Wird die Olivenernte 2015 eine gute sein?

Angesichts des erwarteten Beginns der Olivenernte in Europa bereits im nächsten Monat wurde in jüngsten Berichten über die Ergebnisse der Ernte spekuliert Olivenernte 2015 - 2016.

Die Top-Olivenproduzenten Spanien und Italien sowie in geringerem Umfang andere Olivenproduktionsländer wie Frankreich, Portugal und Kroatien waren von der katastrophale Ernten der Olivenanbauzeit 2014 - 2015. Als Ergebnis, Olivenölpreise sind gestiegen und die Verbraucher spüren die Auswirkungen eines weltweiten Olivenölmangels.

Bloomberg berichtet Die Produktion in Spanien und Italien, den beiden größten Olivenanbauländern, auf die 70 Prozent des Weltmarktes entfallen, ging in der Saison 50/2014 nach Angaben der Kommission um mehr als 15 Prozent zurück Internationaler Olivenrat (IOC).

Der Guardian hat gewarnt dass eine dritte schlechte Ernte in Folge in Spanien und Italien katastrophale Folgen haben und die Preise noch weiter in die Höhe treiben würde, da befürchtet wird, dass Spanien aufgrund des trockenen und heißen Wetters eine weitere schlechte Ernte verzeichnen könnte.

Die gesamte Provinz Lecce in Apulien (Puglia) - Italiens größtes Olivenanbaugebiet mit 2,769 Quadratkilometern - ist so infiziert von Xylella fastidiosa (Xf) Bakterium, dass es jetzt eine Sicherheitszone ist, in der infizierte Bäume unter strengen EU-Maßnahmen entfernt und zerstört werden eingeführt im April. Die Befürchtungen, dass sich das Bakterium ausbreiten könnte, wurden letzten Monat bestätigt erkannt in Pflanzen auf der französischen Insel Korsika nach einer weiteren Infektion, die im April in einer Kaffeepflanze auf einem Pariser Markt entdeckt wurde.

Trotz katastrophale Ernte des letzten JahresEinige italienische Olivenproduzenten werden vorsichtig optimistisch über die bevorstehende Ernte, da Bäume im Allgemeinen nach einer schlechten Ernte eine bessere Ernte bringen.

Die Erträge waren letztes Jahr in Spanien aufgrund des übermäßig heißen Wetters niedrig. Nach einem heißen und trockenen Frühling während der entscheidenden Blütezeit in diesem Jahr könnte der weltgrößte Olivenölproduzent die zweite schlechte Ernte in Folge erleiden.

Im Gespräch mit The Guardian sagte ein Olivenproduzent aus der südspanischen Provinz Jaén voraus, dass die nächste Ernte besser sein wird: ​"Ich denke, dass die neue Ernte nicht so schlecht sein wird wie letztes Jahr, aber wahrscheinlich werden die Oliven kleiner sein und weniger Öl enthalten. Wenn es im September und Oktober regnet, werden wir etwas mehr bekommen. Es wird ein anderes Bild sein “, sagte Lourdes Negrillo.

Es ist noch früh und die nächste Ernte ist je nach Region Wochen oder sogar Monate entfernt. Über die bevorstehende Olivenernte wird jedoch sowohl von den Erzeugern als auch von den Verbrauchern viel spekuliert und gespannt.