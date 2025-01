Pakistans Olivenölindustrie gewinnt an Dynamik

Laut Muhammad Tariq, dem Nationaldirektor von PakOlive, wird Pakistan im Erntejahr 160/180 voraussichtlich zwischen 2024 und 25 Tonnen Olivenöl produzieren, eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison.

Tariq ist nicht nur mit der Quantität, sondern auch mit der Qualität der Produkte zufrieden und führt den Erfolg auf die harte Arbeit der lokalen Produzenten sowie auf staatliche Hilfen zurück, darunter eine 70-prozentige Subventionierung der Produktionskosten.

Laut Tariq gibt es in Pakistan etwa 5.6 Millionen Olivenbäume und jedes Jahr werden zwischen 500,000 und 800,000 neue Bäume gepflanzt.

"Neben den Bemühungen, Olivenplantagen in allen möglichen Teilen des Landes anzulegen, wurde das Ziel gesetzt, auf 10,000 Hektar wasserarmer Gebiete Tropfbewässerungssysteme zu installieren“, sagte er. ​"Ziel dieses Projekts ist es, den Olivenanbau auf Randflächen zu ermöglichen und das Einkommen der Bauern in der Umgebung zu steigern.“

Tariq besprach die neuesten Ernteergebnisse beim Olive Gala Festival 2024 in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans.

Die jährliche Veranstaltung Konzentriert sich auf Natives Olivenöl extra, Nachhaltigkeit und die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit.

Es brachte lokale Produzenten, Händler, Investoren, Regierungsvertreter und andere Interessenvertreter des noch jungen Olivenölsektors des Landes zusammen.

"„Die Regierung arbeitet daran, den Olivensektor Pakistans zu unterstützen“, sagte Rana Tanveer Hussain, Minister für nationale Ernährungssicherheit und Forschung, in seiner Einführungsrede bei der Gala.

Rana Tanveer Hussain sagte, die pakistanische Regierung setze sich für die Förderung des Olivenölsektors des Landes ein. (Foto: Olive Gala Festival)

"Pakistan hat das Glück, über Millionen wilder Olivenbäume und mögliche Flächen für weitere Olivenplantagen zu verfügen. Dies zeigt, dass die Bemühungen unserer Agrarspezialisten nun zu positiven Ergebnissen geführt haben“, fügte er hinzu.

Tariq war erfreut über die große Zahl der Besucher der Branchenveranstaltung. Er ist der Ansicht, dass dies notwendig ist, um den Sektor entwickeln.

"Veranstaltungen wie diese sind eine großartige Chance für alle Beteiligten“, sagte er. ​"Diese Veranstaltung hat Unternehmen und Verbrauchern eine Plattform geboten und Türen für zahlreiche Business-to-Business-Kooperationen geöffnet.“

"Die wachsende Olivenindustrie stärkt die Position der lokalen Erzeuger, indem sie ihnen Chancen und staatliche Produktionssubventionen in größerem Umfang bietet“, fügte Tariq hinzu. ​"Dies ist ein weiterer Beleg für die wirtschaftliche Stärkung, die wir durch das Wachstum der Olivenindustrie in Pakistan erreichen wollen.“

Die pakistanischen Behörden hoffen, das Wachstum des Sektors unter anderem durch die Einbeziehung von Technologie von Anfang an fördern zu können.

Aiza Imran, leitende Markenmanagerin und Nachhaltigkeitsspezialistin bei Khaity Technologies, sagte, der Online-Marktplatz und die mobile Anwendung des Unternehmens würden dazu beitragen, die Effizienz und den Wissensaustausch zwischen Landwirten im ganzen Land zu verbessern.

"„Die Khaity App hat mit über 20,000 registrierten Benutzern eine Schlüsselrolle beim technologischen Fortschritt in der Agrarbranche, insbesondere im Olivensektor, gespielt“, sagte sie. ​"Die App hat einen digitalen Marktplatz geschaffen, auf dem wir mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten, um landwirtschaftliche Produkte wie Dünger, Werkzeuge usw. anzubieten, die die Bauern überall in Pakistan kaufen können. Unser einzigartiges Angebot besteht darin, dass wir diese Produkte den Bauern innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung zur Verfügung stellen.“

"Wir haben in der App auch einen KI-Chatbot für Landwirte eingeführt. Landwirte können über diese App Fragen stellen und Anfragen stellen“, fügte sie hinzu. ​"Dieser Chatbot kann die Fragen in allen wichtigen Sprachen beantworten, die in verschiedenen Regionen Pakistans gesprochen werden.“

Werbung

Werbung

Während Urdu und Englisch die beiden Amtssprachen des Landes sind, gibt es für neun weitere Sprachen mehr als eine Million Muttersprachler, während 60 weitere von weniger als einer Million Menschen gesprochen werden.

Khaity Technologies hat bei verschiedenen Projekten auch mit Provinzregierungen zusammengearbeitet.

