Produzenten in Portugal erwarten eine weitere Rekordernte

Mit Beginn der Ernte rechnen Olivenbauern und -müller in Portugal damit, dass das Land im Erntejahr 2024/25 seine zweithöchste Olivenölproduktion erzielen wird.

Laut Mariana Matos, Generalsekretärin der Erzeugervereinigung Casa do Azeite, wird Portugal im Erntejahr 170,000/190,000 voraussichtlich zwischen 2024 und 25 Tonnen Olivenöl produzieren.

Sollte die Ernte eintreten, würde sie den Fünfjahresdurchschnitt von 146,060 Tonnen deutlich übertreffen, aber unter dem Rekordwert von 206,200 Tonnen liegen. aufgenommen im Jahr 2021/22.

"Die Saison hat gerade erst begonnen, aber in den traditionelleren Olivenanbaugebieten wird mit einer Erholung der Produktion gerechnet, da das Klima während des gesamten Produktionszyklus günstiger war“, sagte Matos.

"Konkret hat es mehr geregnet als in den beiden Jahren zuvor“, fügte sie hinzu. ​"Bei den modernen, bewässerten Olivenhainen ist der Unterschied möglicherweise nicht so groß.“

Von den traditionellen Steilhanghainen in Trás-os-Montes bis zu den hochverdichteten Plantagen im AlentejoDie Produzenten des viertgrößten Olivenölproduzenten Europas bestätigten, dass sie mit einer stabilen oder sogar steigenden Produktion rechnen.

Einige warnten jedoch, dass zu viel Regen während der Ernte zu einer geringeren Olivenölproduktion als erwartet führen und die Qualität beeinträchtigen könne.

Die frühe Ernte wurde durch Regen beeinträchtigt, von dem einige Erzeuger befürchten, dass er die Qualität beeinträchtigen könnte. (Foto: Acushla)

Alberto Serralha, der Geschäftsführer von Sociedade Agricola Ouro Vegetal (SAOV) in Zentralportugal, sagte, das Unternehmen habe am 24. September mit der Ernte begonnenth und wird voraussichtlich bis zum 10. November fertig seinth.

Obwohl SAOV und seine Partner mehr Oliven ernteten, führe eine geringere Ölanreicherung in den Früchten nicht unbedingt zu einer höheren Olivenölproduktion, sagte er.

"Das Wetter war kühler als letztes Jahr, was der Qualität zugute kam“, sagte er. ​"Dennoch haben wir durch die Regenfälle 12 Erntetage verloren, was unseren Ölverkauf und den Mahlbetrieb erheblich beeinträchtigt hat.“

Dennoch sei laut Serralha mit einer Produktionssteigerung in der weiteren Region zu rechnen. ​"Die Produktion ist höher als im letzten Jahr“, sagte er.

"Es gibt jedoch Herausforderungen hinsichtlich der Qualität, da 12 Tage anhaltender Regenfälle anthraknose, was die anfälligsten Sorten betrifft“, fügte Serralha hinzu. ​"Wer die Ernte verzögert hat, muss sich nun mit Qualitätsproblemen und Fruchtverlusten vor Ort auseinandersetzen.“

Er bezeichnete die Schätzung von 180,000 Tonnen als optimistisch und fügte hinzu, dass das Zusammentreffen vieler Faktoren in Portugal die Vorhersage der endgültigen Ernte zu einer höchst spekulativen Angelegenheit mache.

"„Es ist schwer, einen Bauernhof einzuschätzen, geschweige denn ein Land“, sagte Serralha. ​"Die permanente Ausweitung der Olivenhaine in Portugal macht es noch schwieriger. Angesichts der niedrigen Ölausbeute und des Produktivitätsrückgangs älterer, extrem dicht bepflanzter Plantagen liegen 180,000 Tonnen im Rahmen meines optimistischsten Szenarios.“

"Wenn die Anthraknose stark zuschlägt, kann es ähnlich enden wie im letzten Jahr“, als Portugal produzierte 157,600 Tonnenfügte er hinzu. ​"Obwohl jedes Jahr zahlreiche neue Bereiche online gehen, wird dies die dritte Saison unter dem Rekord von 2019 sein.“

In der nördlichen Region Trás-os-Montes erwarten Landwirte und Müller eine leichte Produktionssteigerung aufgrund der reichlichen Niederschläge im Winter, die die historische Dürre des Landes beendet haben.

Werbung

Werbung

Joaquim Moreira, ein Sprecher von Aushla, sagte, das Unternehmen rechne mit einer Steigerung der Olivenölproduktion um 15 Prozent. Er sagte, neu gepflanzte Olivenhaine würden zusammen mit dem Regen reif.

"In Trás-os-Montes wird der Anstieg nicht so stark ausfallen – wahrscheinlich nur fünf Prozent mehr als im Vorjahr“, sagte er. ​"Wir hatten schlechtere klimatische Bedingungen.“

Moreira fügte hinzu, dass er mit einem weiteren Produktionsanstieg in Acushla und Portugal rechne, da die neu gepflanzten Haine ihre Reife erreichen.

