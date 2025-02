Spanische Olivenölpreise fallen mit Erholung der Produktion

Nach Angaben des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung produzierte Spanien im Erntejahr 1.38/2024 25 Millionen Tonnen Olivenöl, wobei die meisten Oliven geerntet und gemahlen wurden.

Zwar wird der Ertrag dieses Jahr nicht die 1.65 Millionen Tonnen erreichen, die vor Beginn der Ernte im Oktober prognostiziert wurden, aber er liegt deutlich über dem 665,800 Tonnen produziert im Jahr 2022/23 und 852,600 Tonnen das Jahr danach.

Spanien war bereit für eine Rekordernte nach einem nassen Winter und milden Frühlingstemperaturen. Der Mangel an Regen am Ende des Sommers und zu Beginn des Herbstes, extreme Wetterereignisse, darunter Hagel, und Arbeitskräftemangel führte zu einer geringeren Gesamtproduktion.

Spitzenreiter war die südspanische autonome Gemeinschaft Andalusien, deren Produktion Ende Januar, kurz vor der Veröffentlichung der neuesten nationalen Produktionsdaten, fast 981,000 Tonnen erreichte. Zum Vergleich: Im vorherigen Erntejahr produzierte Andalusien 574,295 Tonnen.

Die stärksten Zuwächse gab es in der Provinz Jaén, wo sich die Produktion mehr als verdoppelte und von 205,387 Tonnen im Jahr 2023/24 auf 469,562 Tonnen Ende Januar anstieg.

"„Wir haben noch Februar und einen Teil des März, was die Gesamtproduktion um einige Tonnen erhöhen könnte“, sagte Luis Carlos Valero, Manager und Sprecher des Verbands junger Landwirte in Jaén (Asaja-Jaén).

Weitere bemerkenswerte Anstiege wurden in den benachbarten Provinzen Córdoba (von 150,084 auf 245,205 Tonnen) und Granada (55,314 auf 105,222 Tonnen) verzeichnet.

Auch die zweit- und drittgrößten Olivenöl produzierenden Regionen Spaniens, Kastilien-La Mancha und Extremadura, erlebten erhebliche Produktionssteigerungen.

Aut. Gemeinschaft 2024/25 prov. (mT) 2023/24 (mT) % Veränderung Andalusien 980,994 574,295 71 Aragon 7,152 17,573 -59 Balearen 244 1,247 -80 Baskenland 122 105 16 Kastilien-La Mancha 130,672 108,620 20 Kastilien und León 1,429 1,497 -0.3 Katalonien 14,852 32,057 -44 Estremadura 76,442 68,721 11 Galicien - 6 - Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia 4,209 7,828 -46 Navarra 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 -78 Quelle: Spanisches Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung

Bis Ende Januar produzierten die Landwirte und Müller in Kastilien-La Mancha 130,672 Tonnen, verglichen mit 108,620 Tonnen im Jahr 2023/24.

Julián Martínez Lizán, der regionale Landwirtschaftsminister, erzählte den lokalen Medien dass er mit dem Ende der Ernte rechnete ​"höher als der Durchschnitt des letzten Jahrzehnts“ mit 140,000 Tonnen.

In der benachbarten Extremadura stieg die Produktion von 68,721 Tonnen in 2023/24 auf 76,442 Tonnen in den ersten vier Monaten des Erntejahres, das am 1. Oktober begannst.

Infolge der Rekordernte sind die Olivenölvorräte auf 865,176 Tonnen gestiegen und die spanischen Behörden gehen davon aus, dass Spanien das Erntejahr 2024/25 im September mit 295,389 Tonnen abschließen wird.

Zum Vergleich: Spanien beendete den Januar 2024 mit 733,900 Tonnen und das Erntejahr 2023/24 mit 190,389 Tonnen Olivenölvorräten.

Die Rückkehr zu einer durchschnittlichen Ernte und die Erholung der Olivenölvorräte führten zu einem dramatischen Preisrückgang im Ursprungsland, während die Supermarktpreise allmählich sanken.

Daten von InfaOliva zeigen, dass Natives Olivenöl extra Die Preise sind vom Rekordhoch von 8.988 € pro Kilogramm im Januar 2024 auf 3.933 € zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels deutlich gesunken.

Ebenso sanken die Preise für natives Olivenöl von 8.717 Euro auf 3.663 Euro pro Kilogramm, während Lampantöl von 8.563 Euro auf 3.490 Euro sank.

Einer Meldung aus Las Provincias zufolge sind auch die Preise für natives Olivenöl extra bei mehreren großen Supermarktketten gesunken, und zwar um zwischen 0.20 Euro pro Liter und 0.60 Euro pro drei Liter.

Victor Roig, Generaldirektor von Deoleo in Spanien, sagte Las Provincias Er rechne in Spanien mit einer Produktion von 1.4 Millionen Tonnen, wobei der Abwärtsdruck auf die Preise anhalte.

"Wenn es kein Produkt gibt, schlägt sich das in den Preisen nieder, und wenn es welches gibt, macht sich das in dem sehr deutlichen Preisrückgang bemerkbar, der in den Regalen deutlich zu sehen ist, und das ist der Trend, der sich bis zur nächsten Ernte fortsetzen wird“, sagte er.

"Das Logische ist, dass wir zu den Preisen von 2021 und 2022 übergehen, also zwischen 3 und 4 Euro“, fügte Roig hinzu. ​"Der gesamte Kontext ist sowohl für die Kategorie als auch für den Verbraucher positiv.“