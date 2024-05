Nachhaltigkeit und Artenvielfalt sind gut für das Geschäft, glaubt dieser kampanische Landwirt

Die historische Region Irpinia – die in etwa der Provinz Avellino entspricht – wird wegen ihrer natürlichen Schönheit oft als das grüne Herz Kampaniens bezeichnet und kann auf eine Geschichte erlesener Weine und preisgekrönter Weine zurückblicken Natives Olivenöl extra Produktion.

"Unsere Wälder haben uns so viel gegeben und die Qualität unserer Produktion hat es uns ermöglicht, uns schnell auch auf dem internationalen Markt bekannt zu machen“, sagte Claudio De Luca, der Eigentümer von Case d'Alto.

Verbraucher, die sich der Qualität von Olivenöl bewusst sind, sind immer noch eine Nischengruppe, und es muss noch viel Kommunikation betrieben werden. Aber wer ein großartiges natives Olivenöl extra probiert, kehrt nicht zu einem schlechteren zurück. - Claudio De Luca, Inhaber, Case d'Alto

Zunächst schien De Luca dazu bestimmt zu sein, eine Karriere im Finanzwesen einzuschlagen. Dennoch gründete er durch eine Wendung des Schicksals das Weingut und den Olivenhain auf den kalksteinreichen vulkanischen Lehmböden rund um seine Heimatstadt in der süditalienischen Region.

"„Ich dachte, ich würde nach meinem Abschluss in Ökonomie von Finanzintermediären an der Universität Pisa in der Toskana mit Banken zusammenarbeiten“, sagte De Luca.

Siehe auch: Herstellerprofile

"Eines Tages ging ich zurück in meine Heimatstadt, wo ich mich um etwas kümmern musste“, fügte er hinzu. ​"Ich dachte, es wäre nur vorübergehend, aber stattdessen beschloss ich zu bleiben und mich der Landwirtschaft zu widmen.“

Im Jahr 2011 gründete De Luca Case d'Alto als Bio-Bauernhof, benannt nach der Gegend, die für die Herstellung von Taurasi, einem Rotwein aus Aglianico-Trauben, bekannt ist. Neben dieser Rebsorte begann De Luca mit der Produktion einer weiteren autochthonen Rebe, Fiano, aus alten Weinbergen.

"„Meine Familie hat schon immer Wein und Olivenöl für den Eigenverbrauch hergestellt“, sagte er. ​"Damals reiste ich oft und die Idee, in meinem Herkunftsland zu bleiben und zu arbeiten, wurde mir immer näher.

Claudio De Luca und sein Sohn Leonardo inspizieren die Olivenhaine. (Foto: Case d'Alto)

"„Mein ursprüngliches Projekt bestand darin, eine große Photovoltaikanlage auf einem mehrere Hektar großen Brachgrundstück neben den Weinbergen zu installieren“, fügte De Luca hinzu. ​"Aufgrund bürokratischer Probleme ging es jedoch in die Luft, und 2012 beschloss ich, auf diesem leeren Land 700 Olivenbäume zu pflanzen.“

Mit der Absicht, die Familientradition fortzusetzen und sich auf Qualität zu konzentrieren, erweiterte er den Olivenhain und experimentierte, bis er 2016 die erste bedeutende Ernte durchführte.

Heute umfasst die Farm 1,000 Bäume, weitere 700 sollen bald gepflanzt werden. Das Herzstück des Anwesens ist ein jahrhundertealter Hain in Grottaminarda, der eine Mischung verschiedener Sorten enthält. Es wurde verwendet, um von Jahr zu Jahr einen konstanten Ertrag zu gewährleisten, wobei Frantoio und Ogliarola Irpina vorherrschend waren.

Nach der Durchführung agronomischer Untersuchungen in Flumeri, das sich besonders für die Olivenölproduktion eignet, legte De Luca einen sieben Hektar großen Obstgarten an, der hauptsächlich aus autochthonem Ravece besteht. Er stellt eine Mischung aus Leccio del Corno, Leccino, Frantoio und anderen einheimischen Sorten her, darunter auch Marinese.

"Nachdem wir begonnen hatten, mit einem Importeur in den USA zusammenzuarbeiten, begannen wir, uns daran zu beteiligen NYIOOC „Mit unserem sortenreinen Ravece, der drei Auszeichnungen erhalten hat, sind wir sehr zufrieden“, sagte De Luca. ​"Im Erntejahr 2022/23 hatten wir einen starken Rückgang der Weinproduktion, der jedoch durch eine großartige Olivenernte ausgeglichen wurde, die sogar die Erwartungen übertraf und in einer Goldauszeichnung gipfelte.“

Case d'Alto hat 1,000 Bäume, die meisten davon sind einheimische Sorten, und es ist geplant, bald 700 weitere zu pflanzen. (Foto: Case d'Alto)

Das Hauptmerkmal von Ravece ist eine Note von grünen Tomatenblättern oder Tomaten, je nach Reifegrad der Frucht. Dazu gesellen sich möglicherweise Anklänge von Kräutern, Artischocken und Äpfeln, mit heller, anhaltender Bitterkeit und Würze.

