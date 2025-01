Experten erläutern nachhaltige Landwirtschaftspraktiken für eine heißere, trockenere Welt

In ihrem Bestreben, den weltweiten Nahrungsmittelbedarf zu decken, hat die konventionelle Landwirtschaft durch nicht nachhaltige Praktiken lebenswichtige Landressourcen erschöpft und bedroht damit ironischerweise die zukünftige Nahrungsmittelversorgung.

Laut Schmutz: Die Erosion der ZivilisationenDavid R. Montgomery betont den starken Kontrast zwischen nachhaltiger Landwirtschaft und konventionellen landwirtschaftlichen Praktiken.

Konservierende Landwirtschaftssysteme … haben die Olivenproduktionsindustrie wiederbelebt, ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt, das Boden- und Landproduktivitätspotenzial verbessert und die Bodenerosion gemildert. – Amir Kassam, Mitglied, FAO Global Forum

Montgomery argumentiert, dass die Einführung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken für die langfristige Gesundheit des Bodens und das Überleben der menschlichen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sei.

Er argumentiert, dass die Menschheit eine robustere und produktivere Zukunft für die Landwirtschaft sicherstellen kann, indem sie aus den Fehlern früherer Zivilisationen lernt und nachhaltigere Methoden anwendet.

Amir Kassam, Gastprofessor an der School of Agriculture, Policy and Development der University of Reading und Mitglied des Global Forum der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, plädiert für den Übergang zu nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken.

"Die Europäische Union hat eine Form der industrialisierten synthetischen Landwirtschaft geerbt, die zum

vorherrschende landwirtschaftliche Norm, ergänzt durch Bodenbearbeitung und agrochemische Technologie, die

schädlich für die Bodengesundheit, nützliche Insektenpopulationen und die Artenvielfalt“, sagte er Olive Oil Times.

"Dieses Modell funktioniert auf einer vereinfachten Input-Output-Basis; ein erhöhter Input sollte zu einem höheren Output führen“, fügte Kassam hinzu. ​"Dieser Ansatz ist jedoch schädlich für die Gesundheit des Bodens und der Landschaft.“

Er wies darauf hin, dass sich die konventionelle Landwirtschaft auf verschiedene Weise negativ auf die Bodengesundheit auswirken kann.

Intensive Bodenbearbeitung und Monokulturen führen häufig zu Bodenerosion, wobei die oberste Bodenschicht entweder weggeschwemmt oder weggeweht wird. Dadurch verringert sich die Fruchtbarkeit des Bodens und seine Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe zu speichern.

Die Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln und Pestiziden in der konventionellen Landwirtschaft führt zu einer Verarmung des Bodens an organischer Substanz, die für die Erhaltung der Bodenstruktur, Fruchtbarkeit und mikrobiellen Aktivität unerlässlich ist.

Darüber hinaus können schwere Maschinen eine Bodenverdichtung verursachen, die die Porosität verringert und das Eindringen der Wurzeln behindert, was wiederum das Eindringen und Abfließen von Wasser behindert.

Die Ansammlung schädlicher Chemikalien aus synthetischen Düngemitteln, Herbiziden und Pestiziden kann mikrobielle Gemeinschaften zerstören und die Artenvielfalt im Boden verringern.

Darüber hinaus kann ein übermäßiger Einsatz chemischer Düngemittel zu einem Nährstoffungleichgewicht im Boden führen und Mangelerscheinungen oder Toxizität zur Folge haben, die sich negativ auf das Pflanzenwachstum und die Bodengesundheit auswirken.

