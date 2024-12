Nach einem verheerenden Jahr trotzen brasilianische Produzenten allen Widrigkeiten

Heftige Regenfälle zwischen April und Mai 2024 überschwemmten sie den südlichen brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul und behinderten die Bemühungen der lokalen Olivenbauern erheblich.

Während der entscheidenden Erntewochen überschwemmten 800 Millimeter Regen – mehr als die Hälfte der jährlich erwarteten Menge – in weniger als 15 Tagen große Teile der Region. Die Überschwemmungen forderten 181 Todesopfer und verursachten in der gesamten Region Schäden in Höhe von 3.7 Milliarden Dollar (3.47 Milliarden Euro).

Es ist aufregend zu denken, dass dies zu einer wachsenden Olivenölkultur in unserem Land führen könnte. - Luiza Osorio, Miteigentümerin, Al-Zait

Während viele Haine durch die Überschwemmungen nicht beschädigt wurden, da sie im September 2023 durch Frühlingsregen verwüstet wurden, der die Bestäubung verhinderte, berichteten die Erzeuger von Schwierigkeiten beim Versand der Produkte, beim Erhalt des Verpackungsmaterials und bei der Bewältigung persönlicher Verluste.

In einem so schwierigen Kontext ist es nicht überraschend, dass die Zahl der brasilianischen Natives Olivenöl extra gesendet an die 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition sank auf nur 14, verglichen mit 53 Einträgen im vorheriges Jahr.

Estância das Oliveiras, mit Sitz in Viamão, Rio Grande do Sul, war unter den Gewinnern 2024. Es erhielt einen Gold Award für sein Flaggschiff, das native Olivenöl extra, eine Mischung aus Arbosana-, Arbequina- und Koroneiki-Oliven. Dies markiert seinen dritter Sieg in Folge.

Die Teilnahme an der NYIOOC dieses Jahr erforderte vom Familienunternehmen außerordentliche Anstrengungen.

"Unser Bundesstaat wurde von der schlimmsten Klimakatastrophe in der Geschichte Brasiliens betroffen, die in mehreren Großstädten, darunter auch unserer Hauptstadt, zu massiven Überschwemmungen führte“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Rafael Sittoni Goelzer. ​"Trotz aller Verwüstungen haben wir Olivenöle produziert, die internationale Anerkennung fanden.“

"Der Flughafen in unserer Region war vollständig überflutet und blieb sechs Monate lang, von Mai bis Oktober, außer Betrieb“, fügte er hinzu. ​"Wir mussten über 1,000 Kilometer zurücklegen, um unsere Öle von einem Flughafen in einem anderen Bundesstaat zu den Wettbewerben zu schicken. Doch all diese Mühe und Ausdauer wurden mit bedeutenden Auszeichnungen belohnt.“

Rio Grande do Sul bleibt der wichtigste brasilianische Olivenöl produzierende Staat und ist für etwa 75 Prozent der nationalen Ernte verantwortlich. Allerdings produzierte der Staat im Jahr 193,150 nur 2024 Liter Olivenöl, 67 Prozent weniger als der Rekordertrag von 2023 und deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 295,346 Litern.

Estância das Oliveiras erzielte beim 2024 den dritten Sieg in Folge NYIOOC. (Foto: Estância das Oliveiras)

"Viele Erzeuger hier haben in diesem Jahr ihre Ernten aufgrund der Regenfälle im September und Oktober 2023 verloren, was sich direkt auf ihre Olivenhaine auswirkte“, sagte André Bertolucci, Miteigentümer von Olivas de Gramado in Rio Grande do Sul.

"Dies betrübte uns sehr, denn wir verstehen die immensen Herausforderungen, die mit Investitionen in den Olivenanbau hier verbunden sind, da dieser nicht zu den anerkannten ​'Rohstoffe‘ der brasilianischen Agrarindustrie“, fügte er hinzu.

Während viele Regionen des Staates schwer von Regenfällen und Überschwemmungen betroffen waren, blieb Olivas de Gramado verschont.

Das Unternehmen gewann einen Silberpreis für sein Terroir Serrano, eine Mischung aus Arbequina-, Picual-, Frantoio-, Koroneiki-, Ascolana- und Manzanilla-Oliven.

"Für uns hier in Serra Gaúcha, im Landesinneren von Rio Grande do Sul, ist die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge bei der NYIOOC ist eine große Ehre, insbesondere angesichts der Teilnahme hervorragender Produzenten aus der ganzen Welt“, sagte Bertolucci.

