Spanische Produzenten feiern preisgekröntes Finish nach anspruchsvoller Ernte

Olivenbauern und -mühlen in Spanien, dem weltweit größten Olivenöl produzierenden Land, haben erneut extreme Temperaturen und trockenes Wetter überstanden, um erstklassige Produkte zu produzieren Natives Olivenöl extra.

Im Jahr 2024 wurden - Marken von nativem Olivenöl extra aus sechs autonomen Gemeinschaften ausgezeichnet NYIOOC World Olive Oil Competition.

Wir können sehen, dass sich all unsere harte Arbeit auszahlt (durch den Gewinn von zwei Gold Awards) und dass die jahrhundertealte Olivenöltradition nicht für die Familie Valdueza verschwendet wurde - John Cancilla, Verkaufsleiter, Marqués de Valdueza

Den neuesten Daten zufolge produzierte Spanien im Erntejahr 846,800/2023 24 Tonnen und lag damit deutlich unter dem Durchschnitt des letzten halben Jahrzehnts, aber weit über der historisch schlechten Ernte des letzten Jahres.

Landwirte und Müller überwanden die Kombination aus vielen Olivenbäumen, die aufgrund der extremen Temperaturschwankungen im Frühjahr und der Auswirkungen der Dürre weniger Früchte und eine geringere Ölansammlung produzierten.

Die hohen Temperaturen im Herbst, als viele Produzenten mit der frühen Ernte begannen, erschwerten auch die Bemühungen, preisgekröntes natives Olivenöl extra zu produzieren.

Dies galt insbesondere für Andalusien, Spaniens größte Olivenölproduktionsregion, wo zwei Drittel der Weltwettbewerbspreise des Landes gewonnen wurden. Spaniens größte autonome Gemeinschaft produzierte im Erntejahr 574,295/2023 24 Tonnen.

"Dieses Jahr war besonders schwierig, weil die hohen Temperaturen im Oktober es dem Olivenbaum erschwert haben, das Öl zu synthetisieren, und uns die Kaltextraktion in der Mühle erschwert haben“, sagte Juan Ignacio, der Geschäftsführer von La Olivilla, das für Dehesa de la Sabina zum zehnten Mal in Folge beim Weltwettbewerb ausgezeichnet wurde.

Er beschrieb den Gewinn des Gold Award für das organische Mittel-Intensitäts-Picual als: ​"das glücklichste aller Enden“ nach a ​"komplizierte Ernte.“

"Die Auszeichnung ermöglicht es uns festigen und positionieren „Dehesa de la Sabina ist eine Referenz auf dem internationalen Markt und unterscheidet unser Öl von anderen“, fügte Ignacio hinzu.

Andalusischer Produzent Luque Ecológico feierte außerdem den Gewinn eines Gold Award bei der 2024 NYIOOC.

Juan Manuel Luque, Belen Luque und Rafael Gálvez (Foto: Luque Ecológico)

Ebenso überstanden die Biobauern hohe Temperaturen und Dürre und gewannen zum neunten Mal in Folge eine Auszeichnung. Dennoch gaben sie zu, dass das Unternehmen etwa halb so viel Olivenöl produzierte wie in einem durchschnittlichen Jahr.

Während er Auszeichnungen gewann Konkurrenz rechtfertigt Die Fähigkeit einer biologischen und nachhaltigen Produktion, eine gleichbleibend hohe Qualität zu erreichen, sagte Vertriebs- und Qualitätsmanager Rafael Gálvez, dass die Auszeichnungen auch zu den besten Marketinginstrumenten zählten.

"„Diese Auszeichnungen sind zweifellos Marketinginstrumente, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produkte als hochwertig zu positionieren und von den Kunden geschätzt zu bekommen“, sagte er. ​"Es hilft, das Image des Unternehmens zu positionieren und hilft beim Verkauf.“

Auf der anderen Seite Spaniens verdienten Landwirte und Müller in Katalonien den zweithöchsten Betrag NYIOOC Auszeichnungen mit 12.

