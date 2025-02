Olive Oil Times arbeitet mit der Olive Oil Academy in den Niederlanden zusammen, um ihr Flaggschiff anzubieten Sommelier-Programm in Europa.

Der fünftägige Kurs, der sich mit der sensorischen Analyse von Olivenöl, bewährten Produktionsmethoden, gesundheitlichen Vorteilen, Ernährung, kulinarischen Anwendungen und Qualitätssicherung befasst, wird im September in der Jamfabriek in Europa erstmals angeboten. ​'s-Hertogenbosch, etwa 80 Kilometer südlich von Amsterdam.

Curtis Cord, der Gründungs-CEO von Olive Oil Times und den NYIOOC World Olive Oil Competition, sagte der Olivenöl-Akademie Team ​"verkörpert die Mission unseres Programms, eine Generation von Olivenöl-Pädagogen zu fördern.“

"Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Förderung der Olivenölausbildung auf globaler Ebene“, sagte Christianne Noordermeer Van Loo, Geschäftsführerin der Olive Oil Academy und Absolventin der Olive Oil Times Sommelier-Programm.

Ob Sie Produzent, Koch, Einkäufer oder begeisterter Kenner sind, Sie erhalten die Werkzeuge, um hochwertiges natives Olivenöl extra zu bewerten, zu schätzen und dafür zu werben. - Wilma van Grinsven-Padberg, Panelleiterin, Olive Oil Institute, Niederlande

"Durch die Zusammenarbeit mit Olive Oil Timeskönnen wir die besten Ressourcen, Fachkenntnisse und Lehrmethoden kombinieren, um sicherzustellen, dass die Studierenden eine erstklassige Ausbildung in der Bewertung und Wertschätzung von Olivenöl erhalten“, fügte sie hinzu.

"Wir integrieren die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Markttrends, um sicherzustellen, dass das Programm perfekt auf die Bedürfnisse von Profis und Enthusiasten abgestimmt ist“, sagte van Grinsven-Padberg, der den Olive Oil Times Programm im Jahr 2017 und ist nun als Panelleiter des International Olive Council bei der Olivenöl-Institut.

Noordermeer Van Loo und van Grinsven-Padberg priesen die Jamfabriek und ​'s‑Hertogenbosch als idealer Standort für das Programm.

Die Jamfabriek, eine ehemalige Marmeladenfabrik, wurde in einen Veranstaltungsort mit maßgeschneiderten Einrichtungen für die Zubereitung und Vorführung von Speisen umgewandelt.

"Bekannt für seine reiche Geschichte und lebendige kulinarische Szene, ​'„s-Hertogenbosch bietet eine inspirierende Kulisse für den Sommelierkurs“, sagten Noordermeer Van Loo und van Grinsven-Padberg. ​"Die Teilnehmer können in das kulturelle Erbe der Stadt eintauchen und gleichzeitig ihre Wertschätzung für Olivenöl vertiefen.“

Die 161,000 gegründete Stadt mit 1185 Einwohnern ist mit Bahn und Bus gut erreichbar. Vier große Flughäfen – Amsterdam, Brüssel, Eindhoven und Rotterdam – sind innerhalb einer Stunde zu erreichen, sodass die Stadt für Teilnehmer von überall her gut erreichbar ist.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord und Christianne Noordermeer Van Loo

Das Sommelier-Zertifikatsprogramm, das erstmals 2016 in New York City und später in London und San Francisco stattfand, umfasst fast 500 Olive Oil Times Zertifizierte Sommeliers Ich bin in allen Bereichen der Olivenölwelt tätig.

Von Forschern und preisgekrönten Produzenten bis hin zu Importeuren, Unternehmern und neugierigen Verbrauchern – Absolventen des Sommelier-Zertifikatsprogramms aus allen Gesellschaftsschichten haben den Kurs gelobt.

"„Ich habe wirklich jeden einzelnen Moment des Kurses genossen. Diese Woche war wirklich überwältigend. Die Lehrer sind alle fantastisch, die Panels waren großartig und komplex, aber auch unterhaltsam“, sagte Emese Tombor nach Abschluss des Programms in London.

Der preisgekrönte Produzent Mehmet Taki nahm am Programm teil in London im Jahr 2023 und plante, einige der neuen landwirtschaftlichen und Mühlentechniken anzuwenden, die er gelernt hatte.

"„Es ist ein sehr ausgewogenes Programm, das sich nicht nur auf die Verkostung des Olivenöls beschränkt, sondern auch fundierte Informationen zu allen Aspekten vom Anbau bis zur Lagerung sowie zu neuen Trends und Praktiken bietet“, sagte er.

Im Laufe der Jahre haben viele Alumni gesagt, dass sie den Kurs besucht haben, um zu lernen, wie man qualitativ hochwertige und defekt diejenigen, die Kunden und Klienten beraten.

"Wir wollten unser Wissen erweitern, um es an unsere Köche, Einzelhändler und Händler weiterzugeben und unseren Gaumen mit Ölen bekannt zu machen, die außerhalb unserer spanischen Kompetenzen liegen“, sagte Karrie Kimble, eine Importeurin bei Philosophy Foods, die an der Veranstaltung teilnahm. New York in 2019.

"„Das Programm ist umwerfend. Ich dachte, es sei zu teuer. Ich finde, es sollte mehr kosten“, sagte Herman Pobrati, der kürzlich ebenfalls den Kurs in London besuchte. ​"Ich habe so viel gelernt und meine Wahrnehmung der EVOO-Welt hat sich zum Positiven verändert. Ausgezeichnet.“

"„Eine Offenbarung nach der anderen, ein Superstar-Aufgebot, das Beste, was es hätte sein können. Eine Ausbildung und Erfahrung auf Weltklasseniveau“, sagte die neue Sommelière Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg sagte die Zusammenarbeit mit Olive Oil Times würde einen Maßstab in der Olivenölausbildung in Europa setzen und über den Rahmen traditioneller Ausbildungsprogramme hinausgehen.

"Ob Sie Produzent, Koch, Einkäufer oder begeisterter Feinschmecker sind, Sie erhalten die Werkzeuge, um hochwertige Produkte zu bewerten, zu schätzen und zu vertreten. Natives Olivenöl extra," Sie sagte.

Die Anmeldung für den Kurs vom 22. bis 25. September ist bereits geöffnet.