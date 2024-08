Olive Center veranstaltet erste Konferenz zur Nachhaltigkeit im Olivenölbereich

Schätzungsweise 250 Wissenschaftler und Olivenöl-Experten werden vom 5. September bis zum -. September an der ersten International Olive Sustainability Conference im Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science in Davis, Kalifornien, teilnehmen.th zu 7th.

Die University of California-Davis Olivenzentrum ist Gastgeber der Konferenz, bei der Forschungspräsentationen, Podiumsdiskussionen, Frage- und Antwortrunden sowie Fallstudien zu einer breiten Palette von Themen rund um den Olivenanbau, die Olivenverarbeitung und die Olivenvermarktung stattfinden.

"Auf der landwirtschaftlichen Seite werden wir Themen wie Wasserverbrauch, Klimawandel und Kohlenstoffbindung diskutieren“, sagte Javier Fernandez-Salvador vom Olive Center. Geschäftsführer. ​"Wir werden uns auch mit Themen wie Düngemitteloptimierung, Pestizidreduzierung, Lebensraumerhaltung, Heckenmanagement, Bodengesundheit und regenerative Landwirtschaft befassen.“

Siehe auch: Angesichts der alternden Belegschaft bildet das Olive Center die nächste Generation landwirtschaftlicher Fachkräfte aus

"Wir möchten auch untersuchen, was beim Mahlen passiert – insbesondere, wie der Trester getrocknet und als Kompost verwendet oder weiterverarbeitet wird, um nützliche Verbindungen zu extrahieren“, fügte er hinzu.

Die Konferenz wird mit einer Verkostung und einer Kochvorführung auf dem Napa-Campus des Culinary Institute of America abgeschlossen. ​"„Es wäre keine gute Konferenz, wenn wir den kulinarischen Aspekt nicht berücksichtigen würden“, sagte Fernandez-Salvador.

Die Organisatoren sehen die Konferenz als Forum zur Präsentation der neueste Nachhaltigkeitsforschung und praktische Möglichkeiten für Landwirte und Müller aufzuzeigen, die Nachhaltigkeit zu verbessern. Sie hoffen auch, die Veranstaltung zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der Medien und der Verbraucher auf die Nachhaltigkeitsnachweise.

Zu diesem Zweck wird der Vormittag des dritten Tages Fallstudien gewidmet sein, unter anderem der Frage, wie Nachhaltigkeit den Wert von Produkten auf dem Markt steigern kann.

"„So viele Leute kommen zu uns, um zu lernen, wie sie ihre Produkte besser vermarkten können, weil sie manchmal nicht wissen, wie sie die Botschaft des Erzeugers vermitteln sollen“, sagte Fernandez-Salvador. ​"Wie machen sie dem Verbraucher die Nachhaltigkeitspraktiken des Erzeugers klar?“

In den Fallstudien werden auch konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung nachhaltiger Praktiken in traditionell und intensiv bepflanzten Olivenhainen behandelt und Hundertjährige bewahren und tausendjährige Olivenbäume.

"Die Hälfte der Vortragenden sind Wissenschaftler, die andere Hälfte Landwirte, Produzenten und im Handel tätige Leute, es ist also von allem etwas dabei“, sagte Fernandez-Salvador. ​"Wir wollten nicht, dass die Konferenz sich ausschließlich auf Landwirtschaft, Bewässerung oder Müllerei konzentriert. Sie muss jeden Aspekt einbeziehen und alle Aspekte der Nachhaltigkeit ansprechen.“

Während viele in Kalifornien ansässige Landwirte, Müller und Forscher vertreten sein werden, sagte Fernandez-Salvador, dass das Olive Center eine Partnerschaft mit der Universität von Évora in Portugal, der Universität von Jaén in Spanien und dem International Olive Council eingegangen sei, um Experten aus der ganzen Welt des Olivenöls zum Austausch ihrer Perspektiven zusammenzubringen.

Er fügte hinzu, dass neben den Vortragenden auch Teilnehmer aus der ganzen Welt anwesend sein würden, darunter aus Ländern mit langjähriger Olivenproduktion in Europa, dem Nahen Osten, Ozeanien und Nord- und Südamerika, aber auch aus Ländern mit neuer Olivenproduktion, darunter Afghanistan und Pakistan.

Fernandez-Salvador glaubt, dass dies die erste von vielen Nachhaltigkeitskonferenzen sein wird. ​"Wir hoffen, dass andere Universitäten die Herausforderung annehmen und auch in Zukunft internationale Nachhaltigkeitskonferenzen durchführen“, sagte er. ​"Andere Partneruniversitäten haben Interesse daran, dies in Zukunft fortzusetzen.“

Registrierung für die Internationale Olive Sustainability Conference endet am 18. Augustth.