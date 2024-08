Die vielen Vorteile der Wiederherstellung verlassener Olivenhaine in der Toskana

In der Toskana konzentriert sich ein Projekt in der Nähe von Florenz auf Wiederherstellung vernachlässigter Olivenhaine, bei denen ökologische und soziale Verpflichtungen zum Nutzen der örtlichen Gemeinschaft vereint werden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Abandoned Grove über 5,000 Bäume gerettet und fast 60 Arbeiter aus sozial benachteiligten Verhältnissen beschäftigt.

Der Firmengründer Fil Bucchino tat sich mit Andrea Pagliai, einem Olivenbauern mit Erfahrung in der Soziallandwirtschaft, und dem Müllermeister Gionni Pruneti zusammen.

Die Wiederherstellung dieser vernachlässigten Olivenhaine ist von entscheidender Bedeutung, denn wenn landwirtschaftliche Flächen aufgegeben werden, geht die Schönheit der Landschaft und die lokale Kultur verloren. - Gionni Pruneti, Müllermeister

Gemeinsam arbeiteten sie daran, eine Premium-Erlebnismarke mit einem starken ethischen Fundament aufzubauen, die in der Region verwurzelt ist, jedoch internationale Ambitionen hat.

"Ich bin in Florenz geboren und habe meine Kindheit in Italien verbracht“, erzählt Bucchino Olive Oil Times. ​"Dann zog ich mit meinen Eltern, die Ärzte sind, in verschiedene Länder, darunter Somalia, Venezuela und Kanada, wo wir uns schließlich niederließen. Ich studierte auch Biomedizin und war Mitbegründer eines Punkrockband"

Diese weltumspannende und vielseitige Einstellung führte den ehemaligen Bassisten und Songwriter dazu, die Welt des extra nativen Olivenöls zu entdecken.

Siehe auch: Restaurierung verlassener Olivenbäume im Haus von Leonardo da Vinci

"Die Leidenschaft für die Musik hat gesiegt und ich bin fast zehn Jahre lang um die ganze Welt gereist und auf Tournee gegangen“, sagte er. ​"In der Zwischenzeit spezialisierten sich meine Eltern auf Ernährung und eröffneten eine Klinik für die Mittelmeer-Diät in den 1990er Jahren."

"Während der Erntezeit schickten sie mir italienische Olio Nuovo während wir unterwegs waren, und wir organisierten Abendessen mit meinen Tourkollegen, sobald das Öl eintraf“, fügte Bucchino hinzu. ​"In diesen Nächten begann ich, die verbindende Wirkung des extra nativen Olivenöls zu bemerken.“

Ein paar Tage Olivenernte Anfang der 2000er Jahre waren ausschlaggebend dafür, dass er den Wert von hochwertigem, extra nativem Olivenöl erkannte.

"„Ich machte eine Pause von der Tour in der Toskana, als ich ein Öl probierte, das anders war als alles, was ich je zuvor probiert hatte, und jetzt kann ich sagen, dass es mein Leben verändert hat“, sagte Bucchino. ​"Obwohl meine Musikkarriere damals gut lief, spürte ich eine Veränderung in mir, da sich meine Gedanken zunehmend mit der geschäftlichen Seite der Musik beschäftigten und nicht mehr mit der Kunst.“

"Am selben Wochenende, als ich im Olivenhain meiner Familie die Ernte einsetzte, fühlte ich Dinge wie nie zuvor“, fügte er hinzu. ​"Meine Frau Halina ermutigte mich, diesem Gefühl näher zu kommen, und ich begann, die Kunst des Olivenöls zu studieren. Wie bei der Musik stürzte ich mich in die Welt des hochwertigen nativen Olivenöls extra und habe nie zurückgeblickt.“

Um seine Erfahrungen zu wiederholen, begann Bucchino, sein eigenes natives Olivenöl extra herzustellen. Er ging eine Partnerschaft mit Olivart ein, einem von Pagliai geführten Unternehmen, das mit dem preisgekrönt Pruneti-Brüder.

Arbeiter eines verlassenen Hains genossen eine Pause bei der Olivenernte in der Toskana. (Foto: Fil Bucchino)

"Andrea [Pagliai] engagierte sich bereits damals für die Wiederherstellung vernachlässigter Haine und die Herstellung eines hervorragenden Öls, wobei er sich gleichzeitig auch mit sozialen Problemen befasste“, fügte er hinzu. ​"Was Gionni [Pruneti] betrifft, so ist er nicht nur ein Olivenbauer, sondern ein wahrer Künstler, der jede Olivensaison durch seine Verarbeitung brillant interpretieren kann“,

Da sie dieselbe unternehmerische Vision und dieselben Werte teilten, schlossen sie sich zusammen, um ein Premiumprodukt herzustellen, das sich positiv auf die Region und die Gemeinschaft auswirken würde.

