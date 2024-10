Olivenbauern fliehen aus dem Südlibanon, als der Konflikt eskaliert

Die Mahl- und Lageranlagen der preisgekrönt Der Olivenölproduzent Darmmess im Libanon wurde durch einen israelischen Luftangriff zerstört.

Der Angriff auf die Einrichtungen des Unternehmens ereignete sich wenige Tage vor dem Beginn der laufenden Bodenoperation der israelischen Streitkräfte im Südlibanon.

Die Bauern können nicht mit der Ernte beginnen und können ihre Familien diesen Winter nicht ernähren. - Rose Bechara Perini, Gründerin, Darmmess

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sind bei den israelischen Bombardierungen mindestens 1,336 Menschen ums Leben gekommen, seit Israel am 20. September seine Angriffe auf die Hisbollah, eine politische Partei und militante Gruppe mit Verbindungen zum Iran, verstärkt hat.th.

Zwanzig Länder, darunter die USA, betrachten die Hisbollah als Terrororganisation. Die Europäische Union und mehrere andere Länder akzeptieren den politischen Flügel jedoch als legitime Organisation.

Neben der steigenden Zahl der Todesopfer hat Israels Invasion auch zur Flucht von einer Million Menschen aus dem Süden des Landes geführt. Satellitendaten, die von der Financial Times ausgewertet wurden, zeigen, dass mehr als 3,100 Gebäude zerstört wurden.

Unterdessen geht der Internationale Währungsfonds davon aus, dass der Konflikt der fragilen Wirtschaft des Landes schweren Schaden zufügen wird.

"„Im Libanon verschärft die jüngste Verschärfung des Konflikts die ohnehin fragile makroökonomische und soziale Lage des Landes“, sagte Sprecherin Julie Kozack während einer Pressekonferenz. ​"Der Konflikt forderte viele menschliche Opfer im Land und hat die physische Infrastruktur beschädigt.“

Für Darmmess-Gründerin Rose Bechara Perini war der Krieg bereits vier Tage nach Ausbruch der Eskalation unmittelbar vor ihrer Haustür angekommen, als ein Luftangriff die Firmenzentrale zerstörte.

"Am 24. September 2024 wurde unsere Verarbeitungs- und Lagereinrichtung, die in ein Dorf verlegt wurde, das sicherer sein sollte, da es weit von der Grenze entfernt ist, von einem Luftangriff getroffen, was zur völligen Zerstörung unserer Ausrüstung und Vorräte führte“, schrieb Bechara Perini in einer Nachricht an Kunden und Partner am 1st.

"Die gesamte Anlage liegt heute nur noch einen Meter Asche tief in der Luft, was uns in einer verheerenden Situation zurücklässt“, fügte sie hinzu.

Bechara Perini schickte ein Video der zerstörten Einrichtungen an Olive Oil Times.

Rose Bechara Perini

Darmmess ist ein kommunales Projekt, das sich der Produktion von Bio-Olivenöl widmet. Bechara Perini sagte, es biete vielen Erzeugern in Deir Mimas, ein paar Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, ein Einkommen.

"Die meisten unserer Bauern sind nach Beirut geflohen“, sagte Bechara Perini Olive Oil Timesund fügte hinzu, dass viele Libanesen Schwierigkeiten hätten, inmitten des Konflikts einen sicheren Unterschlupf zu finden.

"Diejenigen, die in Deir Mimas geblieben sind, sind diejenigen, die in der Hauptstadt keine Bleibe haben“, sagte sie. ​"Hinzu kommt, dass man nicht wirklich weiß, wo es sicher ist und wo nicht.“

Das Erreichen der Olivenhaine in Deir Mimas ist derzeit ​"zu riskant“, sagte sie. Infolgedessen wird Darmmess im Erntejahr 2024/25 keine Oliven ernten und kein Olivenöl produzieren können.

Viele Bauern der wirtschaftlich schwachen Region haben Zeit und Geld in die aktuelle Olivensaison investiert, die jedoch nichts einbringen wird.

