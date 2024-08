Die meisten EVOOs schneiden im neuen Test für phenolische Verbindungen gut ab

Bereits im Oktober 2013 waren Prokopios Magiatis und Eleni Melliou von der Universität Athen in Geschäften in Nordkalifornien zu sehen, die sich im Rahmen eines privat finanzierten Forschungsprojekts mit Dutzenden von Flaschen EVOO eindecken, um phenolische Verbindungen mittels NMR (Nuclear Magnetic Resonance .) zu messen ) und um zu bestimmen, wie viele der im Laden gekauften EVOOs für die EU-Kennzeichnung in Frage kommen Verordnung 432/2012.

Die Testergebnisse wurden auf der FOODMR2014 Konferenz in Cesena, Italien, letzte Woche, die sich auf Anwendungen der Magnetresonanztomographie, insbesondere der NMR bei der Untersuchung von Lebensmitteln konzentrierte. Über 200 Teilnehmer stellten neue Anwendungen vor.

Während der Konferenz präsentierte Magiatis eine neue Version des kürzlich berichtet NMR-Methode zur schnellen Messung von phenolischen Verbindungen, die die gesundheitsbezogene Aussage der EU 432/2012 unterstützen, dass 5 mg Hydroxytyrosol und Derivate (Oleuropein-Komplex und Tyrosol) pro Tag Schutz vor LDL-Oxidation bieten: ​"Olivenölpolyphenole tragen zum Schutz der Blutfette vor oxidativem Stress bei. “

Oleocanthal und Oleacein sind die beiden am häufigsten vorkommenden Formen von konjugiertem Hydroxytyrosol und Tyrosol in den meisten Olivenölen, zusammen mit Oleuropein-Aglycon und Ligstrosid-Aglycon.

Die Proben, die das Team in Kalifornien gesammelt hat, wurden von der UC Davis Olivenzentrum für Oleocanthal, Oleacein, Oleuropein-Aglycon und Ligstrosid-Aglycon. Die Studie wurde von Prokopios Magiatis, Eleni Melliou und Brian Killday durchgeführt.

"Unser Ziel war es, eine zuverlässige Methode zu entwickeln, um alle in der Verordnung genannten Verbindungen in einem Experiment zu messen und die notwendigen Daten für die gesundheitsbezogenen Angaben bereitzustellen “, sagte Dr. Magiatis.

Die gute Nachricht ist, dass 56 von 110 EVOOs, die in Supermärkten und örtlichen Geschäften gekauft wurden, ein ausgezeichnetes Phenolprofil hatten Ergebnisse und fast die Hälfte von ihnen würde für die EU-Kennzeichnung gesundheitsbezogener Angaben in Frage kommen.

Die EU entscheidet derzeit, ob die Messung von Oleocanthal in die für die neue Angabe erforderliche Gesamtsumme einbezogen werden kann. Dr. Maria-Isabel Covas, die die EUROLIVE-Versuche am Menschen durchgeführt hat, die die Grundlage für EU 432/2012 bildeten, hat kategorisch erklärt, dass Oleocanthal gemessen und einbezogen werden sollte, und andere befragte Wissenschaftler haben zugestimmt.

Wenn Oleocanthal enthalten wäre, würde sich die Hälfte der in Kalifornien getesteten EVOOs für den Anspruch qualifizieren. Wenn endgültig entschieden wird, dass Oleocanthal nicht gemessen werden soll, ist weniger als 1 von 5 qualifiziert.

Magiatis erklärte weiter: ​"Nicht nur die Marke spielt eine Rolle, sondern auch die Vielfalt, und die Art der Olivenmühle ist ein kritischer Punkt. Der Gesamtgehalt an Polyphenolen ist nicht so charakteristisch, wenn wir nicht genau wissen, welches der dominierende ist.

