Von Jaén bis Hunan warten Landwirte, Müller und Abfüller gespannt auf die Nachricht, ob ihre Natives Olivenöl extra wurde bei der 2025 ausgezeichnet NYIOOC World Olive Oil Competition.

Die Ergebnisse des weltweit größten und renommiertesten Wettbewerbs zur Qualität von Olivenölen werden bereits veröffentlicht. Am ersten Tag wurden 22 Öle aus Albanien, Kroatien, Italien und den USA ausgezeichnet.

Mit der bis zum 15. März verlängerten Einreichungsfristth, haben Produzenten aus 25 Ländern der nördlichen Hemisphäre bereits ihre extra nativen Olivenöle zur Analyse an die NYIOOC Team.

Fachleute der Lebensmittelindustrie, Medien und Verbraucher weltweit verfolgen aufmerksam die NYIOOC Ergebnisse. Viele Produzenten hoffen, eine ertragreiche, aber schwierige Ernte mit einer der begehrtesten Auszeichnungen der Branche zu krönen.

Dies gilt insbesondere für Spanien, wo Produktion gesteigert Im Erntejahr 60/2024 wird die Erntemenge um mehr als 25 Prozent zurückgehen, nachdem es infolge extremer Hitze und Dürre mehrere Jahre lang historisch schlechte Ernten gegeben hatte.

Landwirte und Müller in Portugal, Griechenland, Tunesien und der Türkei hoffen auf deutlich bessere Ernten. Unterdessen hoffen Produzenten in Italien, Marokko und den USA auf die NYIOOC um einen späten Höhepunkt eines ansonsten enttäuschenden Erntejahres zu bieten.

Während die Produzenten die aktuelle Ernte mit 67 von 100 Punkten bewerteten, 2024 Olive Oil Times Ernteumfrage, eine deutliche Steigerung gegenüber der Bewertung von 51 im Jahr 2023, hoben sie verschiedene Herausforderungen hervor, die bewältigt werden müssen, um preisgekrönte Qualität zu erreichen.

Zu diesen Herausforderungen gehörten übermäßige Hitze, übermäßiger Regen, Arbeitskräftemangel und schlechtes Wetter während der Ernte.

Beispielsweise, Produzenten in Portugal ist möglicherweise besonders erpicht darauf, weiterhin die besten Olivenöle der Welt auf den Markt zu bringen, nachdem es zur Erntezeit zu starken Niederschlägen kam, die zu Qualitätsproblemen führten.

Fast zwei Wochen starker Regen führten in der Mitte Portugals zu Anthraknose-Ausbrüchen und dazu, dass einige Früchte von den Bäumen fielen.

In Griechenland herrscht inzwischen ungewöhnlich heißes Wetter die Ernte verzögert auf dem Festland und bedrohte Qualität.

"Unsere Olivenhaine werden bewässert, aber wir mussten trotzdem doppelt so hart arbeiten, um dieses Jahr die gewünschte Qualität für unser Olivenöl zu erreichen“, sagte Maria Sgourou, Miteigentümerin von Skoutari Olivenöl, das viermal gewann NYIOOC Auszeichnungen seit 2021.

Trotz einer erheblichen Produktionsrückgang In Italien sank der Ertrag im Erntejahr 30/224,000 zwar um 2024 Prozent auf 25 Tonnen, die Produzenten berichteten jedoch, dass die Qualität weiterhin sehr hoch sei.

"Die Oliven waren wunderschön und wir sind begeistert von der Qualität des Öls“, sagte Ceil Friedman, Miteigentümerin des zweifachen NYIOOC Gewinner Erminio Cordioli. ​"Es war harte Arbeit, vor allem weil die Ernte aufgrund von Regenfällen häufig unterbrochen werden musste.“

Neben der Bestätigung, dass sie eine außergewöhnliche Qualität erreicht haben, heben die Produzenten auch weitere Vorteile hervor, die ein Sieg beim Weltwettbewerb mit sich bringt.

Erstes Mal NYIOOC World Olive Oil Competition Die Gewinner beschrieben einen besseren Zugang zu globalen Märkten, regionale Förderung und die Motivation, sich weiter zu verbessern.

Bianti Danaj, der Gründer von Donika-Olivenöl, feierte den ersten NYIOOC Auszeichnung im Jahr 2024. In diesem Jahr erhielt das Unternehmen einen Gold Award für sein Kalinjot-Monovrietal.

In einem Interview im Jahr 2024 sagte Danaj sagte Olive Oil Times dass er hofft, ein Vorbild für andere Produzenten in Albanien zu sein und zu zeigen, dass sich Investitionen in Qualität auf lange Sicht auszahlen können. Der Sieg bei der NYIOOC ist hierbei ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

"Wir versuchen, für alle ein Vorbild zu sein und zu zeigen, dass höhere Produktionskosten in Ordnung sind, wir dem Verbraucher aber dennoch ein Produkt mit höherem Wert verkaufen können, das besser für seine Gesundheit und die Umwelt ist“, sagte er.

Olivenfarm von San Miguel aus Zentralkalifornien ist einer der diesjährigen Gewinner, der bereits in den ersten Ergebnissen drei Gold Awards errang.

"Die Auswirkungen [des Sieges bei der NYIOOC] festigt die Qualität unseres Produkts“, Miteigentümer Richard Meisler sagte Olive Oil Times nach dem Gewinn von sechs Preisen bei den 2019 NYIOOC. ​"Die Vermarktung wird sehr direkt sein: ein gesundes natives Olivenöl extra. Unsere Tuscan Gold-Marken sind von den besten Juroren der Welt als natives Olivenöl extra zertifiziert.“