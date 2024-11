Südafrikanische Marken glänzen erneut bei Weltwettbewerb

Die Olivenölproduzenten aus Südafrika feiern ihr zweitbestes Ergebnis bei der NYIOOC World Olive Oil Competitionund erhielt 12 Auszeichnungen (sieben Gold- und fünf Silber-Auszeichnungen) für 19 Einsendungen.

Die Teilnehmer aus dem südlichsten Land Afrikas haben sich im Wettbewerb etabliert und ihre Platzierung unter den Ländern der südlichen Hemisphäre langsam, aber stetig verbessert.

Obwohl das Land im Vergleich zu anderen Ländern unterhalb des Äquators noch immer ein relativ kleiner Produzent ist, legen die Südafrikaner zunehmend Wert auf qualitativ hochwertige Natives Olivenöl extra: Im vergangenen Jahr verdienten die Produzenten Rekordhöhe 16 Auszeichnungen aus 16 Einsendungen beim Weltwettbewerb.

Nach Angaben der South African Olive Industry Association (SA Olive) werden 95 Prozent des jährlich in Südafrika produzierten Olivenöls als extra vergine.

Die Qualität, die die südafrikanischen Olivenölproduzenten im Laufe der Jahre erreicht haben, hat auch die Aufmerksamkeit lokaler Fachleute erregt, die auf der Suche nach den besten Ölen für ihre Betriebe sind.

"Wir bekommen handwerklich gefertigte, fantastische Produkte“, sagt der Kapstädter Koch und Restaurantbesitzer Christophe Dehosse. ​"Es gibt keinen Grund, ein Olivenöl zu kaufen, das aus dem 10,000 Kilometer entfernten Europa kommt.“

Siehe auch: Das beste native Olivenöl extra aus Südafrika

Die Bauern des Landes haben zudem mit dem Anbau von Oliven begonnen, wodurch der Olivenanbau mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent zum am schnellsten wachsenden landwirtschaftlichen Teilsektor des Landes geworden ist.

Im Erntejahr 2024, das etwa von Mitte März bis Anfang Juli dauerte, konnten sich die Bauern und Müller in Südafrika sowohl über eine Rekordernte an Olivenöl in Höhe von 1.6 Millionen Litern (rund 1,760 Tonnen) als auch über hochwertige Frischöle in den meisten Produktionsregionen des Landes freuen.

Der Sektor musste jedoch Herausforderungen bewältigen, die durch unbeständiges Wetter und häufige Stromausfälle aufgrund von Zusammenbrüchen im Stromnetz des Landes entstanden. Dies zwang die Produzenten dazu, ihre Abläufe sorgfältig zu planen und durchzuführen, um eine ordnungsgemäße Ernte und Verarbeitung der Oliven zu gewährleisten.

Das Hotel liegt zwischen der historischen Stadt Stellenbosch und Banhoek Valley in der Region Westkap des Landes. Tokara Oliven trotzte den widrigen Bedingungen während der Ernte und gewann einen Gold Award für seine gleichnamige Bio-Medium-Mischung aus italienischen Sorten.

Tokara Olives erhielt einen Gold Award für seine mittlere Mischung aus italienischen Olivensorten. (Foto: Tokara Olives)

"Das Tokara-Team ist sehr aufgeregt, denn es war eine große Leistung, einen Gold Award zu gewinnen bei der NYIOOC”, sagte Gert van Dyk, Betriebsleiter des Unternehmens. ​"Es ist ein großartiger Moment, um Erfolge zu feiern und alle zu motivieren, auch in Zukunft nach Spitzenleistungen zu streben.“

Van Dyk merkte an, dass Tokaras Weg zum Erfolg in diesem Jahr holprig war, da Wetterextreme und Regenmangel die Olivenölernte des Unternehmens beeinträchtigten.

"Die Natur hat während der Ernte zu einigen extremen Herausforderungen beigetragen, da wir aufgrund eines schweren Sturms Anfang April große Ernteverluste erlitten, während während der Erntezeit die normalen Winterniederschläge ausblieben“, sagte er.

"Diese Phänomene trugen zu einer beschleunigten Reifung unserer Olivenernte bei und zwangen unsere Ölmühle dazu, täglich eine größere Menge Oliven als normal zu verarbeiten“, fügte van Dyk hinzu.

Mardouw Investments, ein weiterer Produzent mit Sitz in der Provinz Westkap, wo 95 Prozent des Olivenöls des Landes produziert werden, wiederholte seinen Erfolg im Wettbewerb des letzten Jahres und gewann dieses Jahr weitere zwei Gold Awards.

