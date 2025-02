Bewahrung einzigartiger Olivenanbautraditionen auf der italienischen Insel Pantelleria

Der Olivenanbau auf der sizilianischen Insel Pantelleria, der italienischen Region, die Afrika am nächsten liegt, weist einzigartige Merkmale auf.

Der Olivenbaum wird nach einem bestimmten System kultiviert, das sein horizontales Wachstum fördert.

Das System verhindert, dass die Höhe der Bäume die Höhe der angrenzenden Trockensteinmauer übersteigt, und ermöglicht den Bäumen so, ihren Wasserverbrauch zu optimieren und mit dem Wind zurechtzukommen.

Um diese oft Jahrhunderte alten Bäume und diese nachhaltige und widerstandsfähige landwirtschaftliche Praxis besser schützen zu können, ist ein wirtschaftliches Einkommen für die Kleinproduzenten auf der Insel notwendig. - Gianpaolo Rampini, Präsident, Resilea

Diese landwirtschaftliche Praxis ermöglichte über Jahrhunderte den Olivenanbau und die Olivenölproduktion im extremen Klima der Vulkaninsel, das von Trockenheit und Stürmen geprägt ist.

Dieses System des Olivenanbaus droht aufgrund des fehlenden Generationswechsels auszusterben.

Der Verein Resilea, dessen Ziele der Wiederaufbau und die Stärkung lokaler Gemeinschaften sind, arbeitet mit der Universität von Palermo zusammen, um das Wissenssystem hinter dieser landwirtschaftlichen Praxis, auch bekannt als, zu bewahren und zu verbreiten. ​"Die Kunst des liegenden (oder kriechenden) Olivenbaums von Pantelleria.“

"Nachdem wir mehrere Jahre in Entwicklungsländern gearbeitet hatten, ließen wir uns 2013 in Italien, in Pantelleria, nieder, mit der Absicht, das Wissen zu bewahren, das dieser Methode der Anpassung an die lokale Umwelt zugrunde liegt, die vor langer Zeit von den Erzeugern der Insel entwickelt wurde“, sagte Gianpaolo Rampini, Präsident von Resilea, Olive Oil Times.

Während seiner Arbeit im Ausland sagte Rampini, dass das Verschwinden ländlicher Gemeinden und ihrer Kulturen weltweit eine erhebliche Bedrohung für die kulturelle Vielfalt darstelle.

"Unser Ziel ist es, die nicht niedergeschriebenen theoretischen und praktischen Elemente zu bewahren, die in der Forschung als lokales ökologisches Wissen definiert werden und den Grundstein ländlicher Gemeinden bilden“, sagte er.

Das Olivenbaum-Beschneidungs- und Erziehungssystem von Pantelleria umfasst Trockenanbautechniken. Es verhindert die Auswirkungen von ​'„matticate“, ein Wort aus dem lokalen Dialekt, das sich auf starke Windböen bezieht, die bei Stürmen vom Meer ins Landesinnere wehen.

"Diese klimaresistente Praxis erscheint heute als interessantes Element im Rahmen laufender Klimawandel”, sagte Rampini. ​"Dies wurde in der Vergangenheit notwendig, da die Insel keine Seen und Flüsse und nicht einmal eine Wasserentsalzungsanlage wie heute hatte und jeder Bewohner das Regenwasser durch das Dach seines ​'Dammuso, das traditionelle Haus der Insel.“

"Die begrenzte Wasserversorgung machte den traditionellen Olivenanbau schwierig oder sogar unmöglich“, fügte er hinzu.

Die Praxis besteht zunächst darin, die Zweige neu gepflanzter oder sehr junger Olivenbäume mit Seilen und Steinen in Richtung Boden zu drücken, bis sie eine horizontale Ausrichtung einnehmen.

Beim Austrieb neuer Triebe müssen die nach oben wachsenden Triebe beschnitten werden, während die nach unten wachsenden Triebe weiter wachsen dürfen.

"Einige glauben, dass es notwendig sei, entlang der gesamten Hauptäste Triebe wachsen zu lassen, während andere nur am letzten Abschnitt der Hauptäste Triebe wachsen lassen“, sagte Rampini.

