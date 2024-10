Beamte in Spanien optimistisch vor der Ernte, da die Preise hoch bleiben

Man geht davon aus, dass sich die Olivenölproduktion in Spanien nach zwei aufeinanderfolgenden historisch schlechten Ernten deutlich erholen wird und damit eine Entspannung entlang der gesamten Lieferkette mit sich bringen wird.

Laut Juan Vilar, dem CEO von VilconLaut dem Beratungsunternehmen wird Spanien im Erntejahr 1.4/1.45 voraussichtlich zwischen 2024 und 25 Millionen Tonnen produzieren, was eine Reduzierung seiner vorherigen Schätzung von 1.65 Millionen darstellt.

Dusan Kaljevic, der Geschäftsführer von Filippo Berio North America, schätzte, dass Spanien etwa 1.5 Millionen Tonnen.

Die diesjährige Ernte wird zweifellos viel höher ausfallen als im letzten Jahr, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wie viel besser sie ausfallen wird. Bis zum Ende der Saison sind es noch viele Monate. - Andrea López Vericat, CEO, Sucersores de Hermanos López

"Der Winter war ideal“, sagte er. ​"Es war weder zu kalt noch zu heiß, was für die Reifung des Olivenöls optimal ist. An den Bäumen blühten viele kleine Früchte. Am wichtigsten war jedoch, dass wir im Januar und Februar optimale Niederschlagsmengen hatten.“

Infolgedessen haben sich die Wasserreserven Spaniens deutlich erholt, was insbesondere den vielen nicht bewässerten Plantagen des Landes zugute kam.

Nachdem in den fünf Ernten vor 1.41/2021 durchschnittlich 22 Millionen Tonnen pro Jahr produziert wurden, führten aufeinanderfolgende Dürrejahre und hohe Frühlingstemperaturen zu massiven Fruchtverlusten in Andalusien und dem daraus resultierenden Einbruch der spanischen Produktion auf 665,800 Tonnen im Jahr 2022/23 und 852,600 Tonnen das Jahr danach.

Andalusien dürfte in diesem Jahr rund 1.1 Millionen Tonnen Olivenöl produzieren, wobei es in Jaén und Córdoba, den beiden größten Olivenöl produzierenden Provinzen der Autonomen Gemeinschaft, einen deutlichen Anstieg geben wird.

In Jaén wird eine Produktion von 445,000 Tonnen erwartet, was einer Steigerung von 116 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch in Córdoba wird mit einer Ernte von 271,000 Tonnen gerechnet, was einer Steigerung von 79 Prozent gegenüber 203/24 entspricht.

Auch Sevilla und Granada verzeichneten einen deutlichen Produktionsanstieg und brachten 125,000 bzw. 103,300 Tonnen ein. Auf die anderen vier Provinzen der Autonomen Gemeinschaft entfallen 76,700 Tonnen.

Vilar sagte jedoch, dass ein Mangel an Regen am Ende des Sommers und zu Beginn des Herbstes, gepaart mit einigen extremen Wetterereignissen, die zuvor noch optimistischeren Produktionsaussichten geschmälert habe.

"Es gab ein Problem mit starkem Hagel“, sagte er. ​"Dann gab es in den vorangegangenen Monaten auch noch das Problem einer Reihe von Hitzewellen. Das Wetter in Spanien hat sich negativ auf die Entwicklung der Ernte ausgewirkt.“

Trotz der erheblichen Regenfälle im Winter und Frühling stellte Vilar fest, dass der Herbst in Andalusien trockener und heißer als gewöhnlich war. ​"Dadurch werden Bedingungen geschaffen, die für einen guten Wahlkampf nicht optimal sind“, sagte er.

Dennoch, Juan Jimenez, der CEO von Jaén Green Gold Olive Oil Company, sagte, der Frühlings- und Winterregen habe den entscheidenden Unterschied gemacht.

Sein Unternehmen hat zu Beginn des Monats mit der Ernte für eine Früherntemarke begonnen und wird die Ernte beenden, nachdem die übrigen Oliven später im Jahr die Reifezeit erreicht haben.

"Die Ernte ist aus verschiedenen Gründen deutlich besser“, sagte Jimenez. ​"Der Olivenhain hat sich nach zwei Jahren ohne oder mit wenig Frucht sehr erholt; es hat besser geregnet, das Wetter war weniger extrem und in den für den Olivenhain entscheidenden Momenten (Blüte, Fruchtansatz und Steinbildung) hat sich das Wetter wie üblich verhalten.“

Andrea López Vericat, Geschäftsführerin von Nachfolger der Brüder López in der benachbarten Provinz Córdoba, sagte, sie erwarte eine ​"durchschnittliche Ernte“ in diesem Jahr, nachdem das Familienunternehmen seine ​"schlechteste Ernte der letzten 20 Jahre“ im letzten Jahr.