Mardouw Investments hat in den letzten sechs Jahren jedes Jahr Auszeichnungen bei World Competitions erhalten. (Foto: Mardouw Investments)

Mardouw wurde für seine gleichnamige mittlere Mischung aus Favolosa- und Coratina-Oliven und seine Monovarietalsorte aus Frantoio-Oliven ausgezeichnet und setzte damit seine Siegesserie im Weltwettbewerb fort.

"Die Auszeichnungen bedeuten uns sehr viel“, sagte Geschäftsführer Philip King. ​"Wir waren immer davon überzeugt, dass wir natives Olivenöl extra von Weltklasse produzieren. Und die Auszeichnung mit zwei Gold-Awards bei einem so prestigeträchtigen Wettbewerb wie NYIOOC ist wieder eine große Ehre. Dies auch zeigt unsere Beständigkeit denn seit 2019 werden wir nun bereits sechs Jahre in Folge ausgezeichnet.“

Die relativ neue Sorte Favolosa, FS17, wurde ursprünglich in den 1980er Jahren in Italien aus der Sorte Frantoio entwickelt und gilt als resistent gegen das Bakterium Xylella fastidiosa. Die Früchte der Sorte sind mittelgroß, im reifen Zustand weinrot und haben einen mittleren bis hohen Polyphenolgehalt.

King sagte, dass Mardouw auch seine Exporte steigern möchte und plant, die NYIOOC Auszeichnungen, die es als Rammbock für neue Märkte erhalten hat.

"Wir wollen unser Exportgeschäft mit einem strategischen Fokus auf die Ostküste der Vereinigten Staaten ausbauen“, sagte er. ​"Ich bin überzeugt, dass unsere konstant guten Leistungen in der NYIOOC Die vergangenen sechs Jahre werden uns dabei helfen, in unseren Zielmarkt einzudringen.“

Für den 39-jährigen Loyiso Manga, den Besitzer von Ubuntu aus der Landeshauptstadt Kapstadt, und erhielt eine Auszeichnung der NYIOOC war ein wahrgewordener Lebenstraum.

Nelson Mandela, der Vater der südafrikanischen Demokratie, machte das Wort Ubuntu berühmt, das Mitgefühl und Freundlichkeit bedeutet. (Foto: Ubuntu)

"Ich bin aufgeregt und stolz“, sagte Manga danach einen Silberpreis erhalten für eine delikate Mischung, die in einer unverwechselbar mit traditionellen afrikanischen Motiven verzierten Flasche vermarktet wird.

"Dieser Sieg ist für alle arbeitslosen Jugendlichen und diejenigen, die ihren Träumen folgen möchten“, fügte Manga hinzu. ​"Das haben wir, und wir haben gerade erst begonnen.“

Ubuntu, benannt nach einem durch Nelson Mandela berühmt gewordenen Wort, das Mitgefühl und Freundlichkeit bedeutet, ist das erste Olivenölunternehmen in Südafrika, das sich in schwarzem Besitz befindet.

Manga hat eine Leidenschaft für Agrarindustrie und Philanthropie und suchte zwei Jahre lang nach einer Olivenfarm. 2019 verwirklichte er seine Vision schließlich mit der Gründung von Ubuntu.

"„Ubuntu – natives Olivenöl extra ist keine Eintagsfliege“, sagte er. ​"Es ist die Geschichte eines Traums, der durch harte Arbeit und den Fokus auf die Vorteile, die er den Menschen bringt, mit denen er in Kontakt kommt, wahr geworden ist.“

Die Freude über den Sieg bei der NYIOOC hat sich auch auf das nahegelegene Breede River Valley ausgebreitet, wo Olivenanwesen Rio Largo wurde erneut zu den weltbesten Olivenölproduzenten gekürt.

"Eine Auszeichnung bei der NYIOOC, der größte internationale Wettbewerb für natives Olivenöl extra, ist ein bedeutender Erfolg, der es wert ist, gefeiert zu werden“, sagte Miteigentümerin Brenda Wilkinson. ​"Diese Anerkennung steigert nicht nur die Bekanntheit unserer Marke, insbesondere auf globaler Ebene, sondern dient auch als Maßstab für unsere Qualität im Vergleich zu Branchenführern.“

Rio Largo, mehrfacher Gewinner des Weltwettbewerbs, erhielt dieses Jahr einen Silberpreis für eine mittlere Mischung und hat bei sechs vorherigen Ausgaben des Wettbewerbs Preise gewonnen.

"Diese Auszeichnung bestätigt unsere Position als wettbewerbsfähiger Akteur auf dem Markt, schafft Vertrauen in unsere Produkte und eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten“, so Wilkinson abschließend.