Während der Ernte überstanden die Erzeuger in der Autonomen Gemeinschaft, Spaniens vierthöchster Produktionsregion, auch schwere Dürreperioden, einschließlich Wasserbeschränkungen in der östlichen Hälfte Kataloniens.

"Gewinn des Silberpreises bei NYIOOC „Es ist eine Ehre für uns“, sagte Alba Comadran Turu, Sprecherin des in Lleida ansässigen Unternehmens Guadea. ​"Es ist eine Anerkennung unseres ständigen Engagements für Exzellenz und Qualität in jedem Schritt unseres Produktionsprozesses. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Bemühungen in dieser prestigeträchtigen Auszeichnung widerspiegeln.“

Gaudea-Geschäftsführer Gerard Camps (Foto: Gaudea)

Sie hat hinzugefügt, ​"Bei der Herstellung unseres hochwertigen Olivenöls extra vergine stehen wir vor verschiedenen Herausforderungen. ​"Von wechselnden Wetterbedingungen bis hin zur sorgfältigen Auswahl der Oliven stellt jede Phase des Prozesses ihre eigenen Herausforderungen dar.“

Gaudea ist auf die Herstellung spezialisiert Arbequina monovarietal Extra natives Olivenöl mit der Zertifizierung der geschützten Ursprungsbezeichnung Les Garrigues. Comadran sagte, er habe gewonnen NYIOOC werden dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad ihrer Marke international zu steigern.

"Wir sind zuversichtlich, dass die NYIOOC „Die Auszeichnung wird einen erheblichen Einfluss auf unsere Marke haben, insbesondere auf dem internationalen Markt“, sagte sie. ​"Wir hoffen, dass uns diese Anerkennung neue Marktchancen eröffnet und unsere Position bei der Herstellung von Premium-Olivenölen stärkt.“

Weniger als 200 Kilometer von der katalanischen Küste entfernt haben sich Produzenten auf Mallorca auf den Balearen zusammengeschlossen und drei Auszeichnungen beim Weltwettbewerb gewonnen.

Son Maragues 1921 feierte seinen preisgekrönten Bio-Empeltre, der in terrassierten Olivenhainen im Tramuntana-Gebirge geerntet wurde. (Foto: Son Moragues 1921)

"„Es ist eine Ehre, diese Auszeichnung erhalten zu haben, die wir als Anerkennung für unsere ständige Verbesserung in unserem Streben nach Exzellenz verstehen“, sagte Mariano Valdés.

Der Geschäftsführer von Sohn Moragues 1921 begrüßte den Gold Award des Unternehmens für ein Bio-Medium Empeltre. ​"Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte er.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Olivenöl aus biologisch angebauten hundertjährigen Bäumen auf Trockensteinterrassen im Herzen des Tramuntana-Gebirges.

"Dieses Jahr hatten wir wettertechnisch Glück und die Saison war gut“, sagte Valdés. ​"Allerdings erschweren zunehmende Klimainstabilität, unregelmäßige Niederschläge, milde Winter und extreme Sommer das Überleben dieses wertvollen Natur- und Kulturerbes zunehmend.“

Son Moragues 1921 expandiert in neue Märkte und Valdés glaubt, dass die Auszeichnung dem Unternehmen helfen wird, neue Kunden zu gewinnen.

"Angesichts des Prestiges, das diese Auszeichnung verleiht, prognostizieren wir einen wichtigen Schub bei der Konsolidierung unserer Marke, der zu keinem besseren Zeitpunkt kommen könnte“, sagte er.

Auf dem spanischen Festland feierten Produzenten in Kastilien-La Mancha, der zweitgrößten Anbauregion des Landes, neun Siege NYIOOC Auszeichnungen.

Zu den Gewinnern gehörten mehr als 750 Familien aus denen die Sozialgenossenschaft Olivarera de Valdepeñas besteht, auch bekannt als Colival, die einen Gold Award für eine mittlere Arbequina erhielt.

