IUCN untersucht die Vor- und Nachteile von intensiver und traditioneller Olivenbewirtschaftung

A Studie Die von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) veröffentlichte Studie untersuchte die Nachhaltigkeitsprofile verschiedener Olivenhaintypen und verglich sie mit anderen Ölsaaten.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 steht die IUCN an vorderster Front der weltweiten Bemühungen zum Naturschutz und liefert wichtige Erkenntnisse über die Gesundheit unseres Planeten. Sie überprüfte die Ergebnisse akademischer Forschung zu verschiedenen Olivenanbaugebieten und Bewirtschaftungsarten und deren Auswirkungen auf die Artenvielfalt, Ökosystemleistungen und Erträge.

Die Studie empfiehlt einen systemischen Ansatz, der Folgendes einschließen sollte: ​"Art und Weise, wie diese Nutzpflanzen produziert, gehandelt und konsumiert werden und der sozioökonomische Kontext, in den diese Wertschöpfungsketten eingebettet sind.“

Die Auswirkungen des traditionellen (Monokultur-)Anbaus auf die Biodiversität unterscheiden sich kaum von denen des intensiven bzw. superintensiven Anbaus. Im letzteren Fall wird lediglich eine größere Fläche bedeckt. - Beatriz Lozano, Bodenforscherin, Universität Córdoba

Laut wissenschaftlichen Artikeln, die von einem speziell ausgewählten Olivenanbau-Experten überprüft wurden, können traditionelle Olivenhaine eine höhere Artenvielfalt aufweisen, erzielen aber in der Regel geringere Erträge. Darüber hinaus wurde in biologischen Anlagen ein um 40 Prozent höherer Artenreichtum der Pflanzen festgestellt als in konventionellen Systemen.

Auf der anderen Seite hat die Studie hervorgehoben, dass intensiver (hochdichter) Olivenanbau einen bedeutenderen negative Auswirkung auf überwinternde Vogelarten, deren Vielfalt in superintensiven (superdichten) Obstgärten deutlich zurückgegangen ist.

Die IUCN-Studie unterstrich das langsamere anfängliche Wachstum des mehrjährigen Olivenbaums (durchschnittlich dauert es drei bis fünf Jahre, bis er die ersten Früchte trägt) und seine hohe Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten als Nachteile im Vergleich zu einjährigen Ölpflanzen. Olivenbäume haben jedoch eine lange Lebensdauer (durchschnittlich 500 Jahre) und können Dürre und karge Böden vertragen.

Die Studie konzentrierte sich auch auf den lebenswichtigen Aspekt des Wasserbedarfs. Unter den untersuchten Ölpflanzen haben Olivenhaine den höchsten Wasserverbrauch: Für die Produktion einer Tonne Öl werden jährlich 14,500 Kubikmeter Wasser benötigt. Es folgen Leinsamen mit 9,400 Kubikmetern, Erdnüsse mit 7,500 Kubikmetern und Sonnenblumen mit 6,800 Kubikmetern jährlich.

Olivenhaine werden traditionell nicht bewässert und weisen weit auseinander stehende Bäume auf (80 bis 120 pro Hektar), wie sie typischerweise im Mittelmeerraum angebaut werden.

Aufgrund ihres tiefen Wurzelsystems sind Olivenbäume sehr trockenheitsresistent. Allerdings reagieren sie sehr empfindlich auf die Niederschlagsmenge im Winter.

Bei anhaltender Wasserknappheit und extremen Temperaturen, wie sie im Frühjahr und Sommer in ganz Spanien und weiten Teilen des restlichen Mittelmeerraums herrschen, kann eine optimale Entwicklung der Oliven nicht garantiert werden. 2022 und 2023, als die Olivenölproduktion auf historische Tiefststände.

Tatsächlich ist Wasserknappheit aufgrund des Klimawandels ein wachsendes Risiko für Ölpflanzen. Die Studie betont auch die negativen Auswirkungen ausgedehnter Monokulturen von Ölpflanzen auf Regen und Klimamuster weltweit. ​"extreme Wetterereignisse Es wird erwartet, dass diese Fälle deutlich häufiger auftreten und zu beträchtlichen Produktionsrückgängen bei Ölpflanzen führen werden.“

"Man darf nicht vergessen, dass Spaniens traditionelle Olivenhainlandschaft eine Monokultur ist, mit allen Konsequenzen für die Artenvielfalt. Die ökologischen Auswirkungen sind beträchtlich“, sagt Beatriz Lozano, Mitglied des Forschungsteams für nachhaltige Bodennutzung und -bewirtschaftung am Institut für Agrarchemie, Bodenkunde und Mikrobiologie der Universität Córdoba.

Die zunehmende Einführung des intensiven (200 bis 600 Bäume pro Hektar) und superintensiven (1,000 bis 2,000 Bäume pro Hektar) Olivenanbaus mit der weit verbreiteten Nutzung von Bewässerungssystemen war ein Aufwärtstrend in Spanien im letzten Jahrzehnt, insbesondere in der andalusischen Provinz Jaén.

Diese Intensivierung verringert die Erntekosten, steigert den Ertrag und verringert die Auswirkungen des natürlichen Wechselfruchtverhaltens des Olivenbaums.

Wechsellagerzyklus Olivenbäume haben einen natürlichen Zyklus aus abwechselnden Jahren mit hoher und niedriger Produktion, bekannt als ​"On-Jahre“ und ​"Off-Years“ bzw. Im Laufe eines Jahres tragen die Olivenbäume mehr Früchte, was zu einer erhöhten Olivenölproduktion führt. Umgekehrt ein ​"„Off-Year“ zeichnet sich durch einen geringeren Olivenertrag aufgrund des Stresses aus dem Vorjahr aus ​"im Jahr.“ Olivenölproduzenten überwachen diese Zyklen häufig, um Produktionsschwankungen vorherzusehen und zu planen.

