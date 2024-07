Neues Verfahren verbessert Nachhaltigkeit und Phenolprofil von Olivenblattextrakten

Forscher der Universität Barcelona haben eine neue umweltfreundliche Methode zur Gewinnung von Polyphenole aus Olivenblättern.

In einer kürzlich in Food Chemistry veröffentlichten Studie beschrieben die Wissenschaftler ein neuartiges Extraktionsverfahren unter Verwendung natürlicher tief eutektischer Lösungsmittel (NaDES).

Das Ziel unseres Forschungsteams ist es, die Nachhaltigkeit in der Olivenölindustrie zu fördern, indem Olivenabfälle in die Kreislaufwirtschaft integriert werden. - Sónia Sentellas, Chemieingenieurin, Universität Barcelona

Die Extraktionsmethode ist entscheidend, da sie die Kosten und die Durchführbarkeit der Verarbeitung von Olivenblättern im großen Maßstab außerhalb des Labors beeinflusst.

Darüber hinaus hat es Auswirkungen auf die Zusammensetzung der extrahierten Stoffe und deren mögliche Anwendung.

Die Forscher stellten das NaDES aus natürlichen Bestandteilen her, indem sie eine glycerinähnliche Flüssigkeit mit Cholinchlorid kombinierten, einem festen Salz, das in Tierfutter verwendet wird.

"„Wenn man diese beiden Substanzen kombiniert, entsteht ein neues Lösungsmittel“, sagte Sónia Sentellas, Forscherin in der Fakultät für Chemieingenieurwesen und analytische Chemie der Universität und Co-Autorin der Studie.

"Es ist eine natürliche Substanz, die keine toxischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat“, sagte sie Olive Oil Times.

Der erste Schritt bei der Herstellung des Extrakts besteht darin, die Blätter zu einem feinen Pulver zu zermahlen.

"Als nächstes mischen wir einen bestimmten Anteil dieses Pulvers zwei Stunden lang bei 80 °C mit dem Lösungsmittel und warten, bis der Extrakt entsteht“, sagte Sentellas.

"Der gesamte Vorgang ähnelt der Teezubereitung“, fügte sie hinzu. ​"Die Teeblätter werden in heißem Wasser eingeweicht, das als Lösungsmittel dient. Nach einer Weile entsteht gefärbtes Wasser mit einigen Teebestandteilen und dann trennt man die Blätter von der Flüssigkeit.“

Die Forscher fanden heraus, dass die Verwendung von NaDES die Extraktionseffizienz verbesserte und gleichzeitig umweltfreundliche Verfahren einhielt.

Die Studie identifizierte mehrere Polyphenole in den Olivenblattextrakten, darunter Hydroxytyrosol, Luteolin und Oleuropein.

Diese Verbindungen, die auch in Natives Olivenöl extra, sind für ihre antioxidativen Eigenschaften und ihre Fähigkeit, die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems und des Gehirns zu schützen, bekannt.

Während die Forscher potenzielle Anwendungsmöglichkeiten noch erforschen, könnte dieser Extraktionsprozess der Olivenölproduktion, der Lebensmittelverpackung und der Kosmetik zugute kommen.

Darüber hinaus könnte die groß angelegte Produktion von Olivenblattextrakten erhebliche Auswirkungen auf die Entsorgung der Olivenblätter haben.

Durch die Verwendung natürlicher, umweltfreundlicher und ungiftiger Lösungsmittel erweitert sich das Anwendungsprofil der gewonnenen Substanzen.

"Einige Forschungsarbeiten befassen sich mit der Frage, wie solche Extrakte dem Olivenöl zugesetzt werden können, um Verbessern Sie sein Gesundheitsprofil und Geschmack“, sagte Sentellas.

Abgesehen von Olivenöl untersuchen die Forscher, wie die Extrakte auch für andere Anwendungen genutzt werden könnten, beispielsweise zur Verlängerung der Haltbarkeitsdauer verpackter Lebensmittel und als antimikrobielles Mittel.

"„In unserem Forschungsteam in Barcelona arbeiten wir auch an der Entwicklung von Filmen“, sagte Sentellas. ​"Diese basieren auf biologisch abbaubaren Materialien und sind mit Polyphenolextrakt angereichert, was die Möglichkeit eröffnet, diese Folien zu verwenden, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern und Bakterienwachstum zu verhindern.“

Das Forschungsteam konzentrierte sich auf Methoden zur Optimierung der Extraktreinigung, um den Anwendungsbereich der Extrakte zu erweitern. Darüber hinaus arbeiten sie an der Wiederverwertung des im Extraktionsprozess verwendeten Lösungsmittels.

"Das Recycling des Lösungsmittels ist nicht nur kostengünstig und umweltfreundlich, sondern macht den gesamten Prozess auch für die Industrie attraktiver“, sagte Sentellas.

Spanien ist der weltweit größte Olivenölproduzent. Bei der Olivenernte und dem anschließenden Beschneiden entsteht eine beträchtliche Biomasse, darunter Olivenblätter. Schätzungen zufolge werden in Spanien auf hoch- und extrem hochdichten Farmen jährlich 30 Tonnen Olivenbaumschnittbiomasse pro Hektar gewonnen.

"„Das Ziel unseres Forschungsteams ist es, die Nachhaltigkeit in der Olivenölindustrie zu fördern, indem wir Olivenabfälle in die Kreislaufwirtschaft integrieren“, sagte Sentellas. ​"Ziel dieser Forschung ist es, Verbindungen zurückzugewinnen, um daraus einen reichhaltigen Extrakt mit gesundheitsförderndem Nutzen zu gewinnen und so den Wert dieses Rückstands zu steigern.“

"Dies steht im Einklang mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft, in der Abfall minimiert und Ressourcen effizient wiederverwendet werden“, fügte sie hinzu. ​"Die Ausweitung des Extraktionsprozesses auf ein industrielles Niveau könnte die Abfallbehandlung der Olivenölindustrie grundlegend verändern.“

Das Verfahren wird derzeit im Labor getestet. ​"Der nächste Schritt besteht darin, eine Pilotanlage vorzubereiten, um zu sehen, ob unsere Laborarbeit auf ein industrielles Niveau übertragen werden kann“, so Sentellas abschließend.