Das NMR-Impulsdiagramm wurde von Brian Killday zur Verfügung gestellt

"Beispielsweise zeigte die Sorte Mission aus Kalifornien in allen analysierten Proben eine signifikant höhere (5-mal höhere) Konzentration an Oleuropein-Aglycon als alle mediterranen Sorten. Charakteristisch ist die Berkeley Olivenhain Mission zeigten mit 397 mg / kg die höchste Konzentration unter allen untersuchten Proben. Tatsächlich wurde festgestellt, dass alle kalifornischen Öle, die Mission-Öl enthalten, selbst innerhalb einer Mischung, sehr reich sind. Diese spezifische phenolische Verbindung wurde mit verwandt Aktivität gegen die Alzheimer-Krankheit"

"Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Art der verwendeten Mühle. Apollo-Olivenöl, ebenfalls aus Nordkalifornien, enthielt insgesamt die meisten phenolischen Verbindungen. Dies könnte auf die vakuumversiegelte Olivenmühle zurückgeführt werden, die sie verwenden.“

Erfunden von der späten Marco MugelliDie Vakuummühle, der international anerkannte Agrarwissenschaftler, Ingenieur und Olivenölexperte, erreicht höhere Polyphenolwerte, indem sie die Malaxationszeit verlängert, ohne die Oxidation zu erhöhen.

Die EVOOs, die mit den höchsten Mengen jeder Phenolverbindung getestet wurden, waren:

Oleuropein Aglycon - 397.2 - Berkeley Olive Grove 1913 - Kalifornien

oleacein - 400.6 - Apollo Sierra Organic - Kalifornien

Ligstrosid-Aglycon - 174.5 - Lucini - Italien

Oleocanthal - 403.2 - Colavita - Italien

Eine organoleptische Analyse wird auch an allen EVOOs durchgeführt. Magiatis sagte, er werde die NMR-Daten in naher Zukunft in Verbindung mit einer organoleptischen Analyse präsentieren. Vielleicht könnte dies zu einer neuen Klasse von EVOOs führen, die das Beste aus beiden Welten kombinieren und dem Satz eine zusätzliche Bedeutung verleihen. ​"Geschmackstest."

Magiatis fuhr fort: ​"Einer der wichtigsten Aspekte unserer Forschung zur Messung des Phenolgehalts von EVOO mittels NMR ist, dass wir festgestellt haben, dass die HPLC-Methode die einzelnen Phenolverbindungen nicht sehr genau misst. Dieses Problem wird durch die Lösungsmittel verursacht, die zum Extrahieren und Analysieren der Phenole aus dem Olivenöl verwendet werden. Wie können wir eine Verordnung umsetzen, die die genaue Messung einzelner Phenolverbindungen mit einer Methode erfordert, die sich als ungenau erwiesen hat? “

Die Testergebnisse sollten nicht als Garantie dafür angesehen werden, dass bestimmte Marken die gleichen Mengen enthalten, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt oder an einem anderen Ort gekauft werden. Einige phenolische Verbindungen neigen dazu, sich im Laufe der Zeit besser zu halten als andere. Viele Faktoren beeinflussen den Phenolgehalt, einschließlich Mühlentyp, Ernte- und Abfüllzeitpunkt, verwendeter Flaschentyp, Verweildauer im Regal und Bedingungen im Lager oder beim Transport. Die Markennamen, die den Test nicht bestanden haben, werden nicht veröffentlicht, aber viele von ihnen standen kurz vor dem Qualifying. Es wurde ein strikter Grenzwert für den Phenolgehalt in Anlehnung an die EU-Verordnung 432/2012 von 250 mg pro Kilogramm verwendet.

Es sollte auch beachtet werden, dass die NMR-Methode als gültiges Forschungsinstrument verifiziert und von Experten begutachtet wurde. Die NMR-Messmethode wurde in Griechenland erfunden, aber dem IOC (International Olive Council) noch nicht zur Annahme vorgelegt. Es wurde beim zuständigen Ministerium angefragt, warum es nicht zur offiziellen Anerkennung beim IOC oder der EU eingereicht wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es keine Reaktion. Eine gut platzierte Quelle im Ministerium, die anonym bleiben wollte, gab zu, dass das Problem ist: ​"politisch “.

Die 56 im Laden gekauften EVOO-Marken, die hohe Phenolsummen und ihre Testergebnisse aufwiesen, sind zu finden Hier .