Drei Veteranen des kroatischen Unabhängigkeitskrieges stellen preisgekrönte Olivenöle her

Wie das alte Sprichwort sagt, ​"Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg“, und die Produzenten dahinter Oleum Maris haben dies erreicht, indem sie bei der 2024 vier Gold Awards gewonnen haben NYIOOC World Olive Oil Competition.

Mit Olivenhainen auf der Halbinsel Istrien im Nordwesten Kroatiens haben die Produzenten seit 16 2019 Auszeichnungen beim Weltwettbewerb gewonnen. ​"Ja, und alles aus Gold“, sagte Velimir Jurić, einer der drei Gründer von Oleum Maris.

Einheimische Sorten, integrierter Anbau, rechtzeitige Ernte, schnelle Verarbeitung und sorgfältige Lagerung sind der Schlüssel zur erstklassigen Qualität unseres nativen Olivenöls extra. - Velimir Jurić, Mitbegründer, Oleum Maris

Das Unternehmen gewann seinen ersten Gold Award für eine istrische Bjelica, gefolgt von drei weiteren Auszeichnungen für Monosorten im Jahr 2020 und vier Auszeichnungen in den Jahren 2022, 2023 und nun 2024 für autochthone istrische Sorten: Istrische Bjelica, Rozinjola, Vodnjanska buža und Žižolera.

Die sechs monovarietalen Sorten von Oleum Maris

"Das NYIOOC Auszeichnungen sind die Oscars für den Olivenanbau“, sagte Jurić. ​"Sie bedeuten uns sehr viel, denn sie sind die beste Bestätigung unseres Engagements für die Qualität unseres Olivenöls.“

Siehe auch: Herstellerprofile

Oleum Maris wurde 2009 von Jurić, Martin Milas und Mladen Kocijančić, allesamt Veteranen des kroatischen Unabhängigkeitskrieges aus Vodnjan, gegründet. Sie begannen bei Null, nachdem sie eine staatliche Konzession für 80 Hektar verbranntes Land erhalten hatten.

"Dort wuchsen Kiefern und fast jedes Jahr brachen Brände aus“, sagte Jurić, der zusammen mit seinen Partnern das Gebiet landschaftlich gestaltete und auf 15,000 Hektar 55 Olivenbäume pflanzte, hauptsächlich einheimische Sorten Buža, istrische Bjelica, Rosignola, Žižolera und Buža.

Velimir Jurić, einer der Gründer von Oleum Maris

Sie haben auch in Italien beheimatete Leccino- und Pendolino-Olivenbäume gepflanzt, die hervorragende Bestäuber für die oben genannten istrischen Sorten sind.

Maslinik liegt an der Hauptstraße zwischen Pula, der größten Stadt Istriens, und Vodnjan, einem nahezu idealen Standort für den Olivenanbau.

"Das Gelände ist zerklüftet, nach Süden ausgerichtet und sonnig auf einer Höhe von etwa 85 Metern“, sagte Jurić. ​"Unsere Olivenhaine bieten einen einzigartigen Blick auf die Brijuna-Inseln, den markanten Glockenturm von Vodnjan und die antike, 3,000 Jahre alte Stadt Pula.“

Mittlerweile schloss sich der bekannte Unternehmer Vlado Ćorluka aus Zagreb, der kroatischen Hauptstadt, den Gründern an.

Durch Investitionen in neue Ausrüstung und Technologie erreichten sie eine hohe Qualität Natives Olivenöl extra Produktion und schuf die Marke Oio Vivo, was übersetzt „ ​"lebendiges Öl“ oder ​"Öl des Lebens.“

"Einheimische Sorten, integrierter Anbau, rechtzeitige Ernte, schnelle Verarbeitung und sorgfältige Lagerung sind der Schlüssel zur erstklassigen Qualität unseres nativen Olivenöls extra“, sagte Jurić.

Sie haben kein Problem damit, das Olivenöl in einem modernen Geschäft und Verkostungsraum in der Nähe von Galižana zu verkaufen. Das Öl wird auch in einem Geschäft und einer Bar im Zentrum von Zagreb sowie online an Käufer in ganz Europa verkauft. Die Gründer nutzten auch schnell die Vorteile Istriens wachsender Olivenöltourismus.

"Wir haben Gäste aus der ganzen Welt, auch aus den Vereinigten Staaten“, sagte Jurić, ohne seine Zufriedenheit zu verbergen.

Oleum Maris ist eines der erfolgreichsten Olivenanbauunternehmen in Istrien.

Neben Olivenhain-Touren bieten sie drei Arten von Verkostungen an: Ölverkostung mit Brot, Käse und Schinken oder mit anderen istrischen Köstlichkeiten. Zum Nachtisch wird Eis mit istrischer Bjelica serviert.

Zu den Besuchen im Olivenhain, von dem aus man einen Blick auf das Meer und den Nationalpark Brijuni hat, gehören auch Fahrten in einem alten, aber für diesen Anlass umgebauten Land Rover Defender Jeep, der für Gäste besonders attraktiv ist.

Werbung

Im Erntejahr 2023/24 produzierte Oleum Maris 50,000 Liter natives Olivenöl extra, was der Produktion in den meisten Jahren entspricht. ​"Die Ernte war in jeder Hinsicht erfolgreich; Die Früchte waren gesund und das Öl war ausgezeichnet“, sagte Jurić.

Im Gegensatz zu den meisten istrischen und dalmatinischen Produzenten wurde ihre Arbeit nicht durch schlechtes Wetter oder Schädlinge beeinträchtigt Olivenfruchtfliege.

"Wir haben 13 Mitarbeiter, die alle agrotechnischen Maßnahmen termingerecht umsetzen“, sagte Jurić.

Als die Olivenfruchtfliege auftauchte, reagierten die Agronomen des Unternehmens schnell und neutralisierten den schwerwiegendsten Olivenschädling mit minimalem und selektivem Einsatz von Insektiziden.

Haine von Oleum Maris

Zusätzlich zur rechtzeitigen Prävention begannen die Mitarbeiter von Oleum Marisa zum richtigen Zeitpunkt mit der Olivenernte.

"Wir verfügen über die modernste Technologie, Schüttler und Plattformen, die die Früchte sammeln und die Blätter entfernen, damit sie unbeschädigt und sauber direkt zur Mühle gelangen“, sagte Jurić, optimistisch, dass das Geschäft nur vorankommen kann.

Zusammen mit Tradition, idealem Terroir und umfassenden Kenntnissen über den Olivenanbau, die Ernte, das Mahlen usw Lagerung von Olivenöl, Jurić kam zu dem Schluss, dass die NYIOOC Auszeichnungen sind das beste Marketinginstrument und dienen als Empfehlung an aktuelle und zukünftige Fans von Oio Vivo.