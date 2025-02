An Ausstellung am Collège de France in Paris, einer fünf Jahrhunderte alten öffentlichen Hochschule, Forschungs- und Diskussionseinrichtung, wurden archäologische Funde und Objekte aus mehreren französischen Museen präsentiert, darunter der Abteilung für griechische, etruskische und römische Altertümer des Louvre von der archaischen Zeit bis zum vierten Jahrhundert n. Chr.

"Weine, Öle und Parfüme: eine archäologische Reise durch das antike Mittelmeer„“ bot eine einmalige Gelegenheit, die Produktion und den Handel von Olivenöl und anderen Lebensmitteln im römischen Gallien, Italien, Griechenland und Ägypten zu erkunden.

Kuratiert von einem Expertenteam unter der Leitung von Professor Jean-Pierre Brun— ein Feldarchäologe und leitender Wissenschaftler des französischen Nationalen Wissenschaftlichen Forschungsrats (CNRS), der das Centre Jean-Bérard in Neapel leitete, eine französische Basis für die historische und archäologische Erforschung des antiken Süditaliens — war die Veranstaltung auch eine Hommage an Bruns lebenslanges Engagement für die Archäologie.

In seiner Antrittsvorlesung für den Lehrstuhl für Technologie und Wirtschaft im antiken Mittelmeerraum erläuterte er, dass sich während des Römischen Reiches Sizilien und Ägypten auf die Getreideproduktion und Gallien auf die Weinproduktion spezialisierten, um eine effiziente Organisation und Rationalisierung der Versorgung des Heeres und der großen städtischen Zentren zu erreichen, während Spanien (die römische Provinz Hispania Baetica, die dem heutigen Andalusien entspricht) und Afrika (hauptsächlich Tripolitanien, die nordafrikanische Küstenregion des heutigen Libyen) auf Olivenöl spezialisierten.

Laut Brun prägte die Zentralisierung der Produktion landwirtschaftlicher Güter gemäß den Forderungen der römischen politischen Macht die Wirtschaft der eroberten Gebiete und trug zur Struktur des ländlichen Raums bei.

Dies kann man zum Beispiel an den Überresten antiker Olivenfarmen im Baetis-Tal zwischen Córdoba und Sevilla in Spanien sehen – die Produktion von Olivenöl aus Baetis erreichte ihren Höhepunkt zwischen dem ersten und dritten Jahrhundert n. Chr. – und in der tunesischen Sahelzone. Diese Regionen waren nicht a priori für den Olivenanbau geeignet.

Heutzutage wird Olivenöl vor allem zu Nahrungszwecken verwendet, die Ausstellung erinnerte jedoch auch an seine weiteren Verwendungsmöglichkeiten in der Antike.

Es wurde häufig für medizinische Zwecke und Rituale, als Zutat in Gesichtscremes und als Salbe bei Körperpflegebehandlungen und Massagen in griechischen und römischen Sportanlagen und Thermalbädern verwendet.

Darüber hinaus wurde Olivenöl in jenen alten Zeiten auch zum Befeuern von Öllampen verschiedener Art verwendet, einige davon mit mehreren Düsen. Öllampen dienten in den Gegenden, in denen die Produktion am stärksten war, zur Innenbeleuchtung.

In Parfümherstellung und andere parfümierte Öle mit therapeutischen Eigenschaften, die kostbaren Oleum omphacium aus grünen Oliven hergestelltes Öl wurde insbesondere im römischen Gallien, Italien und Griechenland häufig als Trägeröl verwendet und diente als natürliches Medium in Duftformulierungen.

Eine dieser alten Rezepturen war auf der Ausstellung in Paris zu sehen und die Besucher konnten auch den Duft riechen.

Durch jahrelange Forschung des Centre Jean-Bérard wurde die antike Rhodinon mit seinem zarten Rosenduft war in der griechischen und römischen Antike sehr beliebt und wurde auch in Homers Ilias.

Zu den Exponaten gehörte auch ein Modell der Parfümerie der griechischen Insel Delos, die Challimachus (3. Jahrhundert v. Chr.) als ​"die heiligste aller Inseln.“

Umfangreiche und komplexe Belege aus archäologischen Ausgrabungen sowie aus der Untersuchung von Siedlungen, Orten und Formen der Arbeit, der Ernährung und der Hygiene haben Brun auch dazu veranlasst, über Fragen des Wachstums in der Antike nachzudenken – das Ergebnis des Wohlergehens und der Bildung der Menschen.

Diese Erkenntnisse können mit schriftlichen Quellen verglichen werden, um die sozioökonomischen und technologischen Systeme der Vergangenheit besser zu verstehen.

Brun hat jedoch darüber geschrieben, wie schwierig es ist, die Geschichte in all ihren Dimensionen zu betrachten, wenn nur begrenzte Daten über die einfachen Menschen verfügbar sind.

Er hat unterstrichen, dass den Historikern nur unvollständige Tatsachenberichte und literarische Kommentare und Inschriften, hauptsächlich der Oberschicht, zur Verfügung stehen, da ​"„Im Mittelalter sind praktisch alle schriftlichen Quellen der Antike verschwunden.“

Diese Gedanken sind heute aktuell für zwei Gründe. Erstens besteht das Risiko, dass archäologisches Erbe durch die Zerstörung materieller Archive verloren geht, die im Boden vergraben sind und durch Arbeiten und Umbaumaßnahmen verloren gehen.

Zweitens wurde der archäologischen Forschung zu Produktionswerkzeugen und Handelsfahrzeugen, die mit den Überresten einfacher Menschen in Zusammenhang stehen, die weder die Macht noch die Kultur hatten, schriftliche Beweise vorzulegen, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Der überwältigende wissenschaftliche Fokus auf Epigraphik (das Studium von Inschriften auf antiken Artefakten), Skulptur, Malerei, Architektur und Städtebau hat zu einer historischen Voreingenommenheit gegenüber den Mächtigen geführt.

Somit kann man die jüngste Ausstellung im Collège de France als Anerkennung von Bruns gewissenhaftem und engagiertem Bemühen betrachten, eine vergessene Geschichte der ländlichen und städtischen Massen in ihrer produktiven Rolle zu rekonstruieren – einschließlich der Geschichte der Olivenölproduktion und des Olivenölhandels im Mittelmeerraum – und als Einladung, darüber nachzudenken, wie selbst die griechisch-römische Zivilisation trotz ihrer vielen Erfolge einen Niedergang erlebte.