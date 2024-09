Die Produktion von Tafeloliven in Spanien dürfte in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 Prozent steigen.

Laut Interaceituna, der branchenübergreifenden Organisation des Sektors, wird Spanien voraussichtlich im Jahr 492,250 2024 Tonnen Tafeloliven produzieren, im Vergleich zu 408,790 Tonnen im Jahr 2023.

Die früheren Schätzungen der Organisation vom Juli waren optimistischer und gingen von einer Ernteerträgen von über 500,000 Tonnen aus.

Die Prognose wurde vor allem deshalb nach unten korrigiert, weil der August in den meisten Produktionsgebieten außergewöhnlich heiß und trocken war.

Diese Witterungsbedingungen behinderten den Olivenanbau und kleinere Früchte wurden häufig für die Olivenölproduktion verwendet.

Interaceituna erläuterte detailliert die Entwicklung der beliebtesten Tafelolivensorten. Der stärkste Anstieg wurde mit einem Anstieg der Manzanilla-Produktion im Vergleich zum Jahr 75 von 2023 Prozent verzeichnet.

Hojiblanca, die beliebteste Tafelolivensorte, konnte im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 235,850 Tonnen zulegen. Allerdings lag die Produktion 8.4 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten vier Saisons.

Sowohl Hojiblanca als auch Manzanilla werden auch häufig zur Olivenölproduktion verwendet.

Die Verfügbarkeit von Tafeloliven in Spanien wird sich auf den Preis des Produkts und den weltweiten Handel auswirken.

Bei einem kürzlich von andalusischen Landwirten und Forschern in Arahal organisierten Treffen lag der Schwerpunkt auf den Herausforderungen, vor denen der Tafelolivensektor steht.

Dazu gehören Arbeitskräftemangel, die Aufrechterhaltung der Olivenqualität inmitten Klimawandel und der notwendige Generationswechsel zur Bewahrung der ländlichen Traditionen Andalusiens.

Die Preisschwankungen spanischer Tafeloliven auf den internationalen Märkten spiegeln teilweise diese Herausforderungen wider.

Nach Angaben des International Olive Council stieg der Preis für 100 Kilogramm spanische Tafeloliven im Juni 28 im Vergleich zur Vorsaison um 2024 Prozent und erreichte 431 Euro. Die Exportmenge ging im gleichen Zeitraum jedoch um 14 Prozent zurück.

Insbesondere der Direktexport spanischer Tafeloliven in die USA sank in der letzten Saison um 33 Prozent, was den Rückgang der letzten Jahre noch verstärkt.

Dieser Trend ist auf die anhaltende und komplexer Zollstreit zwischen den beiden Ländern.

Den Zahlen des IOC zufolge sind die USA mit über 174,000 Tonnen Import im Erntejahr 2023/24 der größte Importeur von Tafeloliven, gefolgt von Brasilien mit 135,000 Tonnen.

Das nationale Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung Schätzungen dass die Produktion von Tafeloliven im Jahr 2023/24 bei 407,400 Tonnen liegt und damit leicht unter den 414,120 Tonnen liegt, die im Jahr 2022/23 gemeldet wurden.

In der außergewöhnlich ertragreichen Saison 2021/22 ernteten spanische Farmen 659,760 Tonnen Oliven für den Tafelolivenmarkt.

Spanien ist der mit Abstand größte Produzent von Tafeloliven. IOC Schätzungen zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit 65 Prozent der europäischen Gesamtproduktion werden im Jahr 2023/24 auf Spanien entfallen.

Spanien ist auch der bedeutendste Exporteur von Tafeloliven. IOC zahlen zeigen, dass die spanischen Tafelolivenexporte im Jahr 306,947/2022 2023 Tonnen erreichten.

Es folgte Griechenland mit 186,815 exportierten Tonnen im gleichen Zeitraum.