"Auf einer Fläche von acht Quadratkilometern kultiviert Darmmess etwa 150,000 Olivenbäume. Die landwirtschaftliche Tätigkeit stellt für die Einwohner die wichtigste und oft einzige Einnahmequelle im Jahr dar. „Unsere Olivenbäume stehen für Lebensunterhalt, Kultur und Einkommen“, sagte Bechara Perini.

"Die Bauern können nicht mit der Ernte fortfahren. Das bedeutet, dass sie ihre Familien diesen Winter nicht ernähren können“, fügte sie hinzu. ​"Das Land ist bereits bankrott und die Menschen werden immer ärmer.“

Andere libanesische Produzenten haben gesagt Olive Oil Times dass die Kämpfe im Süden die meisten Bauern dazu veranlasst haben, ihre Olivenbäume aufzugeben. Israelische Luftangriffe und Bodenkämpfe haben zudem zu brennenden Olivenhainen geführt, deren Schaden sich nicht beziffern lässt.

Eine Analyse der Satellitendaten durch die Financial Times ergab, dass im Zuge der jüngsten Eskalation 530 Gebäude entlang der südlichen Grenze des Libanon zerstört worden waren.

Doch ein Jahr grenzüberschreitender Beschuss zwischen der Hisbollah und Israel hat bereits verursachte erheblichen Schaden.

"Fast 80 Prozent der Bauern im Südlibanon werden nicht in der Lage sein, ihr Ackerland zu erreichen und ihre Olivenhaine zu ernten“, sagte Walid Mushantaf, Gründer von Bustan El Zeitoun. ​"Für die Olivenölmühlen gilt das Gleiche, sie sind nicht funktionsfähig.“

Die Olivenfarm von Mushantaf liegt in der Nähe von Sidon, 40 Kilometer südlich von Beirut, und ist noch immer aktiv.

"„Einige Landwirte, mich eingeschlossen, unternehmen größte Anstrengungen, um ihre tägliche Arbeitskraft zu maximieren, damit sie ihre Ernte so schnell wie möglich einfahren können, sobald wir sichere Zeiten gewährleisten können“, sagte er.

"„Wegen des Treibstoffmangels ist es für die Arbeiter schwierig, täglich zu unserer Farm zu pendeln“, fügte Mushantaf hinzu. ​"Und es ist unsicher angesichts der Luftangriffe und der ständig steigenden Zahl ziviler Opfer.“

Nach einer schlechten Ernte im Anbaujahr 2023/24 sagten viele Erzeuger, Mushantaf habe mit einem beträchtlichen Ertrag gerechnet.

"Bauern und Olivenbauern haben das ganze Jahr über gearbeitet und auf die Ernte gewartet“, sagte Mushantaf. ​"Leider werden sie diese Ernte verlieren. Daher werden sie nicht in der Lage sein, ihren täglichen finanziellen Bedarf zu decken, da viele Bauern außer der Landwirtschaft keine andere Lebensgrundlage haben.“

Im Bekaa-Tal, einer Region im Osten des Libanon, in der sich die erste hochverdichtete Olivenhain, israelische Luftangriffe kommen näher.

Charbel Jaoude

"Sie [die Luftangriffe] sind sehr nah dran, aber uns geht es gut“, sagte CBio Jaode Eigentümer Charbel Jaoude. Er warnte jedoch, dass ​"nicht alle Haine und Mühlen sind sicher und die Ernte ist derzeit aufgrund von Arbeitskräftemangel und Sicherheitsbedenken schwierig.“

Die von der FT durchgeführte Analyse der Satellitendaten ergab, dass in mehreren Dörfern im Bekaa-Tal 210 Gebäude zerstört wurden.

Weiter nördlich im Libanon, nahe dem Dorf Kour, bereiten einige Arbeiter noch immer die Ernte vor.

"Wir haben so viel Glück, dass wir unsere Oliven ernten können“, sagte Karim Arsanios, der Eigentümer von Solar Olives. ​"Abgesehen von den ständigen Kampfflugzeugen, die über unsere Köpfe hinwegfliegen, und dem gelegentlichen Hören entfernter Bombenangriffe ist es ziemlich ruhig.“

"Wir befinden uns in unserer ersten Woche [der Ernte] und trotz täglich neuer Probleme werden wir weitermachen, solange es unsicher ist“, fügte er hinzu.