Dürre und hohe Temperaturen führten zu einer geringeren Produktion, aber einer verbesserten organoleptischen Qualität für die Mitglieder von Colival. (Foto: Colival)

"Unser Erfolg liegt in der Zusammenarbeit mit dem Landwirt“, sagte Eva Díaz, eine Sprecherin der Genossenschaft.

Da natives Olivenöl extra mit hochwertigen Früchten beginnt, lobte sie die Mitgliedsbauern für ihre entscheidende Rolle in einer weiteren erfolgreichen Saison in Valdepeñas, etwa zwei Stunden südlich von Madrid.

"Wir beraten den Landwirt über den optimalen Erntezeitpunkt und opfern Leistung im Austausch für Qualität“, sagte Díaz. ​"Auf diese Weise erhalten wir Olivensaft mit anderen organoleptischen Eigenschaften als andere Öle. In der Ölmühle verwöhnen wir die Oliven, arbeiten ohne Temperatur, in einem schnellen Prozess und erhalten ein Produkt voller Geschmack Polyphenole"

Während Castilla-La Mancha nicht von den Auswirkungen des heißen Wetters und der Dürre verschont blieb, sagte Díaz, dass die Wasserknappheit zum Erfolg der Genossenschaft beim Weltwettbewerb beigetragen habe.

"Castilla-La Mancha erlebte im Sommer eine schwere Dürre und sehr trockene Temperaturen, was zu Wassermangel in den Früchten führte und daher zu der Schärfe und Bitterkeit des Öls führte“, sagte sie.

Díaz glaubt, dass der nachhaltige Erfolg beim Weltwettbewerb – Colival wurde in jeder der letzten neun Ausgaben des Wettbewerbs ausgezeichnet – der Genossenschaft beim Export in den lukrativen nordamerikanischen Markt hilft.

Sie sagte: ​"Die Wirkung wird in eine Marketing- und Vertriebsstrategie im nordamerikanischen Raum umgesetzt. Auszeichnungen sind Markenpositionierung.“

In der benachbarten Extremadura – Spaniens drittgrößter Produktionsregion, die die größten Erfahrungen gemacht hat Produktionssteigerung im Erntejahr 2023/24 – das Team dahinter Marques de Valdueza feierten auch die Rolle, die ihre beiden jüngsten Auszeichnungen beim Weltwettbewerb beim Export ihrer Produkte spielen würden.

Alonso und Fadrique Perales (Foto: Marqués de Valdueza)

Das Unternehmen, das aus dem Hause Alvarez de Toledo stammt und seit 1624 Olivenöl produziert, feierte das Goldene Auszeichnungen für ein Paar mittlerer Mischungen: seine Flaggschiffmarken Maqués de Valdueza und Merula.

"Durch ständiges Empfangen NYIOOC Mit den Auszeichnungen konnten wir dem Markt greifbare Beweise dafür liefern, dass Marqués de Valdueza ein Olivenöl ist, das zu den besten der Welt gezählt werden kann“, sagte Vertriebsleiter John Cancilla. ​"Wir sind der Meinung, dass diese Auszeichnung das Ansehen unseres Öls gestärkt und damit wiederum den Absatz auf dem hart umkämpften US-Markt gefördert hat.“

Cancilla bezweifelte die Herausforderungen bei der Herstellung seines nativen Olivenöls extra und führte den Erfolg des Unternehmens auf eine vertikal integrierte Landwirtschaft und Mühle zurück, die es ihm ermöglichte, die Qualität in jedem Schritt des Prozesses zu überwachen.

"„Das wichtigste Element, das uns dieses herausragende Öl beschert hat, ist die ständige Anwendung unserer integrierten Produktionsmethode“, bestätigte Cancilla. ​"Diese Methode erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung von Normen und Verfahren, die uns ein Marqués de Valdueza-Olivenöl bescheren, das in der Lage ist, dauerhaft den Preis zu gewinnen NYIOOC Gold Award, Jahr für Jahr.“

"Wir können sehen, dass sich all unsere harte Arbeit auszahlt und dass die jahrhundertealte Olivenöltradition nicht für die Familie Valdueza verschwendet wurde“, schloss er.