Manuel Norte Santo erwartet eine Produktion ähnlich der des letzten Jahres, die die zweithöchste in der Geschichte des Landes war. (Foto: Est. Manuel Silva Torrado)

Auch in der riesigen südlichen Region Alentejo, die für den überwiegenden Teil der portugiesischen Olivenölproduktion verantwortlich ist, erwarten die Produzenten eine weitere gute Ernte. Allerdings rechnen nicht alle Produzenten damit, dass die diesjährige Ernte die des Vorjahres übertreffen wird.

"Die Situation ist ziemlich ähnlich wie im letzten Jahr“, sagte Manuel Norte Santo, der Exportmanager von Gegr. Manuel Silva Torrado. ​"In traditionellen Olivenhainen verursachte dieser späte Regen jedoch einige Schädlingsprobleme und einige Oliven begannen abzufallen.“

Norte Santo geht davon aus, dass das Unternehmen, das über 200 Hektar Olivenhaine verfügt und Oliven von anderen Bauern kauft, mit seinen Hainen mit extrem hoher Dichte konstante Erträge erzielen wird.

"Im traditionellen Anbau gibt es größere Schwankungen, aber die Prognose für dieses Jahr sollte wie im letzten Jahr ausfallen“, fügte er hinzu. ​"Wie auch immer Preis von Olivenöl wird niedriger ausfallen als im letzten Jahr, einige Produzenten mit kleinen Anbauflächen werden ihre Oliven möglicherweise nicht ernten, wodurch die Zahlen leicht zurückgehen werden.“

Norte Santo schloss sich daher Serralha an, dass die aktuelle Produktionsprognose möglicherweise optimistisch sei, und meinte, das Bild werde im weiteren Verlauf der Ernte deutlicher.

Anderswo im Alentejo, 4 C Azeites CEO Francisco Lopes sagte, seine Ernte sei bereits im Gange und erwarte eine Produktion ähnlich der der Vorjahre. Das Unternehmen produzierte 6,900 Liter Olivenöl im Erntejahr 2023/24.

Die Produzenten im Alentejo erwarten, dass die diesjährige Ernte ähnlich oder sogar noch besser ausfallen wird wie im letzten Jahr. (Foto: 4 C Azeites)

"Im Alentejo sieht das Jahr vielversprechend aus, mit etwas höheren Mengen als 2023 dank der größeren Anbauflächen für superintensive Olivenhaine, die in Produktion gehen werden“, sagte er.

Während einige Erzeuger im Alentejo mit einer ähnlichen Ernte rechnen, haben andere eine Produktionssteigerung erlebt, da neue Olivenhaine reifen und andere Haine in eine ​'im natürlichen, wechselnden Fruchtzyklus des Olivenhains.

Ein- und Aus-Jahre Olivenbäume haben einen natürlichen Zyklus aus abwechselnden Jahren mit hoher und niedriger Produktion, bekannt als ​"On-Jahre“ und ​"Off-Years“ bzw. Im Laufe eines Jahres tragen die Olivenbäume mehr Früchte, was zu einer erhöhten Olivenölproduktion führt. Umgekehrt ein ​"„Off-Year“ zeichnet sich durch einen geringeren Olivenertrag aufgrund des Stresses aus dem Vorjahr aus ​"im Jahr.“ Olivenölproduzenten überwachen diese Zyklen häufig, um Produktionsschwankungen vorherzusehen und zu planen.

Teresa Teixeira, stellvertretende Direktorin des Olivenbauernverbandes Olivum, bestätigte, dass die Mitglieder eine Produktionssteigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwarten.

"Im vergangenen Jahr betrug die Olivenölproduktion der Olivum-Mitglieder 105,000 Tonnen“, sagte sie. ​"In diesem Jahr prognostizieren wir eine Produktion in der Größenordnung von 125,000 Tonnen. 180,000 Tonnen sind also mehr oder weniger das, was wir für die nationale Produktion vorhergesagt hatten.“

Während sich Landwirte und Müller im Vorfeld der Ernte über günstige Bedingungen freuten, warnte Matos, dass die Erzeuger im weiteren Verlauf der Ernte wahrscheinlich vor einer bekannten Herausforderung stehen würden.

"„Eine der größten Herausforderungen bei der Ernte ist die Arbeitskraft, was in manchen Regionen ein Problem sein kann, insbesondere in den traditionelleren Olivenhainen, wo eine maschinelle Ernte unmöglich ist“, sagte Matos. ​"In Portugal findet man diese Olivenhaine in den nördlichen und zentralen Regionen.“

"In modernen Olivenhainen in der Region Alqueva im Alentejo sind diese Probleme nicht so dringend, da sie bewässert werden und die Ernte vollständig mechanisiert ist“, fügte sie hinzu.

Neben dem Mangel an Arbeitskräften habe die Verbreitung von Hainen mit hoher und extrem hoher Dichte zu einem exponentiellen Anstieg der Oliventresterproduktion geführt, ohne dass es zu einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur zur Behandlung und Entsorgung des Nebenprodukts der Olivenölproduktion gekommen sei, fügte Teixeira hinzu.

"In den vergangenen Jahren gab es einen enormen Produktionsanstieg und die Extraktionsindustrien haben nicht die Kapazität, den gesamten Oliventrester aufzunehmen“, sagte sie. ​"Ein weiteres Problem ist der Mangel an Fachkräften für neue Technologien.“