"Ich würde fragen, wie es möglich war, auf all diese verlassene Haine im Herzen der Toskana“, sagte Bucchino. ​"Mir wurde klar, dass die lokalen Erzeuger nicht mit den niedrigen Preisen der Großindustrie oder marketinggetriebener Marken konkurrieren können, die minderwertiges Öl unter einem toskanischen Label verkaufen und damit letztlich die Gemeinde ausbeuten. Ich wollte das Gegenteil erreichen, nämlich der Gemeinde zum Gedeihen verhelfen.“

Im Laufe der Jahre haben sie über 5,000 Bäume lokaler Sorten wie Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco und mehrere unbekannte Ökotypen wiederhergestellt, aus denen sie Monosorten und Mischungen herstellen.

Werbung

Werbung

Der Schutz der lokalen Artenvielfalt ist ein grundlegendes Ziel von Abandoned Grove, wobei der Schwerpunkt auf einer nachhaltigen Landbewirtschaftung und hochwertigen Produktionsprozessen liegt.

"Der Punkt ist, dass ein Olivenhain, auch wenn er privat ist, ein Gemeinschaftsgut ist“, sagte Pagliai. ​"Die Bereiche Umwelt, Territorium und Soziales sind eng miteinander verbunden, und alles, was mit dem Land zu tun hat, teilt das gleiche Schicksal. Daher ist es unsere Pflicht, uns um diese vernachlässigten Ländereien zu kümmern.“

"„Als ich 2008 in diesem Sektor zu arbeiten begann, bestand mein erstes Ziel nicht darin, Land zu kaufen, sondern verlassene, unproduktive und schlecht gepflegte Olivenhaine in Bagno a Ripoli wieder zum Leben zu erwecken“, fügte er hinzu. ​"Gemeinsam mit meinem ehemaligen Partner begannen wir mit zwei Grundstücken von insgesamt etwa zehn Hektar. Mit der Zeit wurden wir immer zufriedener und die Zahl der Leute, die uns ihr Land anboten, stieg exponentiell.“

Pagliais soziales Engagement begann, als ihm eine Freundin zwei Hektar Land überließ, auf denen sie jemanden in einem sozialen Landwirtschaftsprojekt beschäftigte.

Eine Kaffeepause während der Ernte im Balatro-Hain. (Foto: Fil Bucchino)

"Sie sagte mir, sie würde mir das Land nur überlassen, wenn ich weiterhin mit diesen Leuten zusammenarbeite“, sagte er. ​"Ich nahm die Einladung an und begann mit dem Gemüseanbau, um die Produktion zu diversifizieren und den Arbeitern eine ganzjährige Beschäftigung zu sichern. Ich war begeistert und setzte das Projekt um. Kurz darauf bat mich Fil [Bucchino], mitzumachen.“

Seit 2014 hat Abandoned Grove 57 Menschen in sozialen Projekten beschäftigt. Einige der Mitarbeiter haben psychische Probleme oder Drogenmissbrauch.

Die Initiative umfasst auch Personen, die aus dem Gefängnis entlassen wurden und Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft benötigen. Die meisten Projekte werden von Coop21 betreut, einer sozialen Genossenschaft, die auf Ausbildung sowie Bildungs- und Kulturdienstleistungen spezialisiert ist.

"Mehrere Personen konnten sich erfolgreich wieder eingliedern und einige sind inzwischen unsere Mitarbeiter geworden“, sagte Pagliai. ​"Heute arbeiten sechs Personen im Rahmen eines Coop21-Projekts mit Abandoned Grove zusammen.“

"„Landwirtschaft ist von Natur aus ein soziales Thema, da wir den Menschen vor Ort Arbeit geben und gleichzeitig das Land schützen und eine Kreislaufwirtschaft fördern“, fügte er hinzu. ​"Die Produkte werden von Verbrauchern gekauft, die verstehen, dass sie damit nicht nur ein Unternehmen unterstützen, sondern die gesamte lokale Wirtschaft und soziale Integration. Abandoned Grove bringt all diese Elemente zusammen.“

Einer der Grundwerte des Unternehmens besteht darin, dass der Produktionsprozess, einschließlich Abfüllung, Etikettierung und Verpackung, in der Gemeinde in der Nähe der Obstgärten durchgeführt wird.

"„Ich mache alles in der Nähe der Haine, auch wenn es mehr kostet“, sagte Bucchino. ​"Dies hilft der örtlichen Gemeinschaft und ermöglicht ein Öl, das die Essenz der Erntezeit und den Geist der Gemeinschaft am besten zum Ausdruck bringt.“

Im Jahr 2019 war er Koproduzent von ​"Besessen von Olivenöl“, ein preisgekrönter Dokumentarfilm, der von seinen Erfahrungen inspiriert ist, sich für Qualität einsetzt und die Geschichten von Menschen erzählt, deren Leben durch natives Olivenöl extra positiv beeinflusst wurde.

