Tunesische Qualität auf der Weltbühne

Landwirte, Müller und Abfüller im nordafrikanischen Land Tunesien feierten einen preisgekrönten Abschluss einer ertragreichen Ernte 2023/24.

Tunesisch Natives Olivenöl extra Marken erhielten 26 Auszeichnungen bei den 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, mit einer Erfolgsquote von 72 Prozent.

Diese Zahl, die die Anzahl der Auszeichnungen im Verhältnis zu den Einsendungen misst, ist stetig gestiegen, von nur 20 Prozent im Jahr 2014 auf 84 Prozent im Jahr 2022. Tunesische Produzenten und Abfüller erhielten in diesem Jahr 11 Gold- und 15 Silberauszeichnungen für ihre erstklassigen Öle.

Diese Erfolge kommen zu einer Rekordernte hinzu. Regierungsbeamte schätzten, dass das Erntejahr 2023/24 mit einer Produktion endete erreicht 220,000 Tonnen, knapp übertroffen anfängliche Erwartungen.

Obwohl diese Mengen immer noch unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, stellen sie eine deutliche Verbesserung gegenüber den 180,000 Tonnen dar, die im vorherige Kampagne.

Die Produzenten erhielten die Auszeichnungen trotz anhaltender Unsicherheiten auf dem internationalen Markt. steigende Produktionskostenund Unterbrechungen der Lieferkette.

Trotz der herausfordernden Saison Phamed und die Marke Olea Salbo gewann einen Gold Award bei der NYIOOC.

Die Produzenten hinter Phamed durften sich über einen Gold Award für ihren mittelintensiven Bio-Monovarietal-Chemlali freuen. (Foto: Phamed)

"„Wie andere Produktionsländer hatten wir dieses Jahr mit ungewöhnlichen klimatischen Bedingungen zu kämpfen“, sagte Eigentümer Naceur Elkotti. ​"Die Reifung der Oliven wurde erheblich gestört und wir mussten die Ernte beschleunigen, um die Saison zu retten. Wir haben unser Bestes gegeben.“

"„Zunächst sah die Saison vielversprechender aus als die vorherige“, fügte er hinzu. ​"„Leider haben die ausbleibenden Niederschläge und der außergewöhnliche Temperaturanstieg die Fruchtmengen deutlich reduziert. Dennoch fielen sie deutlich besser aus als 2022/23.“

Tunesische Erzeuger betonten, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die LandwirtschaftFür die Produzenten von hochwertigem nativem Olivenöl extra ist Anpassung von entscheidender Bedeutung.

"„Es ist eine neue Realität“, sagte Elkotti. ​"Wir müssen diese Situation jetzt für die Zukunft berücksichtigen und Wege finden, um die Olivenbäume zu bewässern und ihnen zu helfen, diesen Herausforderungen standzuhalten. Die Zukunft des Olivenanbaus hängt davon ab.“

Das Unternehmen hat den Gold Award mit großer Begeisterung angenommen, insbesondere in einer so bedeutenden Saison für die Gründerfamilie.

"Ich widme diese Auszeichnung meinem Großvater und Vater, die dieses Jahr verstorben sind“, sagte Elkotti. ​"Sie waren leidenschaftliche Olivenbauern und haben es trotz unserer beruflichen Pflichten geschafft, ihre Liebe zu Oliven an die nächste Generation weiterzugeben.“

"Mein Vater hat immer gesagt, dass der Olivenanbau kein Beruf, sondern eine Leidenschaft ist“, fügte er hinzu. ​"Er sagte immer, dass ich mein Universitätsstudium mit den Oliven finanziert habe und deshalb muss ich ihnen zurückgeben, was sie mir gegeben haben.“

Naim Ben Said, Mitbegründer des familiengeführten Liebe Güte Das Unternehmen sagte, der Gewinn eines Goldpreises bei der NYIOOC zum zweiten Mal in Folge war eine bedeutende Bestätigung für das Unternehmen und sein Netzwerk aus kooperierenden Landwirten und Kunden.

Ben Saids Mutter kümmert sich um die Olivenhaine. (Foto: Dear Goodness)

Die Auszeichnung wurde im Dorf Hazeg, wo das Unternehmen tätig ist, enthusiastisch gefeiert. Hazeg liegt in der zentralen Region von Sfax, einem wichtigen Gebiet für die tunesische Olivenölproduktion.

