Siege bei internationalen Wettbewerben bringen Erleichterung für Produzenten im südlichen Zapfen

Produzenten im gesamten südlichen Kegel Südamerikas meisterten schwierige Ernten und in einigen Fällen steigende Produktionskosten, um preisgekrönte Qualität zu erzeugen Natives Olivenöl extra.

Bauern und Müller aus Argentina, Chile und Uruguay gewannen zusammen 12 Auszeichnungen aus 20 Einreichungen bei der NYIOOC World Olive Oil Competition​'s Abteilung für die südliche Hemisphäre.

Chilenische Produzenten, die einen Rückgang von 30 Prozent verzeichneten Produktionsrückgang im Jahr 2024, brachte 15,000 Tonnen Olivenöl nach einer Ernte, die durch extreme Wetterbedingungen und eine ​'Zwischenjahr.‘

Drei Landwirte und Müller aus Chile errangen bei dem Wettbewerb insgesamt fünf Gold- und zwei Silberauszeichnungen.

Langjähriger Teilnehmer und Gewinner Alonso Olivenöl feierte ein Rekordjahr und gewann vier Gold Awards für eine Coratina aus früher Ernte, eine Coratina mittlerer Intensität, eine Pical und eine mittlere Mischung.

In der Nähe, der Produzent hinter Oliven der Ruta del Sol feierte den Gewinn einer Gold- und Silberauszeichnung für eine mittlere bzw. delikate Mischung, abgefüllt unter der Marke Deleyda.

"„Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt über diese Auszeichnung, einem Wettbewerb, an dem wir bereits zum sechsten Mal teilgenommen haben und bei dem wir mit unserem Deleyda Premium und unserer Deleyda Fine Selection sechs Gold Awards erhalten haben“, sagte Geschäftsführer Fernando Carrasco Spano.

Fernando Carrasco Spano erntet früh und opfert Quantität für Qualität. (Foto: Olivos de Ruta del Sol)

Das 150 Kilometer südlich von Santiago gelegene mehrere NYIOOC Gewinner Es kam zu einem leichten Produktionsrückgang, wobei insbesondere der niedrige Ölgehalt der Oliven zu berücksichtigen ist, der die Herstellung einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung zu einer Herausforderung machen kann.

"„Um die Qualität zu gewährleisten, verfolgen wir eine Strategie der frühen Ernte, bei der wir Oliven zu einem frühen Reifezeitpunkt anstreben, sodass die Oliven ihr volles Aroma- und Geschmackspotenzial entfalten können“, sagte Carrasco Spano.

"Wir verstehen, dass dieses Streben nach Qualität in die entgegengesetzte Richtung der Leistungsmaximierung geht, aber bei Deleyda sind wir bestrebt, die unverwechselbaren Aromen und Erlebnisse zu erreichen, für die wir im Laufe der Jahre ausgezeichnet wurden“, fügte er hinzu.

Carrasco Spano sagte, der Sieg beim Weltwettbewerb sei für die Verbraucher ein wichtiges Qualitätsmerkmal und liefere jedes Jahr den Beweis, dass das Unternehmen die notwendigen Best Practices zur Herstellung eines hochwertigen Produkts befolgt habe.

MEHR Chile, in der Atacama-Wüste im Norden des Landes gelegen, war der dritte chilenische Medaillengewinner und erhielt eine Silberauszeichnung für einen zarten Frantoio.

Auf der anderen Seite der Anden feierten zwei Produzenten aus dem weinreichen Mendoza, Argentinien, ihre Gold Awards bei der 2024 NYIOOC.

Olivares von Don Ignacio erhielt einen Gold Award für seinen Patagonia Gourmet Blend, eine mittelintensive Mischung aus Arbequina-, Arauco- und Frantoio-Oliven, abgefüllt mit einem Mendoza g.g.A Zertifizierung.

Miguel Zuccardi, Leiter der Olivenölproduktion bei Familie Zuccardi, war der andere Gewinner des Landes. Das Unternehmen erhielt einen Gold Award für ein organisches Medium Arauco, das zum Wettbewerb eingereicht wurde von Manicaretti Italienische Lebensmittelimporteure.

Familia Zuccardi konzentriert sich auf die Herstellung von nativem Olivenöl extra aus der lokalen Sorte Arauco. (Foto Familia Zuccardi)

"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung bei NYIOOC”, sagte Zuccardi. ​"Wir glauben, dass es gut ist, die Öle aus unserer Region zu prestigeträchtigen Wettbewerben wie diesem zu bringen und vor allem unsere Sorte Arauco bekannt zu machen, die in unserer Region eine reiche Geschichte hat.“

"Obwohl die Sorte hauptsächlich für die Produktion von Tafeloliven vorgesehen ist, haben wir sie gleich zu Beginn unseres Projekts ausgewählt und das Risiko eingegangen, das erste sortenreine Öl Argentiniens auf den Markt zu bringen, das aus der Sorte Arauco hergestellt wird“, fügte er hinzu. ​"Es handelt sich um eine Sorte mit sehr guter Produktivität, weshalb ihr Anbau seit mehr als vier Jahrhunderten beibehalten wird.“

Die Auszeichnung ist eine Erleichterung für die Familie Zuccardi, nachdem der Winterfrost die Bäume beschädigt hatte, bevor sie blühen konnten. Zusammen mit einem ​'Zwischenjahr', führte dies zu einer ​"eher geringe“ Ernte .

