Bevor das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten am Mittwoch das Farm Bill besiegte, diskutierten die Kongressmitglieder unter anderem über eine Änderung, um eine Bestimmung aus dem Gesetz zu streichen, die importierten Olivenölen neue Beschränkungen auferlegen würde.

Am Ende wurde der Änderungsantrag zur Streichung der Olivenölbestimmung aus dem Gesetz mit überwältigender Mehrheit angenommen, Stunden bevor das Agrargesetz selbst in einer Parteiabstimmung abgelehnt wurde, die scharfe Kritik hervorrief.

Die umstrittene Bestimmung besagte, dass, wenn ein US Vermarktungsauftrag Würde das Gesetz für inländische Olivenölproduzenten übernommen, müssten importierte Olivenöle die gleichen Standards erfüllen, die in der Vermarktungsverordnung festgelegt sind – und sie müssten verschiedene Schritte unternehmen, um dies nachzuweisen.

Am selben Tag trafen sich die Yankees in Los Angeles mit den Dodgers zu einem Doppelkopfball (den sie 1: 1 teilten). Vertreter aus New York traten mit ihren Kollegen aus Kalifornien wegen Olivenöl auf dem Boden des Hauses an.

Ungeachtet Studien Mindestens ein Mitglied des Kongresses hatte das Vertrauen, am Mittwoch den Stand der Olivenöl-Exzellenz in seinem Distrikt zu erklären.

Michael G. Grimm, ein Republikaner, der Brooklyn und Staten Island vertritt, gab der Kammer bekannt, ​"Meine Wähler konsumieren mehr griechisches und italienisches Olivenöl, als Sie sich jemals vorstellen können, und es ist nicht ranzig. “

Rufen Sie die Olivenölversorgung an ​"eine Multi-Millionen-Dollar-Marke “, sagte Grimm, Händler, Restaurants und Verbraucher in Süd-New York ​"Ich kenne gutes Öl und sie hatten kein Problem. “ Grimm zitierte eine Schätzung des Congressional Budget Office, wonach die Einfuhrbeschränkungen die Unternehmen kosten würden ​"Dutzende Millionen Dollar. “

"Die Produzenten hier sind diejenigen mit den Problemen “, sagte Grimm und bezog sich dabei auf Produzenten in Kalifornien, Georgia und Texas eine Nivellierung fordern Importeure von subventionierten europäischen Ölen, die die Regale von Supermärkten dominieren und häufig die Qualitätsstandards nicht erfüllen.

Während der New Yorker Kongressabgeordnete bemerkenswertes Vertrauen in das Wissen seiner Wähler über Olivenöl zeigte, gab ein Bundesrichter auf der anderen Seite des East River im vergangenen Monat den Verbrauchern kaum eine Chance, überhaupt viel zu wissen.

Kurz und Entscheidung zur Ablehnung eine einstweilige Verfügung gegen einen Olivenölimporteur, der wissentlich raffiniertes Oliventresteröl als verkaufte ​"rein “, sagte der US-Gerichtshof des südlichen Bezirks von New York NAOOA gegen Kangadis Food Inc. gefunden ​"Keine äußeren Beweise dafür, dass die Wahrnehmung der normalen Verbraucher mit diesen verschiedenen Kennzeichnungsstandards übereinstimmt. “ Mit anderen Worten, die meisten Verbraucher kennen keine Sorte von einer anderen, geschweige denn, ob ein Olivenöl gut ist oder nicht.