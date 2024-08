Was für ein interessantes paar Wochen es war. Am 14. Julith Wir erhielten einen Late-Night-Tipp, dass das UC Davis Olive Center einen Bericht veröffentlichen würde, der den größten Teil des Berichts abschließen würde ​"Olivenöl extra vergine, das wir kaufen, verdient es nicht, so genannt zu werden. Wir brach die GeschichteWir veröffentlichen den Bericht Stunden vor allen anderen und bringen Ihnen seitdem Entwicklungen. Vorwürfe von Betrug, Profit und PR-Kriegen waren nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, als wir vor einigen Monaten unseren Server mit dem Slogan einschalteten ​"Olivenöl Nachrichten, Bewertungen und Diskussionen “, aber Nachrichten passieren und Olivenöl ist unser Takt.

Wir sind nicht allzu überrascht, dass die meisten Olivenöle aus den kalifornischen Supermarktregalen nicht den Richtlinien für extra vergine Produkte entsprachen. Nehmen wir an, Sie sind der Leiter eines Milliarden-Euro-Olivenölkonglomerats, der den Aktionären antworten und gleichzeitig immer bessere Jahresergebnisse erzielen muss. Sie produzieren eine bestimmte Menge an hochwertigem nativem Olivenöl extra für Ihre einheimischen Brot-und-Butter-Kunden. Stellen Sie sich jedoch den Druck vor, diese Produktion und Ihren jahrhundertealten Markennamen zu nutzen, indem Sie das Gute mit billigeren Zusatzstoffen verwässern und verkaufen , Schiffe voll davon, an ahnungslose Bevölkerungsgruppen, die den Unterschied nicht kennen und deren Regierungen die bestehenden schwachen Gesetze nicht durchsetzen. Die Vereinigten Staaten sind eine Cash-Cow für skrupellose Olivenölproduzenten, die sich seit langem mehr um Markenaufbau und Vertriebsnetze als um die Qualität ihrer Olivenöle sorgen.

Was ändert sich jetzt? Der California Olive Oil Council und seine Freunde im Davis Olive Center sind erneut ermutigt, dass die Verbraucher in den USA betrogen werden . Die kleine Stichprobe spiegelte eine billige Studie wider, aber die unausweichliche Realität bleibt bestehen, und wir würden wetten, dass Sie die Tests in einer beliebigen Anzahl von Cash Cow-Ländern auf der ganzen Welt duplizieren und ähnliche Ergebnisse erzielen könnten. Probieren Sie es in China, Indien, Japan, Mexiko, Kanada, Deutschland.

Heute a Klage wurde auf typisch amerikanische Weise angekündigt, komplett mit einem Semi-Promi-Chefkläger und ​"prominente Gastronomen “, um die großen Unternehmen, die die Olivenölregale von Orten wie Costco, Walmart und Albertson's füllen, unter Druck zu setzen. Die Marke von Rachael Ray gehört zu den genannten Fälschungen, obwohl Amerikas kulinarischer Schatz eher ein unglückliches Opfer ist als der Rest von uns. Vielleicht war es das, worauf es ankommen musste. Ohne das Summen passiert hier nichts.

Darüber möchten wir auf diesen Seiten nicht schreiben (aber wir werden es tun). Wir möchten lieber über die Menschen sprechen, die Olivenöl herstellen, wie man es verwendet und genießt, über seine alte Kultur und seinen Platz in unserer modernen Lebensweise. Und während wir der University of California, dem International Olive Council, der North American Olive Oil Association und der Anwaltskanzlei Callahan and Blaine für das enorme Wachstum unserer Leserschaft danken möchten, erhalten wir auch eine Menge E-Mails von Leser, die verwirrt sind und eine Anleitung wünschen. Sie möchten wissen, wie man natives Olivenöl extra kauft, ohne genommen zu werden.