"„In diesem Jahr haben wir uns für einen größeren Anteil manueller Ernte entschieden, um das Erntetempo zu beschleunigen und die Unversehrtheit der Früchte zu gewährleisten“, sagte Zuccardi. ​"In einem Jahr, in dem weniger Früchte an den Bäumen hängen, wird die Reifung beschleunigt und wir haben uns dafür entschieden, die Ernte auf einen kürzeren Zeitraum zu konzentrieren.“

"Auf industrieller Ebene wenden wir Verbesserungen an, die es uns ermöglichen, den Ölförderungsprozess jedes Jahr besser zu überwachen“, fügte er hinzu. ​"Dabei geht es um kontinuierliche Verbesserung und wir konzentrieren uns jedes Jahr auf die Innovation der industriellen Aspekte, die dazu beitragen, das frische Aroma und den Geschmack der frisch geernteten Oliven zu bewahren und die antioxidativen Verbindungen im Öl zu erhalten.“

Zuccardi hofft, dass dies NYIOOC Die Auszeichnung wird dem Unternehmen helfen, seinen Marktanteil in den USA auszubauen.

Zusammen mit Bauern und Müllern in Argentinien und Chile, Die beiden größten Olivenöl produzierende Unternehmen errangen bei dem weltweiten Wettbewerb gemeinsam drei Auszeichnungen.

Der preisgekrönte uruguayische Produzent Nuevo Manantials erntet in der östlichen Region Rocha. (Foto: Nuevo Manantial)

Maldonado-basierte Agroland erhielt Gold- und Silberauszeichnungen für seine mittleren Mischungen Corte Italiano und Bivarietal, die unter den Marken Colinas de Garzón abgefüllt werden.

Im benachbarten Rocha Nuevo Manantial erhielt einen Silberpreis für seine Marke Olivares de Rocha, eine delikate Mischung.

"„Für uns ist diese Anerkennung sehr wichtig“, sagte María José Morín, Marketingmanagerin beider Unternehmen. ​"Gerade in diesem besonderen Jahr ist es wie eine Ermutigung, ein Ansporn für das ganze Team, das sehr unter den Ernteausfällen gelitten hat.“

Obwohl offizielle Daten noch nicht veröffentlicht wurden, erwarten viele in Uruguay eine signifikante Produktionsrückgang aufgrund einer zweijährigen Dürre historischen Ausmaßes, gefolgt von Regen während der Ernte.

"„Die Auszeichnungen geben uns Kraft und Ermutigung weiterzumachen, da wir wissen, dass gute Arbeit auch angesichts von Widrigkeiten immer anerkannt wird“, sagte Morín.

Sie fügte hinzu, dass die Auszeichnungen beiden Unternehmen dabei helfen dürften, ihre Exporte nach Brasilien und in die Vereinigten Staaten zu steigern.

"„Besonders für die USA sind die Auszeichnungen eine große Hilfe, denn sie öffnen uns Türen“, sagte sie und wies darauf hin, dass eine Auszeichnung bei einem Wettbewerb in den USA den lokalen Händlern und Importeuren eine Qualität demonstriere, die bei Auszeichnungen aus anderen Ländern möglicherweise nicht möglich sei.

Obwohl es bis zur Ernte 2025 noch ein weiter Weg ist, sind die Bedingungen in den Hainen laut Familia Zuccardi gut. (Foto: Familia Zuccardi)

Während es für die südliche Hemisphäre noch zu früh ist, die Ernte 2025 vorherzusagen, berichten Erzeuger im gesamten Südkegel von einer üppigen Blüte und sind optimistisch.

"„Die Bäume sind wunderschön und haben viele Blüten, aber wir müssen abwarten, wie sich die Früchte entwickeln“, sagte Morín. ​"Es scheint, als ob eine sehr gute Ernte vorhergesagt wird, aber wir müssen abwarten und sehen.“

In Argentinien, wo die Produktion von einem Rekordhoch von 40,000 Tonnen im Jahr 2023 auf etwa ein Drittel davon im Jahr 2024 zurückging, erwartet Zuccardi für 2025 eine Erholung der Produktion.

"Der beginnende Frühling bringt eine üppigere Blüte mit sich, von der wir hoffen, dass sie Früchte trägt“, schloss er. Glücklicherweise hatten wir einen guten Winter mit reichlich Schneefall in den Anden, was für die Wasserverfügbarkeit und die Wiederauffüllung der Grundwasserleiter in Wüstenregionen wie Mendoza entscheidend ist.“