"Das Konzept lässt sich mit einem Input-Output-Modell vergleichen, bei dem davon ausgegangen wird, dass eine Erhöhung der Inputs eine entsprechende Erhöhung der Outputs zur Folge hat“, sagte Kassam. ​"Allerdings ist dieser schrittweise Ansatz in Verbindung mit intensiver Bodenbearbeitung problematisch geworden, insbesondere im Hinblick auf die Bodengesundheit.“

"In der modernen Landwirtschaft werden kritische Fragen, wie etwa die übergeordneten Ziele landwirtschaftlicher Systeme für die Landwirte, die Gesellschaft und die Umwelt, nicht mehr so ​​wichtig“, fügte er hinzu. ​"Der Fokus hat sich von der Nachhaltigkeit abgewandt und konzentriert sich jetzt nur noch auf Erträge und Rentabilität, während den Umweltauswirkungen und der Nachhaltigkeit kaum Beachtung geschenkt wird.“

Kassam warnte, dass dieser Wandel zu einer Verschlechterung der landwirtschaftlichen Böden und zur Erosion der oberen Bodenschicht geführt habe. Er fügte hinzu, dass die Situation durch die zunehmende Größe landwirtschaftlicher Maschinen immer schlimmer geworden sei, was zu Staubstürmen in den Vereinigten Staaten und Europa führe.

Werbung

Werbung

"„Ein tieferes Verständnis nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken ist für die Förderung einer naturschutzorientierten regenerativen Landwirtschaft unabdingbar“, sagte er. ​"Das grundlegende Prinzip der konservierenden Landwirtschaft besteht darin, Bodenstörungen durch Vermeidung der Bodenbearbeitung zu minimieren, den Boden mit Biomassemulch zu bedecken und das Anbausystem zu diversifizieren und dadurch das Ökosystem und die verschiedenen nützlichen Organismen, die es bewohnen, zu schützen.“

"Es ist entscheidend, die Bodenbedeckung mit Biomassemulch aufrechtzuerhalten, um die natürlichen Bedingungen so nahe wie möglich zu bringen“, fügte Kassam hinzu. ​"Darüber hinaus ist der Kreislauf der organischen Substanz von entscheidender Bedeutung, da der Mulch die Bodenoberfläche vor den Auswirkungen von Stürmen, Regen und Wind schützt und gleichzeitig Bodenorganismen mit Nahrung versorgt sowie den Gehalt an organischer Bodensubstanz und Pflanzennährstoffen erhöht.“

Er argumentiert, dass diese schädlichen Auswirkungen durch die Einführung nachhaltigerer Praktiken gemildert werden könnten.

Zu diesen Praktiken gehört das Mulchen, das Kassam zufolge eine hervorragende Nährstoffquelle für die Pflanzen darstellt. Diese Nährstoffe sind für den Erhalt der Artenvielfalt und die Schaffung natürlicher Lebensräume für Schädlinge unerlässlich.

Olivenbäume sind dafür bekannt, dass sie auch auf unfruchtbaren Böden gut gedeihen. Olivenbauern haben jedoch festgestellt, dass sich die Bodenerosion negativ auf ihre Bäume auswirkt.

"Landwirte, darunter Olivenbauern, erleben eine Degradierung des Bodens durch Bodenbearbeitung und

schlechtes Management der Bodengesundheit und der Anbauvielfalt, was zu sinkenden Erträgen führt“, sagte Kassam. ​"In den letzten Jahrzehnten sind viele Landwirte von konventionellen Bodenbearbeitungsmethoden zu

Konservierende Landwirtschaft in einjährigen und mehrjährigen Systemen, einschließlich biologischer Systeme.“

"Darüber hinaus gefährden Landwirte im Olivensektor die Bodengesundheit, indem sie Praktiken anwenden, die die Bodengesundheit durch regelmäßige Bodenbearbeitung zerstören“, fügte er hinzu.

Siehe auch: Wie sich intensive Landwirtschaft und Olivenanbau auf die Bodengesundheit auswirken

Christiane Wassman, Mitinhaberin des preisgekrönt Produzent Rechen in Umbrien, sagte, sie und ihre Familie hätten durch die Umsetzung nachhaltiger Praktiken, insbesondere Mulch, mehrere jahrhundertealte Olivenölbäume auf ihrer Farm erfolgreich revitalisiert.

