Entwicklungsländer verlassen die umstrittene COP29 enttäuscht

In einem Jahr geprägt von Hitzeextremeeinigten sich die Teilnehmerstaaten bei der Klimakonferenz der Vertragsparteien (COP29) darauf, die Mittel zur Unterstützung klimagefährdeter Länder bis 300 auf 285 Milliarden US-Dollar (2035 Milliarden Euro) jährlich zu erhöhen.

Das COP29-Abkommen wurde auf dramatische Weise in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, zustande gebracht. Kurz bevor die Gespräche scheiterten, wurden sie in einen Raum gezerrt und 33 Stunden über den Zeitplan hinaus fortgesetzt, um einen Kompromiss zu erzielen.

Finanzielle Unterstützung von Ländern mit niedrigem Einkommen und kleinen Inselstaaten durch die reichen Länder der Welt zur Bewältigung der Auswirkungen von Klimawandel und die Finanzierung ihres grünen Übergangs beträgt derzeit 100 Milliarden Dollar (95 Milliarden Euro) pro Jahr.

Die in Baku erzielte Einigung ist die größte in der Geschichte der COP hinsichtlich der den Entwicklungsländern zugewiesenen Mittel. Die reichen Länder und Länder mit hohem Einkommen haben sich verpflichtet, ​'„übernehmen Sie die Führung“ bei der Mobilisierung der 300 Milliarden Dollar-Finanzierung.

Auch China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und der größte Umweltverschmutzer, erklärte sich bereit, zum COP29-Betrag beizutragen.

Dennoch konnte das COP29-Abkommen die Erwartungen der einkommensschwachen Entwicklungsländer nicht erfüllen, die sich eine jährliche Finanzierung von 1.3 Billionen US-Dollar (1.2 Billionen Euro) erhofft hatten. Dieser Betrag entspricht der Empfehlung von Ökonomen an die COP29-Teilnehmer, mehr als eine Billion US-Dollar (1 Milliarden Euro) an Klimafinanzierung bereitzustellen.

"„Das ist eine lächerliche Summe“, sagte Chandni Raina, Mitglied der indischen Delegation, mit Blick auf das 300-Milliarden-Dollar-Paket. ​"Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass wir das nicht akzeptieren können. Wir erwarten von den Industrieländern viel höhere Ambitionen.“

Auch die Afrikanische Gruppe der Unterhändler (AGN), die alle afrikanischen Länder auf dem COP29-Gipfel vertritt, kritisierte das Abkommen mit der Begründung, dass die Finanzierungszusage für die COP29 ​"zu wenig, zu spät.“

Auch Vertreter anderer Entwicklungsländer äußerten sich skeptisch gegenüber dem COP29-Finanzierungsabkommen, lehnten den Deal jedoch nicht gänzlich ab.

"„Wir verlassen das Land nur mit einem kleinen Teil der Mittel, die die vom Klimawandel gefährdeten Länder dringend benötigen“, sagte Tina Stege, Klimabeauftragte der Marshallinseln, einer Kette von Vulkaninseln und Korallenatollen in Ozeanien. ​"Es ist bei weitem nicht genug, aber es ist ein Anfang.“

Simon Stiell, Exekutivsekretär des UN-Klimarats, räumte ein, dass das COP29-Abkommen alles andere als perfekt sei.

"Kein Land hat alles bekommen, was es wollte, und vor uns liegt in Baku ein Berg an Arbeit“, sagte er.

Wopke Hoekstra hingegen, der Klimakommissar der EU, sagte den kleineren und einkommensschwachen Ländern, er sei ​"zuversichtlich, dass wir die 1.3 Billionen Dollar erreichen werden.“

Der Financial Times zufolge haben die Entwicklungsländer dem Abkommen letztlich aufgrund der unsicheren globalen soziopolitischen Lage zugestimmt.

"Ängste vor knappen Budgets weltweit und der Wahl von Donald Trump… hat die Entwicklungsländer dazu gebracht, das leicht verbesserte Paket zu akzeptieren“, schrieb die britische Zeitung.

Neben der Aufstockung der Klimafinanzierung einigten sich die COP29-Teilnehmerländer auf die Einleitung eines globalen Handel mit Emissionszertifikaten System.

Das Handelssystem wird es großen Umweltverschmutzern ermöglichen, Emissionsrechte (eine Note steht für eine Tonne Treibhausgase) aus Dekarbonisierungsprojekten in Entwicklungsländern zu kaufen, etwa aus Projekten für erneuerbare Energien und zum Schutz des Regenwalds. So können sie sich die Reduzierung ihrer CO2-Emissionen auf ihre Klimaziele anrechnen lassen.

Auch die COP29 lieferte keinen klaren Plan darüber, wie die Länder das wegweisende Abkommen umsetzen werden auf der COP28 erreicht im letzten Jahr beschlossen, von der Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung abzurücken und den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zu erhöhen.

COP30, die nächste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, wird im November 2025 in der brasilianischen Stadt Belém im Amazonas-Regenwald stattfinden.