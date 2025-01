Diese Olivensorten erhalten die höchsten Bewertungen der Jury

Es gibt einige Gründe, warum wir die Bewertungen, die unsere Juroren den Beiträgen im NYIOOC World Olive Oil Competition, aber es läuft darauf hinaus, dass man sie nicht für bare Münze nehmen sollte.

Geben wir es zu. Die 84 eines Verkosters sind die 86 eines anderen. Ein Juror kann zu Beginn der Verkostung höhere Punktzahlen vergeben als später am Morgen. Manche legen vielleicht mehr Wert auf bestimmte sensorische Eigenschaften als andere.

Sie sind renommierte Experten, die ein Gremium bilden, das die ultimative Möglichkeit darstellt, die Qualität von nativem Olivenöl extra zu bestimmen. Aber sie sind auch nur Menschen.

Vor ein paar Jahren habe ich entschieden abbrechen den Best in Class Award bei der NYIOOC – die an die Einsendungen mit der höchsten Punktzahl in ihrer jeweiligen Kategorie vergeben wurde – aufgrund meiner Überzeugung, dass die Bewertungen nicht präzise genug sind, um diese Aussage zu treffen. Ein ausgezeichnetes Olivenöl sollte nicht als ​"besser“ als ein anderes ausgezeichnetes Olivenöl.

(Einige unternehmungslustige Leute sahen dennoch die Notwendigkeit, eine Rangliste auf Grundlage der Anzahl der Auszeichnungen zu erstellen, die eine Marke in einem bestimmten Jahr bei verschiedenen Wettbewerben errungen hatte, als ob damit etwas anderes gemessen werden könnte als die Werbebudgets der Unternehmen. Aber die Websites für diese Ranglisten verzeichnen laut Messinstrumenten so gut wie keinen Verkehr, was zeigt, dass sich die Öffentlichkeit genauso wenig dafür interessiert wie ich.)

Bei unserem Wettbewerb wird anhand der Punktzahlen lediglich bestimmt, ob ein Öl eine Auszeichnung erhält oder nicht – und ob es Silber oder Gold ist, und davon bin ich auch nicht so begeistert.

Ein Beitrag könnte eine Punktzahl von 79.8 erreichen und damit Silber gewinnen, während ein anderer Beitrag 80.1 Punkte bekommt und damit Gold gewinnt. Wenn er ein paar Minuten später erneut verkostet wird, kann das Ergebnis auch umgekehrt ausfallen.

Olivenöl-Wettbewerbe sind zwar nicht perfekt, aber sie sind die effektivste Möglichkeit, Produzenten für ihre Heldentaten anzuerkennen und die Öffentlichkeit über Qualität und Wert aufzuklären (obwohl viele Olivenöl-Wettbewerbe keines von beidem erreichen).

Die versteckten Werte, die nur ich sehen kann, bedeuten für sich genommen nicht viel, aber es könnten Muster erkennbar sein, wenn wir uns die Daten ansehen, die wir über neun Jahre hinweg im Rahmen der insgesamt umfassendsten sensorischen Analyse der Olivenöle der Welt gesammelt haben.

Gefällt mir oder ich liebe es.

Welche preisgekrönten Öle aus eigener Erzeugung haben die Verkoster zum Schwärmen gebracht?

Bei der Analyse eines Eintrags NYIOOC Dabei verwenden die Juroren eine von uns entwickelte Software, die sie dazu auffordert, den einzelnen Komponenten, aus denen sich das Gesamtergebnis zusammensetzt, Unterpunktzahlen zuzuordnen.

Dinge wie Geschmacks- und Geruchsempfindungen, Ausgewogenheit und Harmonie, Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe tragen zum Endergebnis bei.

Wenn eine Punktzahl die 90er-Marke erreicht, kann man wohl sagen, dass ein schönes Ölgemälde die Jury umgehauen hat. Punktzahlen in den niedrigen 70ern haben es gerade so geschafft.

Hier sind die Durchschnittsbewertungen preisgekrönter Öle für die gängigsten Sorten der letzten neun Jahre. Ich habe auch die Durchschnittsbewertung preisgekrönter Mischungen angegeben:

Natürlich haben wir für Picual, Arbequina und Koroneiki viel mehr Daten als für Casaliva oder Tonda Iblea. Hier sind nur die Sorten aufgeführt, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie genügend Ergebnisse lieferten, um einen aussagekräftigen Durchschnitt zu ermitteln. Mehr als 200 Sorten mit kleineren Stichproben wurden weggelassen.

Ein richtig hergestelltes Öl erzielt unabhängig von der Sorte stets bessere Ergebnisse als eines mit problematischen sensorischen Eigenschaften.

Es muss auch gesagt werden, dass einige Sorten stärker auf Regionen beschränkt sind, in denen Faktoren wie Terroir, Produktionsmethoden und Qualitätsstandards weniger unterschiedlich sind als beispielsweise die weltweit wachsende Arbequina.

Vielleicht zeigt die Grafik bestimmte Sorten, die unter den richtigen Bedingungen und von erfahrenen Züchtern regelmäßiger Anzeichen von Großartigkeit zeigen.

Oder vielleicht deuten die Daten auf einige Sorten mit sensorischen Eigenschaften hin, die die Juroren noch nicht vollständig gewürdigt haben.