Das Mulchen ist für die Wassereinsparung von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Olivenanbau in dürregefährdeten Regionen.

Techniken wie Tropfbewässerung, das Wasser direkt an die Wurzeln der Olivenbäume leitet, kann den Wasserverbrauch deutlich senken und gleichzeitig sicherstellen, dass die Bäume ausreichend mit Wasser versorgt werden. Darüber hinaus hilft das Ausbringen von Mulch um die Baumstämme, die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren und die Verdunstung zu minimieren.

"„Die Tropfbewässerung ist bei nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken besonders wirksam“, sagte Wassman. ​"Durch diese Methode bleibt die Bodenintegrität erhalten und die Feuchtigkeitsspeicherung wird verbessert, sogar bei Regen.“

"Ohne derartige Maßnahmen könnten schätzungsweise bis zu 70 Prozent der Feuchtigkeit durch Abfluss verloren gehen, weil das Wasser nicht richtig in den Boden eindringt“, fügte sie hinzu. ​"Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Versickerung und Speicherung von Regenwasser zu maximieren. Eine sofortige Versiegelung und Mulchung nach dem Pflügen trägt zusätzlich zu diesen Zielen bei.“

Laut Juan Vilar, einem strategischen Berater für den Olivenölsektor, ist Bewässerung in Spanien zu einer dringenden Notwendigkeit geworden.

"Obwohl etwa 30 bis 35 Prozent der spanischen Olivenhaine bewässert werden, ist dies bei 65 Prozent nicht der Fall“, sagte er. ​"Ihnen fehlt die Infrastruktur zur Bewässerung.“

Vilar fügte hinzu, dass während der historische Dürrewurden praktisch keine Olivenhaine bewässert, da große Städte in der südspanischen Region Andalusien Wasserbeschränkungen einführten.

"Im Sommer werde es schwieriger, vor allem wenn es im Frühjahr nicht ausreichend regne, sagte er.

Nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken gewinnen im Olivenölsektor zunehmend an Bedeutung.

Eine solche Praxis ist die konservierende Bodenbearbeitung, die die Bodenstörung minimiert und zum Erhalt der Bodenstruktur und der organischen Substanz beiträgt.

Diese Methode verringert die Erosion und verbessert die Wasserspeicherung, wodurch sichergestellt wird, dass Olivenbäume Zugang zu Nährstoffen und Feuchtigkeit für optimales Wachstum haben.

Eine weitere wichtige Praxis ist der Fruchtwechsel. Dabei werden Olivenbäume abwechselnd mit anderen Nutzpflanzen angebaut, um das Auftreten von Schädlingen und Krankheiten zu verringern.

Dieser Ansatz verbessert auch die Bodenfruchtbarkeit, da er verschiedenen Pflanzen ermöglicht, den Boden anzureichern.

"In Andalusien sind bereits etwa 40 Prozent der landwirtschaftlichen Praktiken im Olivenanbau auf eine nachhaltige Landwirtschaft ausgerichtet, die auf konservierender Landwirtschaft basiert“, sagte Kassam. ​"Darüber hinaus ergänzt der Einsatz von Tropfbewässerungstechniken die konservierende Landwirtschaft und stellt eine wirksame Synergie bei nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken dar.“

"„Konservierende Landwirtschaftssysteme und die damit verbundenen Praktiken tragen erheblich zur Verbesserung der Produktivität, der wirtschaftlichen Rentabilität, der ökologischen Nachhaltigkeit und der sozialen Leistungsfähigkeit des Olivenanbausektors in den ariden und semiariden Mittelmeerregionen Südeuropas, Nordafrikas und Westasiens bei“, fügte er hinzu. ​"Diese Praktiken haben die Olivenproduktionsindustrie neu belebt, ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt, das Boden- und Landproduktivitätspotenzial verbessert und die Bodenerosion gemildert.“