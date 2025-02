Lernen Sie das genuesische Paar kennen, das in Uruguay traditionelle italienische Oliven anbaut

Nachdem Maria Vittoria Saccarello und Domenico Bruzzone mehr als vier Jahrzehnte lang die Welt bereist und an humanitärer Hilfe und Entwicklungsprojekten gearbeitet hatten, wollten sie nach ihrer Pensionierung ein neues Projekt verfolgen.

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

Siehe auch: Herstellerprofile

"Unser erster Einsatz außerhalb Europas war an der Grenze zwischen Mexiko und Guatemala“, sagte Bruzzone. ​"Lateinamerika hat bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

Domenico Bruzzone (dritter von rechts) und Saccarello (zweiter von links) pflanzen 2014 Olivenbäume an der experimentellen Bari Chacwal-Station in Pakistan. (Foto: Pique Roto)

Schließlich erkannte das Paar, dass Uruguay ein geeigneter Standort für sein neues Projekt sei, und verwies auf die Dollarwirtschaft, die politische Stabilität, die Sprache, die kulturellen Ähnlichkeiten mit Italien und das olivenfreundliche Terroir.

"Wir haben untersucht, welche Größe das Unternehmen haben muss, um wirtschaftlich unabhängig zu werden und die Investition rentabel zu machen“, sagte Saccarello.

Das Paar kaufte schließlich 40 ein 100 Hektar großes Grundstück im zentralen Departement Florida, 2012 Kilometer nordöstlich von Montevideo, der Hauptstadt Uruguays. Sie pflanzten 2014 ihre ersten Olivenbäume und produzierten 2019 zum ersten Mal Olivenöl.

Pique Roto begann 30 mit der Bepflanzung von 2012 Hektar Olivenbäumen. (Foto: Pique Roto)

Während Arbequina, Picual und Coratina die vorherrschenden Sorten in Uruguay sind, entschieden sich Saccarello und Bruzzone dafür, traditionelle italienische Sorten, darunter Taggiasca, Frantoio, Leccino und Pendolino, von einer bekannten italienischen Baumschule zu importieren.

"Als wir zum ersten Mal gepflanzt haben, kannte in Uruguay niemand Taggiasca, Frantoio, Leccino und Pendolino“, sagte Saccarello. ​"Deshalb hat uns der Agronom gebeten, Arbequina anzupflanzen, um die Erträge mit den italienischen Sorten zu vergleichen.“

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

Saccarello inspiziert die Haine vor der Ernte, die normalerweise Ende März beginnt und Mitte Juni endet. (Foto: Pique Roto)

"The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

Auch die Kombination konventioneller Sorten und italienischer Importe führte zu einer gestaffelten Ernte.

"Es beginnt Ende März oder Anfang April mit Arbequina, geht dann – je nach Geschwindigkeit des Reifungszyklus der Olive – mit Leccino weiter, geht weiter mit Frantoio und endet Mitte Juni mit Taggiasca“, sagte Bruzzone. ​"Dadurch kann die Ernte programmiert und harmonisiert werden, wenn es nicht zu viel regnet.“

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop anthraknose, was zu Defekten im Öl führt.

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina Natives Olivenöl extra in loser Schüttung. ​"„Mit dem Verkauf von Arbequina finanzieren wir grundsätzlich die gesamte Ernte“, sagt Bruzzone.

Das Paar produziert zwei native Olivenöle extra: Tosca, eine toskanische Feldmischung aus Frantoio, Leccino und Pendolino, und ein sortenreines Taggiasca-Öl.

"„Wir stellen Tosca nicht in der Mühle her. In einem Jahr könnte Tosca mehr Frantoio enthalten, wodurch es fruchtiger und grüner, würziger und bitterer wird“, sagte Saccarello. ​"In einem anderen Jahr könnte es mehr Leccino enthalten, was eine interessante süße Note verleiht. Tosca ist ein Produkt dessen, was das Land uns gibt.“

Andererseits ist das monovarietale Taggiasca ein einzigartiges Spätsaison-Olivenöl und gewann einen der vier ersten Preise bei den Mario Solinas Awards 2024, die in Uruguay stattfanden.

Saccarello und ihr Agronom (links) inspizieren die Olivenhaine mit einer Delegation des Internationalen Olivenrates und der uruguayischen Olivenvereinigung (Asolur). (Foto: Pique Roto)

"Das motiviert uns natürlich sehr“, sagte Bruzzone. ​"Es ist eine Anerkennung für zehn Jahre harte Arbeit.“

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

"„Die Regenmenge war enorm, es hat kaum aufgehört“, sagte Bruzzone. ​"Wir waren auch besorgt über die Qualität des Öls, da die Oliven vor der Ernte so wenig Sonnenlicht abbekamen.“

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

Insgesamt zeigen vorläufige Erntedaten des privaten Sektors, dass Uruguay im Jahr 614 2024 Tonnen Olivenöl produzierte, wobei Pique Roto eines der wenigen Unternehmen war, dessen Produktion im Vergleich zu 2023 stieg.

