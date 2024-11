Türkische Produzenten stellen sich auf Rekordernte ein

Die Olivenölproduzenten in der Türkei erwarten im Erntejahr 2024/25 eine Rekordernte.

Laut der offiziellen Ernteschätzung des türkischen Nationalen Oliven- und Olivenölrates (UZZK) wird die Olivenölproduktion in dieser Saison 421,000 Tonnen überschreiten. produziert 2022/23.

"Die Olivenölernte wird auf 475,000 Tonnen geschätzt“, sagte UZZK-Präsident Mustafa Tan. ​"Damit wird auch der Rekord von 421,000 Tonnen vor zwei Jahren im Jahr 2022/23 übertroffen.“

"Unser Land erzielt einen großen Durchbruch im Olivenanbau“, fügte er hinzu. ​"2022/23 belegte es nach Spanien den zweiten Platz in der Welt. In diesen Jahren gab es in Spanien eine Dürre. Unser Land hatte mehr Glück, aber dieses Jahr hat unser Land gezeigt, dass das kein Zufall war. In diesem Sinne sind wir sehr glücklich.“

Sollte die offizielle Produktionsschätzung eintreffen und mit anderen bedeutenden Produzenten im Mittelmeerraum wie Italy und Griechenland Bei der Erwartung niedriger bis mäßiger Erträge dürfte sich die Türkei auch als zweitgrößter Olivenölproduzent der Welt neu positionieren hinter Spanien.

Trotz der prognostizierten Rekordernte wies Tan jedoch darauf hin, dass die anhaltende Trockenheit im Land Zweifel an der Entwicklung des türkischen Olivenölsektors aufkommen lasse.

"Obwohl wir dieses Jahr sehr zufrieden hätten sein sollen, herrscht in der Branche leider großer Pessimismus, weil es noch nie so spät geregnet hat“, sagte er. ​"Jeden Tag, den [die Produzenten] warten, machen sie sich Sorgen, ob die Oliven verschwinden oder zurückkommen.“

Das Büro des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) in der türkischen Hauptstadt Ankara bestätigte, dass die Olivenölproduzenten des Landes auf dem Weg zu einer Rekordernte seien, allerdings handele es sich dabei überwiegend um diejenigen mit bewässerten Olivenhainen.

"Die Produktions- und Exporterwartungen sind recht hoch“, sagte der Agrarexperte des Büros, Kubilay Karabina, Olive Oil Times. ​"Aufgrund der trockenen Sommermonate wird jedoch damit gerechnet, dass die Erträge der Kleinproduzenten, insbesondere jener ohne Bewässerungsanlagen, hinter den Erwartungen zurückbleiben.“

Karabina fügte hinzu, dass die Preise für die Olivenöle der Saison hauptsächlich von Faktoren wie der Qualität der frischen Öle und den Produktionskosten in der Türkei bestimmt würden.

"Abhängig von der Qualität dürften die Preise nach der Ernte in Dollar gerechnet nachgeben“, sagte er. ​"Allerdings verhindern die hohen Lohnkosten eine Preissenkung. Bislang sind uns keine Probleme bekannt geworden, die sich negativ auf die Gesamtqualität auswirken würden.“

Auch die Produzenten in der Türkei rechnen im kommenden Jahr mit einer üppigen Ernte. Einige gehen jedoch davon aus, dass die nationale Olivenölausbeute unter der Rekordernteschätzung der UZZK liegen wird.

"„Wir erwarten in diesem Jahr eine deutlich bessere Olivenölernte im Vergleich zur vergangenen Saison“, sagte Can Candeger, geschäftsführender Gesellschafter von Artem Oliva aus Izmir, einem der größten Olivenölproduzenten und -exporteure der Türkei.

"Während die Ernte im Südosten langsam angelaufen ist, wird die volle Ernte Anfang November beginnen“, fügte er hinzu. ​"Unsere ersten Schätzungen gehen von einem möglichen Ertragszuwachs von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. In der gesamten Türkei werden voraussichtlich rund 300,000 Tonnen geerntet.“

Im vorherigen Erntejahr 2023/24Die Türkei, eingezwängt zwischen der Ernte 2022/23 und der prognostizierten Rekordernte 2024/25, folgte mit einer Gesamtproduktion von etwa 200,000 Tonnen dem Trend der Ertragsrückgänge im gesamten Mittelmeerraum.

Candeger merkte außerdem an, dass aufgrund der günstigen Wachstumsbedingungen und der Abwesenheit von Olivenschädlingen in den meisten Produktionsregionen die Qualität der frischen Olivenöle der Saison in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich deutlich besser sein wird.

Ayvalik, eine bedeutende Olivenöl produzierende Region an der nordwestlichen Ägäisküste der Türkei und Heimat von zwei Millionen Olivenbäumen, wird in dieser Saison voraussichtlich eine reiche Olivenölernte hervorbringen. Der Mangel an Niederschlägen in der Region ist jedoch zu einem entscheidenden Faktor für die endgültige Ausbeute geworden.

"Die Menge an Olivenöl wird in diesem Jahr deutlich zunehmen“, sagte Mustafa Kürlek von Köklü Zeytincilik, ein Olivenöl- und Tafelolivenproduzent im Kaz-Gebirge der Region.

"Aber der Regen hat noch nicht eingesetzt“, fügte er hinzu. ​"Infolgedessen sind die Oliven jetzt stark schrumpelig. Sollte es nicht regnen, wird es einen erheblichen Rückgang an essbaren Oliven geben, was dazu führen wird, dass mehr Oliven für die Olivenölproduktion verwendet werden. Letztendlich wird mehr Olivenöl auf dem Markt verfügbar sein.“

Kürlek stellte zudem fest, dass sich die nationale Olivenölproduktion der Türkei im Jahr 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich verdoppeln und insgesamt rund 400,000 Tonnen betragen werde.

In der Türkei ist die Prognose der diesjährigen Olivenölernte aufgrund der anhaltenden Dürre in weiten Teilen des Landes von Region zu Region unterschiedlich.

In einigen Anbaugebieten wird eine reiche Ernte erwartet, darunter im Süden Provinz Kilis, wo die Produktion von 10,000 Tonnen im letzten Jahr auf 6,000 Tonnen Olivenöl steigen soll.

In einigen anderen Regionen, wie etwa dem Golf von Edremit im Nordwesten, ist jedoch aufgrund unzureichender Herbstniederschläge mit einer geringeren Ernte als ursprünglich erwartet zu rechnen.

In der Zwischenzeit hat die Rekordproduktion, die in der Türkei im Jahr 2024/25 erwartet wird, auch Ambitionen für Rekord-Olivenölexporte aus dem Land in diesem Jahr geweckt, insbesondere nachdem das Exportverbot für türkische Olivenölexporte in großen Mengen aufgehoben wurde. vollständig aufgehoben.

"„Der historische Ertrag verpflichtet uns, historische Exportrekorde zu brechen“, sagte Mehmet Emre Uygun, Vorsitzender des Verbands der Ägäischen Oliven- und Olivenölexporteure (EZZIB).

Uygun fügte hinzu, dass das Ziel des Verbandes für die Saison 2024/25 darin bestehe, die türkischen Olivenexporte auf 200,000 Tonnen zu steigern. Laut EZZIB beliefen sich die türkischen Olivenölexporte im Vorjahr 65,000/2023 auf 24 Tonnen.

"„In den nächsten fünf Jahren werden wir unsere jährlichen Exporte Tag und Nacht auf 1.5 Milliarden Dollar (1.39 Milliarden Euro) steigern“, sagte er.