"Ich komme aus der Punkmusik, in der es um Gemeinschaft und die Infragestellung des Status Quo geht“, sagte er. ​"Als Punkmusik an Popularität gewann, lag das nicht daran, dass sich Punk veränderte, sondern daran, dass die Welt es endlich begriff. Heute vereint uns eine Mission, und ich glaube, dass dieses Prinzip auch für hohe Qualität gilt.“

"„Ich habe dieses Projekt gestartet, um bei Qualität, Menschen oder dem Planeten keine Kompromisse einzugehen“, fügte Bucchino hinzu. ​"Natürlich ist es nicht einfach. Ich bin ein Idealist, aber ich sehe, dass die Menschen allmählich den Wert des Öls erkennen und sich immer mehr darüber bewusst werden, was Qualität und Nachhaltigkeit wirklich bedeuten. Wir stellen nur das Öl zur Verfügung, das wir produzieren. Ich kann die Vision nicht loslassen, ein Öl zu schaffen, das das Leben eines Menschen so tiefgreifend berühren kann, wie es meines berührt hat.“

Nun plant Abandoned Grove, in andere Gemeinden verschiedener Länder zu expandieren und Kontakte zu weiteren Müllern und Anbauern zu knüpfen, die sich für Umwelt und Soziales engagieren und auf Qualität bedacht sind.

Abandoned Grove hat in der Toskana mehr als 5,000 verlassene Olivenbäume geborgen. (Foto: Fil Bucchino)

Die Früchte der geretteten Olivenbäume werden angeliefert und in Prunetis Mühle in Greve, Chianti, gepresst. Er leitet das Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Paolo, das natives Olivenöl extra und Schwertlilien herstellt.

"Die Zusammenarbeit mit Abandoned Grove ergab sich ganz natürlich, da ich mich sofort mit der Vision hinter dem Projekt identifizieren konnte. Es war eine wunderbare Reise und ich hoffe, dass das Projekt weiter wächst, da es in vielerlei Hinsicht von großem Wert ist“, sagte Pruneti.

"Die Wiederherstellung dieser vernachlässigten Olivenhaine ist von entscheidender Bedeutung, denn wenn landwirtschaftliche Flächen aufgegeben werden, geht die Schönheit der Landschaft und die lokale Kultur verloren“, fügte er hinzu. ​"In jeder Erntesaison erleben wir, wie die Olivenölproduktion zu einem Fest für die gesamte Gemeinde wird.“

Unter den geretteten Olivenbäumen ist die Sorte Moraiolo vorherrschend. Dieser robuste Baum gedeiht auf den terrassierten Hängen der Toskana. Das native Olivenöl extra aus dieser in Mittelitalien verbreiteten Sorte bietet Noten von Artischocke, Kräutern und Mandeln mit mittlerer bis intensiver Fruchtigkeit.

"Für uns Olivenbauern ist diese Sorte die ​'„Der alte Olivenbaum des Bauern ‚bedarf aufgrund seiner Neigung, in die Höhe zu wachsen, großer Pflege“, erklärt Pruneti. ​"Wegen der anspruchsvollen und arbeitsintensiven Anbauform wird sie häufig als erstes aufgegeben.“

"Zu Beginn jeder neuen Produktion frage ich mich immer, welchen Mehrwert ich aus meiner Sicht als Fabrikbetreiber schaffen kann“, sagt er. ​"Diese Öle haben ihren eigenen Charakter, der durch das hügelige Gelände, aus dem die Bäume stammen, und die Handarbeit geprägt ist, die für das Beschneiden und Ernten erforderlich ist, da sie nicht mechanisiert werden können.“

"Der Mehrwert liegt in der Herstellung von nativen Olivenölen extra mit ausgeprägtem Charakter aus diesen einzigartigen Sorten“, fügte Pruneti hinzu. ​"Daher müssen wir sie sorgfältig behandeln, von der Ernte, indem wir die optimalen Reifezeiten berechnen, bis hin zur Mühle, wo wir unter anderem die richtigen Temperaturen und Malaxationszeiten einstellen müssen, um Öle mit einem starken, ausgeprägten Charakter zu erhalten.“

Eine der jüngsten Erfolgsgeschichten von Abandoned Grove ist laut dem Gründer die Wiederbelebung eines Olivenhains mit über 260 jahrhundertealten Moraiolo-Bäumen in Bagno a Ripoli, der zu einem undurchdringlichen Wald geworden war.

"„Wir haben es in drei Jahren wieder zum Leben erweckt und letztes Jahr die erste Ernte eingefahren“, sagte Bucchino. ​"Das Unglaubliche ist, dass wir entdeckten, dass der Olivenhain nicht nur die historischen Fröste von 1956 und 1985, sondern auch einen Waldbrand überstanden hatte. Jetzt sind die Bäume wieder lebendig und produktiv und zeigen die bemerkenswerte Stärke und Widerstandsfähigkeit dieser außergewöhnlichen Art.“