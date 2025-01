Uruguay erwartet Ernteerholung

Nach einer enttäuschende Ernte Das uruguayische Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei erwartet, dass die Olivenölproduktion im Jahr 2024 wieder anziehen wird.

Vorläufigen Daten aus dem privaten Sektor zufolge produzierte Uruguay im Jahr 614 2024 Tonnen Olivenöl, etwa ein Drittel der Gesamterträge des Jahres 2023 und 63 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

In der Branche setzen die Hersteller auf extra natives Olivenöl – Brasilien und die USA. Im Falle Brasiliens kommt der bevorzugte Markteintritt durch den Mercosur und die geografische Nähe hinzu. - María Noel Ackermann, Ökonomin, Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei

"Die Auswirkungen der historischen Dürre, die das Land im Jahr 2023 erlebte, spiegelten sich in den Ergebnissen einer stark reduzierten Ernte im Jahr 2024 wider“, schrieb María Noel Ackermann, Ökonomin im Büro für Agrarprogrammierung und -politik des Ministeriums, in einem jährlicher Erntebericht.

Noel Ackermann beschrieb die Aussichten für die Ernte 2025 jedoch als ​"„günstig“ nach einem nassen Winter und milden Frühlingstemperaturen führte zu einem positiven Fruchtansatz.

"Die Aussichten für 2025 sind angesichts der vorerst besseren Wetterbedingungen vielversprechend, mit ausreichender Blüte und vielversprechendem Fruchtansatz“, schrieb sie.

Mehrere Produzenten, darunter der größte, bestätigte Olive Oil Times dass die Ernte 2025 zwar weitaus besser ausfallen wird als 2024, aber kaum die 2,047 Tonnen des Jahres 2023 erreichen wird.

Mit der steigenden Produktion – Uruguay hat in den vergangenen fünf Jahren jährlich fast siebenmal so viel Olivenöl hergestellt wie in den fünf Jahren davor – ging ein steigender Verbrauch einher.

"Der geschätzte Verbrauch von Olivenöl und Olivenöl In Uruguay betrug der Durchschnitt der letzten drei Jahre etwa 1,800 Tonnen, etwas mehr als ein halber Liter pro Kopf“, schreibt Noel Ackermann. ​"Mittelfristig ist eine steigende Tendenz erkennbar, wenn man bedenkt, dass der nationale Verbrauch vor einem Jahrzehnt noch bei rund 1,400 Tonnen lag.“

Die lokale Produktion nimmt heute einen immer größeren Anteil am uruguayischen Verbrauch ein und macht etwa die Hälfte des nationalen Olivenölabsatzes aus.

Etwa die Hälfte der nationalen Produktion wird über Großhändler und Supermärkte verkauft, 30 Prozent davon direkt an Verbraucher und weitere 19 Prozent als White-Label-Produkte.

White-Label-Olivenöl White-Label-Olivenöl wird von einem Unternehmen produziert, aber unter der Marke eines anderen Unternehmens verkauft, sodass Einzelhändler oder Händler es als ihr eigenes Produkt vermarkten können. Diese Praxis ist bei großen Einzelhändlern und Lebensmittelketten üblich.

Wie überall sonst auch, schlechte globale Ernten in den Erntejahren 2022/23 und 2023/24 verursacht Olivenölpreise in Uruguay zu steigen.

Daten des Nationalen Statistikinstituts zeigen, dass die Einzelhandelspreise für Olivenöl im Jahr 23 um 2023 Prozent und in den ersten zehn Monaten des Jahres 15 um 2024 Prozent gestiegen sind.

"Veränderungen im Verbraucherverhalten hin zu gesünderen, natürlicheren, sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln bieten Möglichkeiten für eine stärkere Entwicklung des Sektors in der Zukunft“, schrieb Noel Ackermann.

Die Kombination aus schlechten Ernten in weiten Teilen der Welt und einer relativ starken Inlandsproduktion in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass importierte Olivenöle in Uruguay Marktanteile verloren haben.

Nach Angaben des Ministeriums erreichten die Importe von uruguayischem Olivenöl und Oliventresteröl im Jahr 695 2023 Tonnen, ein Rückgang von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 importierte Uruguay 552 Tonnen Olivenöl, ein Rückgang von neun Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Noel Ackermann sagte, der anhaltende Rückgang der Importe trotz einer sehr niedrigen Ernte im Jahr 2024 deute darauf hin, dass der Verbrauch wahrscheinlich aufgrund höherer Preise gesunken sei.

Trotz geringerer Mengen erreichten die Olivenölimporte in den ersten zehn Monaten des Jahres 4.5 einen Wert von 4.37 Millionen US-Dollar (2024 Millionen Euro), was einer Steigerung von 28 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.

Der Großteil der uruguayischen Olivenölimporte stammte wertmäßig aus Argentinien (37 Prozent), das in den letzten beiden Jahren aufgrund der schlechten Ernten in Spanien und Italien Marktanteile gewinnen konnte. Die Importe aus den beiden europäischen Ländern machten 35 Prozent bzw. 23 Prozent aus.

Die steigende Produktion hat auch zu einem Anstieg der Olivenölexporte geführt, insbesondere ins benachbarte Brasilien.

Von April 2023 bis März 2024 (dem Handelsjahr 2023/24 in Uruguay) erreichten die Exporte 638 Tonnen im Wert von 4.5 Millionen Dollar, was einer Steigerung des verkauften Volumens um 20 Prozent und einer Steigerung des erzielten Umsatzes um 87 Prozent entspricht. - Prozent der Exporte waren Natives Olivenöl extra, der Rest entspricht Jungfrau.

Für das Wirtschaftsjahr 2024/25 werden diese Zahlen jedoch deutlich niedriger ausfallen. Von April bis Oktober exportierten die uruguayischen Produzenten 52 Tonnen Olivenöl, ein Rückgang von 88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, im Wert von 608,000 US-Dollar (590,000 Euro).

Während praktisch das gesamte native Olivenöl nach Spanien exportiert wurde, um dort gemischt und wieder exportiert zu werden, gingen zwei Drittel der Exporte von extra nativem Olivenöl nach Brasilien, gefolgt von Spanien, den Vereinigten Staaten und Argentinien.

"„Brasilien und die Vereinigten Staaten setzen in der Branche auf natives Olivenöl extra“, schreibt Noel Ackermann. ​"Diese Länder sind starke globale Importeure, wobei ihr steigender Konsum und ihre Produktion nicht ausreichen, um die lokale Nachfrage zu befriedigen.“

"Im Falle Brasiliens sind es der bevorzugte Beitritt durch den Mercosur und die geografische Nähe, die niedrigere Transportkosten mit sich bringen“, schloss sie. ​"Die USA sind attraktiv, weil dort der Markt am besten für das Produkt zahlt (letztes Jahr wurde es für mehr als 8,000 $ (7,760 €) FOB pro Tonne verkauft).“