"Wir sind stolz darauf, ein von der Familie und der Gemeinschaft getragenes Unternehmen zu sein“, sagte Ben Said. ​"Wenige Minuten nachdem wir die Ergebnisse bekannt gegeben hatten, war das ganze Dorf Hazeg informiert und feierte voller Stolz. Es war ihre Leistung, nicht nur unsere.“

"Hazeg ist ein kleines Dorf mit 20,000 Einwohnern“, fügte er hinzu. ​"Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Kleinbauern, und der Rest ist auf die eine oder andere Weise mit der Landwirtschaft verbunden. Die internationale Anerkennung bestärkt sie in ihrer Mission, der Welt die besten Naturprodukte zu bringen, und stellt ihre unglaubliche Meisterschaft und Hingabe unter Beweis.“

Eine der anspruchsvollsten Aufgaben für hochwertiges natives Olivenöl extra Die Hersteller etablieren ihre Marke auf einem internationalen Markt, auf dem die Bekanntheit ihrer Produkte durch die Verbraucher sehr unterschiedlich ist.

"„Es ist schwierig, in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld eine Marke zu etablieren, insbesondere angesichts der geringen öffentlichen Aufklärung über hochwertige Olivenöle“, sagte Michaël Zeitoun, Gründer der französischen Marke Parcelle 26 by HDMP.

Michaël Zeitoun und seine Frau Laurence messen jedes Jahr ihre Fortschritte an den NYIOOC Auszeichnungen, die sie gewinnen. (Foto: HDMP)

Erneut siegte Parcelle 26 in New York und gewann drei Auszeichnungen für seine Weltklasse-Olivenöle tunesischer Herkunft. Der Produzent erwägt, an der NYIOOC entscheidend.

"Solche Auszeichnungen stellen sicher, dass unser Qualitätsniveau mit dem des Vorjahres mindestens vergleichbar ist“, sagte Zeitoun. ​"Sie helfen uns, weiterhin ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für die Qualität zu wahren.“

"„New York ist ein Wettbewerb auf sehr hohem Niveau und dient als hervorragende Referenz“, fügte er hinzu und betonte die Notwendigkeit, an hochkarätigen Wettbewerben weltweit teilzunehmen, um die Sichtbarkeit hochwertiger Produkte zu erhöhen.

"Für kleine landwirtschaftliche Betriebe wie unseren, der 50 Hektar bewirtschaftet, gibt es keine andere Möglichkeit, als die Produktqualität ständig zu verbessern“, sagte Zeitoun.

Inzwischen hat Naouel Bouabid, Gründer des Produzenten und Exporteurs Massiva, feierte die Gold- und Silberauszeichnungen des Unternehmens für seine Damya-Marken bei der 2024 NYIOOC.

Naouel Bouabid produziert in ihrem Familienhain in Tunesien extra natives Olivenöl und exportiert es nach Kalifornien. (Foto: Massiva)

"Mit Preisen wie dem NYIOOC ist eine große Ehre und unsere wahre Belohnung ist die Herstellung von außergewöhnlichem Olivenöl, das unsere Kunden lieben. Wir sind entschlossen, diese Tradition der Exzellenz auch in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten“, sagte sie.

Bouabid dankte dem Unternehmen nachhaltiger Erfolg beim Weltwettbewerb auf die Tradition der ökologischen Landwirtschaft ihrer Familie hin, die durch biologisch-dynamische Landwirtschaft ergänzt wird.

"Mit diesen Methoden fördern wir ein gesundes Ökosystem und lebendigen Boden für eine außergewöhnliche Obstqualität“, sagte Bouabid.

Für die Produktion von Damya werden die Oliven sorgfältig aus den eigenen Obstgärten und denen lokaler Anbauer ausgewählt.

"Durch ein strenges Auswahlverfahren stellen wir sicher, dass ihre Oliven unseren strengen Qualitätsstandards entsprechen“, sagte Bouabid. ​"Dadurch können wir ergänzende Olivensorten beziehen, die in einzigartigen Mikroklimata angebaut werden, und so unser Angebot weiter bereichern.“

Die Marke vertreibt natives Olivenöl extra ausschließlich in den USA, hauptsächlich in Kalifornien.

"„Die Olivenölszene in Kalifornien boomt“, sagte Bouabid. ​"Die Produktion steigt und die Verbraucher werden immer schlauer. Frische, saisonale Küche ist hier ein Grundnahrungsmittel und hochwertiges Olivenöl ist eine Schlüsselzutat.“

"Von Dressings bis zu Meeresfrüchte-Dressings ist es überall“, fügte sie hinzu. ​"Zwar spielt die Erschwinglichkeit eine Rolle, doch die Kalifornier interessieren sich zunehmend für den einzigartigen Geschmack und die Herkunft ihres Olivenöls.“

Damya hat einen vielversprechenden Start in die aktuelle Saison hingelegt. ​"Wir hoffen auf eine reiche Olivenernte mit idealen Eigenschaften für die biologische Produktion von qualitativ hochwertigem Olivenöl“, sagte Bouabid.