Niederschläge in einigen Gebieten in den letzten zwei Wochen haben den ausgetrockneten Boden nicht geheilt. Das trockene Wetter führt dazu, dass Olivenbäume in mehreren Teilen der Insel ihre Früchte vorzeitig abwerfen, eine natürliche Reaktion auf extremen Stress.

Die Landwirtschaft der gesamten Region befindet sich im Ausnahmezustand, die Wasserreserven sind auf ein historisches Tief gesunken.

Wo möglich, bemüht sich die lokale Regierung, den Bauern etwas Entlastung zu verschaffen und gleichzeitig eine ausreichende Wasserversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Die italienische Marine hat Wasserlieferungen auf die Insel geliefert.

Gleichzeitig wüten immer mehr Waldbrände, die neue Gefahren für die Waldgebiete und die Bevölkerung mit sich bringen und die Dürrehilfe erschweren.

Coldiretti berichtete, dass die Brände bereits 5,800 Hektar Land auf Sizilien verwüstet haben. Die Oliven-, Obst- und Weinproduktion wird voraussichtlich zum Erliegen kommen, und die Schäden für die örtlichen Bauern könnten sich auf drei Milliarden Euro belaufen.

Von etwas weniger schwerer Dürre und Temperaturschwankungen waren auch die zentralen Regionen betroffen, darunter Latium und Umbrien, wo viele bedeutende italienische Olivenölunternehmen ansässig sind.

In Umbrien hatten die Frühlingsniederschläge und die gute Blüte zunächst Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison geweckt, obwohl dieses Jahr ein ​'Zwischenjahr im natürlichen, abwechselnden Fruchtzyklus der Olivenbäume.

Starke Winde, extrem hohe Temperaturen und trockenes Wetter stellen jedoch eine Herausforderung für die Olivenbauern dar. In Trevi, einem der historischen Olivenanbaugebiete Umbriens, zeigen viele Oliven Anzeichen von Austrocknung.

"Die derzeitige Dürre beunruhigt alle Olivenproduzenten in der Region“, so Paolo Morbidoni, Präsident der Umbrische Olivenölstraßen, sagte der Nachrichtendienst RAI. ​"„Im Moment müssen alle Erzeuger vorsichtig sein und Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Dürre so weit wie möglich abzumildern.“

"Die Situation in unserer Gegend ist nach wie vor beherrschbar, obwohl die Hitze die Widerstandsfähigkeit der Olivenbäume auf eine harte Probe stellt“, so Luca Perotti, Geschäftsführer des preisgekrönten toskanischen Produzenten Pometti, Sagte Olive Oil Times.

"Die Pflanzen vertragen hohe Temperaturen und Regenmangel, aber die Früchte leiden darunter. Obwohl es in dieser Saison reichlich davon gibt, werden sie schwarz“, sagte er. ​"Dies liegt vor allem an den dauerhaft hohen Temperaturen von über 33 bis 35 Grad Celsius.“

Pometti sagte, er mildere die Auswirkungen der Dürre, indem er seine Oliven mit Kaolin-Ton bedecke, um sie vor direkter Sonneneinstrahlung und der Olivenfruchtfliege.

"Normalerweise wird dieses Produkt zum Schutz gegen die Olivenfruchtfliege verwendet, aber wir haben festgestellt, dass es die Früchte auch vor ​'Sonnenbrand‘“, sagte er. ​"Derzeit können wir uns über die Bedingungen auf dem Feld nicht beschweren. Das Grasschneiden und Mulchen hilft auf jeden Fall, die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten. Das Laub ist dicht und Satellitenbilder bestätigen die positiven Auswirkungen unserer Bemühungen.“

In einigen zentralen und nördlichen Regionen herrschen ganz andere Bedingungen: unterschiedliche Wetterlagen, mildere Temperaturen und übermäßige Niederschläge haben dort in manchen Fällen erhebliche Schäden verursacht.

"„Italien ist [derzeit] ein meteorologisch zweigeteiltes Land und die anhaltende Klimakrise stellt landwirtschaftliche Betriebe vor große Herausforderungen“, sagte Cristiano Fini, der nationale Präsident des Bauernverbands CIA-Agricoltori Italiani.

In Venetien, wo übermäßige Niederschläge viele Bauernhöfe vor Herausforderungen stellen, ist in der aktuellen Olivensaison ein fachmännisches Vorgehen bei der Baumpflege erforderlich.

"In diesem Jahr haben wir in Norditalien in den ersten sechs Monaten wahrscheinlich mehr Regenfälle erlebt als jemals zuvor. Daher verläuft die Ernte sehr gut“, so Johannes Pan, Marketingleiter des preisgekrönten Paneolio, Sagte Olive Oil Times.

"Das positive Feedback zu den Wettbewerbsergebnissen zeigt, dass unsere landwirtschaftlichen und produktionstechnischen Ansätze auch unter unterschiedlichen Bedingungen wirksam sind“, sagte er. ​"In den vergangenen fünf Jahren waren wir mit allem konfrontiert, von schwerer Dürre bis zu übermäßigen Niederschlägen.“

Der Olivenbauernverband Italia Olivicola prognostizierte, dass die ​'Ein „schlechtes Jahr“ in Kombination mit extremen Wetterbedingungen würde die italienische Olivenölproduktion im Vergleich zur vorherigen Saison um mindestens 23 Prozent reduzieren.

Daten der Europäischen Union zeigen, dass Italien produzierte 328,000 Tonnen Olivenöl im Erntejahr 2023/24, deutlich über dem letzten Fünfjahresdurchschnitt von 307,000 Tonnen.