Rat hört, warum Olivenöl-Qualitätssiegel aufkeimen

Mitglieder des Sektors, die kürzlich an einer Sitzung des Internationalen Olivenrates teilnahmen, forderten erneut Anstrengungen, um einen einheitlichen internationalen Standard für Olivenöl zu erreichen, so das IOC in a Zusammenfassung der Veranstaltung.

In seiner Erklärung zur Sitzung des Beratenden Ausschusses für Olivenöl und Tafeloliven am 25. Oktober in Madrid heißt es in einem solchen Standard ​"Dies würde als gemeinsame Grundlage dienen und dann privaten Initiativen von Unternehmen, nationalen Verbänden oder internationalen Verbänden ermöglichen, ihre nativen Olivenöle extra auf der Grundlage strengerer Anforderungen zu differenzieren, die zusätzliche Parameter oder strengere Grenzwerte für bestimmte Parameter aus dem einheitlichen Standard beinhalten. “

Keine Forderung nach einem neuen IOC-Standard für Premium-Olivenöl extra vergine

Im Rahmen einer Diskussion über die wachsende Zahl von Konformitäts- und Qualitätssiegeln für Olivenöl hatte der Ausschuss verschiedene Verbände aus Nicht-IOC-Mitgliedsländern zur Teilnahme an dem Treffen eingeladen.

Das IOC sagte in seiner Erklärung, dass die wichtigsten Punkte aus ihren Präsentationen und der anschließenden Debatte hervorgehen ​"Die Teilnehmer begrüßten Gütesiegelprogramme, die darauf abzielen, zwischen nativem Olivenöl extra auf der Grundlage strengerer Parameter als in den IOC zu unterscheiden Handelsnorm für Olivenöle und Oliventresteröle.

"Gleichzeitig waren sie der Meinung, dass ein solches Premium-Olivenöl extra vergine nicht durch einen neuen IOC-Standard abgedeckt werden sollte. “

IOC klagt ​"mangelnde Überwachung “in den meisten Nicht-IOC-Importländern

In der Zwischenzeit ist das Kernthema aus Sicht des Beratenden Ausschusses das von ​"Regierungsüberwachung der Einhaltung der aktuellen IOC-Standards “, heißt es in der Erklärung des IOC.

"Eine solche Überwachung oder das Fehlen einer solchen Überwachung in den meisten Nicht-IOC-Importländern aufgrund des Fehlens von Ad-hoc-Vorschriften hat mehrere Importeurverbände (Australien, Japan, USA) dazu veranlasst, das IOC um Unterstützung ihrer Regelungen zu ersuchen für die freiwillige Überwachung und Zertifizierung der von ihren Mitgliedern verkauften Öle unter Bezugnahme auf den IOC-Standard und um ihre Behörden davon zu überzeugen, den IOC-Standard zu übernehmen. “

Australisches Beispiel

In Bezug auf Hersteller aus Nicht-IOC-Ländern gab das IOC an, dass es in Australien eine Kampagne für die Annahme eines nationaler Standard - derzeit nur freiwillig - Abweichung vom IOC-Standard bei bestimmten Parametern.

"Sie haben ein Selbstüberwachungssystem eingeführt, das die Konformität des Öls mit dieser Norm bestätigt “, heißt es.

Der Beratende Ausschuss stellte fest, dass das Ziel darin bestand, durch die EVA international zu werden (Extra Virgin Allianz) planen, ​"Dies gilt umso mehr, um eine praktische Lösung zu finden, die sowohl Unternehmen in IOC-Mitgliedsländern (die mindestens den IOC-Standard einhalten müssen) als auch Unternehmen in Nicht-IOC-Mitgliedsländern (Fall Australien) zufriedenstellt, die von einigen festgelegten Grenzwerten abweichen möchten im IOC-Standard für bestimmte Reinheitsparameter durch Anwendung höherer Grenzwerte (für den Campesterol- und Linolensäuregehalt), um die Besonderheiten einiger lokal hergestellter nativer Olivenöle widerzuspiegeln. “

"Der Beratende Ausschuss ist mit der Situation in den Nicht-IOC-Mitgliedsländern sehr vertraut, aber die Teilnehmer bekräftigten die Hoffnung, dass alle Olivenöl produzierenden Länder erneut Anstrengungen zum Dialog unternehmen würden, um zu einem einzigen internationalen Standard zu gelangen“, sagte das IOC.

Die Teilnehmer kamen aus Ländern wie Australien, Brasilien, Japan, Peru und den Vereinigten Staaten

Das IOC teilte mit, dass zu den Teilnehmern des Treffens die Australischer Olivenverband (AOA), Vertreter der Produzenten. ​"Die Australian Olive Oil Association (AOOA), die Importeure vertritt, entschuldigte sich dafür, dass sie nicht teilnehmen konnte, leitete jedoch eine Präsentation weiter “, sagte sie.

"Der brasilianische Importeurverband OLIVA nahm neben zwei Verbänden aus Japan teil - dem Importeurverband JOA und TOYO, der in erster Linie ein Erzeugerverband ist, dem Olivenölverkosterverband Peruolivo aus Peru und dem Nordamerikanischer Olivenölverband (NAOOA) aus den Vereinigten Staaten, als Vertreter der Importeure.

"Der kalifornische Olivenölrat (COOC), der sich aus kalifornischen Herstellern zusammensetzt, antwortete nicht auf die Einladung des IOC.

"Zwei internationale Verbände nahmen ebenfalls teil, der in Kalifornien ansässige Verband EVA und der in Spanien ansässige QvExtra! “

Portugals Luis Folque zum Ausschussvorsitzenden ernannt

In einer separaten Erklärung teilte das IOC mit, dass der Beratende Ausschuss 1991 eingerichtet wurde ​"Als Treffpunkt für Branchenfachleute aus den IOC-Mitgliedsländern, um ihre Meinung zu äußern, ist es ein wichtiger Gesprächspartner für das IOC-Exekutivsekretariat und hilft ihm, wirksame Lösungen für Probleme zu finden, die den Sektor betreffen. “

In seiner letzten Sitzung ernannte der Ausschuss einen neuen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.

Luis Folque, ein Vertreter der Verarbeiter und Präsident des portugiesischen Verbandes CASA DO AZEITE, wird 2014 und 2015 Vorsitzender sein und den tunesischen Ali Ben El Hadj M'Barek ersetzen. ​"Er vertritt die Produzenten seit der Gründung des Ausschusses und hatte zweimal den Vorsitz inne, zunächst in den Jahren 1997 - 2000 und dann in den Jahren 2010 - 2013. “

"Für die beiden stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Vertreter des Ausschusses den früheren Vorsitzenden Ali Ben El Hadj M'Barek und den Leiter der institutionellen Beziehungen des Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Rom, Italien), Michele Bungaro, der auch die Produzenten vertritt “, sagte das IOC .