"Zu den Besten zu gehören, ist eine unglaubliche Anerkennung für die harte Arbeit, Hingabe und Liebe des gesamten Teams von Olivas de Gramado“, fügte er hinzu.

Besonders war die diesjährige Auszeichnung auch deshalb, weil Bertolucci und sein Team zum ersten Mal Olivenöl in ihrer eigenen Mühle produzierten. Zuvor griffen sie auf die Mühle der Familie Goelzer zurück.

"Dieses Jahr fiel mir die Verantwortung für die Mühle zu und mit der Unterstützung und Ermutigung wunderbarer Menschen aus dem gesamten nationalen Olivenölsektor ist es uns gelungen, gute Arbeit zu leisten“, sagte er.

Laut Bertolucci gibt es in Brasilien eine wachsende Zahl von Produzenten hochwertiger Olivenöle.

Andre Bertolucci feierte seinen zweiten Sieg in Folge NYIOOC vergeben. (Foto: Olivas de Gramados)

"„Es ist eine neue Ära, in der hochwertige Öle unter Einsatz modernster Technologie und qualifizierter Arbeitskräfte bei der Bewirtschaftung der Olivenhaine, der Ernte und dem Extraktionsprozess produziert werden“, sagte er.

Trotz der Herausforderungen bei der Ernte waren die Produzenten vom anhaltenden Erfolg des Landes beim Weltwettbewerb nicht völlig überrascht.

"„Wir wussten, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Wir haben ausführlich studiert, Ideen und Informationen mit anderen brasilianischen Produzenten ausgetauscht und in unseren Olivenhain sowie den Bau unserer Mühle investiert, was den gesamten Prozess optimiert hat“, sagte Bertolucci.

"Wir glauben auch, dass der Einfluss unserer einzigartigen ​'„Das ‚Terroir‘ war einer der Schlüsselfaktoren für das Erreichen dieser außergewöhnlichen Ergebnisse“, fügte er hinzu.

Ein weiterer preisgekrönter Produzent, Al-Zait, gefeiert ein weiteres erfolgreiches Jahr An der 2024 NYIOOC mit seiner sortenreinen Sorte Picual.

Die extremen Überschwemmungen in Brasilien haben Produzenten wie Al-Zait getroffen. (Foto: Al-Zait)

"„Unser Triumph in New York war ein unglaublicher Moment für uns“, sagte Miteigentümerin Luiza Osorio. ​"Es ist eine große Ehre für uns, erneut zu den Besten der Welt gezählt zu werden, und spiegelt unser Engagement für die Herstellung von qualitativ hochwertigem Olivenöl wider.“

"Für uns ist es eine Bestätigung all der harten Arbeit, Leidenschaft und Hingabe, die wir in jede Ernte stecken“, fügte sie hinzu. ​"Diese Anerkennung motiviert uns, die Grenzen der Exzellenz weiter zu verschieben und Brasilien mit Stolz auf der Weltbühne zu vertreten.“

Der Betrieb von Al-Zait war von den extremen Wetterereignissen direkt betroffen.

"„Der übermäßige Regen hat unsere Olivenhaine erheblich beeinträchtigt“, sagte Osorio. ​"Die starken Regenfälle gefährdeten nicht nur die Qualität der Früchte, sondern führten auch zu einer Verringerung unseres gesamten Produktionsvolumens.“

"Darüber hinaus hatten wir aufgrund unerwarteter Hitzewellen im Winter unterschiedliche Blütezeiten, was den Wachstumszyklus unserer Oliven zusätzlich komplizierte“, fügte sie hinzu. ​"Trotz dieser Rückschläge hat unser Team unermüdlich daran gearbeitet, während des gesamten Prozesses die höchsten Standards aufrechtzuerhalten.“

Laut Osorio sind die Siege bei der NYIOOC Denn der Markt für hochwertige Olivenöle aus brasilianischer Produktion stellt eine Chance für alle Beteiligten dar.

"Der Gewinn dieses prestigeträchtigen Preises wirft ein Licht auf die Qualität des brasilianischen nativen Olivenöls extra und trägt dazu bei, lokale und internationale Verbraucher auf das Potenzial unserer Produkte aufmerksam zu machen“, sagte Osorio.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Wertschätzung und Nachfrage nach hochwertigem nativem Olivenöl extra in Brasilien steigen wird, wenn immer mehr Menschen die Handwerkskunst und Hingabe erkennen, die hinter der Herstellung von Olivenöl dieser Qualität stehen“, fügte sie hinzu.

"Es ist spannend zu denken, dass dies zu einem wachsende Olivenölkultur in unserem Land“, schloss Osorio.