"Wir haben mit der Provinzregierung von Punjab am Oliventalprojekt zusammengearbeitet, bei dem wir 1.3 Millionen Olivenpflanzen in der Region Potohar gepflanzt haben. Pandschab”, sagte Imran. ​"Um den Bauern zu helfen, wurden diese Pflanzen zu einem subventionierten Preis bereitgestellt. Wir haben auch durch Subventionen für Wasserquellen wie die Tropfbewässerungstechnologie Erleichterung geschaffen.“

Neben Technologieunternehmen nahmen auch Produzenten und Landwirte an der Veranstaltung teil, um sich mit Kollegen auszutauschen und für ihre Produkte zu werben.

Muhammad Azeem Tariq, der Projektmanager des kürzlich eingeführten Unternehmens Loralai Olives, sprach über seine Ambitionen, mit dem Export von pakistanischem extra nativem Olivenöl zu beginnen.

Loralai Olives arbeitet daran, sein natives Olivenöl extra aus Pakistan zu exportieren. (Foto: Olive Gala Festival)

"Unser Ziel ist es, extra natives Olivenöl in internationaler Qualität herzustellen und das pakistanische Produkt auf den internationalen Markt zu bringen“, sagte er. ​"Wir arbeiten an internationalen Zertifizierungen, etwa der Europäischen Union und asiatischen Zertifizierungen, um die Produkte international exportieren zu können.“

Neben der Konzentration auf qualitativ hochwertige Sortenfrüchte sieht Azeem Tariq die Notwendigkeit einer ansprechenden Verpackung; Loralai Olives hat kürzlich einen Marken- und Marketingpreis gewonnen.

Er lobte auch die Rolle nationaler Veranstaltungen im Olivensektor, die die Branche zusammenbringen, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und die Dynamik aufrechtzuerhalten.

"„Dieses Jahr war bemerkenswert für die Olivenindustrie“, sagte Azeem Tariq. ​"Wir haben nicht nur eine Zunahme der Fruchtbildung beobachtet, sondern auch eine Steigerung der Leidenschaft der Bauern für die Olivenproduktion.“

"Durch Veranstaltungen wie diese wollen wir das Bewusstsein der Erzeuger für die Qualität der Ernte schärfen, zum Beispiel dafür, wie sich beim Pflücken der Oliven von den Bäumen Schäden vermeiden lassen, fügte er hinzu. ​"Darüber hinaus unterrichten wir die Bauern auch in der Obstlagerung gemäß internationalen Standards. Darüber hinaus haben wir die Bauern gelehrt, das Obst innerhalb von 24 Stunden von der Ernte bis zur Verarbeitung zu bringen, um durch Einhaltung dieser Parameter die Qualität zu verbessern.“

Auch andere Olivenbauern, die bei der Gala anwesend waren, berichteten von ihren jüngsten Erfahrungen und priesen die Veranstaltung als Möglichkeit, Geschäfte mit Lieferanten und Kunden abzuschließen.

"Diese Veranstaltungen ermöglichen es uns, unsere Produkte einem größeren Publikum vorzustellen, mit potenziellen Käufern in Kontakt zu treten und von Branchenführern zu lernen“, sagte Sabir Sultan, ein Pionierproduzent in Hazara Provinz. ​"Dies ist ein wichtiger Schritt zur Ausweitung unserer Reichweite und zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für die lokale Olivenindustrie.“

Arshad Qadri, ein weiterer Produzent, der die Boston Farm betreibt, betonte die Notwendigkeit, zu diversifizieren und verschiedene Olivenprodukte zu verkaufen.

"Wir sind ein Bauernhof mit Sitz in Kalar Kahar“, sagte er. ​"Wir haben 12,000 Olivenbäume und zehn verschiedene Obstsorten, aus denen wir 17 verschiedene Produkte hergestellt haben, darunter extra natives Olivenöl, Tee usw.“

"Wir freuen uns über das Wachstum der Olivenindustrie. Das günstige Umfeld unserer Region hat zum Erfolg der Ernte beigetragen“, fügte Qadari hinzu. ​"Allein im letzten Jahr haben wir 55 Tonnen Produkte hergestellt … Veranstaltungen wie diese sind ein großartiges Medium, um mit anderen Plattformen zusammenzuarbeiten und den Verbraucher direkt zu erreichen.“

Die Produzenten sprachen auch die Herausforderungen an, die mit dem Produktionsprozess aufgrund der begrenzten Anzahl von Mühlen im Land verbunden sind.

Tariq sagte jedoch, dass die Regierung daran arbeite, diese Herausforderungen zu bewältigen und den Olivenanbau weiterhin als praktikable Option für die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

"Provinz Belutschistan hat ein exponentielles Wachstum gezeigt“, sagte er. ​"Trotz der Wasserkrise hat die Region einen Anstieg des Olivenanbaus erlebt.“