"Diese Variationen sind Teil der Fülle an Informationen, die Resilea und die Universität von Palermo im Rahmen eines derzeit laufenden Projekts sammeln und an die neuen Generationen weitergeben möchten“, fügte er hinzu. ​"Es bereitet uns große Freude, denn die teilnehmenden Schüler sind begeistert und lernen schnell.“

Basierend auf einem multidisziplinären und erfahrungsorientierten Ansatz erlernen Schüler im Alter von zehn bis 17 Jahren die Technik des Olivenanbaus von älteren Anbauern, mit Unterstützung eines Universitätsteams, das die Informationen sammelt.

Im Rahmen von Feldaktivitäten für die Abschlussklasse der High School erstellen Betreuer Berichte und Dokumentationen.

"„Die Studierenden verstehen sofort, dass es sich um einen besonderen landwirtschaftlichen Kontext handelt, der von Terrassen und Trockensteinmauern geprägt ist und dass die liegenden Olivenbäume darin eingebettet sind“, sagt Antonio Motisi, Professor für Baumpflege an der Universität Palermo und Projektkoordinator.

"Tatsächlich können wir nicht an den Olivenbaum und die anderen Baumarten auf der Insel denken, ohne die Präsenz der Trockensteinmauern zu berücksichtigen“, fügte er hinzu.

Pantelleria ist übersät mit durch Trockenmauern abgegrenzten Terrassen. Diese wurden im Laufe der Jahrhunderte aus Vulkangestein errichtet, das aus dem Boden entfernt wurde, um den Boden kultivierbar zu machen.

Neben Pantescos Garten, einem Gehege zum Anbau von Zitrusfrüchten, und dem Dammuso, beide aus Stein, die Trockenmauer ist ein Sinnbild der örtlichen Architektur.

"„Im Wesentlichen wird durch die einen Meter hohe Mauer, die die Terrasse begrenzt, und den Olivenbaum in ihrer Höhe ein kleiner klimatischer Mikrokosmos gebildet“, sagte Motisi. ​"„Wir kennen im Mittelmeerraum keine vergleichbare Olivenanbauart.“

Die meisten Olivenbäume sind Biancolilla, und einige Sorten, wahrscheinlich auch aus Tunesien, müssen noch identifiziert werden.

Der Schnitt erfolgt im Winter und im Sommer und spielt im Olivenanbau eine Schlüsselrolle. Im Gegensatz zu konventionelle Schnittmethoden, diese Technik schließt Rückschnitte aus.

Ziel ist es, einen übermäßigen Wasserstress des Olivenbaums bei der Entwicklung neuer Triebe zu vermeiden.

"Nach dem herkömmlichen Beschneiden entstehen kräftige Triebe und Ausläufer“, sagte Motisi. ​"In diesem Fall lässt man das Holz der Hauptäste stattdessen altern, um diese kräftige Entwicklung zu begrenzen und zu verhindern, dass die Pflanze im Sommer in Bedrängnis gerät. Und dies fördert die Blüte und den Fruchtansatz der Pflanze.“

Aufgrund der horizontalen Entwicklung des Baumes ist ein spezielles Erziehungssystem erforderlich. Die Hauptäste werden lang wachsen gelassen und wenn sie den Boden berühren, wird ein Stein zwischen Holz und Erde gelegt, um den Kontakt zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu können die Äste sehr großer Bäume oft dazu gebracht werden, den Boden zu berühren und Wurzeln zu schlagen, um sich neu zu beleben.

"In diesem Fall wird, wenn ein Ast eine bestimmte Länge erreicht hat, etwa vier oder fünf Meter, der Teil, der den Boden berührt, vergraben, damit eine neue Wurzel an der unterirdischen Stelle Fuß fasst und den Ast durch sein weiteres Wachstum revitalisiert“, erklärt Motisi.

Pantelleria umfasst auf seinen 85 Quadratkilometern einen 836 Meter hohen Berg und unterschiedliche pedoklimatische Bedingungen, an die sich die Landwirte angepasst haben. Je nach Gebiet werden unterschiedliche Schnitt- und Erziehungsmethoden angewendet.

"Die allgemeine Regel enthält mehrere Ausnahmen“, sagte Rampini. ​"In Sibà, einer der höchstgelegenen Ortsteile, haben manche Pflanzen beispielsweise spiralförmige Äste, was den Bauern vermutlich Platzgewinn ermöglichte. In anderen Gegenden sind die Olivenbäume 150 Quadratmeter groß und erstrecken sich teilweise über weitere Terrassen.“

Die großen Überdachungen bedecken die Terrassenoberfläche, schützen den Boden vor Sonneneinstrahlung und begrenzen die Feuchtigkeitsverdunstung, wodurch der Wasserverbrauch gesenkt wird.

