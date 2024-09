University of California veröffentlicht Handbuch zum Olivenanbau für die Ölproduktion

Das Team hinter der neu veröffentlichten Studie „University of California Agricultural and Natural Resource“ (UCANR) Handbuch zur Oliven-Ölproduktion hofft, dass das Nachschlagewerk dazu beitragen wird, den wachsenden Olivenölsektor des Staates zu unterstützen.

In den letzten zehn Jahren hat die Anbaufläche für die Olivenölproduktion die Anbaufläche für Tafeloliven in Kalifornien übertroffen, wo praktisch die gesamte nordamerikanische Olivenölproduktion erfolgt.

Die einzigen olivenbezogenen Nachschlagewerke des UCANR blieben jedoch die Originale Handbuch zur Olivenproduktion, veröffentlicht im Jahr 1953 und überarbeitet in den Jahren 1994 und 2005, und die Handbuch zur ökologischen Olivenproduktion, veröffentlicht im Jahr 2007.

"Die Handbuch zur Olivenproduktion richtete sich hauptsächlich an Anbauer von Tafeloliven“, sagt Selina Wang, Co-technische Redakteurin des Buches und außerordentliche Professorin an der Fakultät für Lebensmittelwissenschaft und -technologie der University of California-Davis. ​"Dies ist das erste Produktionshandbuch für Olivenölbauern.“

"Wir wollten, dass dieses Buch ein unkompliziertes, praktisches und relevantes Handbuch für Olivenbauern wird“, fügte sie hinzu. ​"Einige der Kapitelautoren sind wie ich Akademiker, aber wir haben die Kapitel von Fachleuten aus der Branche überprüfen lassen, die seit Jahrzehnten in der praktischen Arbeit tätig sind und dafür sorgen, dass die Informationen praktisch und leicht verständlich sind.“

Zusammen mit dem UC Davis Olive Center Gründer Dan Flynn und Louise Ferguson machte sich Wang daran, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen, die alles erklärt, was ein Olivenbauer über die Anlage, Bepflanzung, Ernte und Pflege eines Obstgartens wissen muss.

Das Buch enthält eine Einführung in die Industriegeschichte und Kalifornien Olivenölsorten und Standards, gefolgt von Kapiteln, die die Physiologie des Olivenbaums, Boden- und Nährstoffmanagement, Laubdachpflege, Unkraut- und Schädlingsidentifizierung und -bekämpfung behandeln, einschließlich der Olivenfruchtfliege und Olivenblattflöhe, Olivenbaumkrankheiten und Olivenernte.

Die technischen Redakteure sagten, das Buch könne Olivenbauern helfen, effizienter und widerstandsfähiger zu werden.

Während sich das Buch hauptsächlich auf den Olivenhain konzentriert, gibt es auch ein Kapitel über das Mahlen der Oliven, die Lagerung des Olivenöls und den Umgang mit einigen Nebenprodukten des Olivenmahlens.

"„Jedes Kapitel wurde von jemandem geschrieben, der dieses Thema den Großteil seiner Karriere lang studiert hat“, sagte Wang. So schrieb beispielsweise ein führender Pflanzenphysiologe das Kapitel zur Physiologie und ein Entomologe das Kapitel zur Schädlingsidentifizierung und -bekämpfung.

"Ich halte das Buch für aussagekräftig und umfassend, weil es nicht von einer einzelnen Person geschrieben wurde“, fügte Wang hinzu. ​"Es ist nicht möglich, ein Experte für Ernte, Mahlen, Anbau, Schädlinge und alles andere zu sein.“

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf Olivenhainen mit hoher und sehr hoher Dichte. In den Kapiteln werden Standortwahl, Baumabstand, Bewässerungsanforderungen und geeignete Sorten erörtert.

"„Für die Standortwahl und Bodenvorbereitung stellen wir Informationen zum Sammeln und Einsenden von Boden- und Wasserproben zur Verfügung, um diese zu testen. Dazu gehört auch, worauf getestet werden soll, um festzustellen, was fehlt und ob eine Ergänzung erforderlich ist“, sagte Wang.

Das Handbuch befasst sich zwar nicht explizit mit Klimawandel oder regenerative landwirtschaftliche Praktiken, es erklärt Olivenbauern, wie sie über Bewässerung und Wasserverfügbarkeit nachdenken und wie sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln minimieren können.

"Wir wollten, dass dieses Handbuch für alle Landwirte gedacht ist, unabhängig von der Größe und der Anbaumethode“, sagte Wang.

Die Arbeit an dem 273 Seiten starken Buch begann während der Covid-19-Pandemie und dauerte fast vier Jahre. Wang sagte, eine der größten Herausforderungen sei es gewesen, den Text prägnant zu halten. ​"Wir wollten sicherstellen, dass es sich nicht wie ein Lehrbuch oder ein wissenschaftliches Manuskript liest“, sagte sie.

Allerdings enthält jedes Kapitel ausführliche Leseempfehlungen für alle, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren.

Die Olive Oil Commission of California hat das Handbuch finanziert. Die staatliche Non-Profit-Organisation erhält dadurch etwa 150 Exemplare des Buches, die sie an ihre Mitglieder verteilen kann, zu denen die größten Olivenbauern und Olivenölproduzenten des Landes gehören.

Dennoch hofft die Kommission laut Wang, in Kalifornien, den gesamten USA und international noch viele weitere Exemplare verkaufen zu können. Wenn es Nachfrage nach Exemplaren in anderen Sprachen gibt, geht Wang davon aus, dass der Verlag bereit wäre, das Buch zu übersetzen.

"„Nächsten Frühling werden wir drei [Flynn, Sherman und Wang] mit einigen der Kapitelautoren durch Kalifornien reisen, vom Norden bis zum Süden“, sagte Wang. ​"An jedem Stopp besprechen wir die wichtigsten Informationen aus dem Handbuch und konzentrieren uns auf ein spezifisches regionales Problem.“

So würden die drei technischen Redakteure beispielsweise in den trockeneren Regionen Kaliforniens Bewässerung und Wassermanagement diskutieren, sagte Wang. In den Küstengebieten würden sie sich eingehend mit der Überwachung und Milderung der Auswirkungen der Olivenfruchtfliege.

Die Handbuch zur Oliven-Ölproduktion ist für 90 $ (82 €) erhältlich auf der UCANR-Katalog.