Ehrlich gesagt haben wir dieses Problem nicht. Die Redaktion von Olive Oil Times erhält mehr als seinen gerechten Anteil an wirklich großartigem nativem Olivenöl extra von Produzenten, die denken müssen, wenn sie uns kostenlose Sachen schicken, werden wir darüber schreiben (und wir könnten es auch). Wir werden nie wieder eine Flasche kaufen müssen und wenn wir diesen lächerlichen Vorrat mit unseren Lesern teilen könnten, wissen Sie, dass wir das tun würden. Aber lassen Sie mich für eine Minute so tun, als müsste ich tatsächlich eine Flasche kaufen gutes Oliven Öl aus einem Lebensmittelgeschäft. Unsere Denise Johnson hat ein Stück gepostet vor kurzem über die schlanke Auswahl in einem typischen New England Supermarkt. Sie hatte die Wahl zwischen einigen der beteiligten Marken ​"Die Studie “und ​"Premium “extra natives Zeug von identifizierten Ursprüngen, das ziemlich gut gewesen wäre, wenn es nicht vor Obama gewesen wäre.

In der Welt der hochwertigen Olivenölproduktion extra vergine ist ein Schlagwort im Umlauf: Rückverfolgbarkeit. Es ist jetzt möglich, die Chargennummer einiger hochwertiger EVOO-Flaschen zu entnehmen, sie auf einer Website einzugeben und umfassende Informationen über das Öl anzuzeigen, einschließlich des Erntedatums, der Sorten und einer Luftaufnahme der Parzelle, von der die Oliven gepflückt wurden. Um wirklich zu wissen, was Sie kaufen, muss ein gewisses Maß an Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein. Bei vielen Lebensmitteln, darunter einige, die vielleicht sogar berühmte Namen wie Rachael Ray oder Paul Newman tragen, ist das vielleicht nicht so wichtig. Mit nativem Olivenöl extra ist dies der Fall. Premium-Orangensaft kostet 3 US-Dollar pro Liter. Premium-Olivensaft kann das Zehnfache kosten. Wir müssen wissen, in welchem ​​Jahr die Oliven gepflückt wurden und wann das Öl in Flaschen abgefüllt wurde.

Alex ​"A-Rod ”Rodriguez, einer der begabtesten Baseballspieler aller Zeiten, traf seine 600th Homerun diese Woche inmitten großer Fanfare und Anbetung. Wenigen schien es etwas auszumachen, dass er zugab, Steroide während einer Zeit zu verwenden, die geprägt wurde ​"Steroide Ära. " Professioneller Baseball ist jetzt in der sogenannten ​"Ära des Testens “, in der, wie allgemein angenommen wird, niemand davonkommen kann, leistungssteigernde Medikamente unter solch intensiver Kontrolle einzunehmen.

Ich glaube, wir treten in eine ähnliche Phase im Olivenölgeschäft ein. Dan Flynns Studie und Dan Callahans Klage werden den Beginn des ​"Era of Testing “für natives Olivenöl extra und es wird nicht lange dauern, bis wir ganz sicher sein können, was wir im Supermarkt kaufen, wie es behauptet. Genau wie ich wusste, dass A-Rods Homer aus seinem eigenen natürlichen Talent (und einem Fastball hoch in der Zone) resultierte.

Die in den Prozess involvierten Olivenölproduzenten und -vermarkter werden es schaffen, genau wie Alex Rodriguez, solange sie es nicht noch einmal vermasseln. Verbraucher werden bald auf Etiketten für freie Fettsäuren (FFA) und Peroxidwerte, Erntedaten und Herkunftsländer achten. Sie scannen einen Barcode mit Ihrem Telefon, um eine Google-Karte des Hains anzuzeigen. Rückverfolgbarkeit.

Fragen Sie in der Zwischenzeit Ihren Lebensmittelhändler, warum das Olivenöl kein Datum enthält. Wählen Sie eine Supermarktmarke zum Kochen und zahlen Sie mehr für eine Premium-Jungfrau, die von einem handwerklichen Hersteller aus dem Land Ihrer Wahl hergestellt wurde, um sie für alles andere zu verwenden. Wenn Sie natives Olivenöl extra genug genießen, um diesen Beitrag zu lesen, sind Sie es sich selbst schuldig, zu lernen, wie man das Gute vom Schlechten, das Große vom Nicht-Großen unterscheidet. Sie können einen Kurs belegen, ein Buch in die Hand nehmen, einige unserer Beiträge zu diesem Thema lesen oder einfach üben, verschiedene Marken zu Hause zu vergleichen. Es wird dir nicht leid tun.