Aber, ​"„Zwischen den Auswirkungen des traditionellen Anbaus und denen des intensiven bzw. extrem intensiven Anbaus auf die Artenvielfalt gibt es keinen großen Unterschied“, sagte Lozano. ​"In den letzten beiden Fällen wird dadurch lediglich eine größere Fläche abgedeckt.“

Die IUCN-Studie unterstrich außerdem, dass Oliven als mehrjährige Nutzpflanze den Verlust natürlicher Ökosysteme und der Artenvielfalt minimieren können, wenn sie in Polykultur angebaut werden, wodurch die Entwicklung einer komplexen Vegetation im Olivenhain ermöglicht wird. Somit können Oliven eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Qualität von Lebensräumen spielen.

Die Integration von Olivenbäumen und Nutzpflanzen als Teil einer silvoarable Gassenanbausystem Es wurde festgestellt, dass Ökosystemleistungen erbracht werden – Vorteile, die Menschen aus Ökosystemen ziehen – wie Bodensanierung, Wasserschutz, Klimaregulierung und Verbesserung der Artenvielfalt.

Im Jahr 2022 führten Lozano und ihr Team im Rahmen des Diverfarming-Projekts der Europäischen Union eine Studie über Zwischenfruchtanbau in nicht bewässerten mediterranen Olivenhainen durch, in der ​"Das Ziel des Zwischenfruchtanbaus bestand darin, die Artenvielfalt und die Bodenqualität zu verbessern sowie die Erträge der Landwirte zu steigern.“

Nachhaltige Bodenschutzmaßnahmen wie der Zwischenfruchtanbau von Safran (Crocus Sativus) oder Lavendel (Lavandula x intermedia) in nicht bewässerten Olivenhainen ​"kann sehr wirksam sein, um Bodenerosion zu verhindern und die Bodeneigenschaften zu verbessern“, sagte Lozano.

Sie warnte jedoch auch davor, ​"Klimatische Variablen können einen tiefgreifenden Einfluss haben, insbesondere auf das traditionelle Olivenanbausystem“, und ​"die Ernte einer Zwischenfrucht ist möglicherweise nicht garantiert.“ Außerdem ​"Es ist sehr schwierig, mit einer zweiten Ernte, die in Gassen nicht bewässerter Olivenhaine angebaut wird, einen positiven finanziellen Ertrag zu erzielen.“

"In Zeiten schwerer Wasserknappheit, von der sogar Olivenbäume betroffen sind, die sehr dürreresistent sind, können Deckfrüchte dem Wassermangel kaum standhalten und haben sich als zusätzliche Einnahmequelle für Olivenbauern oft als nicht nachhaltig erwiesen“, fügte Lozano hinzu.

Trotz der Risiken, die mit der Überlebensfähigkeit von Deckfrüchten in nicht bewässerten Olivenhainen verbunden sind, ​"Generell hat es in den spanischen Olivenhainen in jüngster Zeit zu einer Ausweitung des Anbaus von Zwischenfrüchten gekommen, die durch spezielle EU-Subventionen vorangetrieben wurde“, sagte Lozano.

Tatsächlich zeigen offizielle Daten zur Fläche von Olivenhainen mit Zwischenfrüchten einen beeindruckenden Anstieg von 1.4 Millionen Hektar im Jahr 2022 – vor der jüngsten Iteration der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) trat 2023 in Kraft – auf 2.4 Millionen Hektar im März 2024.

Als praktische Beispiele seien zwei Projekte in Spanien genannt, die sich mit dem Zwischenfruchtanbau in Olivenhainen befassen – einschließlich Bemühungen zur Förderung der Artenvielfalt durch Bienenzucht, Lavendelanbau und ländlichen Tourismus in der ​'Olivares de Miel' Projekt und ​'Olivares Vivos', das mit seinen LIFE Olivares Vivos+ Projekt, hat erweitert außerhalb Spaniens In Italien, Griechenland und Portugal sollen die Biodiversität erhöht, die Bodenerosion verringert und die Investition in Deckfrüchte rentabel gemacht werden.

Dies kann vor allem durch zusätzliche, umfassende Schulungen zum Mischfruchtanbau und gezielte Bemühungen zur Verbesserung der Marketing-, Kommunikations- und Markenstrategien erreicht werden, um qualitativ hochwertige Produkte mit Mehrwert an umweltbewusste Verbraucher zu verkaufen.

Die IUCN Species Survival Commission erklärte in ihrem im Juni 2024 veröffentlichten Bericht: ​"Um den ökologischen Fußabdruck der Olivenölproduktion zu verringern, ist der Übergang zu nachhaltigeren Praktiken wie ökologischer Landwirtschaft und dem Einsatz von Zwischenfrüchten von entscheidender Bedeutung.“

Dieses Ziel wurde durch die neuen Bestimmungen der GAP der EU, die bis 2027 läuft, verstärkt, nämlich die Einführung von Öko-Regelungen (für Spanien, wie in der Spanischer GAP-Strategieplan und die EU Biodiversitätsstrategie für 2030), mit der Anerkennung des hohen ökologischen und sozialen Werts der Umweltschutzleistungen bewusster Olivenbauern für einen erhöhten nicht-rohstofflichen Nutzen.