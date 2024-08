Spanisches Olivenöl unter den 'Top 50' der UK Great Taste Awards

Die Cortijo de Suerte Alta Coupage Natürliches natives Olivenöl extra, hergestellt in Cordoba, Spanien, hat ein starkes Kontingent internationaler Lebensmittel geschlagen und wurde bei den Great Taste Awards in Großbritannien als eines der 50 besten Lebensmittel in England ausgezeichnet.



Das Öl, das unter die Kontrolle des DOP Baena Regulatory Council fällt, wurde von einer Jury aus 8,800 Richtern aus über 350 verschiedenen Spezialnahrungsmitteln und -getränken aus allen Teilen der Welt ausgewählt. Die Top 50-Produkte wurden von diesen Juroren ausgewählt, die professionelle Feinschmecker und Verkoster sind, und werden in einem exklusiven jährlichen Leitfaden aufgeführt.

Zu den bei den Awards 2012 anwesenden Richtern gehörten bekannte Gesichter wie der britische Masterchef-Gewinner Mat Follas, der Restaurantkritiker Charles Campion und die Lebensmittelautoren Lucas Hollweg und Xanthe Clay sowie mehr als 300 Lebensmitteleinkäufer aus führenden Lebensmittelhallen und Feinkostgeschäften wie diesen von Harrods und Selfridges.

Die Auszeichnungen, die von der Guild of Fine Food in Großbritannien vergeben werden, sind sehr wettbewerbsfähig. Nach Meinung der Verkoster werden verschiedene Sterne für Produkte vergeben. Produkte können mit einem, zwei oder drei goldenen Sternen ausgezeichnet werden oder die höchste Auszeichnung von allen, ein Platz auf der Top 50-Liste. Um die Drei-Sterne-Bewertung zu erhalten, muss ein Produkt mindestens 25 der Verkoster zufriedenstellen. Um jedoch die Top 50-Liste auf höchstem Niveau zu erreichen, müssen 50 oder mehr Verkoster das Produkt für einen einzigartigen Geschmack genehmigen.



Cortijo de Suerte

Das Cortijo de Suerte-Öl ist das einzige Olivenöl, das in diesem Jahr die Top 50 erreicht hat. Es gehört zu den besten britischen und importierten Lebensmitteln, angefangen von geräuchertem Speck aus Irland bis hin zu griechischem Thymianhonig. Andere Olivenöle, um goldene Sterne zu erhalten, waren spanische Artisan Delicatessen Ultracomidas ' Königswiese extra jungfräulich und Beneolivas ' Senorio de Jaime Rosell extra natives Öl.

Cortijo de Suerte Alta ist ein natives Bio-Öl, das aus einer Mischung von Picudo-, Hojiblanco- und Picual-Oliven auf einem traditionellen familiengeführten Anwesen in Südspanien hergestellt wird. Das 1924 gegründete Weingut umfasst 255 Hektar Olivenhaine mit einem Ertrag von rund 250,000 kg Öl pro Jahr.

Im April hat die spanische Vereinigung der Gemeinden des Olivenbaums (AEMO) erkannte Francisco Bujalance, Produktionsleiter für Cortijo de Suerte Alta, as ​"Bester Mühlenmeister “für ​"seine Professionalität und Sorgfalt im Umgang mit seiner modernen ökologischen Mühle. “

Der Schwerpunkt des Anwesens liegt auf der Durchführung des gesamten Prozesses vom Baum bis zur Abfüllung des Öls, was zu einem exklusiven Olivenöl geführt hat, das die Titel des produzierten und abgefüllten Anwesens, des biologischen Anwesens und der Herkunftsbezeichnung Baena trägt. Abgesehen von der internationalen Anerkennung bei den Great Taste Awards, Cortijo de Suerte hat zahlreiche spanische Ölpreise gewonnen, darunter den ersten Preis für die beste Olivenölmühle in Spanien in den Jahren 2007 - 2008.