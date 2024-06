Produzent aus Kern County reflektiert über die kalifornische Olivenölindustrie

Von Rindern bis Oliven, die Familie dahinter Rio Bravo-Ranch ist seit sieben Generationen ein fester Bestandteil der Landwirtschaft im Kern County.

Die Ranch erstreckt sich über 3,200 Hektar außerhalb von Bakersfield, etwa 165 Kilometer nördlich von Los Angeles, und umfasst 18.5 Hektar zertifizierte Bio-Olivenhaine.

Ich denke, dass immer mehr Kunden ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen und auf die Produkte achten, die sie konsumieren. - Stefanie Wickensheimer, Projektleiterin, Rio Bravo Ranch

„Die Verbindung der Familie Nickel zur Landwirtschaft begann vor sieben Generationen mit Henry Miller, bekannt als ​'„Der Viehkönig“, nach dem unser Miller’s Reserve Blend benannt wurde“, sagte Stefanie Wickensheimer, die Assistentin der Geschäftsleitung und Projektleiterin der Rio Bravo Ranch.

"Heute baut die Familie Nickel Tomaten, Mais, Baumwolle, Mandeln, Melonen, Zitrusfrüchte und Oliven an“, fügte sie hinzu. ​"Die Bedeutung und der Grund für den Anbau von Oliven zur Ölproduktion bestand darin, ein Produkt mit dem Firmennamen herzustellen und zu verpacken. Es ist die einzige Ernte, die wir vom Feld bis zum Endverbraucher kontrollieren.“

Die Oliven, hauptsächlich Picual, Coratina und Frantoio, sowie kleine Mengen Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice und Maurino, wurden 2010 angepflanzt, die erste Ernte erfolgte 2015. Von Anfang an entschied sich das Unternehmen, auf Qualität statt Quantität zu setzen.

Dieser Ansatz wurde am validiert NYIOOC World Olive Oil Competition, der weltweit größte Wettbewerb für Olivenölqualität. In den letzten zwei Jahren wurde die Rio Bravo Ranch für jedes ihrer drei Natives Olivenöl extra Marken: ein sortenreiner Picual und Coratina sowie der Miller's Reserve Blend, der beide Sorten umfasst.

Die 18.5 Hektar Bio-Olivenhaine des Unternehmens liegen im südlichen San Joaquin Valley. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Unser Ziel ist es jedes Jahr, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen und der Gewinn dieser Auszeichnungen zeigt, dass uns dies Jahr für Jahr gelingt“, sagte Wickensheimer.

Neben der Kontrolle aller Produktionsschritte erreicht das Unternehmen seine Qualitätsziele durch den Beginn der Ernte Mitte Oktober.

"„Das ist in der Regel der Sweet Spot“, sagte Wickensheimer. ​"Zu diesem Zeitpunkt sind noch nicht alle Oliven reif, aber wir ernten lieber Oliven, die noch grüner sind als solche, die zu reif sind. Wir entscheiden uns für Olivenöl höherer Qualität und mit höherem Polyphenolgehalt.“

Durch Untersuchungen am Ende des Sommers und zu Beginn des Herbsts wird der genaue Erntetermin bestimmt. ​"„Es ist nicht perfekt, aber wir suchen uns ein Datum aus, bleiben dabei und es ist für uns in Ordnung, wenn unser Ertrag nicht so hoch ist, solange wir die Qualität haben“, sagte Wickensheimer.

Der Zeitpunkt der Ernte, die ein bis zwei Wochen dauert, fällt in der Regel mit dem Ende der Pistazienernte zusammen, daher beauftragt die Rio Bravo Ranch dasselbe Unternehmen mit beiden Aufgaben und vermeidet so das Problem, Arbeitskräfte zu finden.

Die Rio Bravo Ranch beginnt ihre Olivenernte Mitte Oktober, normalerweise direkt nachdem die Pistazienernte abgeschlossen ist. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Da wir maschinell mit einem Pistazienstreuer ernten, ist die Ernte nie perfekt“, sagte Wickensheimer. ​"Wir können nur unser Bestes geben und so viel Ernte wie möglich von den Bäumen abschütteln. Allerdings hatten wir bei der Ernte nicht allzu viele Probleme.“

Die Rio Bravo Ranch verfügt nicht über eine eigene Mühle; seit 2016 wird eine mobile Mühle gemietet, die zu den Hainen kommt.

Wickensheimer sagte, dies helfe der Rio Bravo Ranch, die größte Herausforderung zu bewältigen, mit der sie in den meisten Jahren konfrontiert sei – hohe Temperaturen –, indem es ihnen ermögliche, mit den Pflückern abzustimmen, wie viele Behälter jeden Morgen geerntet werden sollen, bevor die Mühle eintrifft.

Sie fügte hinzu, dass die mobile Mühle viele Vorteile biete. ​"Dadurch werden die Transportkosten gesenkt“, sagte sie, und es entfallen die Wartezeiten zwischen der Ernte und der Verarbeitung der Oliven zu Olivenöl.

Rio Bravo Ranch hat einen Vertrag mit einer mobilen Mühle abgeschlossen, wodurch die Transportkosten für die Oliven sinken und die Zeit zwischen Ernte und Verarbeitung verkürzt wird. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"„Die größte Herausforderung, mit der wir das ganze Jahr über zu kämpfen haben, ist die Hitze“, sagte Wickensheimer. ​"Wir müssen die Bewässerung im Auge behalten.“

Obwohl es in der Region einige Jahre mit feuchtem Wasser gab (von Juli bis Juni), bewässert das Unternehmen seine Oliven laut Wickensheimer zu bestimmten Zeitpunkten aus einem speziellen Reservoir, um die Qualität zu maximieren.