Obwohl es keine Luftangriffe und aktiven Kampfhandlungen gab, war die Lage noch nie so komplex.

"Aufgrund der gegenwärtigen geopolitischen Lage sind die mit der Ernte verbundenen Kosten auf einem Höchststand, ich glaube, auf einem Allzeithoch, seit ich vor etwa vier Jahren damit angefangen habe“, sagte Arsanios.

"Der Süden wurde verwüstet und mehr als 35 Prozent der lokalen Olivenölproduktion stammen von dort“, fügte er hinzu. ​"Im Land wird es zu Engpässen kommen und die Preise werden wahrscheinlich steigen.“

"„Die Lage ist sehr schlimm“, fügte Ibrahim Al Kaakour, Eigentümer von Genco Olive Oil, hinzu. Das Unternehmen, das im Norden des Landes Oliven mahlt, aber Oliven von Bauern im ganzen Libanon kauft, hat an seinen Anlagen keinen Schaden erlitten.

Al Kaakour bestätigte jedoch, dass die meisten Bäume im Süden des Landes nicht abgeerntet würden. Er bot denjenigen, die ernten konnten, seine Unterstützung an. ​"Wir haben unsere Dienste anderen Produzenten im Süden kostenlos angeboten“, sagte er.

Arsanios warf der israelischen Armee vor, mit weißen Phosphorbomben gezielt landwirtschaftliche Gebiete im Süden des Landes zu zerstören, und verwies dabei auf einen konkreten Vorfall israelischen Artilleriebeschusses, dem die libanesische Regierung die Zerstörung von über 40,000 Olivenbäumen zuschrieb.

"Es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, das Land von diesen Chemikalien zu befreien“, sagte Arsanios. ​"Durch das Abtöten von Olivenbäumen verlieren wir alle ein Stück unseres gemeinsamen Erbes und es bricht mir das Herz.“

Rauch steigt nach einem israelischen Bombardement im Südlibanon auf, gesehen von Nordisrael, Freitag, 4. Oktober 2024. (AP Foto/Baz Ratner)

Der sich verschärfende Konflikt in der Region führt nicht nur zu Todesopfern und Massenvertreibungen, er hat auch Auswirkungen auf ein Land, das unter einer anhaltenden Wirtschaftskrise leidet.

"„Die rasante Wirtschaftstätigkeit, die wir bereits zu beobachten begonnen hatten, ist erneut völlig zum Erliegen gekommen“, sagte Arsanios. ​"Wenn dieses dunkle Kapitel vorüber ist, wird Solar jede erdenkliche Hilfe anbieten.“

"Das Einzige, was dieses Land nach all der Vermittlung durch externe Länder im Laufe der Jahre zusammenhält, ist die Solidarität zwischen seinen Menschen“, fügte er hinzu. ​"Das ist das Rückgrat unseres Landes und nichts wird in der Lage sein, es zu brechen.“

Trotz der Tragödie im Libanon sagte Becahara Perini, dass Darmmess‘ Mühle in Deir Mimas und die Olivenbäume intakt geblieben seien und sie so bald wie möglich zurückkehren werde, um sie wieder aufzubauen.

"Wir versprechen, dass wir wieder auferstehen werden“, fügte Bechara Perini in ihrer Notiz hinzu. ​"Indem wir dieses angestammte Erbe bewahren, feiern wir nicht nur die Frucht des Olivenbaums, sondern auch den ungebrochenen Geist unserer Gemeinschaft.“

Olive Oil Times hat die israelischen Behörden um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag jedoch noch keine Antwort vor.

Die israelischen Streitkräfte haben erklärt, dass das Ziel der Bombenangriffe und der Bodenoffensive darin besteht, die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zurückzudrängen und 60,000 vertriebenen Israelis die Rückkehr in ihre Häuser im Norden des Landes zu ermöglichen.