"In diesem Zusammenhang zielt alles darauf ab, den Wasserverbrauch des Baumes zu reduzieren“, sagte Motisi. ​"Auch die Trockensteinmauer spielt eine Rolle, da sie die Auswirkungen des Windes mildert, indem sie den Luftstrom verlangsamt und so den Wasserverlust durch Transpiration begrenzt.“

" Darüber hinaus führt es wahrscheinlich zu mikroklimatischen Dynamiken, die die Kondensation von Luftfeuchtigkeit begünstigen, ein sehr komplexer Aspekt, den wir untersuchen“, fügte er hinzu.

Niederliegende Zweige eines Olivenbaums, der nach der von den Züchtern auf der Insel Pantelleria entwickelten Technik gezogen wurde. (Foto: Gianpaolo Rampini)

Den vorliegenden Daten zufolge ist die Anbaufläche Pantellerias von mehr als 80 Prozent in der Mitte des letzten Jahrhunderts auf weniger als 20 Prozent heute gesunken, was auf viele vernachlässigte Obstgärten schließen lässt.

Resilea hat sich verpflichtet, Wiederherstellung aufgegeben Olivenhaine und die Produktion extra natives Olivenöl seit mehreren JahrenNun plant der Verein die Gründung einer Gemeinschaftsgesellschaft.

"Wir glauben, dass ein wirtschaftliches Einkommen für die Kleinproduzenten auf der Insel notwendig ist, um diese Bäume, von denen viele Jahrhunderte alt sind, und diese nachhaltige und widerstandsfähige landwirtschaftliche Praxis besser zu schützen“, sagte Rampini. ​"Das Arbeiten in einer solch speziellen Umgebung ist mit großem Aufwand und hohen Kosten verbunden, da keine mechanischen Hilfsmittel eingesetzt werden können und alles von Hand erledigt wird.“

"Unser Ziel besteht darin, dieses Vorgehen wirtschaftlich tragfähig zu machen und den Produzenten die Möglichkeit zu geben, die gesamte Produktionskette zu überwachen“, fügte er hinzu.

Auch der Transport der Oliven, die wenige Stunden nach der Ernte und Zerkleinerung in einer örtlichen Mühle per Schiff nach Trapani auf Sizilien geschickt werden, verursacht zusätzliche Kosten.

Auch für die Landwirte auf der Insel besteht ein Risiko, wenn die Fähre wegen schlechten Wetters tagelang ausfällt und es dadurch zu Verzögerungen bei der Obstlieferung und Qualitätseinbußen kommt.

Der Plan von Resilea sieht den Bau einer unternehmenseigenen Fräsanlage vor, um diese Probleme zu vermeiden und eine verbesserte Funktionalität sicherzustellen.

"„In Pantelleria gibt es eine gute Mühle, aber für unseren Zweck brauchen wir eine andere Ausrüstung“, sagte Rampini. ​"Wir möchten eine hochmoderne Zweiphasentechnologie entwickeln, die mit kleinen Olivenmengen gut funktioniert, und diese mit einer Lagereinrichtung, einer Abfüllanlage und einem System zur Wiederverwendung der Nebenprodukte kombinieren.“

Da der Wert der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht und das Projekt umfassend sein soll, umfasst es auch eine Forschungskomponente.

"Wir handeln im Einklang mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft“, sagte Rampini. ​"Zu den Akteuren, die an der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens arbeiten, gehört PlantaRei Biotech, ein von Elena Sgaravatti geleitetes Startup, das sich auf Produkte mit hohem Mehrwert aus Produktionsabfällen konzentriert. Derzeit untersucht das Unternehmen die Olivenblätter dieser Bäume zur Gewinnung von Polyphenole"

"Wir freuen uns, dass die öffentlichen Einrichtungen vor Ort unser Projekt unterstützen“, schloss er. ​"Wir können hochwertiges natives Olivenöl extra produzieren und so zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden reinvestiert, um die kleinen Produzenten zu stärken und ein so wertvolles landschaftliches, ökologisches und kulturelles Erbe zu schützen.“