"„Es gibt Zeiten, da muss man mehr bewässern“, sagte sie, und zu anderen Zeiten stellt die Rio Bravo Ranch die Bewässerung ein, um die Bäume ein wenig zu stressen. ​"Wenn man die Bäume im Sommer stresst, muss man auf sie achten, um sicherzustellen, dass sie nicht überstrapaziert werden“, fügt Wickensheimer hinzu.

Neben den Herausforderungen bieten die hohen Temperaturen auch einige Vorteile. ​"Wir haben keine großen Probleme damit Olivenfruchtfliege”, sagte Wickensheimer. ​"Die hohen Temperaturen scheinen ihnen nicht gut zu gedeihen. Das ist ein Vorteil der Wärme.“

Bisher sieht die Situation im Olivenhain für das Erntejahr 2024/25 gut aus. ​"„Die Bäume sehen gut aus“, sagte sie. ​"Die Bäume standen vor einem Monat in voller Blüte und haben bereits Früchte gebildet … aber es ist noch etwas früh, um zu sehen, wie viel Ernte wir tatsächlich bekommen werden.“

Nun hofft das Unternehmen auf konstante Temperaturen den ganzen Sommer über, gefolgt von kühlerem Wetter im September, um den Ertrag zu maximieren.

Sobald das Olivenöl in der Mühle produziert ist, wird es in größere Fässer oder SpaceKraft-Kartonbehälter verpackt, ähnlich wie Bag-in-Box-Behälter, je nach Menge. Diese werden in einem Kühlgebäude hinter dem Büro gelagert.

"Was uns daran gefällt, ist, dass die Liner vakuumversiegelt sind, sodass sie mit dem Öl nach unten gehen und nicht viel Sauerstoff eindringen lassen, was großartig ist“, sagte Wickensheimer.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sie aufgrund ihrer quadratischen Form und ihres relativ geringen Gewichts problemlos an die Kunden versendet werden können.

Die Rio Bravo Ranch verkauft ihr Olivenöl größtenteils online auf einigen örtlichen Bauernmärkten und in Kunsthandwerksläden in Bakersfield. Es liefert auch Olivenöl für die Eigenmarken eines lokalen Restaurants und eines Lebensmittelgeschäfts in San Francisco.

Die Rio Bravo Ranch produziert monovarietale Sorten Picual und Coratina sowie eine Mischung. (Foto: Rio Bravo Ranch)

Wickensheimer, der die kalifornische Extra Virgin-Käse-Produktion genau im Auge behält, Olivenölpreise, sagte, dieses Marktsegment sei von den historisch hohen Ursprungspreisen in Spanien und dem Rest Europas weitgehend unberührt geblieben.

"Selbst mit den höheren Preisen in Europa ist es immer noch billiger als kalifornisches Olivenöl“, sagte sie.

Wickensheimer führte höhere Preise in Kalifornien auf gestiegene Produktionskosten zurück. ​"Wir erleben einen rasanten Kostenanstieg in der Landwirtschaft“, sagte sie. ​"So ist es im Moment nun einmal. Es ist bedauerlich, aber wir müssen unsere Preise ein wenig anheben, um diese Erhöhungen auszugleichen.“

Trotz der Preiserhöhungen konnte Wickensheimer keine nennenswerten Auswirkungen auf die Nachfrage feststellen.

"Ich denke, dass immer mehr Kunden ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen und auf die Produkte achten, die sie konsumieren“, sagte sie. ​"Aus diesem Grund haben wir keinen Umsatzrückgang gesehen, selbst wenn wir unsere Preise leicht erhöhen mussten, um mit unseren höheren Kosten Schritt zu halten.“

Bisher rechnet das Unternehmen mit einer weiteren guten Ernte im Erntejahr 2024/25, sagte jedoch, es sei noch zu früh, um zu sagen, wie viel Obst produziert werden wird. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Wir haben ein größeres Interesse an unserer Gallonen-Option (3.8 Liter) festgestellt, die je nach Verbrauch die wirtschaftlichste Option sein kann“, fügte Wickensheimer hinzu.

Ein weiterer Konsumtrend, den Wickensheimer im Laufe der Jahre beobachtet hat, ist die Rolle von aromatisierte Olivenöle als Einstieg in die Grenzkategorie für neue Verbraucher.

"Wenn die Leute anfangen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, neigen sie dazu, mit angereicherten Olivenölen anzufangen und sich bis zur Verwendung von einfachem nativem Olivenöl extra vorzuarbeiten“, sagte sie.

Wickensheimer fügte hinzu, dass nicht jeder einen Löffel natives Olivenöl extra trinken möchte, um dessen Geschmack zu erleben.

"Manche Leute rümpfen die Nase, wenn sie es mit Brot probieren“, sagte sie. ​"Aber das aromatisierte Olivenöl hat auf jeden Fall geholfen, denn die Leute sind eher bereit, es zu probieren, wenn ihnen der Geschmack gefällt.“

"Es ist eine Möglichkeit für sie, Olivenöl in ihre Ernährung zu integrieren, weil vielen Menschen nicht klar ist, dass man Olivenöl praktisch für alles verwenden kann, wofür man Butter oder Pflanzenöl verwendet“, schloss Wickensheimer.