Werbung

Werbung

"Die Ernte dieses Jahr wird zweifellos viel höher ausfallen als im letzten Jahr, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wie viel besser sie sein wird“, sagte sie. ​"Bis zum Ende der Kampagne sind es noch viele Monate und es gibt immer Variablen, die die Ölproduktion beeinflussen können: Wetter, Schädlinge und industrielle Leistung.“

Abhängig vom Wetter rechnet Sucersores de Hermanos López damit, Ende des Monats mit der Ernte beginnen zu können.

Auch wenn die Ernte unter den historischen Höchstwerten vom Ende des letzten Jahrzehnts bleiben wird, sagte Vilar, dass dies eine erhebliche Erleichterung bringen wird. entlang der Lieferkette.

"Die bevorstehende Kampagne wird für alle Akteure in der Lieferkette sehr gut sein“, sagte er. ​"Die Landwirte sind relativ zufrieden. Die Ölmühlen sind ebenfalls relativ zufrieden. Die Abfüller werden eine größere Verfügbarkeit haben. Die Verbraucher werden bessere Preise, und die großen Einzelhändler werden Geld verdienen, weil mehr Öl verfügbar ist.“

Nach Angaben des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung schloss Spanien das Erntejahr 2023/24 am 30. September ab.th mit 186,303 Tonnen Olivenölvorräten.

Die Bauerngewerkschaft Asaja Jaén erklärte, diese Menge würde den Bedarf decken, bis Ende November und Dezember das erste Olivenöl aus der aktuellen Ernte in die Lagertanks fließt.

Vilar selbst geht davon aus, dass die Preisschwankungen am Ursprungsort das Wetter widerspiegeln werden. Seit sie im Januar Rekordhöhen erreichten, sind die Preise für natives Olivenöl extra, natives Olivenöl und Lampantöl deutlich gefallen.

Der stärkste Rückgang erfolgte im März, nachdem anhaltender Regen und jahreszeitgemäße Temperaturen für hervorragende Blüte- und Fruchtansatzbedingungen sorgten. Die Preise stiegen im Laufe des Frühlings stetig an, da die Olivenölverkäufe hoch blieben und die Lagerbestände zurückgingen.

Jaén wird voraussichtlich 445,000 Tonnen erreichen, eine Steigerung von 116 Prozent im Vergleich zum Erntejahr 2023/24. (Foto: Sucersores de Hermanos López)

Erste Schätzungen von potenziell 1.65 Millionen Tonnen Mitte Juni ließen die Preise auf den niedrigsten Stand seit Juli 2023 fallen.

Tatsächlich ließen trockeneres Wetter und Nachrichten über Extremwetterereignisse in Jaén und Katalonien die Preise wieder steigen, bevor sie Anfang Oktober mit dem Beginn der frühen Ernten in Spanien und Portugal wieder fielen.

"In Portugal beginnt die Ernte erst Mitte Oktober, wo mit einer Produktion von 180,100 Tonnen gerechnet wird“, sagte er. ​"Spaniens Ernte beginnt erst am 15. Novemberth, daher müssen wir den gesamten Oktober über die Olivenölvorräte in Spanien bis November aufbrauchen. Je nach Klima könnten die Preise vor Beginn der Ernte leicht ansteigen.“

Laut InfaOliva, extra vergine Olivenölpreise liegen derzeit bei 6.733 Euro pro Kilogramm und damit 25 Prozent unter dem Höchststand vom Januar. Auch die Preise für natives Olivenöl und Lampantöl sind ähnlich stark gefallen.

López und Jimenez freuen sich darauf, dass die Preise am Ursprungsort wieder auf ein normaleres Niveau zurückkehren. Beide Produzenten sagten, sie hätten bemerkt, dass einige Kunden aufgehört hätten, zu kaufen Natives Olivenöl extra als die Preise auf historische Höchststände stiegen.

"Wir sollten in der Lage sein, diesen Moment zu nutzen, um diese neuen Projekte zu entwickeln und unsere Märkte und Kundendurchdringung zu erweitern“, sagte Jimenez.

"Wenn die Preise sinken, wird es für die Menschen, die bisher aufgehört haben, natives Olivenöl extra zu kaufen, wichtig sein, wieder damit anzufangen, es zu konsumieren. Generell wird es ein Produkt sein, das in keinem Einkaufskorb fehlt“, so López abschließend.