Bio-Olivenanbau in Italien expandiert weiter

Die Fläche für Bio-Olivenhaine in Italien nahm im Jahr 2023 weiter zu, und zwar um 2.2 Prozent bzw. 6,142 Hektar.

Nach einem neuen berichten Laut einer vom italienischen Institut für Dienstleistungen für den Agrar- und Lebensmittelmarkt (Ismea) veröffentlichten Studie werden im Land derzeit 279,766 Hektar Olivenhaine ökologisch bewirtschaftet und weitere 64,000 Hektar werden auf Bio umgestellt.

Ismea schätzt, dass die Fläche des ökologischen Olivenanbaus im letzten Jahrzehnt um 65 Prozent von 170,067 Hektar zugenommen hat.

Der Umstellungsprozess auf ökologischen Landbau folgt den Vorschriften der Europäischen Union, die eine mindestens dreijährige Einhaltung der zertifizierten Grundsätze ökologischer Landwirtschaft vorschreiben, bevor ein konventioneller Olivenhain offiziell den Bio-Status erhält.

Während der größte Teil des ökologischen Olivenanbaus historisch in Süditalien stattfand, wurde im Jahr 2023 ein deutlicher Anstieg in der Mitte gemeldet und Norden des Landes.

Allerdings verringerte sich die Fläche für den ökologischen Olivenanbau in Apulien, der größten Olivenanbauregion Italiens, um 2,000 Hektar auf rund 86,000 Hektar.

Trotz dieses Rückgangs befindet sich in Apulien noch immer ein Drittel aller Bio-Olivenhaine des Landes, was teilweise auf die erhebliche Ausweitung des ökologischen Olivenanbaus in den letzten Jahren zurückzuführen ist.

Der Ausbau der Bio-Olivenhaine lag im Jahr 2023 leicht unter dem nationalen Durchschnitt der gesamten italienischen Landwirtschaft, wobei die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche für den ökologischen Landbau um 4.5 Prozent wuchs.

Ismea stellte fest, dass 2023 das erste Jahr des neuen Gemeinsame Agrarpolitik, das Landwirte unterstützt und die landwirtschaftliche Produktivität durch Subventionen und andere Programme verbessert.

Die GAP, die bis 2027 in Kraft bleibt, ist ein entscheidender Motor für die Umstellung auf den ökologischen Landbau. Sie bietet Landwirten, die umweltfreundlichere Praktiken anwenden, Prämien und besondere Anreize.

Laut Ismea stellen die administrative Komplexität der neuen GAP und die steigenden Produktionskosten im Jahr 2023 eine Herausforderung für den italienischen Agrarsektor dar.

Trotz dieser Herausforderungen, die durch häufige Wetterunfälle noch verschärft wurden, konnte die Fläche für den ökologischen Landbau in Italien auf 2.5 Millionen Hektar ausgeweitet werden.

Ismea stellte fest, dass diese Ausweitung die landwirtschaftlich genutzte Fläche des Landes auf fast 20 Prozent gebracht habe und damit dem EU-Durchschnitt nahe komme. „Vom Erzeuger auf den Tisch“-Politik Ziel von 25 Prozent.

FederBIO, ein Verband von Bioproduzenten, kommentierte den Bericht mit der Bemerkung, dass die Zahl der Lebensmittelunternehmen, die in Italien im Jahr 2023 nach Bio-Protokollen arbeiten, um 1.8 Prozent gestiegen sei, wobei es sich bei den meisten davon um Biobauernhöfe handele.

Der Verband hob außerdem eine Wachstum beim Absatz von Bio-Lebensmitteln im Jahr 2023 und erreicht einen Gesamtumsatz von 3.8 Milliarden Euro. Dieses Wachstum ist jedoch eher auf höhere Preise als auf gestiegene Verkaufsmengen zurückzuführen.

"„Die Daten des ISMEA zeigen ein kontinuierliches Wachstum der Bioproduktion, auch wenn es infolge der Umwelt-, Klima- und Sozialkrise leicht nachgelassen hat“, sagte FederBIO-Präsidentin Maria Grazia Mammuccini.

"Die Klimakrise wirkt sich auf die gesamte Landwirtschaft aus und führt zu Produktionsrückgängen“, fügte sie hinzu. ​"Auch wenn der ökologische Landbau das Landwirtschaftsmodell ist, das gegenüber klimatischen Notfällen am widerstandsfähigsten ist, halte ich es für notwendig, den Schwerpunkt auf Schulungen und technische Hilfe zu legen, um die Landwirte zu unterstützen und in Innovation und Forschung im Bereich Agrarökologie zu investieren.“

"Dadurch werden zunehmend wirksamere Instrumente bereitgestellt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, zerstörte Lebensräume wiederherzustellen und gleichzeitig die Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen“, so Mammuccini abschließend.