Während der Regen im Jahr 2024 die größte Herausforderung für das Unternehmen darstellte, ist es immer eine Herausforderung, genügend Arbeiter für die manuelle Ernte und die Arbeit in der Mühle zu finden.

Trotz der Herausforderungen mit den Arbeitskräften sagte Saccarello, dass sie die manuelle Ernte einer maschinellen vorziehe, da sie so die Menge der Früchte kontrollieren könne, die zur Mühle geliefert werde.

Saccarello mahlt täglich weniger als fünf Tonnen Oliven und kann dadurch eine hohe Qualität gewährleisten. (Foto: Pique Roto)

Das Unternehmen verfügt über Geräte von Mori-Tem, die 500 Kilogramm pro Stunde verarbeiten können.

"Das Ziel besteht darin, nicht mehr als fünf Tonnen Oliven pro Tag zu mahlen, da uns diese Menge die größtmögliche Qualitätskontrolle ermöglicht“, sagte sie.

Mit Blick auf die Ernte 2025Bruzzone und Saccarello rechnen mit einer recht guten Ernte und schätzen, dass sie zwischen 150 und 170 Tonnen Oliven betragen wird.

"Es gibt Pflanzen, die voller Früchte sind, und Pflanzen, die überhaupt nichts tragen“, sagte Saccarello. ​"Wie dem auch sei, wir werden sehen, wie das Wachstum der Oliven weitergeht.“

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

Während die meisten uruguayischen Olivenhaine in Küstennähe liegen, begünstigt das Klima im Landesinneren Floridas norditalienische Sorten, die besser an die Kälte angepasst sind. (Foto: Pique Roto)

"Wir möchten mit einem Pendolino-Monovarialmotor experimentieren, der in Italien auch eher selten ist“, sagte Saccarello.

"„Pendolino ist ein sehr interessanter Baum, von dem unser Agronom überzeugt ist, dass er vermehrt werden sollte“, fügte Bruzzone hinzu. ​"Es ist ein sehr starkes Öl und die Pflanze ist majestätisch.“

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

Die Gründer von Pique Roto sind der Meinung, dass die Produzenten eine breite Palette an Olivenprodukten auf dem Markt anbieten müssen. (Foto: Pique Roto)

"Dies ist eine sehr wichtige wirtschaftliche Ergänzung für die Plantage“, sagte Bruzzone.

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

"„Fast alle Nährstoffe, organoleptischen Eigenschaften und Probiotika der Olive gehen [bei der Behandlung in Lauge] verloren“, sagte Bruzzone.

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

"„Als wir mit den Tafeloliven begannen, fiel mir auf, dass es auf dem Markt keine Olivenpastete gab“, sagte sie. ​"Also begann ich mit der Herstellung einer Produktlinie namens ​'regionale Leidenschaften, die auf traditionellen Rezepten der Mittelmeer-Diät aus den verschiedenen Regionen Italiens.“

"Wir arbeiten derzeit an zwei Produkten, bevor wir sie auf den Markt bringen“, sagte sie. ​"Sometimes, they don’t imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out.”

Ein weiterer Aspekt des uruguayischen Olivensektors, den Pique Roto erschließen möchte, ist Öltourismus.

Bruzzone ist überzeugt, dass man die außergewöhnlichen Eigenschaften von nativem Olivenöl extra am besten im Hain erklären kann. (Foto: Pique Roto)

Bruzzone sagte, dass der Oleotourismus den Produzenten eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, die Verbraucher über die Qualität von nativem Olivenöl extra zu informieren. Nutzen für die Gesundheit und Nachhaltigkeit und gleichzeitig eine Zahlungsbereitschaft entwickeln.

"„Es gibt keine bessere Möglichkeit, dem Verbraucher die Vorzüge von Olivenöl zu erklären, als eine Plantage zu besuchen und zu erfahren, was dieser Baum ist, wie er sich entwickelt, wie er gepflegt wird und wie viel Arbeit damit verbunden ist“, sagte er.

Da Pique Roto seine Bemühungen auf den Inlandsmarkt konzentriert – obwohl das Unternehmen Arbequina bereits zuvor in großen Mengen exportiert hat –, betonte Saccarello, dass es notwendig sei, die Uruguayer zu den Olivenhainen zu bringen und den Unterschied zwischen der lokalen Produktion und den Importen von großen spanischen, italienischen und argentinischen Produzenten und Abfüllern zu erklären.

"Man muss dem Verbraucher den Olivenbaum zeigen und sagen: ​'„Sehen Sie diesen Baum, von ihm stammt der Drei-Liter-Bag-in-Box, den Sie letzte Woche gekauft haben‘“, sagte sie und wies darauf hin, dass es schwieriger sei, sich vorzustellen, wie zehn Kilogramm Oliven im Vergleich zu einem Liter Öl aussehen. ​"Das hilft ihnen beim Verstehen“, sagte sie.