Laut De Luca werden die nativen Olivenöle extra von Case d'Alto aus Früchten gewonnen, die innerhalb von sechs Stunden in Frantoio Barbieri, einer hochmodernen Mühle in Paternopoli, zehn Kilometer von der Farm entfernt, gepresst werden. Je nach Witterung beginnt die Ernte in der Regel Ende September und endet Mitte Oktober.

"Obwohl Ravece eine spät reifende Sorte ist, erwarten wir den Betrieb aus zwei Hauptgründen“, sagte De Luca. ​"Erstens ist es anfällig für OlivenfruchtfliegeUnd da die ökologische Bewirtschaftung des Anwesens erfordert, dass wir ein Präventionsmodell umsetzen, um diesen Schädling abzuwehren, können wir die Früchte nur vor seiner Ankunft ernten.“

Werbung

Werbung

"Zweitens besteht der Boden in Flumeri hauptsächlich aus Lehm, und wenn es zu regnen beginnt, kann dies zu Problemen bei der Fahrzeugnutzung führen“, fügte er hinzu. ​"Daher müssen wir mit günstigen Wetterbedingungen arbeiten. Dennoch garantiert eine frühe Ernte Produkte mit hoher Qualität Polyphenol Inhalt."

Das Unternehmen setzt außerdem auf ein Landwirtschaft 4.0-System, um den Befall mit Olivenfruchtfliegen zu verhindern. Dieses System besteht aus im Olivenhain installierten Überwachungseinheiten, die Bilder erfassen und Wetterinformationen liefern.

Landwirtschaft 4.0 Landwirtschaft 4.0, auch bekannt als intelligente Landwirtschaft oder Präzisionslandwirtschaft, bezieht sich auf die Integration fortschrittlicher Technologien und Datenanalysen in traditionelle landwirtschaftliche Praktiken, um Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit zu steigern. Dieser landwirtschaftliche Ansatz der nächsten Generation nutzt Spitzentechnologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Drohnen, Satellitenbilder, Sensoren und Big-Data-Analysen, um verschiedene Aspekte landwirtschaftlicher Abläufe zu optimieren.

"Solche Fortschritte führen zu höhere Produktionskosten, zu dem zusätzliche Anstrengungen hinzugefügt werden müssen und daher Kosten für die Arbeit an diesen steilen Hängen erforderlich sind“, sagte De Luca.

"All dies wird jedoch durch die hohe Qualität ausgeglichen, die wir unseren Verbrauchern garantieren können“, fügte er hinzu. ​"Intelligente Tools ermöglichen es uns außerdem, Ressourcen zu optimieren und nachhaltiger zu agieren.“

Die Haine werden auf gut exponierten Hügeln zwischen 400 und 600 Metern Höhe gepflanzt und erfordern keine Bewässerung, wodurch das Unternehmen weniger Wasser verbrauchen und eine größere Umweltverträglichkeit erreichen kann.

Viele der 1,000 Olivenbäume des Unternehmens sind die endemischen Ravece-Oliven, die Case d'Alto für sein Flaggschiff-Monovarietikum verwendet. (Foto: Case d'Alto)

"Ich glaube, dass Nachhaltigkeit für ein Unternehmen heutzutage nicht nur notwendig ist, um damit umzugehen Klimawandel“, sagte De Luca. ​"Der Erhalt der Artenvielfalt und die Pflege der Landschaft hängen eng mit der Produktionsqualität zusammen. Gute Produkte kommen aus einer gesunden Umgebung.“

Er fügte hinzu, dass die Erhaltung natürlicher Landschaften auch zur Förderung des Oleotourismus beitrage. ​"Wenn Menschen die Farm besuchen und ich sie in die Obstgärten mitnehme, um diese Bäume zu bewundern, während sie eine Scheibe Brot mit dem aus ihren Früchten gewonnenen Öl probieren, nehmen sie ein atemberaubendes Sinneserlebnis mit nach Hause“, sagte De Luca.

Er glaubt, dass es eine einzigartige Synergie zwischen Wein- und Olivenölproduzenten gibt, die ein Produkt als Einstieg für Verbraucher nutzen können, um das andere auszuprobieren.

"Ich zeige ihnen den Unterschied zwischen einem schlechten Öl und unseren Premiumprodukten, und die Reaktionen sind immer positiv, da sie von deren Farben, Geschmacksrichtungen und Aromen begeistert sind“, sagte De Luca.

"Verbraucher, die sich der Qualität von Olivenöl bewusst sind, sind immer noch eine Nischengruppe, und es muss noch viel Kommunikation betrieben werden“, schloss er. ​"Aber diejenigen, die ein großartiges natives Olivenöl extra probieren, kehren nicht zu einem schlechteren zurück, sondern fordern tatsächlich immer die höchste Qualität.“